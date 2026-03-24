Австралия и ЕС приключиха преговорите по споразумението за свободна търговия ВИДЕО

Австралия и Европейският съюз приключиха преговорите по споразумение за свободна търговия. Това беше обявено в съвместно изявление на австралийския премиер Антъни Албанезе и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

В изявлението си лидерите приветстваха приключването на преговорите и обявиха намерението си да „продължат с всички процедури, необходими за влизането на споразумението в сила“. „Това споразумение ще засили двустранната търговия и инвестициите, ще подпомогне икономическия растеж и ще засили споделения ангажимент на Австралия и Европейския съюз за отворена, основана на правила търговия“, се отбелязва в изявлението.

В изявлението се отбелязва, че ЕС и Австралия възнамеряват да започнат преговори за присъединяване на Канбера към програмата за изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ на Европейския съюз до 2027 г. „Това ще улесни сътрудничеството в области като разработването и изучаването на нови технологии и изследванията в областта на климата и енергетиката“, се казва в документа.

Дискусиите за всеобхватно търговско споразумение между ЕС и Австралия започнаха през май 2018 г., но преговорите бяха преустановени през есента на 2021 г. поради напрежението между Австралия и Франция след прекратяването на договор за изграждане на дизелово-електрически подводници, което Канбера обяви след създаването на тристранния военен съюз между Австралия, Обединеното кралство и САЩ (AUKUS).

След като новото правителство дойде на власт през май 2022 г., Канбера успя да подобри отношенията си с Париж и да се върне към дискусиите за търговско споразумение с ЕС, но не постигна съществен напредък в преговорите. Основната причина за несъгласието беше позицията на ЕС относно търговските наименования и етикетирането на 172 австралийски продукта и 236 алкохолни напитки, които не отговаряха на Европейската програма за географски указания.

Австралия и Европейският съюз подписаха споразумение за партньорство в областта на отбраната и сигурността, което влезе в сила незабавно, заяви австралийския премиер Антъни Албанезе.

Той заяви, че споразумението ще засили сътрудничеството в областта на киберсигурността, борбата с тероризма и противодействието на хибридните заплахи.

Албанезе отбеляза, че споразумението предвижда разширен обмен на информация, подобрен капацитет за съвместно реагиране на заплахи и по-задълбочено сътрудничество в борбата с онлайн радикализацията и финансирането на тероризма. Страните се споразумяха и да започнат нов диалог за космическата сигурност.

Австралийският министър на отбраната Ричард Марлес заяви, че партньорството ще създаде нови възможности за закупуване на военно оборудване. „Това споразумение ще позволи на австралийските компании, занимаващи се с отбранителни технологии и иновации, да задълбочат отношенията си с европейските си колеги и да положат основите за разширяване на отбранителната индустрия на страната“, отбеляза той.

Европейският съюз може да изпрати кораби в Ормузкия проток едва след края на военните действия на САЩ и Израел срещу Иран. Тази позиция беше потвърдена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след разговори с австралийския премиер Антъни Албанезе в Канбера.

„Лидерите на Европейския съюз ясно заявиха, че ще обмислят провеждането на операция или мисия едва след края на военните действия“, цитира председателя на ЕК, според The ​​Australian.

Тя призна, че ситуацията с енергийните доставки вече е станала „критична за съюзниците по целия свят“. „Всички усещаме последствията от това под формата на покачващи се цени на газа и петрола за нашите предприятия и обществото като цяло, но е от решаващо значение да постигнем договорено решение“, добави фон дер Лайен.