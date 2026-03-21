САЩ обмислят спиране на войната. Израел предупреди, че Берлин и Париж са в обсега на иранските ракети

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ обмислят „постепенно приключване“ на военната си операция срещу Иран, а междувременно Иран и Израел продължиха да си разменят удари и иранските медии съобщиха, че съоръжението за обогатяване на уран в Натанз е било атакувано, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че САЩ са близо до постигането на целите си, но настоя, че други страни трябва да поемат водещата роля в охраната на Ормузкия проток – морския маршрут, чието почти цялостно блокиране заплашва да предизвика глобален енергиен шок.
Тръмп и администрацията му изпращат противоречиви послания относно целите на САЩ още от началото на войната, която вече навлиза в четвъртата си седмица, и традиционните съюзници на САЩ изпитват затруднения да решат как да реагират, посочва Ройтерс.
Тръмп намекна, че войната може да приключи, тъй като иранската заплаха е напът да бъде елиминирана, докато в същото време американски морски пехотинци и тежки десантни кораби се отправят към региона.
„Приближаваме се много до постигането на нашите цели и обмисляме да намалим нашите големи военни усилия в Близкия изток по отношение на терористичния режим на Иран“, написа Тръмп в „Трут Соушъл“.
„Ормузкият проток ще трябва да бъде охраняван и контролиран, ако е необходимо от други държави, които го използват – САЩ не го правят!“, добави той. „Ако ни помолят, ще помогнем на тези държави в усилията им в Ормузкия проток, но това не би трябвало да е необходимо, след като заплахата от Иран бъде ликвидирана“, написа още Тръмп.
Иранската атака срещу американско-британската база на остров Диего Гарсия демонстрира, че европейски столици като Берлин са в обсега на ракетите на Техеран, заяви началникът на израелския генерален щаб Еял Замир, цитиран от ДПА, предаде БТА.
„Иран изстреля двустепенна междуконтинентална балистична ракета с обсег 4000 километра срещу американска цел на остров Диего Гарсия“, каза Замир.
„Тези ракети не са предназначени да ударят Израел“, предупреди той. „Обсегът им позволява да достигат европейските столици – Берлин, Париж и Рим са в обсега на пряка заплаха“, посочи Замир.
По думите му след три седмици война иранският режим е отслабен и Израел „е преполовил“ своите операции.
Замир каза, че израелската офанзива срещу Иран ще продължи по време на празника Песах (Пасха), който започва на 1 април вечерта и продължава една седмица.
Традиционният еврейски празник отбелязва бягството на израилтяните от Египет и тяхното освобождение от робство.
Повече от 2000 души са били убити в Иран, откакто САЩ и Израел започнаха атаките си на 28 февруари, отбелязва Ройтерс.
Междувременно американските избиратели изглежда са все по-обезпокоени от признаците, че обхватът на войната може да се разшири.
Резкият скок на цените на енергията подхранва инфлацията, засягайки тежко потребителите и бизнеса. Това представлява сериозен политически проблем за Тръмп, тъй като той се опитва да оправдае войната пред американската общественост преди междинните избори през ноември, които може да му костват контрола над Конгреса на САЩ.
Тръмп също така обвини съюзниците от НАТО в страхливост заради нежеланието им да помогнат за отварянето на Ормузкия проток. Някои съюзници заявиха, че ще обмислят подобен ход, но повечето казват, че не желаят да се включат във война, която Тръмп е започнал без да се консултира с тях.
Ирански медии съобщиха, че американско-израелските сили тази сутрин са атакували комплекса за обогатяване на уран „Шахид Ахмади Рошан“ в Натанз. Технически експерти установиха, че не е имало изтичане на радиоактивни вещества и че жителите в околността не са били изложени на риск. Израел заяви, че не знае за такъв удар, а ръководителят на Международната агенция за атомна енергия заяви, че разследва случая.
Ирански медии съобщиха и за удари по пътнически терминал в южния пристанищен град Бушехр, както и по празен пътнически кораб на остров Харг. Островът, откъдето преминава почти целия износ на петрол на Иран, е смятан за потенциална цел, ако Вашингтон реши да нанесе удар по иранската енергийна инфраструктура или да използва сухопътни войски, за да го превземе.
Иран също така заяви, че е изстрелял дронове срещу американски бази в ОАЕ и Кувейт, използвани за организиране на атаки срещу ирански острови в Персийския залив.
Израел атакува Бейрут, заявявайки, че е взел на прицел подкрепяната от Иран ливанска групировка „Хизбула“. „Хизбула“ започна да обстрелва Израел в подкрепа на Техеран на 2 март.
Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че Израел е „решен да продължи да води атаката срещу иранския терористичен режим, да обезглавява неговото командване и да ограничава стратегическите му способности, докато не бъдат отстранени всички заплахи за сигурността на Израел и американските интереси в региона“.
Израел също така заяви, че е атакувал Техеран, Карадж, западно от столицата, както и град Исфахан. Трима членове от едно семейство бяха убити при удари по жилищна сграда в град Рамсар, съобщиха ирански медии.
Сирените за въздушно нападение в Израел бяха задействани заради приближаващи се ракети от рано сутринта, като милиони хора се укриха в убежища, докато в небето се чуваха експлозиите от прехванати ракети. Към момента няма информация за жертви.
Израелската армия потвърди за „пряко попадение на иранска ракета“ върху сграда в град Димона в южната част на Израел, където се намира обект за ядрени изследвания, предаде Франс Прес. Около тридесет и девет души са били ранени след едно или няколко попадения на ирански ракети в района на Димона, казаха израелските спасителни служби.
Ударите по израелския град Димона са били в отговор на атаката срещу иранския ядрен обект в Натанз, обяви иранската държавна телевизия.
Иран е изстрелял две балистични ракети срещу американско-британското военно летище на остров Диего Гарсия, отдалечен на 3800 километра в Индийския океан, но не е успял да порази базата, съобщи „Уолстрийт Джърнъл“. Източник от британското министерство на отбраната заяви, че атаката е била извършена, преди правителството вчера изрично да даде разрешение на САЩ да използват британски военни бази за нанасяне на удари по ирански ракетни обекти.
Лумпен
Заличаване !
И ще има мир по света!
22:47 21.03.2026
Знание
Коментиран от #29
22:49 21.03.2026
11 Ъъъъ
Това не бяха ли руски опорки? Щото имам спомен, че умните и красивите тук твърдяха, че такова животно няма.... 🍿🤔
22:49 21.03.2026
Днес се обърнаха към тях и им казаха ,че щом не са способни да защитят Гренландия да се обадят на Иран - той щял да се справи.
Коментиран от #34
22:56 21.03.2026
До коментар #10 от "Знание":След като им падна един огромен "метеор" на територията, а няколко неидентифицирани дрона се разходиха около копторите на Хексет и Рубио, кравите почнаха да се осиферват и да бият отбой. Руснаците дават на иранците Посейдон, а след това вероятно и Буревестник, която изминава без проблем 14000 км. Ако някой не знае Посейдон и Буревестник са метеори 🤣
23:00 21.03.2026
30 ДрайвингПлежър
С други думи Израел предупреди, че ще удари Париж и Берлин и ще обвини персите...
Коментиран от #43
23:00 21.03.2026
32 Отстрани
На всичкото отгоре Хизбула изстреля от своя страна още 700 броя, а от днес се включеат и хусите от Йемен.
Имам предчувствието , че скоро окупирана Палестина ще бъде напълно освободена от ционистките окупатори, няма да има и месец.
23:00 21.03.2026
34 ои8уйхътгрф
До коментар #20 от "Наблюдател":Нормално, те онзи ден и с Рижко се гавриха... Краваря свали санкциите срещу иранският петрол с надеждата да се появят някакви количества петрол на борсата и цените да паднат- иранците заявиха "Ние излишен петрол за свободна продажба нямаме- доставяме само на текущите си клиенти по текущите договори"...
Кво да ти кажа- могат, гаврят се...
23:01 21.03.2026
35 Европеец
До коментар #1 от "Ха ха ха ха":Лудите агресори ще се налудуват скоро.... От статията разбирам, че подлите евреи провокират Берлин, Париж и Рим като казват, че са обсега на иранските ракети-А наскоро ни убеждаваха, че би ли само до 2000 км... Дончо пак мами, като казва че обмислят спиране на войната -два пъти уж преговаряха, а се готвихА да ударят по Иран.... Ако Дончо имаше акъл нямаше да напада Иран и от хегемон да се превръща в пудела на лудия и хитър Нетаняхо.... Дончо е с голямо его ,От което следва,че ще гледа да постигне някакъв реален успех срещу Иран до четвърти юли..... Ударите по Димон, пък ще накарат лудото нетаняхото да ескалира войната.... Какво ще стане предстои да видим.... Интересно урсулата и нашите пудели кого ще обвинят за скачащите на високо цени на горивата, бързащата инфлация и световна не сигурност..... Що ли си мисля, че руски президент Владимир Путин отново ще бъде дежурният "виновен", а "драги" евроатлантици......
