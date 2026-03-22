Лондон: Няма доказателства, че Иран насочва ракети срещу Европа

Министърът по въпросите за жилищното строителство, общностите и местното самоуправление Стив Рийд заяви, че не съществуват доказателства, подкрепящи твърденията, според които Иран планира да нанесе удари с ракети по Европа или дори е способен на такъв ход, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Вчера израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) публикуваха съобщение в социалните мрежи, според което Иран притежава ракети, които "могат да достигнат Лондон, Париж или Берлин".
"Не съществува никаква обективна оценка, която да потвърди това твърдение. До мен не е достигнала никаква информация Иран дори да се е опитвал да вземе Европа на прицел, камо ли да бъде способен да нанесе удар по континента", подчерта Стив Рийд пред Би Би Си.
В отделно интервю за "Скай Нюз" Стив Рийд заяви, че американският президент Доналд Тръмп е изразил лично мнение, когато е заплашил да унищожи иранските електроцентрали, ако Техеран не премахне блокадата на Ормузкия проток в рамките на 48 часа.
На въпрос как министърът би определил позицията на Великобритания относно този краен срок, зададен от Тръмп, Рийд заяви, че "американският президент е напълно способен да изразява и да отстоява свое собствено становище".
"Няма да се оставим да бъдем въвлечени в тази война, но ще защитаваме интересите си в този регион. Ще работим с нашите съюзници за деескалация", допълни министърът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 враждебна
14:10 22.03.2026
2 за банкя
14:13 22.03.2026
3 Да....
И как така неутрални към Иран
Пък защитават Киев
Кои спонсорира Мюсюлманските братя - лондонсити
Кой създаде Израел- лондонсити
Разделяй и войни..
Създавай войни..- лондонсити
Това е тяхната стратегия!
Тръмп реши- край...
Няма повече да владеете светът така
Коментиран от #8
14:13 22.03.2026
4 Еврогеес
14:14 22.03.2026
5 Онзи
14:15 22.03.2026
6 Няма, ноМаратаАФторката
ДОЛУ ПРОПАГАНДАТА!
14:15 22.03.2026
7 ПРОГРЕСИВЕН ОПЕРАТОР НА 🚽
ЗАТОВА ВСЕКА ВЕЧЧЕР
ИМАМ ЗЕМЕТРЪСТ ПО ГЛАВАТА🤕
14:16 22.03.2026
8 То тоя ИСраел
До коментар #3 от "Да....":е набор на баща ми 1948 г.
14:17 22.03.2026
9 Да....
Аятолахчетата, праведни не си знаят богатствата
Кво значение , че върнаха и превърнаха светски Иран в радикален ислямизъм и превърната жените във втора класа хора?
Айде, безпросветните кокошка да крякат в защита на ислямските .." Миролюбци"
14:17 22.03.2026
10 Сатана Z
Коментиран от #14, #21
14:18 22.03.2026
11 Иван
14:23 22.03.2026
12 натам вървят нещата
14:25 22.03.2026
13 Пепи
14:26 22.03.2026
14 Да....
До коментар #10 от "Сатана Z":Май обратно- Тръмп ще използва войната между рожбите ( ислямска радикална гвардейска държава/ това не е Персия!/ срещу фанатизиран юдаизъм) да унищожи родителят- лондонсити
14:26 22.03.2026
15 Последния Софиянец
Коментиран от #17
14:27 22.03.2026
16 Прпо
Коментиран от #19, #33
14:30 22.03.2026
17 Да....
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Представяш ли си тези радикални ислямисти ,ако имаха ядрено оръжие..?
И с тези ислямски групировки навсякъде?
Майко, мила..
Коментиран от #25, #30
14:31 22.03.2026
18 ЕХЕ
14:31 22.03.2026
19 Ти се зарови
До коментар #16 от "Прпо":Някъде..
И без туй ревеш за животецът си във " фермата" , в която превръщат Европа..
Там ще изкопаеш и червеи- нали за такъв животец се бориш
14:33 22.03.2026
20 Васил
14:33 22.03.2026
21 Атина Палада
До коментар #10 от "Сатана Z":Обратното е! Тръмп се изправи срещу Лондонсити- майката на ФЕД! Някога Кенеди не успя срещу ФЕД ,да видим сега Тръмп използващ други способи дали ще успее...Задавал ли си си въпроса,защо ЕС и Лондон не подкрепят "съюзника" си САЩ в тази война? Защото тя е срещу техните ментори..
14:35 22.03.2026
22 Трите
14:35 22.03.2026
23 демократ
Това че Лондон се е напълнил с тюрбани не е проблем на Израел нито на Сащ. Нека Лондон да помисли за отказване от ЯО че един ден някой Дунак и крал би могъл да стане
Коментиран от #29
14:37 22.03.2026
24 Баш Хайдутин и действащ комунист
14:38 22.03.2026
25 Атина Палада
До коментар #17 от "Да....":Да,персите са мюсюлмани,но не може да се каже ,че са радикални ислямисти..Иранците са образован и интелигентен народ..
Коментиран от #34, #35, #37
14:38 22.03.2026
14:38 22.03.2026
27 гошо
Изглежда тоя не може да прецени на какво разстояние е Диего Гарсия от Иран и на какво, да речем Лондон
14:39 22.03.2026
28 Бат гойко
14:40 22.03.2026
29 Атина Палада
До коментар #23 от "демократ":Лондон нямат ЯО! Франция има тяхно ЯО! А Англия,Германия ...ЯО е на САЩ..
Коментиран от #31, #38
14:41 22.03.2026
30 БОЛШЕВИК
До коментар #17 от "Да....":И ЯО не може да затрие живота на Планетата напълно и безвъзвратно. Още не е измислено от хора такова оръжие което да заличи напълно и безвъзвратно живота на Земята. Иначе до етапа до който е стигнало развитието на човешкия живот на Земята с тия неравенства, несправедливост, беззакония и робовладелство е по-добре да се прекрати живота на Планетата поне за човека или хората като цяло.
14:41 22.03.2026
31 демократ
До коментар #29 от "Атина Палада":Не си компетентна изчезвай
Коментиран от #36
14:41 22.03.2026
32 За доказателство
14:41 22.03.2026
33 Света го запали Путин
До коментар #16 от "Прпо":Рижавия само налива бензин в огъня.
14:42 22.03.2026
34 Да....
До коментар #25 от "Атина Палада":Точно.
Но ги управлява Корпуса на ислямските гвардейци
Не знаеш кои са мюсюлмански братя?
Затова Иран трябва да работи за народа си..
А тези, бяха инсталирани от лондонсити
14:43 22.03.2026
35 Пробвай
До коментар #25 от "Атина Палада":некой аятолах....
14:43 22.03.2026
36 Атина Палада
До коментар #31 от "демократ":Некомпетентният тук си ти :)
14:43 22.03.2026
37 Да....
До коментар #25 от "Атина Палада":Май си фалшивата Атина
Другата е наясно
14:44 22.03.2026
38 Баш Хайдутин и действащ комунист
До коментар #29 от "Атина Палада":Лондон има ЯО
14:45 22.03.2026