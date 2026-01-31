Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Издъхна тежко ранена жена от влаковия сблъсък в Испания, броят на жертвите стана 46

31 Януари, 2026 04:40, обновена 31 Януари, 2026 04:43 383 0

От вечерта на 18 януари лекарите се опитваха да спасят живота на 42-годишната пациентка от Ла Палма дел Кондадо

Издъхна тежко ранена жена от влаковия сблъсък в Испания, броят на жертвите стана 46 - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Дванадесет дни след тежката влакова катастрофа в Южна Испания, тежко ранена жена е починала вчера в болницата от раните си, съобщиха общественото радио и телевизия и други испански медии, цитирани от ДПА.

С това броят на жертвите на една от най-тежките железопътни катастрофи в историята на страната достигна 46.

От вечерта на 18 януари лекарите се опитваха да спасят живота на 42-годишната жена от Ла Палма дел Кондадо, която беше лекувана в интензивното отделение на болница "Кралица София" в Кордоба.

Малко преди да стане известна новината за смъртта ѝ, властите съобщиха, че 17 души от първоначално над 120 ранени при катастрофата все още са в интензивно отделение.

Според предварителна оценка на официалната разследваща комисия, сблъсъкът между двата високоскоростни влака е бил предизвикан от счупване на релса, посочва ДПА.


