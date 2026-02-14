Си Дзинпин: Бойната и икономическата мощ на Китай достигнаха ново ниво

Отбранителните способности и икономическата мощ на Китай достигнаха ново ниво през последните години.
Това заяви китайският президент Си Дзинпин в Голямата зала на народа (парламента) в Пекин по повод настъпването на Годината на червения кон, предаде ТАСС.
"Икономическата, научната, технологичната, отбранителната и цялостната национална мощ на Китай достигна ново ниво. Модернизацията в китайски стил направи още една решителна крачка напред," каза той.
"Преодоляхме трудности и постигнахме напредък, партията и държавата постигнаха нови успехи", добави китайският лидер.
Той обърна внимание на факта, че през 2025 г. Китай е постигнал значителен успех в областта на реформите, а икономиката на страната, въпреки въздействието на негативните фактори, демонстрира стабилност и жизненост.
Президентът посочи и засилването на усилията, насочени към подобряване на благосъстоянието на жителите на републиката.
1 Равносметката
Коментиран от #13
09:52 14.02.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5
09:53 14.02.2026
3 Си Дзипин също каза
Това не го казвате, защото не ви изнася.
Фактите ви са доста изкривени.
Коментиран от #4, #8
09:54 14.02.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "Си Дзипин също каза":ми то тука да не е вестник ,,Стършел,, да го напишат
Коментиран от #6
09:57 14.02.2026
5 Това, разбира се, само
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":едно иключително ограничено същество като теб може да о каже.
Но от теб друго не може и да се очаква.
Коментиран от #12
09:59 14.02.2026
6 Абе
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Тук не се възпроизвежда и цитира точно речта. Думите се променят. Значи е секция "Хумор, сатира и забава за котараците"
10:00 14.02.2026
7 Китай не е толкова силен
10:00 14.02.2026
8 Русия я видяхме
До коментар #3 от "Си Дзипин също каза":колко е военна сила, а за Китай - Западът го отчете като грешка, всичко беше за да противостои на СССР. Не може една държава за 30г. да стане първа сила в света. Помня как строяха доменни пещи във всяко село за да бият Запада по добив на стомана, хунвейбините, избиването на врабчетата защото ядели зърното, позорната загуба от виетнамските опълченски сили 1978г.(виетнамската армия беше в Камбоджа). Китайският бум е съчетание от западни технологии, трудолюбието на китаеца, тоталитарната му експлоатация от режима, лошите условия на труд, ниско заплащане и най-вече западните пазари.
Коментиран от #10, #11
10:04 14.02.2026
9 Това показва,
Бай Тошо вече може да каже, че "недоносчето е пораснало и вече не е недоносче"!
10:06 14.02.2026
10 Сега
До коментар #8 от "Русия я видяхме":Без Русия си обут в потури.
Без Китай си даже и без гащи.
10:07 14.02.2026
11 Нищо не си видял
До коментар #8 от "Русия я видяхме":Тази война с укра е гражданска. Там половината население е с руски етнос. За това и такава война е предпазлива и не е на абсолютен леш, каквото правят сащ и британците в чужди за тях страни. Ако обаче други в Европа или сащ воюват с Русия тогава ще разбереш каква военна мощ има руската армия!
10:09 14.02.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Това, разбира се, само":няколко дена не писах тук , и гледам много сте се разпуснали копеите
10:22 14.02.2026
13 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Равносметката":Ами това означава, че Русия в направила грешка, като се в отказала от комунизма. Напредък може да има само, ако водеща роля в една държава има комунистическата партия, а не назначени от Ротшилд, чрез измислени "демократични " избори, правителства. Има хубава статия в Труд на тази тема.
Коментиран от #15, #16
10:49 14.02.2026
14 Българин
10:52 14.02.2026
15 койдазнай
До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":СССР не се отказа от комунизма. КГБ извърши метеж срещу КПСС и отне от нея цялата власт и всички ресурси на държавата. За това сега КГБ притежава цялата политическа и икономическа власт в Русия, а КПСС е забранена от закона.
10:54 14.02.2026
16 Да, точно така
До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":В капитализма държавата принадлежи само на една банда паразити, свръх богати мошеници, които ВЕЧНО управляват страната само в тяхна полза. Те ставят все повече и все повече богати, а 98% от населението им е напълно подчинено и живее все по-зле и по-зле. Тези вече искат и "да ни намаляват"? Пеше го в записките на Епщайн. Били "мислели, как да се отърват от многото гърла"??? В соц страните държавата, въпреки грешките й, все пак е на ВСИЧКИ! Не само на една малка група изкрийзили богаташи. Над 30 г съм живял в соца и имам сравнение от личен опит... Това сега не е никаква система.
10:57 14.02.2026
17 Абсурдистан
10:57 14.02.2026
18 дядо поп
11:07 14.02.2026
19 УдоМача
11:39 14.02.2026