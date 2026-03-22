Тръмп се закани да унищожи иранските електроцентрали, ако Ормузкият проток не бъде напълно отворен до 48 часа

22 Март, 2026 04:54, обновена 22 Март, 2026 04:57 418 3

Иранските военни ще отговарят на всяка атака срещу страната с по-мащабна

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще унищожат няколко ирански електроцентрали, ако Ормузкият проток не бъде напълно отворен за корабоплаване в рамките на 48 часа.

„Ако Иран не отвори напълно и безопасно Ормузкия проток в рамките на 48 часа от сега, САЩ ще ударят и ще унищожат отделни електроцентрали в него, започвайки с най-голямата“, написа той в Truth Social.

Тръмп заяви, че Иран е „заличен от лицето на земята“.

Той отново критикува New York Times и смята, че заявените цели са постигнати, дори няколко седмици предсрочно.

„Тяхното ръководство е унищожено, военноморските и военновъздушните им сили са унищожени, те нямат абсолютно никаква отбрана и искат сделка. Аз не искам! Ние сме седмици предсрочно“, написа Тръмп.

Иранските военни променят тактиката си в отговор на агресивните вражески действия и отсега нататък ще отговарят на всяка атака срещу иранска територия с по-широка атака, съобщи информационната агенция „Тасним“, позовавайки се на говорител на иранските въоръжени сили.

Според говорител на иранските военни „през последните дни Иран промени военната си политика, надхвърляйки принципа „око за око“, и сега ще отвръща на врага за всяка атака с по-сериозни последици“. Той обясни, че „ако врагът атакува един инфраструктурен обект, ние отвръщаме на няколко обекта; ако атакуват нефтена рафинерия, иранската страна отговаря с удари срещу няколко подобни обекта“.

„Иран ще отговори на всяка грешка на врага с изненада и ще подкопае интересите му в региона“, заяви говорителят на иранските въоръжени сили.


  • 1 хехе

    3 1 Отговор
    а после персите ще думнат централите на мошетата и арабските пудели на обора.

    Коментиран от #3

    05:04 22.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Лудия Дончо от хагемон се превърна в пудела на лудия и хитър евреин Натаняхо....

    05:11 22.03.2026

