Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Великобритания »
Орбан смяташе, че е достатъчно умен да изгради тесни приятелства с Путин и Тръмп

Орбан смяташе, че е достатъчно умен да изгради тесни приятелства с Путин и Тръмп

14 Април, 2026 10:39 1 528 75

  • виктор орбан-
  • петер мадяр-
  • ес-
  • унгария

Както отбелязва обаче Урсула фон дер Лайен, народът на Унгария - и особено младите - избра вместо това Европа. И то убедително

Орбан смяташе, че е достатъчно умен да изгради тесни приятелства с Путин и Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Както в Унгария, така и във Великобритания Европейският съюз е отново на мода, пише в редакционна статия британският вестник "Индипендънт", цитиран от БТА.

В Будапеща падането от власт на Виктор Орбан е сеизмично, но усилията на (британския премиер) Киър Стармър да изгради по-тесни отношения с континентална Европа могат да се окажат също толкова важни, отбелязва британското издание.

Четвърт час след като Виктор Орбан призна поражението си на парламентарните избори, председателката на Европейската комисия не можа повече да се сдържи и заяви в социалните мрежи: "Унгария избра Европа. Европа винаги е избирала Унгария. Една стана тръгна отново по европейския си път. Съюзът става по-силен".

Вероятно е неделикатно представител на Европейския съюз да реагира така, отбелязва "Индипендънт". На практика обаче Фон дер Лайен напълно имаше право, пише вестникът. През 16-те дълги години, през които Орбан управляваше, ставаше все по-непреклонен и упорит, като мнозина започнаха да се чудят защо Унгария просто не излезе от ЕС. Във вътрешните работи той подкопа относително младата унгарска демокрация и свободите, извоювани след края на Студената война, като установи контрол над медиите и съдебната власт.

В Брюксел той никога не действаше като "отборен играч", особено що се отнася до международното предизвикателство на миграцията. Във външната политика той открито оправдаваше (руския президент) Владимир Путин и стана негов съюзник, въпреки че Унгария е пълноправен член на ЕС и НАТО. Орбан много пъти пречеше - и понякога дори налагаше вето, на ключова финансова и друга помощ за Украйна.

Въпреки че извличаше каквото може от бюджета на ЕС, Орбан смяташе, че е достатъчно умен да изгради тесни приятелства с президента (на САЩ Доналд) Тръмп и с президента Путин. Тръмп изпрати вицепрезидента си - Джей Ди Ванс, в Будапеща, да мобилизира подкрепата за Орбан.

Както отбелязва обаче Урсула фон дер Лайен, народът на Унгария - и особено младите - избра вместо това Европа. И то убедително. Новият премиер - Петер Мадяр, не е либерал. Някога той беше ученик на Орбан. Той обаче е истински унгарски патриот и разбира, че няма бъдеще за страната му в това отново да стане сателит на Русия, пише "Индипендънт". Четиридесет и пет годишният Мадяр е млад лидер, но той възкресява духа от въстанието през 1956 година срещу съветското потисничество. Украйна сега има нов и ценен съюзник, като се очаква 90 милиарда евро от ЕС под формата на заем да могат да бъдат предоставени на Киев (Виктор Орбан блокираше тези средства - бел. БТА).

На другия край на континента, във Великобритания, се случва едно по-незабележимо и прозаично преосмисляне на отношенията с ЕС. Дебатът е типично технократски и понякога звучи нелепо, но е от голямо значение за посоката на движение след толкова много враждебност и болка. Обединеното кралство създава парламентарен механизъм - "динамично уеднаквяване с правилата на единния пазар на ЕС", за да гарантира, че някои стандарти и правила на ЕС за продукти ще могат да бъдат безпроблемно и бързо възприети от британското право.

Курсът към трайно хармонизиране на някои правила на Обединеното кралство и ЕС стана обект на атаки от консерваторите и от "Реформирай Обединеното кралство", които го окачествиха като "предателство на Брекзит". Въпреки това в политическата програма на Лейбъристката партия се посочва ясно, че Обединеното кралство няма да се присъединява отново към единния пазар на ЕС или към митническия съюз, а че само ще "премахва ненужните бариери пред търговията".

Във време, в което Америка става официално все по-враждебна към ЕС и към Обединеното кралство и тяхното предполагаемо "цивилизационно заличаване" на западните ценности, в което НАТО видимо се фрагментира и Китай бързо се очертава като свръхсилата със заявка за лидерство през 21-ви век, значението на Европейския съюз, по необходимост, се засилва.

