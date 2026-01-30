Европейският механизъм за стабилност може да отпуска над 430 млрд. евро за отбрана

Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) разполага с капацитет от над 430 млрд. евро, които биха могли да бъдат използвани за отпускане на заеми за отбрана на страните от еврозоната. Това заяви управляващият директор на фонда Пиер Граменя в интервю за „Ройтерс“, предава News.bg.
По думите му ЕМС може да предложи специални кредитни линии за военни разходи, без да обвързва финансирането със строги икономически реформи. Целта е да се избегне стигмата, която често съпътства използването на спешни финансови механизми в рамките на еврозоната.
„В условията на засилена геополитическа нестабилност и нарастващи разходи за отбрана трябва да използваме пълния потенциал на ЕМС“, подчерта Граменя. Той посочи, че инструментът би бил особено полезен за държави с добро финансово състояние, но с ограничен бюджетен капацитет, включително по-малките страни от еврозоната.
Според него отношенията между Европа и Съединените щати стават все по-непредсказуеми, което допълнително засилва необходимостта ЕС да търси собствени механизми за укрепване на сигурността си. Използването на ресурса на ЕМС би имало и символично значение, тъй като фондът беше създаден по време на дълговата криза, за да стабилизира икономиките и банковите системи в еврозоната.
Въпреки това евентуалното отпускане на заеми за отбрана ще изисква одобрение от 21-те държави от еврозоната. Само страни, използващи общата валута, биха могли да се възползват от подобно финансиране, като извън обхвата остават държави като Полша. Освен това всяка промяна в мандата на ЕМС ще трябва да получи съгласието и на военно неутрални членки като Австрия, Ирландия, Кипър и Малта.
Идеята идва на фона на засилените усилия на Европа да укрепи отбраната си години след руската инвазия в Украйна и в контекста на напрежението в трансатлантическите отношения. Граменя подчерта, че наличните инструменти съществуват, но трябва да бъдат адаптирани към новите предизвикателства, без да се обвързват с преструктуриране на националните икономики.
