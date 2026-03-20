Великобритания разреши на САЩ да използват нейни военни бази за удари по Иран

Британското правителство днес даде официално разрешение на САЩ да използват военни бази на Обединеното кралство за нанасяне на удари по ирански обекти, от които Ислямската република изстрелва ракети срещу кораби в Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Британските министри обсъдиха на съвещание днес ситуацията в Иран и блокирането на Ормузкия проток, се казва в изявление на правителството.

"Те потвърдиха, че споразумението САЩ да използват британски бази за колективна самоотбрана на района включва американски отбранителни операции за нанасяне на поражения на ракетните обекти и способности, използвани за атаки срещу кораби в Ормузкия проток", се казва още в изявлението от "Даунинг стрийт".