Из Европа така наречените християнски националисти популисти натрупаха голям политически капитал, обвинявайки ЕС за проблемите, пред които са изправени народите им.

В Унгария, Великобритания и на други места обаче изглежда все повече хора осъзнават, че въпреки всичките си недостатъци Европейският съюз не е източник на проблеми и заплахи, а е всъщност най-добрата гаранция за тяхното благоденствие и свободи, заключава "Индипендънт".


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Орбан

    31 17 Отговор
    е недостижим спрямо нашите подлоги държавник

    Коментиран от #12, #20, #27

    10:41 14.04.2026

  • 2 ББ от Банкя

    9 15 Отговор
    Той гледаше от мен ма не му се получи сега у пенсия на некой остров, а аз още царувам и тъпча чекмеджето

    10:42 14.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ами то в Европа е така

    29 10 Отговор
    Когато си в добри отношения с всички и защитаваш интереса на нацията си враг. Трябва да си враг на Русия, Китай, Иран и САЩ и да защитаваш парите на Урсула тогава си наш.....слуга, слааагач.

    Коментиран от #16, #25, #34, #52

    10:44 14.04.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 13 Отговор
    и със СИ тоже! и накрая от много столове падна на земята , и докара народа си по БВП пред нас-последните ,идола на копейките/ тия ,,игрички,,само бай Тошо ги можеше и батето

    Коментиран от #10

    10:46 14.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 миче мари

    16 9 Отговор
    много се интересувате от таз унгария
    забравихте да цъкате за вашта кочина
    и все гледате в чуждите канчета на неудобните
    а за послушните ес мишоци нищо не казвате

    10:46 14.04.2026

  • 8 И от

    15 8 Отговор
    два стола - на земята !

    10:47 14.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цар Бойко

    9 13 Отговор

    До коментар #1 от "Орбан":

    Напротив Бойко е класи над Орбан. Орбан може сега да иде в затвора, а Бойко никой не може да го пипне. Ще продължи да си царува.

    10:48 14.04.2026

  • 13 Питам

    16 1 Отговор
    Никой виждал ли е Сиярто?

    Коментиран от #22, #61

    10:49 14.04.2026

  • 14 Орбан Тъпана

    12 8 Отговор
    Е Унгарския ГЕЙО СТРАТЕГ.

    16 години на власт
    Със медиен контрол
    Корупционни практики
    Кражби на Европейски средства

    Разкрачен Между Путин и Тръмп

    Си мислеше че е Вечен .

    Уви Унгарците им писна
    И НАРИТАХА ТОРБАТА

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    10:49 14.04.2026

  • 15 Всеки диктатор се мисли за умен,

    12 6 Отговор
    а накрая го бесят.

    Коментиран от #23

    10:50 14.04.2026

  • 16 Много знаете

    6 11 Отговор

    До коментар #4 от "Ами то в Европа е така":

    Хора дето не сте стъпвали в Унгария страшно го разбирате тоя Орбан? Интересите на Унгария били Орбан да ни краде евросредствата?

    10:50 14.04.2026

  • 17 Писанчо

    6 4 Отговор
    малко ти заплащат. Дай нещо ново, изхаби се вече май , а?

    10:51 14.04.2026

  • 18 Катъра Калантарян

    8 5 Отговор
    Се оплаква
    Че някакъв ХУЯРТО
    Му звънял непрестанно
    И му блокирал телефона .
    В Кремъл не се занимават с Куци Коне .

    Дори и да са Троянски.

    10:52 14.04.2026

  • 19 16 г управлява

    8 6 Отговор
    сега друг ще управлява . то е интересно и за 16 г колко много изисквания от ЕК имаше . да не се пие, да не се пуши, на закрито е забранено, тротинетки и еко коли , само соларки за ток, забрана на печки и цапащи коли, и източване на бюджета с разни американски индустриалци и боташ и разни други, инфлация, мигранти . от пусто в празно .

    10:52 14.04.2026

  • 20 Хи хи!

    11 9 Отговор

    До коментар #1 от "Орбан":

    Шегаджия! Но е верно, че Орбан е недостижим в краденето, факт.

    10:52 14.04.2026

  • 21 Българин

    14 9 Отговор
    Унгарците казаха РУСНАЦИ ВЪН!

    10:53 14.04.2026

  • 22 А Кво стана

    13 7 Отговор

    До коментар #13 от "Питам":

    С Оня Марков
    Големия Орбанист?

