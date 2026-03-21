Welt: IT бедствие за милиарди застрашава живота и здравето на германските войници

21 Март, 2026 04:25, обновена 21 Март, 2026 04:34

Нова комуникационна и командна система за немските сухопътни сили като се е оказала неефективна

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нова комуникационна и командна система, разработвана за германските сухопътни сили като част от проекта D-LBO на стойност милиарди долари, се е оказала неефективна и представлява „опасност за живота и здравето“ на войските.

Това е заключението на класифициран доклад от тестове, съобщава Welt.

Изданието го нарича „IT бедствие на стойност милиарди“. Вместо модернизация, въоръжените сили са изправени пред провала на вече финансирани разработки.

Проектът „Дигитализация на сухопътните операции“ (D-LBO) има за цел да създаде цифрова командна система за германската армия. Планът е да се дигитализират над 10 000 бойни машини до 2030 г.

Ключовите договори включват споразумение за интеграция на ИТ системи на стойност 1,2 милиарда евро и договор за тактическата широколентова мрежа TaWAN LBO на стойност приблизително 1,9 милиарда евро.

Оперативните тестове, вторият от които е прекратен в края на 2025 г. поради грешки, разкрили, че:

Комуникациите са били нестабилни или изобщо не са функционирали. Нямало гаранция, че командата за незабавно прекратяване на огъня ще бъде предадена надеждно, което потенциално излага на риск живота на войниците.

Гласовите съобщения били прекъсващи (гъргорене, шум), обхватът бил значително по-кратък от необходимото - по-малко от 10 км., паралелното предаване на данни и глас се оказало почти невъзможно.

Системата за проследяване на приятелски екипи, проектирана да избягва обстрел по съюзници, била практически нефункционална („оперативните възможности бяха само спорадични“, се посочва в доклада).

В документа също така изрично се посочва, че използването на системата представлява „заплаха за живота и здравето“ на войниците.

Така беше характеризирана версията, тествана през ноември. В доклада се посочва, че сериозни недостатъци са открити дори по време на рутинни тренировки и учения с преобразувани основни бойни танкове.

„В сегашното си състояние цялата базова система D-LBO не е готова нито за оперативни тестове, нито за тренировки и учения. Постигането на оперативна готовност до септември 2026 г. в момента не е възможно“, се посочва в доклада.

Докладът е бил готов до януари, но, както отбелязва Welt, германското Министерство на отбраната скрило съдържанието му от членовете на германския парламент. Документът е класифициран „само за служебно ползване“.

В отговор на искането на Welt, германското Министерство на отбраната отказа да коментира недостатъците на системата или последните ѝ подобрения. Министерството заяви, че скоро ще предостави актуализация за напредъка на разработката. Министерството е правило това и преди, позовавайки се на възможността да се правят заключения за съществуващите или липсващите възможности на армията чрез анализ на доклада.

Модернизирането на цифровата радиосистема е една част от проекта D-LBO, който обхваща не само гласови комуникации, но и обмен на данни и цифрови системи за командване и управление за сухопътните сили като цяло, обяснява Welt. Проектът има за цел да свърже войници, превозни средства и командни пунктове в единна комуникационна мрежа. В момента Бундесверът трябва да оборудва десетки хиляди превозни средства с необходимите цифрови решения, пише изданието.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

