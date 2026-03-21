САЩ обмислят спиране на войната. Израел предупреди, че Берлин и Париж са в обсега на иранските ракети

САЩ обмислят спиране на войната. Израел предупреди, че Берлин и Париж са в обсега на иранските ракети

21 Март, 2026 22:41 2 225 91

Обсегът им позволява да достигат европейските столици – Берлин, Париж и Рим са в обсега на пряка заплаха, заяви високопоставен военен от Израел

САЩ обмислят спиране на войната. Израел предупреди, че Берлин и Париж са в обсега на иранските ракети - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ обмислят „постепенно приключване“ на военната си операция срещу Иран, а междувременно Иран и Израел продължиха да си разменят удари и иранските медии съобщиха, че съоръжението за обогатяване на уран в Натанз е било атакувано, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че САЩ са близо до постигането на целите си, но настоя, че други страни трябва да поемат водещата роля в охраната на Ормузкия проток – морския маршрут, чието почти цялостно блокиране заплашва да предизвика глобален енергиен шок.

Тръмп и администрацията му изпращат противоречиви послания относно целите на САЩ още от началото на войната, която вече навлиза в четвъртата си седмица, и традиционните съюзници на САЩ изпитват затруднения да решат как да реагират, посочва Ройтерс.

Тръмп намекна, че войната може да приключи, тъй като иранската заплаха е напът да бъде елиминирана, докато в същото време американски морски пехотинци и тежки десантни кораби се отправят към региона.

„Приближаваме се много до постигането на нашите цели и обмисляме да намалим нашите големи военни усилия в Близкия изток по отношение на терористичния режим на Иран“, написа Тръмп в „Трут Соушъл“.

„Ормузкият проток ще трябва да бъде охраняван и контролиран, ако е необходимо от други държави, които го използват – САЩ не го правят!“, добави той. „Ако ни помолят, ще помогнем на тези държави в усилията им в Ормузкия проток, но това не би трябвало да е необходимо, след като заплахата от Иран бъде ликвидирана“, написа още Тръмп.

Иранската атака срещу американско-британската база на остров Диего Гарсия демонстрира, че европейски столици като Берлин са в обсега на ракетите на Техеран, заяви началникът на израелския генерален щаб Еял Замир, цитиран от ДПА, предаде БТА.

„Иран изстреля двустепенна междуконтинентална балистична ракета с обсег 4000 километра срещу американска цел на остров Диего Гарсия“, каза Замир.

„Тези ракети не са предназначени да ударят Израел“, предупреди той. „Обсегът им позволява да достигат европейските столици – Берлин, Париж и Рим са в обсега на пряка заплаха“, посочи Замир.

По думите му след три седмици война иранският режим е отслабен и Израел „е преполовил“ своите операции.

Замир каза, че израелската офанзива срещу Иран ще продължи по време на празника Песах (Пасха), който започва на 1 април вечерта и продължава една седмица.

Традиционният еврейски празник отбелязва бягството на израилтяните от Египет и тяхното освобождение от робство.

Повече от 2000 души са били убити в Иран, откакто САЩ и Израел започнаха атаките си на 28 февруари, отбелязва Ройтерс.

Междувременно американските избиратели изглежда са все по-обезпокоени от признаците, че обхватът на войната може да се разшири.

Резкият скок на цените на енергията подхранва инфлацията, засягайки тежко потребителите и бизнеса. Това представлява сериозен политически проблем за Тръмп, тъй като той се опитва да оправдае войната пред американската общественост преди междинните избори през ноември, които може да му костват контрола над Конгреса на САЩ.

Тръмп също така обвини съюзниците от НАТО в страхливост заради нежеланието им да помогнат за отварянето на Ормузкия проток. Някои съюзници заявиха, че ще обмислят подобен ход, но повечето казват, че не желаят да се включат във война, която Тръмп е започнал без да се консултира с тях.

Ирански медии съобщиха, че американско-израелските сили тази сутрин са атакували комплекса за обогатяване на уран „Шахид Ахмади Рошан“ в Натанз. Технически експерти установиха, че не е имало изтичане на радиоактивни вещества и че жителите в околността не са били изложени на риск. Израел заяви, че не знае за такъв удар, а ръководителят на Международната агенция за атомна енергия заяви, че разследва случая.