    10:53 14.04.2026

  • 23 Сила

    8 7 Отговор

    До коментар #15 от "Всеки диктатор се мисли за умен,":

    Някой нямат тоя" късмет "....само си спомни на Кадафи какво му се случи !!! А се мислеше за жив бог ...

    10:54 14.04.2026

  • 24 кво мислил, кво смятал,

    9 7 Отговор
    сега ще му връчат сметката да връща окраденото.

    10:54 14.04.2026

  • 25 Да припомнм че прие и Нетаняху

    8 9 Отговор

    До коментар #4 от "Ами то в Европа е така":

    в Будапеща .
    Тъй то . Трябва да се мисли !

    10:55 14.04.2026

  • 26 Гресирана ватенка

    11 7 Отговор
    Маджарите гресираха тулупа Орбан😁

    Коментиран от #37, #42

    10:56 14.04.2026

  • 27 То се видя колко е недостижим

    10 8 Отговор

    До коментар #1 от "Орбан":

    Унгарскияj народ го помете като лавина и го изхвърли от властта завинаги :)

    10:59 14.04.2026

  • 28 ИВАН

    10 9 Отговор
    Нищо не е избрал народа, продадоха се за зелените им хартийки, които цру раздава на продажни елементи.

    11:00 14.04.2026

  • 29 фалшиви новини от ЕС

    9 9 Отговор
    Народът на Унгария не е избрал нищо. Резултатите са 53 на 47%, но поради мажоритарната система се получава такава разлика при депутатите. А тези 3-4%, които обърнаха вота на избора на народа, който е Орбан, дойдоха от купените и добре платени няколко индивида и една партийка, които отцепиха точно толкова гласове, колкото бе необходимо. Както и от 2-3 - ма олигарси, на които от Брюксел срещу предателството на Орбан им обещаха милиарди по разни измислени проекти, след като разблокират фондовете. Така работи Брюксел, а приказките на за народния избор са толкова верни, колкото са верни тези за 3% инфлация у нас.

    Коментиран от #38

    11:02 14.04.2026

  • 30 Д-р Марин Белчев

    6 6 Отговор
    А, сега реалните факти: Петер Мадяр дълго време беше част от вътрешния кръг на властта в Унгария, преди да се превърне в основен опонент на Виктор Орбан. Беше член на Фидес още от 2000-те години и я напусна в 2024 г. До 2023 г. беше женен за Юдит Варга, министър на правосъдието в правителството на Орбан.
    Тоест той е абсолютен ренегат. Какво се е случило, за да тръгне против Орбан?
    1. Незадоволени амбиции за власт и постове
    2. Развод с Юдит - асоциира го като край на нещо старо, начало на нещо ново
    3. Има връзки в ЕС, бил е дипломат, сондира там, обещават му помощ
    4. Сериозна финансова подкрепа от брюкселски кръгове, от Сорос, от американските демократи и тъмни украински пари
    Унгарците постъпиха глупаво. Много вероятно ги чака приемане на Еврото и увеличение на цените.
    Но пък и Орбан сам си е виновен, корупционните скандали от 2024 г. му изиграха лоша шега.

    11:02 14.04.2026

  • 31 Ха Ха

    8 7 Отговор
    Тесногръди евро.ейски атлантически ястреби - мислят се за нещо много повече от Тръмп, но са по същество дори по-агресивни и злонамерени. Опитите им за демонизация и разпарчетосване на Русия дотам са замъглили примитивните им мозъци, че не могат по никакъв начин да видят пировата победа на тяхното мекере Мадяр. Орбан никога не е покопавал демокрацията. Напротив, като способен лидер той демонстрира как една стана от ЕС може да запази суверенитета си и да престане да бъде колонизирана. "Кратка ще е мила майко радостта на зайко"

    11:03 14.04.2026

  • 32 койдазнай

    10 6 Отговор
    Орбан е мишка на Путин, както сам се е определил.

    Коментиран от #64

    11:04 14.04.2026

  • 33 Факти

    9 7 Отговор
    Орбан нищо не е смятал. Той просто изпълняваше нарежданията на Путин. Вероятно са го държали с компромати.

    11:05 14.04.2026

  • 34 Трябва да ви кажа, че се

    9 11 Отговор

    До коментар #4 от "Ами то в Европа е така":

    намирате в голяма заблуда. Орбан не се интересуваше от интересите на Унгария, а единствено и само от собствения си личен интерес и изгода. Затова и беше изритан от властта.

