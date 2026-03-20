Великобритания разреши на САЩ да използват нейни военни бази за удари по Иран

20 Март, 2026 22:40 668 17

Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Британското правителство днес даде официално разрешение на САЩ да използват военни бази на Обединеното кралство за нанасяне на удари по ирански обекти, от които Ислямската република изстрелва ракети срещу кораби в Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Британските министри обсъдиха на съвещание днес ситуацията в Иран и блокирането на Ормузкия проток, се казва в изявление на правителството.

"Те потвърдиха, че споразумението САЩ да използват британски бази за колективна самоотбрана на района включва американски отбранителни операции за нанасяне на поражения на ракетните обекти и способности, използвани за атаки срещу кораби в Ормузкия проток", се казва още в изявлението от "Даунинг стрийт".


Оценка 3.2 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    13 3 Отговор
    ПЕРСИ,ВИЕ СТЕ НА ХОД!

    22:43 20.03.2026

  • 2 Сатана Z

    7 3 Отговор
    Великобритания не е разрешила ,а е събула гащите на бай Дончо и му бръсне ГЗ(Ъ) за пенетрейшън.
    представям си само какво е платил на Короната за да му позволят временно да ползва собственост на Кинг Чарлз 3
    Да живее Британската Империя!

    22:44 20.03.2026

  • 3 Опааа

    9 2 Отговор
    Поредната голяма грешка на островните грозници.

    22:44 20.03.2026

  • 4 Дзак

    4 0 Отговор
    Първо да платят нафронта Провокатора от факти.бг.

    22:48 20.03.2026

  • 5 Спас

    1 8 Отговор
    Aнгличаните се усетиха. Няма начин. Няма, как да се правим на три и половина. Трябва да се помогне на Иран да отхвърли тираните. Неизбежно е!

    Коментиран от #13

    22:50 20.03.2026

  • 6 Сталин

    8 2 Отговор
    Чакай малко нали оранжевия Шломо клоун ни обясняваше колко е велика американската армия,супер -дупер яка,а сега реват на другите негодници да им помагат ,след като Иран им начупи играчките във залива и разби мутрите на кошерните плъхове,НАТО са страхливи кучета които никога не се бият като мъже а само бомбят жени и деца

    22:51 20.03.2026

  • 7 Име

    4 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:53 20.03.2026

  • 8 БРИТАНИЯ

    6 2 Отговор
    разреши на иранските дронове да ударят нейните бази. Да живее краля!

    22:53 20.03.2026

  • 9 ДА БИ МИРНО СЕДЯЛО

    3 2 Отговор
    Не би дрон да видяло

    22:54 20.03.2026

  • 10 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    6 2 Отговор
    Позор за терористична Британия която е населявана от терористи и масови убийци .Британия е ЛА..ЙНОТО НА ЕВРОПА ..ХИТЛЕР ЗА ТОВА БОМБАНДИРАШЕ ТАЯ БРИТАНСКА ИЗ..МЕТ

    22:54 20.03.2026

  • 11 Смешник

    4 0 Отговор
    Ще разреши разбира се Те американските са вече разрушени Само да внимават ингилизите да не последват тяхната съдба

    22:56 20.03.2026

  • 12 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 2 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ АДОЛФ И НОВ ТРЕТИ РАЙХ И БРИТАНИЯ ДА БЪДЕ ПОТОПЕНА С ВОДОРОДНА БОМБА В АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН..БРИТАНСКИТЕ СВИ.НЕ И ГО.ВНА СА ТОП ИЗ.МЕТ И СМРАД

    22:56 20.03.2026

  • 13 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Спас":

    Те тираните са отвън САЩ и Израел

    22:57 20.03.2026

  • 14 Ами

    2 0 Отговор
    Обединените Британски Емирства със сигурност биха се включили
    по-активно срещу Иран, но религията им го забранява. А и днес е Рамазан.
    Между другото честито на празнуващите.

    22:57 20.03.2026

  • 15 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    В Кипър не казаха ли че не искат британски бази бря ,демек лека полека идва насам пожара запален от евреите

    22:58 20.03.2026

  • 16 Факт

    1 0 Отговор
    ....и иранските установки се завъртяха няколко градуса встрани.

    23:00 20.03.2026

  • 17 Шопо

    1 0 Отговор
    С помощ от САЩ малоббритания ще стане подвидна държава.

    23:01 20.03.2026

