Президентът Петро обвини предшественика си за трагедията с военния самолет в Колумбия ВИДЕО

Колумбийският президент Густаво Петро обвини за трагедията с военния самолет, който се разби тази нощ в южната част на страната, своя предшественик Иван Дуке.

Той решил да закупи твърде стара машина от САЩ за въоръжените сили, която е била в употреба от 1983 г

„През 2020 г. те купиха скрап, който сега се е разбил. Защо не са си купили самолет, толкова нов, колкото колите и апартаментите, които купуват за себе си? Купуват мизерия, защото знаят, че този боклук ще бъде използван от млади хора от бедните среди, които се опитват да защитят родината си“, написа той в социалните мрежи.

Петро поиска от министрите си да ускорят закупуването на ново оборудване.

Hercules C-130 се разби малко след излитане в община Пуерто Легуизамо в Южна Колумбия. Видеозапис, излъчен от телевизионния канал Caracol, показва как самолетът се спуска, преди да достигне голяма височина. Причината за инцидента все още не е установена. Министерството на отбраната изключи възможността някоя от въоръжените групировки, действащи в страната, да е ударила самолета.

В свое изявление Петро потвърди смъртта на 34 военнослужещи, но телевизионният канал Caracol съобщава за най-малко 66 жертви. Според канала на борда е имало 128 души. От тях 57 са хоспитализирани, а един е невредим.

Телата на четирима други все още не са открити.