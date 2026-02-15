Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Взрив на карнавал в Швейцария, ранените са 11

15 Февруари, 2026 05:47, обновена 15 Февруари, 2026 04:53 810 7

  • карнавал-
  • взрив-
  • швейцария-
  • ранени

Експлодирало е превозно средство с оръдие за конфети

Взрив на карнавал в Швейцария, ранените са 11 - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Единайсет души бяха ранени по време на карнавал в швейцарското село Шабле, кантон Вале, в югозападната част на страната, при взрив в превозно средство с оръдие за конфети, предаде Франс прес, позовавайки се на местната полиция.

Според швейцарската обществена телевизия РТС (RTS) експлозията изглежда е била случайно стечение на обстоятелствата - била е причинена от въздушния компресор на оръдието за конфети.

"Взривът е бил малко преди 15:00 ч. (16:00 ч. бълг. вр.) на платформата, на която е било превозвано оръдието за конфети“, се казва в изявление на полицията, цитирано от АФП.

Единайсетте ранени са били прегледани от медици на място, а след това - настанени в болници в региона, добавят от полицията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Инженерче с чалма

    7 2 Отговор
    Голям купон стана! Аллах прати фойерверки!

    04:59 15.02.2026

  • 2 Следва

    4 2 Отговор
    танк с конфети.

    05:09 15.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Евродебил

    3 2 Отговор
    Нямаше да е зле ако се бе взривил "Орешник"

    05:43 15.02.2026

  • 5 Миндич

    2 2 Отговор
    Швейцария нека продължи конфронтацията с Русия потъпкваща собствения си неутралитет и скоро ще чуем за далеч по страховити взривове в територията и.

    05:47 15.02.2026

  • 6 Урсула от брюксел

    3 2 Отговор
    Най вероятно скъпите им емигранти са били наети да организират зарята...и те са я организирали.

    05:49 15.02.2026

  • 7 РАЗХЛАБЛЕНИЯ

    2 2 Отговор
    Това изкуствено формирование Швейцария се е опелото в евроинтеграцията и нейните леви извръщения като пиле в качила.

    05:53 15.02.2026