Ирански медии съобщиха и за удари по пътнически терминал в южния пристанищен град Бушехр, както и по празен пътнически кораб на остров Харг. Островът, откъдето преминава почти целия износ на петрол на Иран, е смятан за потенциална цел, ако Вашингтон реши да нанесе удар по иранската енергийна инфраструктура или да използва сухопътни войски, за да го превземе.

Иран също така заяви, че е изстрелял дронове срещу американски бази в ОАЕ и Кувейт, използвани за организиране на атаки срещу ирански острови в Персийския залив.

Израел атакува Бейрут, заявявайки, че е взел на прицел подкрепяната от Иран ливанска групировка „Хизбула“. „Хизбула“ започна да обстрелва Израел в подкрепа на Техеран на 2 март.

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че Израел е „решен да продължи да води атаката срещу иранския терористичен режим, да обезглавява неговото командване и да ограничава стратегическите му способности, докато не бъдат отстранени всички заплахи за сигурността на Израел и американските интереси в региона“.

Израел също така заяви, че е атакувал Техеран, Карадж, западно от столицата, както и град Исфахан. Трима членове от едно семейство бяха убити при удари по жилищна сграда в град Рамсар, съобщиха ирански медии.

Сирените за въздушно нападение в Израел бяха задействани заради приближаващи се ракети от рано сутринта, като милиони хора се укриха в убежища, докато в небето се чуваха експлозиите от прехванати ракети. Към момента няма информация за жертви.

Израелската армия потвърди за „пряко попадение на иранска ракета“ върху сграда в град Димона в южната част на Израел, където се намира обект за ядрени изследвания, предаде Франс Прес. Около тридесет и девет души са били ранени след едно или няколко попадения на ирански ракети в района на Димона, казаха израелските спасителни служби.

Ударите по израелския град Димона са били в отговор на атаката срещу иранския ядрен обект в Натанз, обяви иранската държавна телевизия.

Иран е изстрелял две балистични ракети срещу американско-британското военно летище на остров Диего Гарсия, отдалечен на 3800 километра в Индийския океан, но не е успял да порази базата, съобщи „Уолстрийт Джърнъл“. Източник от британското министерство на отбраната заяви, че атаката е била извършена, преди правителството вчера изрично да даде разрешение на САЩ да използват британски военни бази за нанасяне на удари по ирански ракетни обекти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха ха

    50 3 Отговор
    Бягат за пореден път ха ха

    Коментиран от #35

    22:45 21.03.2026

  • 2 си дзън

    47 2 Отговор
    Направихме едно гоолямо ...Оставяме ви го да го избършете.

    22:45 21.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лумпен

    58 7 Отговор
    Израел няма място на картата!
    Заличаване !
    И ще има мир по света!

    22:47 21.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    27 4 Отговор
    Израел хич не иска да спира войната.

    22:48 21.03.2026

  • 8 мдаааа

    13 15 Отговор
    Другарите , бай Дончо нали ви беше приятел ? Или само когато ви отърваше ..

    22:48 21.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Знание

    8 21 Отговор
    Не им вярвайте, те подготвят сухопътна инвазия с помощта на атаки на малцинствени групи. Войната ще се разпространи в Ирак, ще се възобнови в Сирия, а Ливан ще загуби южните си територии.

    Коментиран от #29

    22:49 21.03.2026

  • 11 Ъъъъ

    37 3 Отговор
    "Резкият скок на цените на енергията подхранва инфлацията, засягайки тежко потребителите и бизнеса. "

    Това не бяха ли руски опорки? Щото имам спомен, че умните и красивите тук твърдяха, че такова животно няма.... 🍿🤔

    22:49 21.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Професор

    27 8 Отговор
    Израел са прави. Трябва НАТО дори и целия Свят да бомбардират с пълна сила и после да започнат сухопътна операция и да заличат Израел от Картата.

    22:52 21.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тръмпоча

    18 0 Отговор
    На колесника!

    22:55 21.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Всичко точно

    34 2 Отговор
    Иран ги попиля, америте бягат а евреите ще сърбат попарата.

    22:56 21.03.2026

  • 20 Наблюдател

    30 1 Отговор
    Иранците вече се подиграват с еврофашистите.
    Днес се обърнаха към тях и им казаха ,че щом не са способни да защитят Гренландия да се обадят на Иран - той щял да се справи.

    Коментиран от #34

    22:56 21.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Герге ,

    0 3 Отговор
    Ако имаш глАд , кол ми .. винаги мога ТИСАЙРЯФОСТАТъ

    22:57 21.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ....

