Южна Корея налага 696 млн. долара глоби на банки за нарушения при деривати

Южнокорейската служба за финансов надзор (FSS) обяви, че ще наложи глоби в размер на около 1 трилион вона (696 милиона долара) на местни банки за нарушения, свързани с продажбата на деривати, обвързани с акции от Хонконг, предаде "Ройтерс", цитирана от News.bg.

Решението идва близо две години след като пазарният регулатор започна разследване през март 2024 г., установило нарушения при финансови компании. Санкциите предстои да бъдат окончателно одобрени от Комисията за финансови услуги.

FSS е провела трето заседание на комисията по санкциите във връзка с неправомерната продажба на борсово-търгувани ценни книжа (ELS) върху хонконгския индекс H-share. Регулаторът реши да наложи допълнителни санкции на обща стойност около 1,4 трилиона вона.

Санкционираните банки са KB Kookmin, Shinhan, Hana, NH Nonghyup и Standard Chartered Bank Korea. Първоначално FSS беше обявила по-тежки мерки - частично спиране на дейността за банките и предупреждение за порицание за ръководителите. По-късно санкциите бяха смекчени до институционално предупреждение, като мерките срещу ръководителите също бяха облекчени.

Разпределението на глобите по банки е както следва: KB Kookmin Bank - 1 трилион вона, Shinhan Bank - 278 милиарда вона, Hana Bank - 320,4 милиарда вона, NH Nonghyup Bank - 194,2 милиарда вона и Standard Chartered Bank Korea - 140 милиарда вона. Общата сума възлиза на 1,9326 трилиона вона.

Въпреки намалението, корекцията е по-ограничена от очакванията на финансовия сектор. FSS взема предвид и "компенсационните усилия" на банките, включително възстановителни действия след кризата, което породи прогнози за по-сериозно намаляване на санкциите.