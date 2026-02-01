Новини
Десетки хиляди чехи подкрепиха на демонстрации президента Петър Павел

Десетки хиляди чехи подкрепиха на демонстрации президента Петър Павел

1 Февруари, 2026

Това стана на фона на изострящото се напрежение между него и новото дясно правителство

Десетки хиляди чехи подкрепиха на демонстрации президента Петър Павел - 1
Снимка: Shutterstock
БТА БТА

Десетки хиляди демонстранти в Чехия излязоха по улиците, за да подкрепят президента либерал Петър Павел на фона на изострящото се напрежение между него и новото дясно правителство, оглавявано от милиардера Андрей Бабиш, предаде ДПА.

Поддръжниците на Павел изпълниха два големи площада в центъра на Прага. Инициаторите на митинга под надслов "Милион моменти за демокрацията" заявиха, че в чешката столица са се събрали между 80 000 и 90 000 души.

Павел и Бабиш влязоха в остър спор, свързан с министрите в новото правителство. Президентът отказа да назначи почетния председател на партията "Мотористите за себе си" Филип Турек за министър на околната среда. Павел мотивира отказа си с това, че Турек е направил някои противоречиви изказвания, които по думите на президента са несъвместими министерския пост в една демократична страна. Четиресетгодишният Турек бе публикувал в социалните мрежи расистки и сексистки коментари, пояснява ДПА.

Освен това Павел публично обвини външния министър и съпартиец на Турек - Петър Мацинка, в опит за изнудване във връзка с казуса.

Павел благодари на участниците в днешния митинг за подкрепата, която са му оказали. Той подчерта, че е важно да се защитават ценности като достойнството, истината и уважението.

Бившият генерал от НАТО Павел заема президентския пост от март 2023 г.

Опозиционните партии в парламента планират да внесат вот на недоверие към правителството във вторник заради обвиненията в оказване на натиск върху президента. Шансовете за успех обаче са малки. Управляващата коалиция, в която влизат партията на Бабиш - "Действие на недоволните граждани" (известна с абревиатурата си на чешки език), "Мотористите за себе си" крайнодясната формация "Свобода и пряка демокрация", разполага с мнозинство от 108 от 200 места в долната камара на законодателния орган.


