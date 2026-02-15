Пелегрини: Партньорството между САЩ и Словакия е стратегическо

Словашкият президент Петер Пелегрини определи сътрудничеството на страната със САЩ като стратегическо партньорство, което дава значителни резултати в областта на отбраната, сигурността и енергетиката. Държавният глава направи това изявление след среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Братислава.

„Партньорството между Словакия и Съединените щати е стратегическо; то дава резултати в областта на отбраната, сигурността и енергетиката“, цитира Пелегрини информационната агенция ČTK.

Рубио пристигна в Братислава от Мюнхен след участие в конференция по сигурност. В момента той води разговори със словашкия премиер Роберт Фицо, след което, според местните медии, ще се проведе пресконференция. На 16 февруари държавният секретар ще пътува до Унгария.