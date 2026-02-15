Новини
Пелегрини: Партньорството между САЩ и Словакия е стратегическо

15 Февруари, 2026 18:35

Така го определи президентът на страната след среща с Марк Рубио

Пелегрини: Партньорството между САЩ и Словакия е стратегическо - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Словашкият президент Петер Пелегрини определи сътрудничеството на страната със САЩ като стратегическо партньорство, което дава значителни резултати в областта на отбраната, сигурността и енергетиката. Държавният глава направи това изявление след среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Братислава.

„Партньорството между Словакия и Съединените щати е стратегическо; то дава резултати в областта на отбраната, сигурността и енергетиката“, цитира Пелегрини информационната агенция ČTK.

Рубио пристигна в Братислава от Мюнхен след участие в конференция по сигурност. В момента той води разговори със словашкия премиер Роберт Фицо, след което, според местните медии, ще се проведе пресконференция. На 16 февруари държавният секретар ще пътува до Унгария.


  • 1 Българин

    1 3 Отговор
    Чест прави на Словакия и Унгария, че открито служат на САЩ и лично на президента Тръмп. Така те защитават народите си, от бомбандировки и агресия!

    Коментиран от #2, #5

    18:37 15.02.2026

  • 2 Лелееее

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    колко много си пр@зд

    18:39 15.02.2026

  • 3 хмммм

    3 1 Отговор
    стратегически ви глозгат докато такива като теб си затварят очите.

    18:40 15.02.2026

  • 4 Мдаа

    4 5 Отговор
    Марко Рубио им наби канчетата и бързо преминаха от руски към американски самолети и танкове.:)))

    18:40 15.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Майна

    0 6 Отговор
    Браво на този славянски народ!
    Българите си заслужават управлението и съдбата

    Коментиран от #12, #13

    18:42 15.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Така де,така

    3 2 Отговор
    вие русофилитичните куролапачи се подкрепяте по цел свет.

    18:45 15.02.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор
    Ау.........Русия е вече невидима, така ли ?
    Кой иска да си партнираме като с Югославия, Сирия, Куба, Венецуела ?

    18:45 15.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хаха

    0 0 Отговор
    Словашкият вицепремиер Роберт Калиняк (дясна ръка на Фицо) казва, че в случай на нашествие Словакия трябва да се предаде... както той заявява: "По-умно е, знаете, че руснаците един ден ще си тръгнат и е по-добре да загубим свободата си за известно време, отколкото живота си".


    Как беше байганьовци??? "ниска глава, сабя не я сече" а? Вие явно сте ги обучавали тези.
    ХАХАХА!

    18:56 15.02.2026

  • 12 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Майна":

    Я лай още бе необразовано вГЗраждано г0мно!

    19:01 15.02.2026

  • 13 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Майна":

    Максудският отново изтърва козите, явно в паника от предстоящите избори.

    Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави

    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук.

    19:02 15.02.2026

