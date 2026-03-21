Русия потвърди: Украйна е предприела една от най-мащабните си атаки с дронове

Руското министерство на отбраната заяви, че тази нощ Украйна е атакувала Русия с 283 дрона, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Отбелязва, че това е една от нощите с най-много дронове, пуснати от Украйна срещу Русия. Според руската новинарска агенция РИА Новости дроновете са били прехванати.
Около 90 от дроновете са били насочени срещу граничещата с Украйна Ростовска област, заяви губернаторът ѝ Юрий Слюсар. Губернаторът на Саратовска област съобщи за двама ранени след атака с дронове, която е нанесла щети на няколко къщи.
В отговор на ежедневните руски удари срещу Украйна, започнали през 2022 г., Киев нанася удари по цели в Русия, отбелязва АФП.
Междувременно ръководителят на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин издаде нареждане за принудителна евакуация на деца от определени райони на град Славянск, предаде Укринформ, пише БТА.
"Подписах заповед за принудителна евакуация на деца от определени квартали на Славянск, които са най-застрашени от вражески обстрел", съобщи Филашкин в канала си в Телеграм. Той изброи над 40 булеварда и улици, които попадат в зоната на евакуация. "Най-важното е да се спасяват човешки животи. Особено животът и здравето на децата, които не са в състояние сами да вземат решения и да се евакуират", подчерта Филашкин.
Руските сили бавно и постепенно напредват към Славянск от север и от изток, а някои формирования се намират на около 20 км от града, отбелязва Ройтерс.
Славянск е един от няколкото града в източната част на Донецка област, които все още се намират под украински контрол. Тези градове оформят основната линия на отбрана в източния регион Донбас и са известни като "крепостният пояс". Украйна все още контролира малко около една четвърт от Донецката област и казва, че "крепостният пояс" осигурява отбранителни възможности години наред. Въпреки това широкото навлизане на дроновете във военните действия разшири опасната зона около фронта. Ударите с безпилотни апарати правят райони, намиращи се на по 10 – 20 км от предната линия, небезопасни.
ФЕЙК НЮЗ
..
09:24 21.03.2026
ФЕЙК НЮЗ
09:25 21.03.2026
К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #51, #62
09:26 21.03.2026
УКРАЙНА
09:26 21.03.2026
6 пламен
Всичко върви по план. Аз съм фен на Путин
Няма друг който така успешно да затрие русия
09:27 21.03.2026
Абе тъпа работа
Коментиран от #11, #14, #39
09:27 21.03.2026
Смажан егоизъм
09:28 21.03.2026
Шопо
09:28 21.03.2026
смях
09:32 21.03.2026
Нали беше специалната операцията
09:33 21.03.2026
ххххх
До коментар #7 от "Абе тъпа работа":Иранците издумкаха всички бази на американците в региона. А Путин не смее да удари дори тези, които се използват като центрове за доставка на оръжия за Украйна. Британците насочват ракетите срещу Русия, а Путин не смее да удари дори една тяхна лодка. Това е то.
09:34 21.03.2026
15 Пак, че не сте на написали в заглавието
А колко са "украински" тия дронове, - знаем!
09:36 21.03.2026
Възстановяване на СССР
09:37 21.03.2026
17 И пак не са написали
До коментар #15 от "Пак, че не сте на написали в заглавието":С дронове ли ще си връщат територия ? Хахаха
09:37 21.03.2026
УКРАЙНА ПОМАГА НА САЩ
09:40 21.03.2026
19 Украйна е атакувала Русия с 283 дрона
почти никакви щети
а после бандерите се фукат че са големи прихващачи
да се правят на експерти по ирански дронове в персийкип залив
09:40 21.03.2026
Абе, Филанкишиин
/Епстийн/
09:41 21.03.2026
Я пъ тоа
До коментар #17 от "И пак не са написали":Територия са връща, живот никога....ама кой да знай.
09:42 21.03.2026
Владимир Путин, президент
Когда Пабеда таварищи ??? 😄
09:42 21.03.2026
Ужас
Ако бомбардираха Русия заедно, както правят в Иран.
