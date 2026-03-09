Новини
30-годишна откри огън по дома на певицата Риана в Бевърли Хилс, докато звездата е вътре ВИДЕО

9 Март, 2026 06:03, обновена 9 Март, 2026 06:09

Мотивите й засега са неизвестни

30-годишна откри огън по дома на певицата Риана в Бевърли Хилс, докато звездата е вътре ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полицията в Лос Анджелис арестува 30-годишна жена по подозрение в стрелба по дома на американската певица Риана в Бевърли Хилс, предаде Los Angeles Times, позовавайки се на свои източници.

Според съобщенията, жена, седяща в кола, е произвела приблизително 10 изстрела към дома на звездата, уцелвайки стената на имението на Риана.

Съобщава се, че певицата е била вкъщи по време на инцидента.

Според правоохранителните органи при инцидента няма пострадали и мотивът на нападателя не е разкрит.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
  • 1 Европеец

    4 1 Отговор
    Е прочетох заглавието и мога да кажа, че това е типично за "демокрацията" в краварника.... Може би нападателката да взема пример от лудия бай Дончо.... Но да видим как ще се развият цените по бензиностанциите, а от тях и всички останали стоки -а после пак да казваме, че Путин бил "виновен" .... ..

    06:18 09.03.2026

  • 2 тая измислена певица

    1 0 Отговор
    да сиходи в Барбадос каза Тромпета.
    Там има чудесен ром да си прекарва времето.
    Да се маха от гнилото американско общество.

    06:23 09.03.2026