    Коментиран от #39

    11:05 14.04.2026

  • 35 Дръта чанта

    4 6 Отговор
    Сега Русия и Китай са на мода ес умря фащ също

    11:06 14.04.2026

  • 36 Абе, стига сме се занимавали

    6 2 Отговор
    с това циггане. Да го пъхат там в затвора и да се свършва работата. Животът продължава, никого не чака.

    11:07 14.04.2026

  • 37 Разкарай се

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "Гресирана ватенка":

    Пръдльо гресиран

    Коментиран от #73

    11:08 14.04.2026

  • 38 Българин

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "фалшиви новини от ЕС":

    Еми тая мажоритарна система е наложил Орбан, защото тя обслужва този, който е на власт.. Той и Бойко за това искаше "мажоритарна система". С масовото купуване на гасове, получава се идеална система за България!

    11:08 14.04.2026

  • 39 ТоПо

    7 3 Отговор

    До коментар #34 от "Трябва да ви кажа, че се":

    То цялата ЕС бюрокрация от това се интересува - затова винаги забиват ЕС в крайно неблагоприятни каши създадени или от тях или отвън

    11:08 14.04.2026

  • 40 еВроатла

    7 7 Отговор
    Евроатлантизмът води само и единствено война, кризи и мигранти - всичко друго са приказки на каки като Урсула - за хубави ваксини само мислят.

    11:09 14.04.2026

  • 41 Написалият

    3 6 Отговор
    горният пасквил явно е достатъчно глупав ако дори си е помислил че нормален човек ще сподели измишльотините му!

    11:09 14.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 9ти септември

    3 7 Отговор
    Много се радват либерастите но ще има изненади

    Коментиран от #48

    11:11 14.04.2026

  • 44 Температурен Темерут

    5 5 Отговор
    Такива приятелства не могат да съществуват. Орбан се превърна в зависим от просия безгръбначен слуга. И вчера песков отрече да са били приятели с орбан. Което само доказва че орбан беше използван да обслужва чужди интереси. И тъй като вече не е полезен Просия му би шута и се отрече от него.

    11:11 14.04.2026

  • 45 Да ви го.......

    2 5 Отговор
    Либеразите като са тъпи си мислят че и унгарците са такива

    11:12 14.04.2026

  • 46 Пре постоянно търсене на войни от Щатите

    5 6 Отговор
    ди Ванс провали Орбан. Младите не искат война. Нопък Урсула постоянно е за война. Така че от тръ, че на глог. Унгария е вече в семейството на прецаканите, както в миналото.

    11:13 14.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Никополидев

    10 4 Отговор
    Още един слуга на просия по малко. Хайаххааа. Путлероидите пият жълтия дъжд.

    11:17 14.04.2026

  • 50 ЕС призова

    3 7 Отговор
    Урсуланците в затвора

    11:18 14.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Факти

    5 9 Отговор

    До коментар #4 от "Ами то в Европа е така":

    Състоянието на Урсула е скромните 3 милиона евро. Орбан е мулти-миардер. Приятелят му от детството Месарош, бивш газов техник, за нула време натрупа 4,5 милиарда евро и стана най-богатият унгарец. Всички казват, че той е касичката на Орбан. Зетят на Орбан има 1,5 милиарда евро. На баща му е записано имение за десетки милиони евро, което се смята за частния дворец на Орбан. Урсула е като Майка Тереза в сравнение с Путин, Тръмп, Орбан и другите подобни хипер алчни ненаяли се кърлежи.

    11:23 14.04.2026

  • 53 Фори

    6 2 Отговор
    А нашият Радев е агент на КГБ!

    11:24 14.04.2026

  • 54 !!!?

    12 2 Отговор
    Орбан - един трояски кон по-малко !!!?

    Коментиран от #57

    11:25 14.04.2026

  • 55 От америка технологии

    4 6 Отговор
    От русия енергоизточници
    Орбан реши да прави китайски автомобили в сърцето на европа и това му костваше мандата

    11:28 14.04.2026

  • 56 чудесно

    5 0 Отговор
    България отива там откъдето се връща Унгария.

    11:30 14.04.2026

  • 57 От Омир се знае че има само един

    2 3 Отговор

    До коментар #54 от "!!!?":

    Троянски кон в крепоста Троя

    11:33 14.04.2026

  • 58 Унгарците

    3 5 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    Коментиран от #66

    11:35 14.04.2026

  • 59 Ново пет

    9 0 Отговор
    Гледайте Орбан, мислете за НАШ МУНЧО.

