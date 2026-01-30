Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Европейският механизъм за стабилност може да отпуска над 430 млрд. евро за отбрана

Европейският механизъм за стабилност може да отпуска над 430 млрд. евро за отбрана

30 Януари, 2026 14:09, обновена 30 Януари, 2026 14:13 536 31

Пиер Граменя заяви, че фондът е готов да предлага кредитни линии за военни разходи без строги икономически условия, на фона на нарастваща геополитическа несигурност

Европейският механизъм за стабилност може да отпуска над 430 млрд. евро за отбрана - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) разполага с капацитет от над 430 млрд. евро, които биха могли да бъдат използвани за отпускане на заеми за отбрана на страните от еврозоната. Това заяви управляващият директор на фонда Пиер Граменя в интервю за „Ройтерс“, предава News.bg.

По думите му ЕМС може да предложи специални кредитни линии за военни разходи, без да обвързва финансирането със строги икономически реформи. Целта е да се избегне стигмата, която често съпътства използването на спешни финансови механизми в рамките на еврозоната.

„В условията на засилена геополитическа нестабилност и нарастващи разходи за отбрана трябва да използваме пълния потенциал на ЕМС“, подчерта Граменя. Той посочи, че инструментът би бил особено полезен за държави с добро финансово състояние, но с ограничен бюджетен капацитет, включително по-малките страни от еврозоната.

Според него отношенията между Европа и Съединените щати стават все по-непредсказуеми, което допълнително засилва необходимостта ЕС да търси собствени механизми за укрепване на сигурността си. Използването на ресурса на ЕМС би имало и символично значение, тъй като фондът беше създаден по време на дълговата криза, за да стабилизира икономиките и банковите системи в еврозоната.

Въпреки това евентуалното отпускане на заеми за отбрана ще изисква одобрение от 21-те държави от еврозоната. Само страни, използващи общата валута, биха могли да се възползват от подобно финансиране, като извън обхвата остават държави като Полша. Освен това всяка промяна в мандата на ЕМС ще трябва да получи съгласието и на военно неутрални членки като Австрия, Ирландия, Кипър и Малта.

Идеята идва на фона на засилените усилия на Европа да укрепи отбраната си години след руската инвазия в Украйна и в контекста на напрежението в трансатлантическите отношения. Граменя подчерта, че наличните инструменти съществуват, но трябва да бъдат адаптирани към новите предизвикателства, без да се обвързват с преструктуриране на националните икономики.


Германия

  • 1 Ще ги печата ли тея евра

    6 2 Отговор
    Или как?

    14:14 30.01.2026

  • 2 Атина Палада

    3 4 Отговор
    Русия ще бъде тотално заличена

    Коментиран от #17

    14:14 30.01.2026

  • 3 разполага с капацитет от

    2 1 Отговор
    Евра ....а? 2 капацитета даже

    14:15 30.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 То и баба, ако

    2 1 Отговор
    има печатница в мазето за долари, евра, японски йени, швейцарски франкове... ще "отпуска" всеки месец по 1 трилион. То само така се "отпускат" трилионите. А с копане, садене, поливане, събиране на реколта..... не може никога да се изкарат такива пари! Системата ви е фалшива и за това ще се срути, съвсем скоро!

    14:16 30.01.2026

  • 6 Ясно пише !

    3 0 Отговор
    биха могли да бъдат използвани за отпускане на заеми ! Заеми!

    14:17 30.01.2026

  • 7 Спецназ

    2 0 Отговор
    СЕГА е времето нашите от Военното Министерство да не дремат,

    а да използват струната- "Страна ВЪЗДЪРЖАЩА агресията в НАТО и

    да издействат един стабилен военен потенциал.

    Модерната Война е в наличието на дронове и ракети до среден обсег от ВСЯКАКЪВ тип!!
    С ХИЛЯДИ!

    Както и на обучени Специални части за различните мисии при Конфликт!
    Сега дето метат шумата в поделението и белосват бордюрите пак е важно,
    но не помага ако стане МЯУ!