    0 1 Отговор
    Да натисне още малко

    22:59 21.03.2026

  • 26 Небинарен ляв

    25 0 Отговор
    Дедо Дони трябва да бъде съден от световния международен съд за дестабилизация на световната икономика, тероризъм, отвличане, масови убийства, подкрепа на ционисткия режим, агресия. Присъда… на въжето.

    Коментиран от #86

    22:59 21.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 абе, да

    24 1 Отговор

    До коментар #10 от "Знание":

    След като им падна един огромен "метеор" на територията, а няколко неидентифицирани дрона се разходиха около копторите на Хексет и Рубио, кравите почнаха да се осиферват и да бият отбой. Руснаците дават на иранците Посейдон, а след това вероятно и Буревестник, която изминава без проблем 14000 км. Ако някой не знае Посейдон и Буревестник са метеори 🤣

    23:00 21.03.2026

  • 30 ДрайвингПлежър

    18 2 Отговор
    Иранските ракети стигат до нас - не до Париж и Берлин 2500 до 3000 км обсег
    С други думи Израел предупреди, че ще удари Париж и Берлин и ще обвини персите...

    Коментиран от #43

    23:00 21.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Отстрани

    24 1 Отговор
    Днес братята иранци обявиха, че владеят напълно въздушното пространство на Израел. Това добре си личи през последните няколко дни, когато стотици ирански ракети се изсипаха над цялата му територия и удряха необезпокоявано всички набелязани цели.
    На всичкото отгоре Хизбула изстреля от своя страна още 700 броя, а от днес се включеат и хусите от Йемен.
    Имам предчувствието , че скоро окупирана Палестина ще бъде напълно освободена от ционистките окупатори, няма да има и месец.

    23:00 21.03.2026

  • 33 Чуй чуй

    16 0 Отговор
    Бегай да бегаме, че лошите Перси ни пръснаха халките. Ох, боли

    23:01 21.03.2026

  • 34 ои8уйхътгрф

    23 0 Отговор

    До коментар #20 от "Наблюдател":

    Нормално, те онзи ден и с Рижко се гавриха... Краваря свали санкциите срещу иранският петрол с надеждата да се появят някакви количества петрол на борсата и цените да паднат- иранците заявиха "Ние излишен петрол за свободна продажба нямаме- доставяме само на текущите си клиенти по текущите договори"...
    Кво да ти кажа- могат, гаврят се...

    23:01 21.03.2026

  • 35 Европеец

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха ха ха":

    Лудите агресори ще се налудуват скоро.... От статията разбирам, че подлите евреи провокират Берлин, Париж и Рим като казват, че са обсега на иранските ракети-А наскоро ни убеждаваха, че би ли само до 2000 км... Дончо пак мами, като казва че обмислят спиране на войната -два пъти уж преговаряха, а се готвихА да ударят по Иран.... Ако Дончо имаше акъл нямаше да напада Иран и от хегемон да се превръща в пудела на лудия и хитър Нетаняхо.... Дончо е с голямо его ,От което следва,че ще гледа да постигне някакъв реален успех срещу Иран до четвърти юли..... Ударите по Димон, пък ще накарат лудото нетаняхото да ескалира войната.... Какво ще стане предстои да видим.... Интересно урсулата и нашите пудели кого ще обвинят за скачащите на високо цени на горивата, бързащата инфлация и световна не сигурност..... Що ли си мисля, че руски президент Владимир Путин отново ще бъде дежурният "виновен", а "драги" евроатлантици......

    23:02 21.03.2026

  • 36 С две думи

    23 1 Отговор
    Пълно поражение във войната. Иран победи.

    23:02 21.03.2026

  • 37 Ами

    19 0 Отговор
    Тръмп обмисля :)
    Той когато трябваше да мисли, му пяха пастори.
    Какво да мисли?
    Изпълнява условията на Иран, и ... Пито - платено.

    23:02 21.03.2026

  • 38 ои8уйхътгрф

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "да питам":

    Майкъ ти, докато ми ближеше лаѝната...

    Коментиран от #49

    23:03 21.03.2026

  • 39 Ти да видиш

    16 0 Отговор
    Дойдохме като аслани и се прибираме посрαни.... както винаги!

