Новини
Свят »
Швейцария »
В болница в Цюрих издъхна 41-вата жертва на пожара в ски курорта Кран Монтана

В болница в Цюрих издъхна 41-вата жертва на пожара в ски курорта Кран Монтана

2 Февруари, 2026 03:14, обновена 2 Февруари, 2026 03:17 449 1

  • швейцария-
  • пожар-
  • крав монтана-
  • жертви

Починалият е 18-годишен младеж

В болница в Цюрих издъхна 41-вата жертва на пожара в ски курорта Кран Монтана - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

18-годишен младеж, ранен при пожара в швейцарския ски курорт Кран Монтана в новогодишната нощ, е починал в болница в Цюрих и стана 41-вата жертва на трагедията.

Повечето от загиналите са непълнолетни. Няколко десетки от ранените - общо 115 души, все още са в болници в Швейцария, Франция, Германия, Италия и Белгия с тежки изгаряния.

Разследването показа, че пожарът е бил предизвикан от закрепени върху бутилки свещи от типа фонтан, които са възпламенили първо противошумова изолация на тавана на заведението. Собствениците на бара - двама френски граждани - са обвинени в убийство по непредпазливост, телесна повреда и палеж по непредпазливост.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко пожарникар

    2 0 Отговор
    В България това не може да се случи. Такива неща стават само в малки държави, които не са членки на ЕС и НАТО. Ние от ГЕРБ сме прегърнали ледените евроатлантически идеали и няма как за изгорим.

    А и Боко е пожарникар - ще го угаси.

    03:26 02.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания