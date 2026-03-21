Израел атакува цели в Техеран, Кувейт бе подложен на атака с дронове и ракети

Израелската армия (ЦАХАЛ) обяви, че е предприела рано тази сутрин удари по "цели на режима" в Техеран, след като по-рано съобщи, че Ислямската република е изстреляла два ракетни залпа срещу Израел, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Израелските сили "нанасят удари по цели в Техеран на терористичния ирански режим", посочиха ЦАХАЛ в кратко съобщение.
По-рано ирански медии, цитирани от Ройтерс, съобщиха за израелски удари по Техеран и западните околности на столицата, а също и в Исфахан, Централен Иран.
Междувременно кувейтската армия съобщи, че е отговорила на атаки с ракети и дронове.
"Ако чувате взривове, това е резултат от работата на противовъздушната отбрана за отблъскване на вражеска атака", написаха военните на арабската страна в Екс.
Израелски сухопътни части, подкрепяни от авиация, ликвидираха няколко членове на групировка "Хизбула" в Южен Ливан, предаде ДПА, като се позова на изявление на израелската армия, пише БТА.
В хода на сухопътната операция, която започна преди седмица, бяха унищожени позиции на "Хизбула" и също така бяха иззети оръжия на групировката, пише още в текста.
Представители на ливанските сили за сигурност казаха, че в момента се водят сражения между шиитските бойци и израелски военни в град Хиам. По думите на ливанските представители ожесточените сблъсъци са се изместили към северната част на града, като израелските сухопътни сили вече са навлезли на 7 км навътре в Ливан.
"Хизбула", от своя страна, продължава да атакува Израел с ракети и дронове.
Германия и Франция се противопоставиха на идеята за мащабна израелска офанзива в Южен Ливан. Френският външен министър Жан-Ноел Баро изтъкна несъгласието на Париж по време на днешната си визита в Израел. Израелският външен министър Гидеон Саар от своя страна посочи след срещата си с Баро, че правителството и армията на Ливан не предприемат достатъчно действия срещу "Хизбула".
Израелската армия в понеделник заяви, че е започнала "ограничени, целенасочени наземни операции" на ливанска територия.
"Хизбула" поднови въздушните си атаки срещу Израел, след началото на израелско-американските удари по Иран. С това се сложи край на примирието между Израел и Иран, което беше в сила от ноември 2024 г. Според споразумението подкрепяната от Иран групировка трябваше да бъде разоръжена, но това така и не се случи.
2 Бонев
08:30 21.03.2026
3 Ама дайте снимки, видеа и репортажи
Че така давате възможност на копейките и конспираси-теористите, да заблуждават, че Израел е започнал да заприличва на Газа!
08:32 21.03.2026
4 ВСИЧКО Е ДОБРЕ
До коментар #3 от "Ама дайте снимки, видеа и репортажи":Само дето ГЕВГИРА е рядък.
08:35 21.03.2026
8 Медиите още не са разбрали, че
До коментар #3 от "Ама дайте снимки, видеа и репортажи":фалшивите новини могат да бъдат победени не с банове и забрани, а само с Истината.
Колкото и време да отнеме, тя винаги побеждава накрая!
08:37 21.03.2026
9 АРАБСКА БОЙНА КОАЛИЦИЯ
Сега и Саудитска Арабия ги подхваща.
08:39 21.03.2026