Лидерът на ЕНП призова за "ядрен чадър" над ЕС

На фона на кризата в отношенията между САЩ и Европа, лидерът на Европейската народна партия (ЕНП) Манфред Вебер призова държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз (ЕС) да започнат конкретни разговори за европейски "ядрен чадър", съобщава ДПА.

Предложението на френския президент Еманюел Макрон да предостави френския ядрен арсенал за тази цел беше "щедро предложение", особено в светлината на "новите развития в САЩ", заяви той в Загреб след среща на високо ниво на ЕНП, която обединява консервативните партии в Европа, припомни news.bg.

"Ето защо съм категорично за това държавните и правителствените ръководители наистина да приемат това предложение, да седнат заедно и след това да обмислят как този вариант с френски ядрени оръжия може да се използва за европейската сигурност, подчерта заместник-председателят на ХСС Вебер. Затова силно приветствам инициативата на Макрон, както и на всички, които сега допринасят за тази дискусия. Това е необходимо."

Припомняме, че Макрон вече предложи на Германия и други партньори от ЕС разговори за европейско сътрудничество в областта на ядреното възпиране през 2020 г. по време на първия мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп. Въпреки това, това срещна също толкова слаб отзвук от тогавашния канцлер Ангела Меркел (ХДС), колкото и от нейния наследник Олаф Шолц (СДП). Федералният канцлер Фридрих Мерц (ХДС), от друга страна, вече беше заявил готовността си да обсъди това по време на предизборната кампания и го повтори по време на встъпителното си посещение в Париж като федерален канцлер през май.

Франция и Обединеното кралство, което вече не е член на ЕС, са единствените две европейски държави, които притежават ядрени оръжия. Според оценки на института за мирни изследвания Sipri, САЩ разполагат с 1770 действащи ядрени оръжия, а Франция - с 280.

Ядрените средства за възпиране на НАТО в момента се основават на американски ядрени оръжия, от които около 100 се смята, че все още са разположени в Европа - някои от тях във военновъздушната база Бюхел в региона Айфел. В случай на спешност те ще бъдат разположени от изтребители на Бундесвера. Твърди се също, че американски ядрени бомби все още са разположени в Белгия, Нидерландия, Италия и Турция. Няма официална информация по този въпрос.

По-рано германският канцлер Фридрих Мерц остро критикува предложението на Вебер за съвместна европейска армия, която би могла да играе роля в следвоенното мироопазване в Украйна.