Дори не искам да си го представям...
09:43 21.03.2026
Я пъ тоа
До коментар #19 от "Украйна е атакувала Русия с 283 дрона":Срещу Саратов и Енгелс са били ирански Шахеди....ама Путин си трае.
09:43 21.03.2026
Тоа
До коментар #21 от "Я пъ тоа":Тия деца от родителите им ще ги отнемат? С каква цел? Защо не цялото население а само децата?
09:44 21.03.2026
Владимир Путин, президент
До коментар #19 от "Украйна е атакувала Русия с 283 дрона":"...при толова дронове никакви щети..."
Аха....това го разправяй на хората в Брянск, Белгород, Курск, Краснодар, Новоросийск, Крим, Сочи, Воркута, Волгоград, вече и Москва.
09:46 21.03.2026
Пълни глупости
До коментар #18 от "УКРАЙНА ПОМАГА НА САЩ":Украйна е фалирала. Никакви пачки няма защото преди два дена дори МВФ им отказаха заем.
ПВО ракетите на Украйна свършват, а дори при най-голямо желание САЩ не могат да им дадат дори една ракета Пейтриът защото са взели от стратегическия си резерв, а също от Ю. Корея и Япония заради войната с Иран.
Това, което предстои е Украйна да остане без абсолютно никакви средтва за ПВО до края на месеца, след което Русия ще започне масови бомбардировки на украинската армия с авиобомбите от резерва си. За един месец украинската армия ще бъде смляна.
Вие пишете някакви фантазии, които нямат нищо общо с реалността. Някакви терористични удари на панелки в Русия няма да решат никакви военни цели.
09:46 21.03.2026
Мръфкар
09:48 21.03.2026
Анонимен
09:50 21.03.2026
ТОВАРИШЧИ
09:51 21.03.2026
Няма нужда да си го представяш
До коментар #23 от "Ужас":Просто изчакай да видиш крайния резултат с нападението им срещу Иран.
И ще ти е ясно какво ще се случи ако нападнат къде по-силната Русия
09:51 21.03.2026
Браво
09:52 21.03.2026
руската мечка
09:52 21.03.2026
35 Я пъ тоа
До коментар #28 от "Пълни глупости":Пак гадаеш за бъдещето....гледай сега кво става...украински дронове СТИНГ прихващат ШАХЕДИТЕ и бомбят аятоласите....пък и Путин не смее да мъцне
09:53 21.03.2026
голият крал
09:53 21.03.2026
37 Заради украинските удари и тежките
До коментар #15 от "Пак, че не сте на написали в заглавието":поражения по руски заводи, кораби и пристанища през последната седмица, Русия иска заседание на Съвета за сигурност на ООН заради извършени "терористични атаки".
😂
09:54 21.03.2026
38 си дзън
До коментар #28 от "Пълни глупости":Явно не виждаш голямата картина - русията се затваря и отвътре. Крепостните остават там
завинаги без връзка с външния свят. Могат само да умрат за вожда, което си е супер за мен.
09:55 21.03.2026
40 Украйна пали и взривява един
До коментар #19 от "Украйна е атакувала Русия с 283 дрона":след друг най-важните заводи за руската военна машина. Тази сутрин химическият завод "Куйбишев Азот" в Толяти, Самарска област, е бил атакуван и поразен с далекобойни дронове. Такива предприятия са ключови за руската военна промишленост, защото произвеждат вещества, необходими за взривната част в главите на снаряди, мини и най-различни боеприпаси. Преди 10 дни, Украйна порази с ракети Storm Shadow най-важния руски завод за микроелектроника "Кремний ЕЛ". 90% от микрочиповете в Русия се произвеждат именно в това предприятие – по-точно вече в останките му. Ударът е нанесен със 7 ракети Storm Shadow.