    Това със 10 самолета и 2 кораба е само за снимки на Генералите и пълна отживелица!

    ФАКТ!

    Коментиран от #14

    14:17 30.01.2026

  • 8 И тогава кой е врага щом

    1 1 Отговор
    "Съединените щати стават все по-непредсказуеми"......

    14:19 30.01.2026

  • 9 Да, освен индианците

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Крадлива":

    тези са унищожили и цяла една огромна, велика цивилизация - Тартария! Има я на картите от 17-18 век в Англия, Холандия... Ама да сме учили нещо за нея?
    И най-странното - те са говорили на СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК! В Аляска до началото на 19-ти век е имало потомци на тази цивилизация!

    14:19 30.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ПАК С МОЙТО ЛАФЧЕ..

    0 1 Отговор
    сетила се Мара дааа са... ама късно е либе за китка.

    14:21 30.01.2026

  • 12 Хи хи хи

    2 1 Отговор
    Европейският
    механизъм за стабилност (ЕМС) ???!

    такваз "стабилност" ще настане,
    че и половин читава фабрика нема да остане

    50€/2026 = 5 лв/2001

    14:21 30.01.2026

  • 13 Виж, как те изтриха?

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Крадлива":

    Пиши по-добре: "Великите евроатлантици, толкова безмозъчни и алчни,...унищожават много народи по света..."!

    Коментиран от #16

    14:21 30.01.2026

  • 14 И ОТ ДЕ ША ГИ ЗЕМЕ БЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Спецназ":

    ОТ ТАКИВА ТЪПА....НАРИ УРСОЛУФИЛИ
    КАТО ВАС
    Я ВИЖ КУРСА НА ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО ЗА ЕДНА ГОДИНА
    ОТ ТЪПИЯ ВИ РУСОФОБСКИ ЗАДНИК ГИ СМЪКВАТ ТИЯ МАНГИЗИ А ВИЕ СЕ РАДВАТЕ КАТО ТОЯ ДЕБ.....ИЛ С КОМЕНТАРА
    КЕФИ СЕ ЧЕ ГЕБРЕВ ША НАПРАЙ МИЛИОНИ А ЩЕРКА МУ ША ТРЕБЕ ДА ЗАРАБОТ НА МАГИСТРАЛАТА

    14:22 30.01.2026

  • 15 Ъхъъъъъ....

    3 1 Отговор
    евентуалното отпускане на заеми за отбрана ще изисква партийна корупция и забрана на референдумите ...

    14:22 30.01.2026

  • 16 Смехотворно е

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Виж, как те изтриха?":

    Нали? И много жалко....

    14:23 30.01.2026

  • 17 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    я се разкарай ма еФтина ..урво
    НВ СИ Атина Палада

    14:25 30.01.2026

  • 18 Вашето мнение

    1 2 Отговор
    Мърцулите нямат друг избор, война с Русия или затвор. Гответе се да мрем за мърцуля. Вчера слушах по хоризонт миглена кунева - наречена мадам йес. Тази мадам йес разби земеделието ни, животновъдството ни, промишленноста ни, енергетиката ни за да ни вкара в ес. Мисира, който я беше поканил е на заплата плащана от мен и тя трябваше да ми обясни защо било нормално ес да бъде на две скорости. Шестте предлагали възможност ние да седнем до тях, ако се развием. Ние сме били неморални, защото не сме искали да изпратим войски в украйна и крайно неблагодарни защото само 52% от нас се чувствали европейци. Факт, от който на мадам йес и се обръщало сърцето.

