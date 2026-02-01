Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Лидерът на ЕНП призова за "ядрен чадър" над ЕС

Лидерът на ЕНП призова за "ядрен чадър" над ЕС

1 Февруари, 2026 08:22 555 15

  • манфред вебер-
  • ес-
  • европа-
  • ядрен чадър

Макрон е готов да пази Европа с ядрен чадър

Лидерът на ЕНП призова за "ядрен чадър" над ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На фона на кризата в отношенията между САЩ и Европа, лидерът на Европейската народна партия (ЕНП) Манфред Вебер призова държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз (ЕС) да започнат конкретни разговори за европейски "ядрен чадър", съобщава ДПА.

Предложението на френския президент Еманюел Макрон да предостави френския ядрен арсенал за тази цел беше "щедро предложение", особено в светлината на "новите развития в САЩ", заяви той в Загреб след среща на високо ниво на ЕНП, която обединява консервативните партии в Европа, припомни news.bg.

"Ето защо съм категорично за това държавните и правителствените ръководители наистина да приемат това предложение, да седнат заедно и след това да обмислят как този вариант с френски ядрени оръжия може да се използва за европейската сигурност, подчерта заместник-председателят на ХСС Вебер. Затова силно приветствам инициативата на Макрон, както и на всички, които сега допринасят за тази дискусия. Това е необходимо."

Припомняме, че Макрон вече предложи на Германия и други партньори от ЕС разговори за европейско сътрудничество в областта на ядреното възпиране през 2020 г. по време на първия мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп. Въпреки това, това срещна също толкова слаб отзвук от тогавашния канцлер Ангела Меркел (ХДС), колкото и от нейния наследник Олаф Шолц (СДП). Федералният канцлер Фридрих Мерц (ХДС), от друга страна, вече беше заявил готовността си да обсъди това по време на предизборната кампания и го повтори по време на встъпителното си посещение в Париж като федерален канцлер през май.

Франция и Обединеното кралство, което вече не е член на ЕС, са единствените две европейски държави, които притежават ядрени оръжия. Според оценки на института за мирни изследвания Sipri, САЩ разполагат с 1770 действащи ядрени оръжия, а Франция - с 280.

Ядрените средства за възпиране на НАТО в момента се основават на американски ядрени оръжия, от които около 100 се смята, че все още са разположени в Европа - някои от тях във военновъздушната база Бюхел в региона Айфел. В случай на спешност те ще бъдат разположени от изтребители на Бундесвера. Твърди се също, че американски ядрени бомби все още са разположени в Белгия, Нидерландия, Италия и Турция. Няма официална информация по този въпрос.

По-рано германският канцлер Фридрих Мерц остро критикува предложението на Вебер за съвместна европейска армия, която би могла да играе роля в следвоенното мироопазване в Украйна.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 3 Отговор
    Мафията в Брюксел крепи Бойко Борисов и Шиши.Днес в 16 часа в НДК зала 3 основаваме движение Булекзит.

    08:23 01.02.2026

  • 2 хаха

    16 2 Отговор
    Микрон себе си не може да опази от дядото, дето му бие шамари, щял ЕССР да пази!

    08:23 01.02.2026

  • 3 Пич

    16 2 Отговор
    Кажи брат , дали не са тъпи , та се преметат !!!??? Ама то ядрени чадъри не се правят с призоваване бе , идиот !!!

    Коментиран от #6

    08:24 01.02.2026

  • 4 Нека

    17 0 Отговор
    да е по-добре "дъждобран" !

    08:25 01.02.2026

  • 5 ЕВРОЛИДЕР

    16 1 Отговор
    На снимка да го видиш, шамар да му удариш - казваше баба ми.

    08:26 01.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Ядрен чадър се прави тайно като Иран и Израел а не на всеослушание че да те ударят преди да си го довършил.

    08:27 01.02.2026

  • 7 Вашето мнение

    10 1 Отговор
    Франция има няколко ракети от 50-те години, президент дето дядо му го бие и преобладаващо жинжърско население в цяла европа. Чадъра е пробит още от сега, но веберовци ще лапнат яки кинти от идеята.

    08:28 01.02.2026

  • 8 френски галфон

    10 1 Отговор
    Жалко е да се хвалиш с ядрени бомби, които се пускат от бомбардировачи или ядрени бойни глави на стари и бавни крилати ракети, които се изтрелват от летящи таралясници, положение че руснаци и китайци имат ракети, летящи със скорости 15-20МАХа. Не сме 1944, че да хвърляме бомби като над Хирошима и Нагасаки.

    08:33 01.02.2026

  • 9 Шогун

    4 2 Отговор
    И в Тему има, що пук трябва да е точно френски

    08:36 01.02.2026

  • 10 Гласове от зайчарника в Банкя

    4 1 Отговор
    На Бацо шефчето не прави разлика между чадър и гъба😉

    08:36 01.02.2026

  • 11 Тома

    6 0 Отговор
    Да сложи г.за на приятеля си бойчето за чадър

    08:38 01.02.2026

  • 12 Добро утро!

    1 6 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни, где ЛЕВА?

    08:40 01.02.2026

  • 13 Кво

    2 0 Отговор
    случай на спешност те ще бъдат разположени от изтребители на Бундесвера.

    08:46 01.02.2026

  • 14 рая свирканян

    2 0 Отговор
    я я шнелаа

    08:47 01.02.2026

  • 15 Иван

    0 0 Отговор
    А над Косово?

    08:50 01.02.2026

Новини по държави:
