Русия потвърди: Украйна е предприела една от най-мащабните си атаки с дронове
21 Март, 2026 09:20 1 843 67

Около 90 от дроновете са били насочени срещу граничещата с Украйна Ростовска област, заяви губернаторът ѝ

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната заяви, че тази нощ Украйна е атакувала Русия с 283 дрона, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Отбелязва, че това е една от нощите с най-много дронове, пуснати от Украйна срещу Русия. Според руската новинарска агенция РИА Новости дроновете са били прехванати.

Още новини от Украйна

Около 90 от дроновете са били насочени срещу граничещата с Украйна Ростовска област, заяви губернаторът ѝ Юрий Слюсар. Губернаторът на Саратовска област съобщи за двама ранени след атака с дронове, която е нанесла щети на няколко къщи.

В отговор на ежедневните руски удари срещу Украйна, започнали през 2022 г., Киев нанася удари по цели в Русия, отбелязва АФП.

Междувременно ръководителят на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин издаде нареждане за принудителна евакуация на деца от определени райони на град Славянск, предаде Укринформ, пише БТА.

"Подписах заповед за принудителна евакуация на деца от определени квартали на Славянск, които са най-застрашени от вражески обстрел", съобщи Филашкин в канала си в Телеграм. Той изброи над 40 булеварда и улици, които попадат в зоната на евакуация. "Най-важното е да се спасяват човешки животи. Особено животът и здравето на децата, които не са в състояние сами да вземат решения и да се евакуират", подчерта Филашкин.

Руските сили бавно и постепенно напредват към Славянск от север и от изток, а някои формирования се намират на около 20 км от града, отбелязва Ройтерс.

Славянск е един от няколкото града в източната част на Донецка област, които все още се намират под украински контрол. Тези градове оформят основната линия на отбрана в източния регион Донбас и са известни като "крепостният пояс". Украйна все още контролира малко около една четвърт от Донецката област и казва, че "крепостният пояс" осигурява отбранителни възможности години наред. Въпреки това широкото навлизане на дроновете във военните действия разшири опасната зона около фронта. Ударите с безпилотни апарати правят райони, намиращи се на по 10 – 20 км от предната линия, небезопасни.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ФЕЙК НЮЗ

    16 10 Отговор
    Украйна нема дронове бре....била ги дала на...ТРЪМП.

    ..

    09:24 21.03.2026

  • 3 ФЕЙК НЮЗ

    5 8 Отговор
    Бомбят ни аятоласите, не украинците.

    09:25 21.03.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 14 Отговор
    ко стаа , копеи? на колко км. сте от Киев?

    Коментиран от #51, #62

    09:26 21.03.2026

  • 5 УКРАЙНА

    16 13 Отговор
    РУСКИЯТ ВИЕТНАМ!

    09:26 21.03.2026

  • 6 пламен

    20 14 Отговор
    Пета година превземат Киев за три дни и стана Киев през крив макарон
    Всичко върви по план. Аз съм фен на Путин
    Няма друг който така успешно да затрие русия

    09:27 21.03.2026

  • 7 Абе тъпа работа

    19 12 Отговор
    Имате спътници, имате РЕБ системи, имате стратегически оръжия... Имате подводници с ония огромните кюнци, които летят 15 000 км и дето паднат, 100 години нищо не расте... А се излагате вече 5-та година? Абе що така, бе? Вижте аятоласите направиха янките разногледи и без стратегически оръжия... Вече си скриха авионосеца далече, да не загинат и там 5000 души военен персонал... Даже и един Ким от Северна Корея е много по-смел от вас... За кво имате всичкото това, ако се играете на "либерална война"? Жалка работа. Никога не бих воювал в такава война, дето не знаят, какво искат.

    Коментиран от #11, #14, #39

    09:27 21.03.2026

  • 8 Смажан егоизъм

    15 11 Отговор
    Само Путин вижда смисъл в продължаването на тази безизходна война.

    09:28 21.03.2026

  • 9 Шопо

    15 4 Отговор
    С помощ от САЩ Зеленски може да победи Иран

    09:28 21.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 смях

    10 10 Отговор
    Другарят Путин преди 4 години обеща демилитаризация на Украйна.

    09:32 21.03.2026

  • 13 Нали беше специална операцията

    10 9 Отговор
    А щеше да бъде превзета за три дена!?

    09:33 21.03.2026

  • 14 ххххх

    10 15 Отговор

    До коментар #7 от "Абе тъпа работа":

    Иранците издумкаха всички бази на американците в региона. А Путин не смее да удари дори тези, които се използват като центрове за доставка на оръжия за Украйна. Британците насочват ракетите срещу Русия, а Путин не смее да удари дори една тяхна лодка. Това е то.

    09:34 21.03.2026

  • 15 Пак, че не сте на написали в заглавието

    9 5 Отговор
    "Русия призна:..."

    А колко са "украински" тия дронове, - знаем!

    Коментиран от #17, #37

    09:36 21.03.2026

  • 16 Възстановяване на СССР

    5 7 Отговор
    Така комунизма не върви!!!

    09:37 21.03.2026

  • 17 И пак не са написали

    7 6 Отговор

    До коментар #15 от "Пак, че не сте на написали в заглавието":

    С дронове ли ще си връщат територия ? Хахаха

    Коментиран от #21

    09:37 21.03.2026

  • 18 УКРАЙНА ПОМАГА НА САЩ

    11 7 Отговор
    Тества си дроновете и в залива. Трупа и дебели пачки...Русия затъна в блатата на Украйна и още дълго ша са мъчи.

    Коментиран от #28

    09:40 21.03.2026

  • 19 Украйна е атакувала Русия с 283 дрона

    8 9 Отговор
    и при толкова дронове за скрап
    почти никакви щети

    а после бандерите се фукат че са големи прихващачи
    да се правят на експерти по ирански дронове в персийкип залив

    Коментиран от #24, #26, #40

    09:40 21.03.2026

  • 20 Абе, Филанкишиин

    5 4 Отговор
    Тия деца от родителите им ще ги отнемате? С каква цел? Защо не цялото население а само децата?

    /Епстийн/

    09:41 21.03.2026

  • 21 Я пъ тоа

    4 5 Отговор

    До коментар #17 от "И пак не са написали":

    Територия са връща, живот никога....ама кой да знай.

    Коментиран от #25

    09:42 21.03.2026

  • 22 Владимир Путин, президент

    9 8 Отговор
    Доброе утро таваращи.
    Когда Пабеда таварищи ??? 😄

    09:42 21.03.2026

  • 23 Ужас

    6 9 Отговор
    Ако Украйна имаше парите и оръжията, които Америка дава на Израел.
    Ако бомбардираха Русия заедно, както правят в Иран.
    Дори не искам да си го представям...

    Коментиран от #32

    09:43 21.03.2026

  • 24 Я пъ тоа

    2 8 Отговор

    До коментар #19 от "Украйна е атакувала Русия с 283 дрона":

    Срещу Саратов и Енгелс са били ирански Шахеди....ама Путин си трае.

    09:43 21.03.2026

  • 25 Тоа

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Я пъ тоа":

    Тия деца от родителите им ще ги отнемат? С каква цел? Защо не цялото население а само децата?

    09:44 21.03.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    8 6 Отговор

    До коментар #19 от "Украйна е атакувала Русия с 283 дрона":

    "...при толова дронове никакви щети..."

    Аха....това го разправяй на хората в Брянск, Белгород, Курск, Краснодар, Новоросийск, Крим, Сочи, Воркута, Волгоград, вече и Москва.

    09:46 21.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Пълни глупости

    8 8 Отговор

    До коментар #18 от "УКРАЙНА ПОМАГА НА САЩ":

    Украйна е фалирала. Никакви пачки няма защото преди два дена дори МВФ им отказаха заем.
    ПВО ракетите на Украйна свършват, а дори при най-голямо желание САЩ не могат да им дадат дори една ракета Пейтриът защото са взели от стратегическия си резерв, а също от Ю. Корея и Япония заради войната с Иран.
    Това, което предстои е Украйна да остане без абсолютно никакви средтва за ПВО до края на месеца, след което Русия ще започне масови бомбардировки на украинската армия с авиобомбите от резерва си. За един месец украинската армия ще бъде смляна.
    Вие пишете някакви фантазии, които нямат нищо общо с реалността. Някакви терористични удари на панелки в Русия няма да решат никакви военни цели.

    Коментиран от #35, #38, #42

    09:46 21.03.2026

  • 29 Мръфкар

    5 9 Отговор
    Скоро ще има Орешник по Киев

    Коментиран от #49

    09:48 21.03.2026

  • 30 Анонимен

    5 5 Отговор
    Русланд солдатен,руки верх ,здавайтес.Всякое сопративление безсмислените.

    09:50 21.03.2026

  • 31 ТОВАРИШЧИ

    2 5 Отговор
    Я убаво вище дроновете не са изстреляни от...Иран.

    09:51 21.03.2026

  • 32 Няма нужда да си го представяш

    5 5 Отговор

    До коментар #23 от "Ужас":

    Просто изчакай да видиш крайния резултат с нападението им срещу Иран.

