Израел атакува цели в Техеран, Кувейт бе подложен на атака с дронове и ракети

Израелската армия (ЦАХАЛ) обяви, че е предприела рано тази сутрин удари по "цели на режима" в Техеран, след като по-рано съобщи, че Ислямската република е изстреляла два ракетни залпа срещу Израел, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Израелските сили "нанасят удари по цели в Техеран на терористичния ирански режим", посочиха ЦАХАЛ в кратко съобщение.

По-рано ирански медии, цитирани от Ройтерс, съобщиха за израелски удари по Техеран и западните околности на столицата, а също и в Исфахан, Централен Иран.

Междувременно кувейтската армия съобщи, че е отговорила на атаки с ракети и дронове.

"Ако чувате взривове, това е резултат от работата на противовъздушната отбрана за отблъскване на вражеска атака", написаха военните на арабската страна в Екс.

Израелски сухопътни части, подкрепяни от авиация, ликвидираха няколко членове на групировка "Хизбула" в Южен Ливан, предаде ДПА, като се позова на изявление на израелската армия, пише БТА.

В хода на сухопътната операция, която започна преди седмица, бяха унищожени позиции на "Хизбула" и също така бяха иззети оръжия на групировката, пише още в текста.

Представители на ливанските сили за сигурност казаха, че в момента се водят сражения между шиитските бойци и израелски военни в град Хиам. По думите на ливанските представители ожесточените сблъсъци са се изместили към северната част на града, като израелските сухопътни сили вече са навлезли на 7 км навътре в Ливан.

"Хизбула", от своя страна, продължава да атакува Израел с ракети и дронове.

Германия и Франция се противопоставиха на идеята за мащабна израелска офанзива в Южен Ливан. Френският външен министър Жан-Ноел Баро изтъкна несъгласието на Париж по време на днешната си визита в Израел. Израелският външен министър Гидеон Саар от своя страна посочи след срещата си с Баро, че правителството и армията на Ливан не предприемат достатъчно действия срещу "Хизбула".

Израелската армия в понеделник заяви, че е започнала "ограничени, целенасочени наземни операции" на ливанска територия.

"Хизбула" поднови въздушните си атаки срещу Израел, след началото на израелско-американските удари по Иран. С това се сложи край на примирието между Израел и Иран, което беше в сила от ноември 2024 г. Според споразумението подкрепяната от Иран групировка трябваше да бъде разоръжена, но това така и не се случи.