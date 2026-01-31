Новини
Над 200 души загинаха при срутване в мина за колтан в източната част на ДР Конго

31 Януари, 2026 05:17, обновена 31 Януари, 2026 04:22 464 1

  • др конго-
  • мина-
  • срутване-
  • загинали

Инцидентът е станал в сряда и точният брой на жертвите все още не установен

Над 200 души загинаха при срутване в мина за колтан в източната част на ДР Конго - 1
Снимка: YouTube
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Повече от 200 души загинаха тази седмица при срутване в мина за колтан в Рубая, в източната част на Демократична република Конго, съобщи днес пред Ройтерс Лубумба Камбере Муйиса, говорител на назначения от бунтовниците губернатор на провинцията, където се намира мината.

На Рубая се падат 15% от световния добив на колтан, който се преработва в тантал - устойчив на нагряване метал, който е търсен от производителите на мобилни телефони, компютри, аерокосмическа техника и газови турбини. Мината, където местните жители копаят на ръка за надница от по няколко долара на ден, премина под контрола на бунтовниците от групировката М23 през 2024 г.

Срутването е станало в сряда и точният брой на загиналите все още не установен, посочва Ройтерс.


Конго (Демократична Република)