09:56 21.03.2026
ГОЛЕМ СМЕХ
09:56 21.03.2026
42 В Русия бият тревога, положението на
До коментар #28 от "Пълни глупости":икономиката и бизнеса е катастрофално. Причината - огромните загуби, заеми и милиардите дългове на предприятията. Инвестиции на практика няма. Повече от 50% от фабриките и заводите са фалирали и са освободили служителите си. Държавните корпорации ("Роскосмос", "Росатом", "Ростех") дължат на предприятията огромни суми, които не могат да платят. Когато голям клиент като държавата не си плати поръчките, производствената верига просто се разпада.
09:57 21.03.2026
44 Вече не остана
До коментар #32 от "Няма нужда да си го представяш":нищо от Иран. За кой краен резултат говориш?
10:00 21.03.2026
45 Тоа
До коментар #35 от "Я пъ тоа":Защо тогава рИвът че Русия помагала на Иран да ги бомби?
10:01 21.03.2026
Руската безпомощност :)
10:02 21.03.2026
Кирило Буданов, разведчик
До коментар #43 от "Тъп опит за остроумие:)":"...дипломатите си стискат ръцете..."
Който руснак се здрависа с мен до Три Дня е пътник !!!
Мечтая се ръкувам с Путин 😁
10:02 21.03.2026
да питам
До коментар #29 от "Мръфкар":А верно ли И завода за орешници бил взривен преди от 3 украински ракети ?
10:03 21.03.2026
ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #46 от "Руската безпомощност :)":Не ми требват руснаците. Имам си сателити за разузнаване. Удрям силно и точно по Иран заедно с Израел и другите арабски държави...аятоласите почти клекнаха.
10:06 21.03.2026
Шопо
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":В знак на признателност към русофобите в България САЩ махат визите.
10:06 21.03.2026
Я пъ тоа
До коментар #45 от "Тоа":Кой реве бре...ако смачкване то на Иран е рев за теб...
10:07 21.03.2026
Повече от 50% от фабриките и заводите са
До коментар #42 от "В Русия бият тревога, положението на":Това най-вероятно е някаква програма за генериране на предварително написани фейкове срещу Русия, а не от реален човек.
Пуснах този "коментар" в търсачката на Гугъл и излезе, че е пускан 17 (седемнайсет) пъти в последните дни.
Най-вероятно тук вече са заложили на автоматични ботове, които пускат едни и същи глупости.
Ние си мислим, че има някаква коментарна секция, а това са някакви роботи, които драскат коментари генерирани от ИИ.
10:08 21.03.2026
българин
10:10 21.03.2026
56 Тази сутрин химическият завод "Куйбишев
До коментар #40 от "Украйна пали и взривява един":Сериозно ли ТАЗИ СУТРИН защото за пръв път този "коментар" е пускан на 11 март?
Аман от фейкове, които ги генерирате с ИИ.
10:11 21.03.2026
Бах
До коментар #37 от "Заради украинските удари и тежките":ООН отдавна е гушнало мъргъритките.
Вече действа закона на силата.
10:12 21.03.2026
градинско джудже Хаяско провали специалн
До коментар #48 от "Многоходовото":Това също е предварителен "коментар", който е пускан многократно по сайтовете.
За пръв път на 8 февруари.
Какви са тези "дискусии" в този сайт?
10:13 21.03.2026
"Лукойл" отчете
10:21 21.03.2026
Кличко!
...утре Путин пак ще ми дръпне шалтера на столицата и пак ще сме на свещи в мазетата...🙄😮💨😨😒😓!
10:24 21.03.2026
Мацарок
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ко стаа , центей? зелко пие ли си кафето в Крим,както обеща преди 4 години?
10:26 21.03.2026
Кирил
10:27 21.03.2026
„Сутринта е лоша":
10:27 21.03.2026
Военен
През лятото ще имат и балистични ракети с обсег от 800 километра, а рашистите нямат ПВО с което да ги свалят.
10:28 21.03.2026
Реално
До коментар #53 от "Повече от 50% от фабриките и заводите са":доста повече от 50% от цивилната икономика не работи. Без средства няма и как да е иначе. Русия черпи средства от Държавния резерв за критични ситуации, но тези средства отиват не за цивилната икономика, а за производство на танкове.
10:31 21.03.2026
теню
10:31 21.03.2026