    23:03 21.03.2026

  • 40 Минувач

    19 1 Отговор
    Това изявление означава само едно - наземна операция!
    Струпваха кораби там, докато течаха преговорите с Иран и всичко сякаш беше ОК, но ---- нападнаха!
    Сега е същото - струпват пехотинци и уж говорят за спиране на войната (явно с цел да залъжат противника), но ще атакуват наземно. На 100%! Е, ще се опарят яко.

    Коментиран от #65, #84

    23:03 21.03.2026

  • 41 Хи хи хи хи

    9 0 Отговор
    Пълен памперс, време е за сън.

    23:03 21.03.2026

  • 42 Шопо

    20 1 Отговор
    Израел предупреди, че Берлин и Париж са в обсега на иранските ракети.
    Берлин и Париж са в обсег и на руските ракети.

    Коментиран от #47

    23:03 21.03.2026

  • 43 Плюжък ,

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "ДрайвингПлежър":

    Спасяйсьа ... Рак на аноса ще ти се види като детска игра

    23:04 21.03.2026

  • 44 Атина Палада

    5 0 Отговор
    Е Пасха е Великден ,той не е на 1 април..

    23:04 21.03.2026

  • 45 Пича с москвича

    16 0 Отговор
    Непобедимата модерна нация от воюващи терористи губи поредната си война.

    23:05 21.03.2026

  • 46 Кольо мамата

    15 0 Отговор
    Закрийте Израел, ще е най-добре

    23:05 21.03.2026

  • 47 така е

    13 0 Отговор

    До коментар #42 от "Шопо":

    попадат и в обсега на севернокорейските. Нали искаха глобализация, ей на, светът стана едно голямо село, а "спасение" дебне отвсякъде.

    23:06 21.03.2026

  • 48 Цитат

    1 16 Отговор
    А сега ме слушайте много внимателно: ние ще сложим край на тези нацисти, ще спечелим тази война, ще отнеме време, но ще спечелим, а след това няма да забравим какво правите. Ще дойдем и ще направим така, че Украйна ще победи. Ще направим така, че ще си платите за това, което сте направили – вие като Русия, вие като врагове на Израел и вие като хора, които сега правят всичко възможно да подкрепят геноцида над евреите в Израел. Ние няма да забравим, запомнете точно това, което ви казвам. Вие ще си платите

    Коментиран от #71

    23:07 21.03.2026

  • 49 да питам

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "ои8уйхътгрф":

    Знаех си ... Петър Берон ?!

    23:07 21.03.2026

  • 50 Сащисан обор

    13 0 Отговор
    Агресия, страх, терор, разрушения, много жертви, тотално поражение, бягство, перчене и хленчене. Нещо пропуснах ли?

    23:08 21.03.2026

  • 51 Kaлпазанин

    7 3 Отговор
    И след като могат да хвърчат до Париж и Лондон защо не хвърчат тогава ????мерзавец

    23:08 21.03.2026

  • 52 То май стана

    13 0 Отговор
    Терористът вика “дръжте терориста” , помним кой почна войната

    23:09 21.03.2026

  • 53 Чекай чекай

    11 0 Отговор
    Рижата на трибунал за престъпления срещу човечеството. Съд и присъда!

    23:09 21.03.2026

  • 54 Нова заплаха

    15 0 Отговор
    САЩ свършиха ракетите и ги е страх да не ги запукат китайците.

    23:09 21.03.2026

  • 55 Накратко

    9 0 Отговор
    Черните сакове пълни, памперсите също а тоя се перчи по телевизора. Малоумна нация щом лудия деде и е президент.

    23:11 21.03.2026

  • 56 Лелеее

    11 0 Отговор
    А ние си мислехме,че САЩ била военна сила ха ха.

    23:12 21.03.2026

  • 57 Смех, бате

    9 0 Отговор
    Първата армия в света ли викаш? Ха ха ха няма такъв смях

    23:13 21.03.2026

  • 58 Хе хей

    8 0 Отговор
    От кравар войник не става.

    Коментиран от #87

    23:14 21.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 БУЛЕКСИТ

    8 0 Отговор
    Няма да се измъкнете по терлици! санкции срещу сащ до дупка! не може да бомбиш държави наред и после просто да си идеш на сран!!! моментално изгонване всички американски бази извън сащ!!! излизане от нато и ск апания ЕС

    23:18 21.03.2026

  • 62 Ъъъъ

    11 0 Отговор
    Най-хубавото е, че с убийството на Нетаняху, Барнеа и още няколко ключови фигури, персите поставиха началото на края на Сатанизма. 😂

    23:18 21.03.2026

  • 63 Име

    4 0 Отговор
    Приятни сънища!