    11:36 14.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Хи хи хи

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Питам":

    ако ти е спешно
    той е в кабинета си в
    Министерството на външните работи на Унгария на адрес:

    1027 Budapest, Bem rakpart 47.

    (Сградата се намира на кея на река Дунав, в близост до Железопътния мост "Маргит".)

    Хи хи хи

    Ила.ш.Чук и Сибига
    не ти ли вършат рабта ???!

    Коментиран от #71

    11:48 14.04.2026

  • 62 Как

    4 1 Отговор
    Орбан си заслужи пенсията от Путин.Сега Радев ще подава документи за пенсия при Путин!

    11:48 14.04.2026

  • 63 Точно чрез народа

    2 1 Отговор
    се сваля най лесно правителства.Този номер в близкия изток не мина.

    11:50 14.04.2026

  • 64 Не само компромати

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "койдазнай":

    Кремъл доста пари
    Наливаше в
    Своя Троянски Кон Орбан.

    11:51 14.04.2026

  • 65 така така

    2 1 Отговор
    Гледаше, ама това е Европейски съюз, а не нещо друго.

    11:53 14.04.2026

  • 66 Унгарците са Мъдри

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Унгарците":

    Наритаха Кремълския Натегач Орбан.

    УНГАРЦИТЕ в ЗАКАРПАТИЕТО

    празнуват .

    11:54 14.04.2026

  • 67 Абсурдистан

    3 1 Отговор
    Всеки диктатор си фантазира, че е много умен. Обкръжението също помага за тази заблуда.

    11:55 14.04.2026

  • 68 Георгиев

    1 2 Отговор
    Голяма статия, но внимателно. ЕС се създаде като едно семейство. Свободно движение на хора, стоки, капитали. Нали така? Европейският парламент трябваше да кове правила, които да се прокарват в страните от Европейската комисия, чийто шеф се НАЗНАЧАВА!!! Не се избира! И постепенно ЕК промени правилата и започна да управлява и то ефективно. Започна да се ограничава движението на стоки, също и на капитали. Започнаха да се насаждат правила, нямащи общо с действителността, а някъде и със здравия разум. Това води до сериозни проблеми за някои държави и та възроптаха. Унгария. Но й скроиха номер. И вече Урсула и сие тържествуват. За тях бъдещо разрешаване на 90 милиардния уж заем за Киев е супер важно и не го крият. В негова чест те и лакеите им плюят на отношенията със САЩ и лично президента Тръмп. Защото знаят, че огромна част ще бъде открадната от Зеленски и сие, но и също много милиарди ще се върнат обратно в сметките на европейската върхушка. Това е важно за тях, а с Ормудския проток да се оправя Тръмп. А с цените да се оправят гражданите.

    11:56 14.04.2026

  • 69 До тези

    3 1 Отговор
    Които защитават Орбан. Евродепутатът Андрей Ковачев каза, че Орбан спонсорира медии в Скопие да внушават омраза срещу България и българите. Орбан работи срещу България, а вие го хвалите. Осъзнайте се.

    Коментиран от #75

    11:56 14.04.2026

  • 70 На Урбан

    2 0 Отговор
    много му дреме на .....Малко от русия малко и Бюрюрсел ,да му мисли народа. Така се прави бизнес.

    11:57 14.04.2026

  • 71 Много си пунктуален

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Хи хи хи":

    Не бе, човека може да е при нашия другар, бившия пРезидент. Да разбере, каква е последната инструкция от мацква!.

    11:59 14.04.2026

  • 72 Всичко е далавера

    0 0 Отговор
    ЕС,Нато,Оон,Брикс,Световна банка манка .Всичко лапа парички.А хората да се радват на филийката.

    12:02 14.04.2026

  • 73 До пръдльото

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Разкарай се":

    Сърдиш се, че не са те гресирали и теб?!

    12:06 14.04.2026

  • 74 Ива

    0 2 Отговор
    В случай ,че Урсула не е чула ...
    "Мадяр заяви категорично:
    Унгария ще продължи да купува газ и петрол от Русия!
    Унгария е против 404 да влиза в ес по втория начин!
    Унгария е против отпускането на 90 млрд на клоуна!"

    12:07 14.04.2026

  • 75 И ние трябва

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "До тези":

    да вярваме на някакъв maзен гербераст и подлогата му!

    12:17 14.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания