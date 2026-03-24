Новини
Свят »
Колумбия »
Президентът Петро обвини предшественика си за трагедията с военния самолет в Колумбия ВИДЕО

24 Март, 2026 04:01, обновена 24 Март, 2026 06:02 1 303 3

  • колумбия-
  • самолет-
  • загинали-
  • военни

Загиналите в инцидента са десетки, съобщава се за 66 мъртви, 57 в болница и един невредим

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Колумбийският президент Густаво Петро обвини за трагедията с военния самолет, който се разби тази нощ в южната част на страната, своя предшественик Иван Дуке.

Той решил да закупи твърде стара машина от САЩ за въоръжените сили, която е била в употреба от 1983 г

„През 2020 г. те купиха скрап, който сега се е разбил. Защо не са си купили самолет, толкова нов, колкото колите и апартаментите, които купуват за себе си? Купуват мизерия, защото знаят, че този боклук ще бъде използван от млади хора от бедните среди, които се опитват да защитят родината си“, написа той в социалните мрежи.

Петро поиска от министрите си да ускорят закупуването на ново оборудване.

Hercules C-130 се разби малко след излитане в община Пуерто Легуизамо в Южна Колумбия. Видеозапис, излъчен от телевизионния канал Caracol, показва как самолетът се спуска, преди да достигне голяма височина. Причината за инцидента все още не е установена. Министерството на отбраната изключи възможността някоя от въоръжените групировки, действащи в страната, да е ударила самолета.

В свое изявление Петро потвърди смъртта на 34 военнослужещи, но телевизионният канал Caracol съобщава за най-малко 66 жертви. Според канала на борда е имало 128 души. От тях 57 са хоспитализирани, а един е невредим.

Телата на четирима други все още не са открити.


Колумбия
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

