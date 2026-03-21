Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Израел атакува цели в Техеран, Кувейт бе подложен на атака с дронове и ракети

Израел атакува цели в Техеран, Кувейт бе подложен на атака с дронове и ракети

21 Март, 2026 08:23 506 9

  • иран-
  • израел-
  • кувейт-
  • техеран-
  • ливан

Израел заяви, че сухопътните му операции в Южен Ливан продължават

Израел атакува цели в Техеран, Кувейт бе подложен на атака с дронове и ракети - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелската армия (ЦАХАЛ) обяви, че е предприела рано тази сутрин удари по "цели на режима" в Техеран, след като по-рано съобщи, че Ислямската република е изстреляла два ракетни залпа срещу Израел, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Израелските сили "нанасят удари по цели в Техеран на терористичния ирански режим", посочиха ЦАХАЛ в кратко съобщение.

По-рано ирански медии, цитирани от Ройтерс, съобщиха за израелски удари по Техеран и западните околности на столицата, а също и в Исфахан, Централен Иран.

Междувременно кувейтската армия съобщи, че е отговорила на атаки с ракети и дронове.

"Ако чувате взривове, това е резултат от работата на противовъздушната отбрана за отблъскване на вражеска атака", написаха военните на арабската страна в Екс.

Израелски сухопътни части, подкрепяни от авиация, ликвидираха няколко членове на групировка "Хизбула" в Южен Ливан, предаде ДПА, като се позова на изявление на израелската армия, пише БТА.

В хода на сухопътната операция, която започна преди седмица, бяха унищожени позиции на "Хизбула" и също така бяха иззети оръжия на групировката, пише още в текста.

Представители на ливанските сили за сигурност казаха, че в момента се водят сражения между шиитските бойци и израелски военни в град Хиам. По думите на ливанските представители ожесточените сблъсъци са се изместили към северната част на града, като израелските сухопътни сили вече са навлезли на 7 км навътре в Ливан.

"Хизбула", от своя страна, продължава да атакува Израел с ракети и дронове.

Германия и Франция се противопоставиха на идеята за мащабна израелска офанзива в Южен Ливан. Френският външен министър Жан-Ноел Баро изтъкна несъгласието на Париж по време на днешната си визита в Израел. Израелският външен министър Гидеон Саар от своя страна посочи след срещата си с Баро, че правителството и армията на Ливан не предприемат достатъчно действия срещу "Хизбула".

Израелската армия в понеделник заяви, че е започнала "ограничени, целенасочени наземни операции" на ливанска територия.

"Хизбула" поднови въздушните си атаки срещу Израел, след началото на израелско-американските удари по Иран. С това се сложи край на примирието между Израел и Иран, което беше в сила от ноември 2024 г. Според споразумението подкрепяната от Иран групировка трябваше да бъде разоръжена, но това така и не се случи.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бонев

    3 0 Отговор
    Кво става бе? Режимът още ли не е паднал? Петроханските иранци не са ли взели властта още?

    08:30 21.03.2026

  • 3 Ама дайте снимки, видеа и репортажи

    2 0 Отговор
    от Израел!!!
    Че така давате възможност на копейките и конспираси-теористите, да заблуждават, че Израел е започнал да заприличва на Газа!

    Коментиран от #4, #8

    08:32 21.03.2026

  • 4 ВСИЧКО Е ДОБРЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ама дайте снимки, видеа и репортажи":

    Само дето ГЕВГИРА е рядък.

    08:35 21.03.2026

  • 5 УКРАЙНА ПОМАГА НА САЩ

    1 1 Отговор
    Украински дронове прехващачи "СТИНГ" са в залива за борба с ШАХЕДИТЕ. Там са и близо 250 дрон украински специалисти разположени в различни държави, засегнати от войната. Лошо за аятоласите, много лошо.

    08:35 21.03.2026

  • 6 Евреите ще ядат

    0 0 Отговор
    ХУРКАТА

    08:35 21.03.2026

  • 7 УКРАЙНА ПОМАГА НА САЩ

    0 0 Отговор
    Украински дронове бомбят аятоласите....

    08:36 21.03.2026

  • 8 Медиите още не са разбрали, че

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ама дайте снимки, видеа и репортажи":

    фалшивите новини могат да бъдат победени не с банове и забрани, а само с Истината.
    Колкото и време да отнеме, тя винаги побеждава накрая!

    08:37 21.03.2026

  • 9 АРАБСКА БОЙНА КОАЛИЦИЯ

    0 0 Отговор
    Срещу аятоласите. Снощи изтребители на Катар и дронове на Бахрейн са унищожили цели в Иран...
    Сега и Саудитска Арабия ги подхваща.

    08:39 21.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания