САЩ обмислят спиране на войната. Израел предупреди, че Берлин и Париж са в обсега на иранските ракети

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ обмислят „постепенно приключване“ на военната си операция срещу Иран, а междувременно Иран и Израел продължиха да си разменят удари и иранските медии съобщиха, че съоръжението за обогатяване на уран в Натанз е било атакувано, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че САЩ са близо до постигането на целите си, но настоя, че други страни трябва да поемат водещата роля в охраната на Ормузкия проток – морския маршрут, чието почти цялостно блокиране заплашва да предизвика глобален енергиен шок.

Тръмп и администрацията му изпращат противоречиви послания относно целите на САЩ още от началото на войната, която вече навлиза в четвъртата си седмица, и традиционните съюзници на САЩ изпитват затруднения да решат как да реагират, посочва Ройтерс.

Тръмп намекна, че войната може да приключи, тъй като иранската заплаха е напът да бъде елиминирана, докато в същото време американски морски пехотинци и тежки десантни кораби се отправят към региона.

„Приближаваме се много до постигането на нашите цели и обмисляме да намалим нашите големи военни усилия в Близкия изток по отношение на терористичния режим на Иран“, написа Тръмп в „Трут Соушъл“.

„Ормузкият проток ще трябва да бъде охраняван и контролиран, ако е необходимо от други държави, които го използват – САЩ не го правят!“, добави той. „Ако ни помолят, ще помогнем на тези държави в усилията им в Ормузкия проток, но това не би трябвало да е необходимо, след като заплахата от Иран бъде ликвидирана“, написа още Тръмп.

Иранската атака срещу американско-британската база на остров Диего Гарсия демонстрира, че европейски столици като Берлин са в обсега на ракетите на Техеран, заяви началникът на израелския генерален щаб Еял Замир, цитиран от ДПА, предаде БТА.

„Иран изстреля двустепенна междуконтинентална балистична ракета с обсег 4000 километра срещу американска цел на остров Диего Гарсия“, каза Замир.

„Тези ракети не са предназначени да ударят Израел“, предупреди той. „Обсегът им позволява да достигат европейските столици – Берлин, Париж и Рим са в обсега на пряка заплаха“, посочи Замир.

По думите му след три седмици война иранският режим е отслабен и Израел „е преполовил“ своите операции.

Замир каза, че израелската офанзива срещу Иран ще продължи по време на празника Песах (Пасха), който започва на 1 април вечерта и продължава една седмица.

Традиционният еврейски празник отбелязва бягството на израилтяните от Египет и тяхното освобождение от робство.

Повече от 2000 души са били убити в Иран, откакто САЩ и Израел започнаха атаките си на 28 февруари, отбелязва Ройтерс.

Междувременно американските избиратели изглежда са все по-обезпокоени от признаците, че обхватът на войната може да се разшири.

Резкият скок на цените на енергията подхранва инфлацията, засягайки тежко потребителите и бизнеса. Това представлява сериозен политически проблем за Тръмп, тъй като той се опитва да оправдае войната пред американската общественост преди междинните избори през ноември, които може да му костват контрола над Конгреса на САЩ.

Тръмп също така обвини съюзниците от НАТО в страхливост заради нежеланието им да помогнат за отварянето на Ормузкия проток. Някои съюзници заявиха, че ще обмислят подобен ход, но повечето казват, че не желаят да се включат във война, която Тръмп е започнал без да се консултира с тях.

Ирански медии съобщиха, че американско-израелските сили тази сутрин са атакували комплекса за обогатяване на уран „Шахид Ахмади Рошан“ в Натанз. Технически експерти установиха, че не е имало изтичане на радиоактивни вещества и че жителите в околността не са били изложени на риск. Израел заяви, че не знае за такъв удар, а ръководителят на Международната агенция за атомна енергия заяви, че разследва случая.

Ирански медии съобщиха и за удари по пътнически терминал в южния пристанищен град Бушехр, както и по празен пътнически кораб на остров Харг. Островът, откъдето преминава почти целия износ на петрол на Иран, е смятан за потенциална цел, ако Вашингтон реши да нанесе удар по иранската енергийна инфраструктура или да използва сухопътни войски, за да го превземе.

Иран също така заяви, че е изстрелял дронове срещу американски бази в ОАЕ и Кувейт, използвани за организиране на атаки срещу ирански острови в Персийския залив.

Израел атакува Бейрут, заявявайки, че е взел на прицел подкрепяната от Иран ливанска групировка „Хизбула“. „Хизбула“ започна да обстрелва Израел в подкрепа на Техеран на 2 март.

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че Израел е „решен да продължи да води атаката срещу иранския терористичен режим, да обезглавява неговото командване и да ограничава стратегическите му способности, докато не бъдат отстранени всички заплахи за сигурността на Израел и американските интереси в региона“.

Израел също така заяви, че е атакувал Техеран, Карадж, западно от столицата, както и град Исфахан. Трима членове от едно семейство бяха убити при удари по жилищна сграда в град Рамсар, съобщиха ирански медии.

Сирените за въздушно нападение в Израел бяха задействани заради приближаващи се ракети от рано сутринта, като милиони хора се укриха в убежища, докато в небето се чуваха експлозиите от прехванати ракети. Към момента няма информация за жертви.

Израелската армия потвърди за „пряко попадение на иранска ракета“ върху сграда в град Димона в южната част на Израел, където се намира обект за ядрени изследвания, предаде Франс Прес. Около тридесет и девет души са били ранени след едно или няколко попадения на ирански ракети в района на Димона, казаха израелските спасителни служби.

Ударите по израелския град Димона са били в отговор на атаката срещу иранския ядрен обект в Натанз, обяви иранската държавна телевизия.

Иран е изстрелял две балистични ракети срещу американско-британското военно летище на остров Диего Гарсия, отдалечен на 3800 километра в Индийския океан, но не е успял да порази базата, съобщи „Уолстрийт Джърнъл“. Източник от британското министерство на отбраната заяви, че атаката е била извършена, преди правителството вчера изрично да даде разрешение на САЩ да използват британски военни бази за нанасяне на удари по ирански ракетни обекти.