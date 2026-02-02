В болница в Цюрих издъхна 41-вата жертва на пожара в ски курорта Кран Монтана

18-годишен младеж, ранен при пожара в швейцарския ски курорт Кран Монтана в новогодишната нощ, е починал в болница в Цюрих и стана 41-вата жертва на трагедията.
Повечето от загиналите са непълнолетни. Няколко десетки от ранените - общо 115 души, все още са в болници в Швейцария, Франция, Германия, Италия и Белгия с тежки изгаряния.
Разследването показа, че пожарът е бил предизвикан от закрепени върху бутилки свещи от типа фонтан, които са възпламенили първо противошумова изолация на тавана на заведението. Собствениците на бара - двама френски граждани - са обвинени в убийство по непредпазливост, телесна повреда и палеж по непредпазливост.
2 Февруари, 2026 03:14, обновена 2 Февруари, 2026 03:17 449 1
Починалият е 18-годишен младеж
1 Бойко пожарникар
А и Боко е пожарникар - ще го угаси.
03:26 02.02.2026