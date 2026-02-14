The New York Times: Този път няма обиди, но Европа вече не вярва на САЩ

Европа загуби доверие в Съединените щати, така че на Мюнхенската конференция по сигурност Вашингтон се опитва да намали напрежението с европейските страни, пише The New York Times.
„Вярата на Европа в ангажимента на САЩ към общите ценности, европейската сигурност и дори териториалната цялост вече е подкопана и след Давос много европейски лидери са загубили надежда да се върнат към предишните си трансатлантически отношения“, отбелязва статията.
Според изданието, на конференцията, която се откри на 13 февруари в Мюнхен, „САЩ все още полагат усилия за деескалация“, американските служители се ръководят от „прагматичен реализъм“ и „няма обиди“, отправени към Европа.
„Въпреки това има малко индикации за реална промяна в американската политика“, заключава изданието, подчертавайки, че „европейците остават скептични и предпазливи“ към САЩ.
1 Тате щеше
Коментиран от #4
05:20 14.02.2026
2 хехе
05:25 14.02.2026
3 Тъпите янки
05:31 14.02.2026
4 Дядо Йоцо гледа
До коментар #1 от "Тате щеше":Тогава защо всички се натискате да учите и да работите в Европа? За да се приберете туг в БГ кочината с английска диплома и немско евро и да викате не на еврото и Европа се разпада а... смешници колкото искаш, племето с половин гънка в кухата му глава. Населението на европа е 750 милиона, това е най големия пазар за китайски боклуци и инвестиции и население два пъти повече от САЩ... Тогава китайците да си обират китайските боклуци а американците тъпата им кока кола, макдоналдс и всички боклуци с които тровят децата ни и чао и да видим кой на кого ще се моли...
05:47 14.02.2026