    Коментиран от #22

    14:25 30.01.2026

  • 19 Великият урсулай евробски

    3 1 Отговор
    Великите евроатлантици, толкова велико безмозъчни и алчни решиха велико нацистки фонд за война да създадат

    14:25 30.01.2026

  • 20 Европейският механизъм

    3 1 Отговор
    Е точно като на Хитлер механизма от 1939 г. Нищо ново за нацистка Европа

    14:28 30.01.2026

  • 21 Атлантиците са вредна сган

    3 1 Отговор
    Вредна и опастна. Гнусна аморална и безмерно повредена ментално

    14:30 30.01.2026

  • 22 ОШЕ ЛИ Е ЖИВА

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Вашето мнение":

    ТАЯ МЪР.....ША КУНЕВА
    ЯВНО И ЛУЦИФЕР ГО Е ГНУС ОТ НЕЯ

    14:31 30.01.2026

  • 23 430 млрд. евро за тъпотии

    4 1 Отговор
    Колко БВП-та на България са знаете ли? А?

    14:32 30.01.2026

  • 24 430 млрд. евро

    3 1 Отговор
    Са за две години пенсиите за цяла Европа

    14:34 30.01.2026

  • 25 По един завод за барути

    3 1 Отговор
    Във центъра на всеки окръжен град на Европа ...

    14:38 30.01.2026

  • 26 НАТО е корупция ! САЩ е нацистки коптор

    2 2 Отговор
    Препоръчвам на всички колеги които действително искат да разберат за престъпната същност на НАТО и за генезиса му да прочетат история на Теодор Ахил, човека който реално е създал НАТО. Има я в trumanlibrary gov ..... Theodore Achilles Oral History Interview .... човека е водил лично преговорите за Северноатлантическия пакт и е участвал в корупцията , 1948-49, НАТО, 1950, 1952, 1960; и конференциите на CENTO, SEATO и Colombo Plan, 1960 г......Описал е за каква корупция и гнус става дума.....Статията в архивите е много дълга но си струва да се прочете. ===В рационализирането на отбранителното производство имахме светлата идея; нека французите произвеждат противотанковите оръдия, белгийците пушките, италианците камионите и така и така надолу по линията, като всеки произвежда нещо в голям мащаб и го прави много ефективно. Дълго време нищо не се случва и тогава френската армия внезапно поръчва 10 000 камиона Fiat. Мислехме, че най-после тази идея се е наложила; започваме от тук нататък. Малко по-късно разбрахме, че съпругата на тогавашния френски военен министър е сестра на шефа на компанията Fiat. Така става...... Това е НАТО но трябва да се чете ...

    14:39 30.01.2026

  • 27 Ей хорааа

    1 1 Отговор
    Не позволявайте атлантиците да ни издавят в блатото на атлантизма, нацизма, ционизма и корупцията. За атлантици и атлантически партии НЕ гласувайте и доверие на Радев също нямайте ако ясни ангажиментии, програма и обществен договор не подпише. Мислете с главите си хора !

    14:40 30.01.2026

  • 28 Запомнете го ей младите!

    1 1 Отговор
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет. И това е истината и ще е по добре по рано да я разберете. Само още време им трябва и ....
    задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000 евра, мобилизация, роби за завода за барути, малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане, парите ви от данъците за НАТО и Украйна да отиват, "членски внос" с милиарди да плащате и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет ! Разберете го ей..... Не се тровете, не ги мислете а просто за винаги ги забравете. Атлантизма е зло.

    14:42 30.01.2026

  • 29 Радев е прокси

    0 1 Отговор
    Ще излъже хората и ще се съюзи с международната престъпна олигархия. Със всяка дума която изрича все повече доказва реакционност и подкрепа на нацистки възгледи. Част е от нацистката милитаристичната върхушка и въобще не се заблуждаваите че някаква положителна промяна ще донесе ако има пълно мнозинство

    14:43 30.01.2026

  • 30 Който се чувства заплашен

    2 0 Отговор
    Да тегли заеми. Ние в България не се чувстваме заплашени

    14:46 30.01.2026

  • 31 А България защо не е

    1 0 Отговор
    Като военно неутралните членки като Австрия, Ирландия, Кипър и Малта.... кой ни направи утрални и защо? А? Питал ли ни е дали искаме?

    14:49 30.01.2026

