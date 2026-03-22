Лондон: Няма доказателства, че Иран насочва ракети срещу Европа

22 Март, 2026 14:09 800 38

  • иран-
  • стив рийд-
  • нато-
  • великобритания-
  • война

Не съществува никаква обективна оценка, която да потвърди това твърдение, каза Стив Рийд

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът по въпросите за жилищното строителство, общностите и местното самоуправление Стив Рийд заяви, че не съществуват доказателства, подкрепящи твърденията, според които Иран планира да нанесе удари с ракети по Европа или дори е способен на такъв ход, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Вчера израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) публикуваха съобщение в социалните мрежи, според което Иран притежава ракети, които "могат да достигнат Лондон, Париж или Берлин".

"Не съществува никаква обективна оценка, която да потвърди това твърдение. До мен не е достигнала никаква информация Иран дори да се е опитвал да вземе Европа на прицел, камо ли да бъде способен да нанесе удар по континента", подчерта Стив Рийд пред Би Би Си.

В отделно интервю за "Скай Нюз" Стив Рийд заяви, че американският президент Доналд Тръмп е изразил лично мнение, когато е заплашил да унищожи иранските електроцентрали, ако Техеран не премахне блокадата на Ормузкия проток в рамките на 48 часа.

На въпрос как министърът би определил позицията на Великобритания относно този краен срок, зададен от Тръмп, Рийд заяви, че "американският президент е напълно способен да изразява и да отстоява свое собствено становище".

"Няма да се оставим да бъдем въвлечени в тази война, но ще защитаваме интересите си в този регион. Ще работим с нашите съюзници за деескалация", допълни министърът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 враждебна

    17 2 Отговор
    тръпне в очакване

    14:10 22.03.2026

  • 2 за банкя

    19 3 Отговор
    една по дебела ракета моля

    14:13 22.03.2026

  • 3 Да....

    13 3 Отговор
    Лондонсити срещу Тръмп
    И как така неутрални към Иран
    Пък защитават Киев
    Кои спонсорира Мюсюлманските братя - лондонсити
    Кой създаде Израел- лондонсити
    Разделяй и войни..
    Създавай войни..- лондонсити
    Това е тяхната стратегия!
    Тръмп реши- край...
    Няма повече да владеете светът така

    Коментиран от #8

    14:13 22.03.2026

  • 4 Еврогеес

    13 2 Отговор
    Майкоо всички ще умреем

    14:14 22.03.2026

  • 5 Онзи

    12 2 Отговор
    Нищо чудно по инцидент да падне ракета някъде в Европа за да се задейства член 5 . То ме знаеш от кого да се пазиш днешно време , а ООМ направо да затваря врати няма никаква сила вече явно

    14:15 22.03.2026

  • 6 Няма, ноМаратаАФторката

    14 2 Отговор
    ми наду главата, че има.
    ДОЛУ ПРОПАГАНДАТА!

    14:15 22.03.2026

  • 7 ПРОГРЕСИВЕН ОПЕРАТОР НА 🚽

    10 2 Отговор
    ДА БЕ НЕ МОЖЕ....
    ЗАТОВА ВСЕКА ВЕЧЧЕР
    ИМАМ ЗЕМЕТРЪСТ ПО ГЛАВАТА🤕

    14:16 22.03.2026

  • 8 То тоя ИСраел

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Да....":

    е набор на баща ми 1948 г.

    14:17 22.03.2026

  • 9 Да....

    4 4 Отговор
    Стаймърчо дружка с аятолаското чедо
    Аятолахчетата, праведни не си знаят богатствата
    Кво значение , че върнаха и превърнаха светски Иран в радикален ислямизъм и превърната жените във втора класа хора?
    Айде, безпросветните кокошка да крякат в защита на ислямските .." Миролюбци"

    14:17 22.03.2026

  • 10 Сатана Z

    9 3 Отговор
    Май само бай Дончо не е разбрал,че Лондонското сити постигна целите си да вкара своите врагове САЩ и Израел във война,която ще ги събори до основи,особено Еврейска държава.

    Коментиран от #14, #21

    14:18 22.03.2026

  • 11 Иван

    7 2 Отговор
    И да хвърлят бомбите мен няма да ме целят,аз съм за Иран.

    14:23 22.03.2026

  • 12 натам вървят нещата

    6 1 Отговор
    Иран притежава ракети, които "могат да достигнат Лондон, Париж или Берлин"...... Няма лошо, ойро-лидерчетата имат крещяща нужда от вразумление. Важното е ракетките да прелетят като пойни птички високо над България.

    14:25 22.03.2026

  • 13 Пепи

    4 4 Отговор
    Какви заплахи какви пет лева,това са инсинуации от Тръмпоча и скапаните евреи,тези искат да ни вкарат в тяхната война.Трянв спешно спешно да бъде озаптен рижавия ,да не стане късно

    14:26 22.03.2026

  • 14 Да....

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Май обратно- Тръмп ще използва войната между рожбите ( ислямска радикална гвардейска държава/ това не е Персия!/ срещу фанатизиран юдаизъм) да унищожи родителят- лондонсити

    14:26 22.03.2026

  • 15 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Иранският посланник каза че летище София е легитимна цел.

    Коментиран от #17

    14:27 22.03.2026

  • 16 Прпо

    3 4 Отговор
    Моля Ви в спешен порядък Тръмп да бъде.поставен в усмирителна риза,защото света започва да пламва,не знам какво се чака да се случи.Този рижав б..оклук запали света.

    Коментиран от #19, #33

    14:30 22.03.2026

  • 17 Да....

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Представяш ли си тези радикални ислямисти ,ако имаха ядрено оръжие..?
    И с тези ислямски групировки навсякъде?
    Майко, мила..

    Коментиран от #25, #30

    14:31 22.03.2026

  • 18 ЕХЕ

    2 2 Отговор
    тия пък чакат доказателства .Като ви набият ракетката у нюняро ще се чудите от де ви е дошло

    14:31 22.03.2026

  • 19 Ти се зарови

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Прпо":

    Някъде..
    И без туй ревеш за животецът си във " фермата" , в която превръщат Европа..
    Там ще изкопаеш и червеи- нали за такъв животец се бориш

    14:33 22.03.2026

  • 20 Васил

    0 1 Отговор
    Няма доказателство че насочва ракети към Европа.

    14:33 22.03.2026

  • 21 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Обратното е! Тръмп се изправи срещу Лондонсити- майката на ФЕД! Някога Кенеди не успя срещу ФЕД ,да видим сега Тръмп използващ други способи дали ще успее...Задавал ли си си въпроса,защо ЕС и Лондон не подкрепят "съюзника" си САЩ в тази война? Защото тя е срещу техните ментори..

    14:35 22.03.2026

  • 22 Трите

    2 2 Отговор
    свалени в Турция сигурно са били за Русия?Като ,,украинските" в Плоша!

    14:35 22.03.2026

  • 23 демократ

    3 1 Отговор
    Трябва да бъдат накарани незабавно китай и рашия да свалят всякакви тюрбани в Иран и да дпйде на власт Светско правителство.
    Това че Лондон се е напълнил с тюрбани не е проблем на Израел нито на Сащ. Нека Лондон да помисли за отказване от ЯО че един ден някой Дунак и крал би могъл да стане

    Коментиран от #29

    14:37 22.03.2026

  • 24 Баш Хайдутин и действащ комунист

    1 1 Отговор
    Модад и ЦРУ , може да спренат и бомби срещу европа ,също и атентатите!!! Бъдете будители.!

    14:38 22.03.2026

  • 25 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Да....":

    Да,персите са мюсюлмани,но не може да се каже ,че са радикални ислямисти..Иранците са образован и интелигентен народ..

    Коментиран от #34, #35, #37

    14:38 22.03.2026

  • 26 Прпо

    0 1 Отговор
    Боклуци като този от коментар19 колко искаш,заради такива прости и елементарни хора като него сме на този хал.Това са жалки същества,които не знаят защо живеят.Нещастници.
    .
    .

    14:38 22.03.2026

  • 27 гошо

    1 0 Отговор
    "Не съществува никаква обективна оценка, която да потвърди това твърдение"
    Изглежда тоя не може да прецени на какво разстояние е Диего Гарсия от Иран и на какво, да речем Лондон

    14:39 22.03.2026

  • 28 Бат гойко

    0 2 Отговор
    Само че аз не спя.Хващам ракетата във въздуха,зареждам с гориво и я зафучвам обратно,естествено.

    14:40 22.03.2026

  • 29 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "демократ":

    Лондон нямат ЯО! Франция има тяхно ЯО! А Англия,Германия ...ЯО е на САЩ..

    Коментиран от #31, #38

    14:41 22.03.2026

  • 30 БОЛШЕВИК

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Да....":

    И ЯО не може да затрие живота на Планетата напълно и безвъзвратно. Още не е измислено от хора такова оръжие което да заличи напълно и безвъзвратно живота на Земята. Иначе до етапа до който е стигнало развитието на човешкия живот на Земята с тия неравенства, несправедливост, беззакония и робовладелство е по-добре да се прекрати живота на Планетата поне за човека или хората като цяло.

    14:41 22.03.2026

  • 31 демократ

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Атина Палада":

    Не си компетентна изчезвай

    Коментиран от #36

    14:41 22.03.2026

  • 32 За доказателство

    1 0 Отговор
    трябва да се изчака да се приземят!

    14:41 22.03.2026

  • 33 Света го запали Путин

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Прпо":

    Рижавия само налива бензин в огъня.

    14:42 22.03.2026

  • 34 Да....

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Точно.
    Но ги управлява Корпуса на ислямските гвардейци
    Не знаеш кои са мюсюлмански братя?
    Затова Иран трябва да работи за народа си..
    А тези, бяха инсталирани от лондонсити

    14:43 22.03.2026

  • 35 Пробвай

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    некой аятолах....

    14:43 22.03.2026

  • 36 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "демократ":

    Некомпетентният тук си ти :)

    14:43 22.03.2026

  • 37 Да....

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Май си фалшивата Атина
    Другата е наясно

    14:44 22.03.2026

  • 38 Баш Хайдутин и действащ комунист

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Атина Палада":

    Лондон има ЯО

    14:45 22.03.2026

