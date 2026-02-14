The New York Times: Този път няма обиди, но Европа вече не вярва на САЩ

Европа загуби доверие в Съединените щати, така че на Мюнхенската конференция по сигурност Вашингтон се опитва да намали напрежението с европейските страни, пише The New York Times.

„Вярата на Европа в ангажимента на САЩ към общите ценности, европейската сигурност и дори териториалната цялост вече е подкопана и след Давос много европейски лидери са загубили надежда да се върнат към предишните си трансатлантически отношения“, отбелязва статията.

Според изданието, на конференцията, която се откри на 13 февруари в Мюнхен, „САЩ все още полагат усилия за деескалация“, американските служители се ръководят от „прагматичен реализъм“ и „няма обиди“, отправени към Европа.

„Въпреки това има малко индикации за реална промяна в американската политика“, заключава изданието, подчертавайки, че „европейците остават скептични и предпазливи“ към САЩ.