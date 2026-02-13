Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Медийни драми на Острова: Разследват продажбата на "Телеграф", Би Би Си свива разходите

13 Февруари, 2026 06:13

Собственикът на таблоида "Дейли мейл" е купувачът на авторитетното британско издание, телевизията призна за намалелия брой абонати с платена годишна такса

Снимка: YouTube
БТА БТА

Британското правителство обяви, че започва разследване на процеса по продажбата на британското издание "Телеграф" на собственика на таблоида "Дейли мейл", компанията Ди Ем Джи Ти, предаде Франс прес.

Разследването се води в името на „обществения интерес“ и „необходимостта от достатъчен плурализъм на мненията“.

Ди Ем Джи Ти съобщи през ноември 2025 г., че е подписала споразумение за 500 милиона британски лири (около 574 милиона евро) за придобиването на консервативния вестник, сделка, която, ако бъде финализирана, ще създаде една от най-влиятелните десни медийни групи във Великобритания. Това придобиване би променило медийния пейзаж във Великобритания и би могло да създаде доминиращ консервативен глас в момент, в който антимигрантската партия "Реформирай Обединеното кралство" води в социологическите проучвания, а лейбъристкият премиер Киър Стармър губи популярност. Новата група би действала редом с издания със сходна ориентация като "Сън" и "Таймс". От другата страна на политическия спектър основните леви британски вестници са "Гардиън" и "Мирър".

Британският регулатор за конкуренцията и медийният регулатор трябва да разгледат случая и да представят докладите си на правителството до 10 юни.

В съобщение Ди Ем Джи Ти приветства инициативата на правителството, която според компанията „представлява значителен напредък в проекта за придобиване“. „Оставаме решени да инвестираме в "Телеграф" и неговите журналисти, да запазим отличителния му редакционен глас и екип и да ускорим глобалната му експанзия, с особен акцент върху САЩ, се казва още в съобщението. Ди Ем Джи Ти уверява, че ще работи „конструктивно с регулаторните органи и правителството, за да гарантира бързото финализиране на сделката“.

Собственост от 2004 г. на изключително богатото семейство Баркли, „Телеграф“ беше принудително обявен за продажба в края на 2023 г. от банката "Лойдс", за да покрие значителни дългове. Съвместно дружество между американския фонд "Редбърд" и медийен инвестиционен фонд от Абу Даби постигна споразумение със семейство Баркли в края на 2023 г. Но перспективата емиратски фонд да контролира едно от най-влиятелните издания във Великобритания предизвика безпокойство у тогавашното консервативно правителство, което реши да приеме законодателни промени, за да блокира придобиването на британски вестници от чужди държави. Така сделката се провали и се стигна до появата на нов купувач.

Освен "Дейли мейл" групата Ди Ем Джи Ти притежава също изданията "Метро", "ай Пейпър" и "Ню Сайънтист".

Британският медиен холдинг Би Би Си планира да намали разходите си с 10 процента през следващите три години, предадоха световните агенции.

Според британски медии съкращенията могат да възлязат на 600 милиона паунда (817 милиона долара) и да доведат и до съкращения на служители, както и до намаляване на част от програмите.

Затрудненията на Би Би Си се задълбочават и поради факта, че все по-малко хора избират да плащат годишната такса, задължителна за всяко британско домакинство, което гледа телевизионни канали на живо. Годишната такса, на която Би Би Си силно разчита, в момента възлиза на 174,50 британски лири. Общественият оператор е събрал 3,8 милиарда лири от над 23 милиона лицензи през 2024–2025 г., но 3,6 милиона домакинства са заявили, че не се нуждаят от лиценз, според скорошен доклад на парламентарна комисия. Повече от 1,1 милиарда лири приходи са били изгубени за същия период, като докладът отбелязва, че част от хората законно са отказали или са заобиколили плащането на таксата.

Би Би Си трябва също така да се справя с промените в начина на медийно потребление, като стрийминг платформите.

Последните съкращения на разходите в Би Би Си идват на фона на полемика, предизвикана от подвеждащ монтаж на реч на американския президент Доналд Тръмп, което принуди генералният директор на медията Тим Дейви да обяви, че ще напусне поста си на 2 април.

Тръмп заведе дело за клевета срещу Би Би Си и иска 10 милиарда долара обезщетение. Федерален съдия насрочи началото на процеса за февруари 2027 г.


Великобритания