    23:19 21.03.2026

  • 64 Скот Ритър

    6 0 Отговор
    Милиарди и животи в пламъци, бягство, срам и позор. Тръмпито остана в историята като лудия с картечницата. Евреите още ще ядат пердах от персите, як пердах.

    Коментиран от #85

    23:19 21.03.2026

  • 65 Ами

    8 0 Отговор

    До коментар #40 от "Минувач":

    Каква наземна операция те гони :)
    Днес Путин обяви учения на стратегическите войски в Русия.
    Тръмп вече обмисля спиране на войната, а мишоците се изпокриха.
    За капак, Иран май вече има ракета със среден обсег.

    Коментиран от #78

    23:19 21.03.2026

  • 66 ВВП

    7 1 Отговор
    Оставиха Израил да се бие в Ливан ,и в Голан ,Газа както винаги..САЩ си тръгва без два самолетоносача,5 ракетоносци и 40 самолета по малко ..също и 3000 ликвидирани янки..Голям погром за хегемона ..Форд е потопен с Два Х55,Линколн с с торпедо от подводница ..Ья няколко часа са потънали..Уникално.

    23:19 21.03.2026

  • 67 az СВО Победа 80

    11 0 Отговор
    Големи разрушения и много пострадали след иранския удар с балистични ракети по израелските Арад и Димона!

    Наистина Израел няма с какво да спира иранските балистични ракети...

    Коментиран от #75, #82

    23:20 21.03.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Читател

    3 0 Отговор
    Абе Мария как спите спокойно след такава пропаганда всеки ден.Нямате ли по не малко морал.

    23:21 21.03.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 не може да бъде

    2 1 Отговор
    Ако Тръ не иска да постави на карта бъдещето си като президент/ и бивш президент / който ще бъде импийчван разследван съден и т.н. на семейството си,на Републиканската партия,на САЩ като политическа сила трябва със всички сили да търси изход от капана в който влезе сам!?Няма да говорим за това че е много желателно Иран да не се управлява религиозни фанатици да има друга политическа система !Става дума за това че Тръмп подтикнат или принуден от Натаняху и дявол знае още от кого предприе една крайно необмислена война-необмислени добре цели, недооценена сила на на иранския режим ,недооценена сила на въоръжените сили на Иран, недооценка на това което Иран може да направи ,недооценка за въздействието на тази война върху послушните арабски режими в залива, лоша преценка за съюзниците от НАТО -не прецени колко са страхливи и слаби .../е Тръмп вече официално го каза ама каква полза !?/ Лоша преценка за въздействието което тази война ще окаже върху световната икономика и върху репутацията на САЩ!?....Станаха твърде много неща ...ако Тръмп успее да се измъкне с минимални щети ще се наложи да го признаем за световен лидер!?Според мен обаче шансовете му са 1:10 ....в момента той няма никакви съюзници в Европа освен Орбан ...и ще бъде много наивно да се счита че китайците сега ще си траят и ще гледат безучастно..../както ще направи Русия според мен ...или Путин ще предприеме някакви неособено впечатляващи стъпки за помирение!?А от страна на Си Цзин Пин ще

    23:22 21.03.2026

  • 73 az СВО Победа 80

    10 0 Отговор
    Разрушенията в израелския град Арад са особено големи.

    От видеото от удара може да се заключи, че иранците са били с хиперзвукова ракета.

    23:25 21.03.2026

  • 74 не може да бъде -продължение

    1 0 Отговор
    А от страна на Си Цзин Пин ще видим почти ултимативни действия !?

    23:25 21.03.2026

  • 75 Глюпости ,

    0 2 Отговор

    До коментар #67 от "az СВО Победа 80":

    Димона и Маша си поркат , а Арад е близо , до Лом .. 🖕

    23:25 21.03.2026

  • 76 Хахаха

    7 0 Отговор
    Янкитата бяха бити и е...

    23:26 21.03.2026

  • 77 Нико

    5 0 Отговор
    Тромпета започна да кляка вече.Вижда ,че нищо не може да направи срещу иранците,а само губи пари.В същото време прихващащите ракети в Израел са на приключване(отделно радарите отдавна са унищожени),което ще доведе до пълна разруха на тази държава.Кризата с ормузкия проток се задълбочава
    Това са единствените причини куклата на конци да клекне.Всичко останало са празни приказки, с цел да се изкарат победители.Двете държави,които беснееха от 40 години насам,причинявайки разруха и смърт,изглежда си намериха майстора в лицето на Иран....

