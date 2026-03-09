30-годишна откри огън по дома на певицата Риана в Бевърли Хилс, докато звездата е вътре ВИДЕО

Полицията в Лос Анджелис арестува 30-годишна жена по подозрение в стрелба по дома на американската певица Риана в Бевърли Хилс, предаде Los Angeles Times, позовавайки се на свои източници.

Според съобщенията, жена, седяща в кола, е произвела приблизително 10 изстрела към дома на звездата, уцелвайки стената на имението на Риана.

Съобщава се, че певицата е била вкъщи по време на инцидента.

Според правоохранителните органи при инцидента няма пострадали и мотивът на нападателя не е разкрит.