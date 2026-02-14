Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Си Дзинпин: Бойната и икономическата мощ на Китай достигнаха ново ниво

14 Февруари, 2026 10:42, обновена 14 Февруари, 2026 09:47 836 19

Партията и държавата постигнаха нови успехи, отчете президентът

Си Дзинпин: Бойната и икономическата мощ на Китай достигнаха ново ниво - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Отбранителните способности и икономическата мощ на Китай достигнаха ново ниво през последните години.

Това заяви китайският президент Си Дзинпин в Голямата зала на народа (парламента) в Пекин по повод настъпването на Годината на червения кон, предаде ТАСС.

"Икономическата, научната, технологичната, отбранителната и цялостната национална мощ на Китай достигна ново ниво. Модернизацията в китайски стил направи още една решителна крачка напред," каза той.

"Преодоляхме трудности и постигнахме напредък, партията и държавата постигнаха нови успехи", добави китайският лидер.

Той обърна внимание на факта, че през 2025 г. Китай е постигнал значителен успех в областта на реформите, а икономиката на страната, въпреки въздействието на негативните фактори, демонстрира стабилност и жизненост.

Президентът посочи и засилването на усилията, насочени към подобряване на благосъстоянието на жителите на републиката.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Равносметката

    2 12 Отговор
    Китай се издига ,Раша затъва.

    Коментиран от #13

    09:52 14.02.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 10 Отговор
    той и тоя почна като оня в Кремъл!! забравихте как Кисинджър ви изкара от оризовите полета// никога не е късно , да се върнете-и запада ще има ниска безработица и заплати , и няма да има АДИБАС вместо АДИДАС

    Коментиран от #5

    09:53 14.02.2026

  • 3 Си Дзипин също каза

    14 2 Отговор
    "Русия е най- голямата военна сила, а Китай е най- голявата икономическа сила "

    Това не го казвате, защото не ви изнася.
    Фактите ви са доста изкривени.

    Коментиран от #4, #8

    09:54 14.02.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 9 Отговор

    До коментар #3 от "Си Дзипин също каза":

    ми то тука да не е вестник ,,Стършел,, да го напишат

    Коментиран от #6

    09:57 14.02.2026

  • 5 Това, разбира се, само

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    едно иключително ограничено същество като теб може да о каже.
    Но от теб друго не може и да се очаква.

    Коментиран от #12

    09:59 14.02.2026

  • 6 Абе

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тук не се възпроизвежда и цитира точно речта. Думите се променят. Значи е секция "Хумор, сатира и забава за котараците"

    10:00 14.02.2026

  • 7 Китай не е толкова силен

    0 5 Отговор
    колкото изглежда. БВП му е колкото на ЕС и по-малък отколкото бедна България на човек от населението. Имат много врагове до себе си, Индия им е основен враг имат големи погранични спорове, а още Япония, Ю.Корея, Тайван и Виетнам. Търсят си и нови врагове в лицето на Индонезия, Филипините и Австралия за Южно-китайско море. Броят на населението им не е толкова голям, само на Стара Индия(с Пакистан и Бангладеш) е с 600мил. повече. Били са ги японци, руснаци, виетнамци (1978г.), а сега и индийци с камъни и тояги по границата.

    10:00 14.02.2026

  • 8 Русия я видяхме

    0 9 Отговор

    До коментар #3 от "Си Дзипин също каза":

    колко е военна сила, а за Китай - Западът го отчете като грешка, всичко беше за да противостои на СССР. Не може една държава за 30г. да стане първа сила в света. Помня как строяха доменни пещи във всяко село за да бият Запада по добив на стомана, хунвейбините, избиването на врабчетата защото ядели зърното, позорната загуба от виетнамските опълченски сили 1978г.(виетнамската армия беше в Камбоджа). Китайският бум е съчетание от западни технологии, трудолюбието на китаеца, тоталитарната му експлоатация от режима, лошите условия на труд, ниско заплащане и най-вече западните пазари.

    Коментиран от #10, #11

    10:04 14.02.2026

  • 9 Това показва,

    5 0 Отговор
    Че социализмът победи капитализма!!! Да, той е някакъв тип диктатура. Но капитализма не е с нищо по-добър! И така, капитализма се провали.
    Бай Тошо вече може да каже, че "недоносчето е пораснало и вече не е недоносче"!

    10:06 14.02.2026

  • 10 Сега

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Русия я видяхме":

    Без Русия си обут в потури.
    Без Китай си даже и без гащи.

    10:07 14.02.2026

  • 11 Нищо не си видял

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Русия я видяхме":

    Тази война с укра е гражданска. Там половината население е с руски етнос. За това и такава война е предпазлива и не е на абсолютен леш, каквото правят сащ и британците в чужди за тях страни. Ако обаче други в Европа или сащ воюват с Русия тогава ще разбереш каква военна мощ има руската армия!

    10:09 14.02.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Това, разбира се, само":

    няколко дена не писах тук , и гледам много сте се разпуснали копеите

    10:22 14.02.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Равносметката":

    Ами това означава, че Русия в направила грешка, като се в отказала от комунизма. Напредък може да има само, ако водеща роля в една държава има комунистическата партия, а не назначени от Ротшилд, чрез измислени "демократични " избори, правителства. Има хубава статия в Труд на тази тема.

    Коментиран от #15, #16

    10:49 14.02.2026

  • 14 Българин

    1 0 Отговор
    Китай вече е единствената супер сила и ще наложи своите интереси в света със всички средства!

    10:52 14.02.2026

  • 15 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    СССР не се отказа от комунизма. КГБ извърши метеж срещу КПСС и отне от нея цялата власт и всички ресурси на държавата. За това сега КГБ притежава цялата политическа и икономическа власт в Русия, а КПСС е забранена от закона.

    10:54 14.02.2026

  • 16 Да, точно така

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    В капитализма държавата принадлежи само на една банда паразити, свръх богати мошеници, които ВЕЧНО управляват страната само в тяхна полза. Те ставят все повече и все повече богати, а 98% от населението им е напълно подчинено и живее все по-зле и по-зле. Тези вече искат и "да ни намаляват"? Пеше го в записките на Епщайн. Били "мислели, как да се отърват от многото гърла"??? В соц страните държавата, въпреки грешките й, все пак е на ВСИЧКИ! Не само на една малка група изкрийзили богаташи. Над 30 г съм живял в соца и имам сравнение от личен опит... Това сега не е никаква система.

    10:57 14.02.2026

  • 17 Абсурдистан

    0 2 Отговор
    Вече стана правило щом една държава дръпне икономически да се въоръжи до зъби и да предявявя териториални претенции към съседите си. Само европейските джендъри проспаха възхода на Путлер.

    10:57 14.02.2026

  • 18 дядо поп

    2 0 Отговор
    Казвам ти дъще , сещай се снахо! Да слушат американците и техните заблудени европейски последователи.

    11:07 14.02.2026

  • 19 УдоМача

    0 0 Отговор
    Много хубаво! Така и трябва да бъде!!

    11:39 14.02.2026