    И ще ти е ясно какво ще се случи ако нападнат къде по-силната Русия

    Коментиран от #44

    09:51 21.03.2026

  • 33 Браво

    4 5 Отговор
    .. на Украйна. Московията разбира само от сила.

    09:52 21.03.2026

  • 34 руската мечка

    5 4 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    09:52 21.03.2026

  • 35 Я пъ тоа

    4 4 Отговор

    До коментар #28 от "Пълни глупости":

    Пак гадаеш за бъдещето....гледай сега кво става...украински дронове СТИНГ прихващат ШАХЕДИТЕ и бомбят аятоласите....пък и Путин не смее да мъцне

    Коментиран от #45

    09:53 21.03.2026

  • 36 голият крал

    6 4 Отговор
    путин показва новите си дрехи на хората

    09:53 21.03.2026

  • 37 Заради украинските удари и тежките

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "Пак, че не сте на написали в заглавието":

    поражения по руски заводи, кораби и пристанища през последната седмица, Русия иска заседание на Съвета за сигурност на ООН заради извършени "терористични атаки".

    😂

    Коментиран от #57

    09:54 21.03.2026

  • 38 си дзън

    6 4 Отговор

    До коментар #28 от "Пълни глупости":

    Явно не виждаш голямата картина - русията се затваря и отвътре. Крепостните остават там
    завинаги без връзка с външния свят. Могат само да умрат за вожда, което си е супер за мен.

    09:55 21.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Украйна пали и взривява един

    9 5 Отговор

    До коментар #19 от "Украйна е атакувала Русия с 283 дрона":

    след друг най-важните заводи за руската военна машина. Тази сутрин химическият завод "Куйбишев Азот" в Толяти, Самарска област, е бил атакуван и поразен с далекобойни дронове. Такива предприятия са ключови за руската военна промишленост, защото произвеждат вещества, необходими за взривната част в главите на снаряди, мини и най-различни боеприпаси. Преди 10 дни, Украйна порази с ракети Storm Shadow най-важния руски завод за микроелектроника "Кремний ЕЛ". 90% от микрочиповете в Русия се произвеждат именно в това предприятие – по-точно вече в останките му. Ударът е нанесен със 7 ракети Storm Shadow.

    Коментиран от #56

    09:56 21.03.2026

  • 41 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 4 Отговор
    Бомбенето на Путин не е новина а ежедневие.....

    09:56 21.03.2026

  • 42 В Русия бият тревога, положението на

    6 6 Отговор

    До коментар #28 от "Пълни глупости":

    икономиката и бизнеса е катастрофално. Причината - огромните загуби, заеми и милиардите дългове на предприятията. Инвестиции на практика няма. Повече от 50% от фабриките и заводите са фалирали и са освободили служителите си. Държавните корпорации ("Роскосмос", "Росатом", "Ростех") дължат на предприятията огромни суми, които не могат да платят. Когато голям клиент като държавата не си плати поръчките, производствената верига просто се разпада.

    Коментиран от #53

    09:57 21.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Вече не остана

    5 4 Отговор

    До коментар #32 от "Няма нужда да си го представяш":

    нищо от Иран. За кой краен резултат говориш?

    10:00 21.03.2026

  • 45 Тоа

    3 5 Отговор

    До коментар #35 от "Я пъ тоа":

    Защо тогава рИвът че Русия помагала на Иран да ги бомби?

    Коментиран от #52

    10:01 21.03.2026

  • 46 Руската безпомощност :)

    8 4 Отговор
    "Русия е предложила на САЩ споразумение, че ще спре да споделя разузнавателна информация с Иран, като например точните координати на американските военни активи в Близкия изток, ако Вашингтон спре да предоставя на Украйна разузнавателна информация за Русия. Предложението е било отправено от руския пратеник Кирил Дмитриев към преговарящите за администрацията на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер по време на срещата им миналата седмица в Маями. САЩ категорично са отхвърлили предложението."

    Коментиран от #50

    10:02 21.03.2026

  • 47 Кирило Буданов, разведчик

    7 4 Отговор

    До коментар #43 от "Тъп опит за остроумие:)":

    "...дипломатите си стискат ръцете..."

    Който руснак се здрависа с мен до Три Дня е пътник !!!
    Мечтая се ръкувам с Путин 😁

    10:02 21.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 да питам

    5 4 Отговор

    До коментар #29 от "Мръфкар":

    А верно ли И завода за орешници бил взривен преди от 3 украински ракети ?

