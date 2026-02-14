Китай призова Германия към единен фронт срещу унилатерализма

Китайският външен министър Уан И призова Пекин и Берлин да засилят стратегическия диалог и заедно да се борят срещу едностранчивия подход в международните отношения и блоковото противопоставяне, предаде Синхуа, цитирана от БТА.

Ван, който е и член на Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия, отправи апела на среща с германския си колега Йохан Вадефул в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността.

Китай и Германия трябва твърдо да следват смисъла и основните начала в Устава на ООН, да се борят за замяна на "закона на джунглата" с глобална управляемост и да работят заедно като стабилизиращ фактор в турбулентния свят, посочи ръководителят на дипломацията на Пекин.

Сходни послания Уан отправи и на срещата си с френския си колега Жан-Ноел Баро. Китай и Франция са независими и отговорни големи страни, затова многостранната (мултилатералната) координация е важен елемент от двустранните им отношения, посочи китаецът. Той призова двете страни да работят за запълване на дефицита на глобална управляемост и да подкрепят взаимно мултилатералните си инициативи.

По думите на китайския дипломат развитието на Китай е възможност за Европа, затова по думите му те трябва да изгладят различията си и да задълбочат взаимодействието помежду си. Уан подчерта пред колегите си от ЕС, че предизвикателствата, пред които са изправени европейците, не произтичат от Пекин.

Ван се срещна и с външния министър на третата голяма европейска сила, Великобритания, Ивет Купър. Пред колегата си той заяви, че Пекин и Лондон трябва да продължат консенсуса, постигнат на неотдавнашната среща между лидерите на двете страни, с реални резултати, както и да проучат възможностите за разширяване на потенциала за сътрудничество.