    23:27 21.03.2026

  • 78 Ъъъъ

    7 0 Отговор

    До коментар #65 от "Ами":

    "За капак, Иран май вече има ракета със среден обсег."

    Той Срагчи го каза:

    Ако сме планирали да нападаме САЩ, мислите ли, че щяхме да ограничим обхвата на нашите ракети до 2 000 километра?

    И всички му се изсмяха, защото смятаха, че това са възможностите на Иран, а не уж някакъв лимит, който те самите са задали. Сега нещо им се стричи сакъза май, а?

    23:27 21.03.2026

  • 79 Мунчо

    2 1 Отговор
    Тръмп Миротвореца ще спре и тази война, защото е Тръмп Миротвореца!

    23:28 21.03.2026

  • 80 Мунчо

    1 6 Отговор
    Тръмп сгреши, че не изчака малко за започване на войната с Иран! Русия беше на ръбъ! Трябваше да продължи натиска върху цената на петрола, докато русия фалира и се предаде, и после заедно със Зелeто да заблъска Иран! Хем и укрите ще дадат всичко от себе си да постигнат реванш и към САЩ и към Иран! Гарантиран успех! А сега несигурност навсякъде!

    Коментиран от #83

    23:29 21.03.2026

  • 81 Мърдорайтър

    0 2 Отговор
    Другари , имате още 30 минути , да напишете некоя простотия , преди да ви свърши смяната ...

    23:31 21.03.2026

  • 82 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "az СВО Победа 80":

    Предният път Израел привършиха по-голяма част от ПВО ракетите за седмица.
    Сега се подготвиха по-добре, но ракетите пак са на свършване.
    Но големия проблем е друг!
    Няма ги вече радарите които следяха движението на иранските ракети :)

    23:33 21.03.2026

  • 83 скучно и точка.

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Мунчо":

    Глупости! в Украйна има потенциал за поне още толкова години, не ми се пише роман защо.. койсесетисесети

    23:34 21.03.2026

  • 84 Скот Ритър

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Минувач":

    Нямат открита рампа за сухопътно нападение. Иран е обграден със планини и пустини, чакат ги и оттам никой няма да оцелее. Единствения начин е щурм с морски пехотинци откъм пристанищата, но там картинката е ужасна. Артилерия, ракети и дронове пазят излаза към пролива, ще бъде мазало. Освен това за такава операция е необходима поддръжка от самолети, артилерия и кораби. Пълна греда, иранците са затворили пролива и небето си. Ако пък се опитат все пак, войска от 70 000 до 100 000 души ще бъде изпелена.

    23:34 21.03.2026

  • 85 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Скот Ритър":

    обаче евреите започнаха да бягат от Израел и една от дестинациите им е България. Достатъчно е да се проследят гражданските полети в последните 10 дни от летището в Тел Авив. Имотите тук за тях струват жълти стотинки и ще останат тук докато палестинците им изградят отново измислената държава. Украинци и евреи купуват имоти у нас на килограм и вероятно ще останат тук поне едно-две десетилетия, а те отказват да се интегрират и живеят в затворени общности, като демонстрират отвращението си от местното население. Опасността не идва от бежанците от Иран, Ливан и Сирия, от друга посока е и всеки, който не си дава сметка за това, живее в паралелна вселена.

    23:36 21.03.2026

  • 86 Наблюдателен

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Небинарен ляв":

    Путлер направи същото със световната икономика ама щимспрат капейките ако го напишеШшшш

    23:37 21.03.2026

  • 87 Орк на тротинетка 🧌🛴

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Хе хей":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    23:38 21.03.2026

  • 88 Тоя, пък.

    3 1 Отговор
    Бягате ли, xлeбаpки?

    23:38 21.03.2026

  • 89 Дина

    0 4 Отговор
    ‼️Отлична новина!!
    Ахмад Реза Радван, командир на иранската полиция е елиминиран от 🇮🇱израелските отбранителни сили.

    23:42 21.03.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор
    Добра вечер тавapищи.
    Ceгoдня загинаха четири жени в Белгородска област !!!
    Бaл cъм ги, вce по плану тавapищи 😄

    23:50 21.03.2026