    10:03 21.03.2026

  • 50 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 4 Отговор

    До коментар #46 от "Руската безпомощност :)":

    Не ми требват руснаците. Имам си сателити за разузнаване. Удрям силно и точно по Иран заедно с Израел и другите арабски държави...аятоласите почти клекнаха.

    10:06 21.03.2026

  • 51 Шопо

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В знак на признателност към русофобите в България САЩ махат визите.

    10:06 21.03.2026

  • 52 Я пъ тоа

    1 4 Отговор

    До коментар #45 от "Тоа":

    Кой реве бре...ако смачкване то на Иран е рев за теб...

    10:07 21.03.2026

  • 53 Повече от 50% от фабриките и заводите са

    3 8 Отговор

    До коментар #42 от "В Русия бият тревога, положението на":

    Това най-вероятно е някаква програма за генериране на предварително написани фейкове срещу Русия, а не от реален човек.
    Пуснах този "коментар" в търсачката на Гугъл и излезе, че е пускан 17 (седемнайсет) пъти в последните дни.
    Най-вероятно тук вече са заложили на автоматични ботове, които пускат едни и същи глупости.
    Ние си мислим, че има някаква коментарна секция, а това са някакви роботи, които драскат коментари генерирани от ИИ.

    Коментиран от #66

    10:08 21.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 българин

    6 4 Отговор
    Ес, въпреки яростната съпротива на руския пинчер Орбан, ще преведе част от заема на Украйна

    10:10 21.03.2026

  • 56 Тази сутрин химическият завод "Куйбишев

    4 6 Отговор

    До коментар #40 от "Украйна пали и взривява един":

    Сериозно ли ТАЗИ СУТРИН защото за пръв път този "коментар" е пускан на 11 март?
    Аман от фейкове, които ги генерирате с ИИ.

    10:11 21.03.2026

  • 57 Бах

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "Заради украинските удари и тежките":

    ООН отдавна е гушнало мъргъритките.
    Вече действа закона на силата.

    10:12 21.03.2026

  • 58 градинско джудже Хаяско провали специалн

    4 2 Отговор

    До коментар #48 от "Многоходовото":

    Това също е предварителен "коментар", който е пускан многократно по сайтовете.
    За пръв път на 8 февруари.
    Какви са тези "дискусии" в този сайт?

    10:13 21.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 "Лукойл" отчете

    4 3 Отговор
    лекордна загуба, показва публикуваният днес отчет по международните стандарти за финансово отчитане, цитирани от изданието „The Moscow Times“. За първи път от близо три десетилетия дружеството отчита подобен катастрофален резултат.

    10:21 21.03.2026

  • 61 Кличко!

    3 2 Отговор
    А бе то убуу,ама...
    ...утре Путин пак ще ми дръпне шалтера на столицата и пак ще сме на свещи в мазетата...🙄😮‍💨😨😒😓!

    10:24 21.03.2026

  • 62 Мацарок

    2 10 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ко стаа , центей? зелко пие ли си кафето в Крим,както обеща преди 4 години?

    10:26 21.03.2026

  • 63 Кирил

    7 2 Отговор
    И нашият руски генерал беше сигурен, че за около една седмица, руските му колеги ще завземат Украйна. Така смяташе и един псевдо математик, някакъв професор "арабист".

    10:27 21.03.2026

  • 64 „Сутринта е лоша“:

    9 1 Отговор
    Z-блогърите обявиха унищожаването на друг Ка-52 с дронове FPV💥💥💥

    10:27 21.03.2026

  • 65 Военен

    9 1 Отговор
    Време е хунтата в Кремъл да проумее, че Украйна само ще увеличава своите военни възможности с времето.
    През лятото ще имат и балистични ракети с обсег от 800 километра, а рашистите нямат ПВО с което да ги свалят.

    10:28 21.03.2026

  • 66 Реално

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Повече от 50% от фабриките и заводите са":

    доста повече от 50% от цивилната икономика не работи. Без средства няма и как да е иначе. Русия черпи средства от Държавния резерв за критични ситуации, но тези средства отиват не за цивилната икономика, а за производство на танкове.

    10:31 21.03.2026

  • 67 теню

    1 0 Отговор
    За Путин тези неща нямат никакво знaчение той обича да гледа и да не прави нищо и чака както някога казваха ---" Какво чакаш да дойдат Немците ли " използван в България преди години . Когато дойдат те нямаш никакви шансове или ще им слугуваш или ще бъдеш унищожен .. Така ,че Путин ще чака пак да дойдат пред Москва като далечната 1941 година , тогава ще воюва с тях за сега само наблюдава което е достатъчно ,останалото е без значение колко хора ще бъдат убити .

    10:31 21.03.2026

