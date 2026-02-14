Си Дзинпин: Бойната и икономическата мощ на Китай достигнаха ново ниво

Отбранителните способности и икономическата мощ на Китай достигнаха ново ниво през последните години.

Това заяви китайският президент Си Дзинпин в Голямата зала на народа (парламента) в Пекин по повод настъпването на Годината на червения кон, предаде ТАСС.

"Икономическата, научната, технологичната, отбранителната и цялостната национална мощ на Китай достигна ново ниво. Модернизацията в китайски стил направи още една решителна крачка напред," каза той.

"Преодоляхме трудности и постигнахме напредък, партията и държавата постигнаха нови успехи", добави китайският лидер.

Той обърна внимание на факта, че през 2025 г. Китай е постигнал значителен успех в областта на реформите, а икономиката на страната, въпреки въздействието на негативните фактори, демонстрира стабилност и жизненост.

Президентът посочи и засилването на усилията, насочени към подобряване на благосъстоянието на жителите на републиката.