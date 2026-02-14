Новини
The New York Times: Този път няма обиди, но Европа вече не вярва на САЩ

14 Февруари, 2026 05:08, обновена 14 Февруари, 2026 05:44 888 4

На Мюнхенската конференция по сигурност Вашингтон се опитва да намали напрежението, пише изданието

The New York Times: Този път няма обиди, но Европа вече не вярва на САЩ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа загуби доверие в Съединените щати, така че на Мюнхенската конференция по сигурност Вашингтон се опитва да намали напрежението с европейските страни, пише The New York Times.

„Вярата на Европа в ангажимента на САЩ към общите ценности, европейската сигурност и дори териториалната цялост вече е подкопана и след Давос много европейски лидери са загубили надежда да се върнат към предишните си трансатлантически отношения“, отбелязва статията.

Според изданието, на конференцията, която се откри на 13 февруари в Мюнхен, „САЩ все още полагат усилия за деескалация“, американските служители се ръководят от „прагматичен реализъм“ и „няма обиди“, отправени към Европа.

„Въпреки това има малко индикации за реална промяна в американската политика“, заключава изданието, подчертавайки, че „европейците остават скептични и предпазливи“ към САЩ.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тате щеше

    5 2 Отговор
    Да се успокой ако му бяха дали Гренландия. А сега само пари за оръжия. Не е достатъчно, но пък поне няма обиди. Но остана ефекта от миналогодишната конференция. Европа се възприема като жалка и непотребна. Колкото и конференции да правите само трошите народни пари за седенки. Лицемерна и зависима Европа не знае на кого да се подмазва. Всички я отсвириха.

    Коментиран от #4

    05:20 14.02.2026

  • 2 хехе

    2 1 Отговор
    урсулите докараха ЕС до трета глуха и вече се чудят накъде да се натъртят.

    05:25 14.02.2026

  • 3 Тъпите янки

    3 0 Отговор
    бате, оправяйте се, дано загубите пазари в европа и много пари щото много знаете. А всъщност вие сте отрепките на европа, едно време отрепките на европа отидоха и си направиха държава в северна америка...

    05:31 14.02.2026

  • 4 Дядо Йоцо гледа

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тате щеше":

    Тогава защо всички се натискате да учите и да работите в Европа? За да се приберете туг в БГ кочината с английска диплома и немско евро и да викате не на еврото и Европа се разпада а... смешници колкото искаш, племето с половин гънка в кухата му глава. Населението на европа е 750 милиона, това е най големия пазар за китайски боклуци и инвестиции и население два пъти повече от САЩ... Тогава китайците да си обират китайските боклуци а американците тъпата им кока кола, макдоналдс и всички боклуци с които тровят децата ни и чао и да видим кой на кого ще се моли...

    05:47 14.02.2026