23:02 21.03.2026
37 Ами
Той когато трябваше да мисли, му пяха пастори.
Какво да мисли?
Изпълнява условията на Иран, и ... Пито - платено.
23:02 21.03.2026
40 Минувач
Струпваха кораби там, докато течаха преговорите с Иран и всичко сякаш беше ОК, но ---- нападнаха!
Сега е същото - струпват пехотинци и уж говорят за спиране на войната (явно с цел да залъжат противника), но ще атакуват наземно. На 100%! Е, ще се опарят яко.
Коментиран от #65, #84
23:03 21.03.2026
42 Шопо
Берлин и Париж са в обсег и на руските ракети.
Коментиран от #47
23:03 21.03.2026
43 Плюжък ,
До коментар #30 от "ДрайвингПлежър":Спасяйсьа ... Рак на аноса ще ти се види като детска игра
23:04 21.03.2026
47 така е
До коментар #42 от "Шопо":попадат и в обсега на севернокорейските. Нали искаха глобализация, ей на, светът стана едно голямо село, а "спасение" дебне отвсякъде.
23:06 21.03.2026
49 да питам
До коментар #38 от "ои8уйхътгрф":Знаех си ... Петър Берон ?!
23:07 21.03.2026
65 Ами
До коментар #40 от "Минувач":Каква наземна операция те гони :)
Днес Путин обяви учения на стратегическите войски в Русия.
Тръмп вече обмисля спиране на войната, а мишоците се изпокриха.
За капак, Иран май вече има ракета със среден обсег.
Коментиран от #78
23:19 21.03.2026
az СВО Победа 80
Наистина Израел няма с какво да спира иранските балистични ракети...
Коментиран от #75, #82
23:20 21.03.2026
73 az СВО Победа 80
От видеото от удара може да се заключи, че иранците са били с хиперзвукова ракета.
23:25 21.03.2026
75 Глюпости ,
До коментар #67 от "az СВО Победа 80":Димона и Маша си поркат , а Арад е близо , до Лом .. 🖕
23:25 21.03.2026
77 Нико
Това са единствените причини куклата на конци да клекне.Всичко останало са празни приказки, с цел да се изкарат победители.Двете държави,които беснееха от 40 години насам,причинявайки разруха и смърт,изглежда си намериха майстора в лицето на Иран....
23:27 21.03.2026
78 Ъъъъ
До коментар #65 от "Ами":"За капак, Иран май вече има ракета със среден обсег."
Той Срагчи го каза:
Ако сме планирали да нападаме САЩ, мислите ли, че щяхме да ограничим обхвата на нашите ракети до 2 000 километра?
И всички му се изсмяха, защото смятаха, че това са възможностите на Иран, а не уж някакъв лимит, който те самите са задали. Сега нещо им се стричи сакъза май, а?
23:27 21.03.2026
82 Ами
До коментар #67 от "az СВО Победа 80":Предният път Израел привършиха по-голяма част от ПВО ракетите за седмица.
Сега се подготвиха по-добре, но ракетите пак са на свършване.
Но големия проблем е друг!
Няма ги вече радарите които следяха движението на иранските ракети :)
23:33 21.03.2026
83 скучно и точка.
До коментар #80 от "Мунчо":Глупости! в Украйна има потенциал за поне още толкова години, не ми се пише роман защо.. койсесетисесети
23:34 21.03.2026
84 Скот Ритър
До коментар #40 от "Минувач":Нямат открита рампа за сухопътно нападение. Иран е обграден със планини и пустини, чакат ги и оттам никой няма да оцелее. Единствения начин е щурм с морски пехотинци откъм пристанищата, но там картинката е ужасна. Артилерия, ракети и дронове пазят излаза към пролива, ще бъде мазало. Освен това за такава операция е необходима поддръжка от самолети, артилерия и кораби. Пълна греда, иранците са затворили пролива и небето си. Ако пък се опитат все пак, войска от 70 000 до 100 000 души ще бъде изпелена.
23:34 21.03.2026
85 така е
До коментар #64 от "Скот Ритър":обаче евреите започнаха да бягат от Израел и една от дестинациите им е България. Достатъчно е да се проследят гражданските полети в последните 10 дни от летището в Тел Авив. Имотите тук за тях струват жълти стотинки и ще останат тук докато палестинците им изградят отново измислената държава. Украинци и евреи купуват имоти у нас на килограм и вероятно ще останат тук поне едно-две десетилетия, а те отказват да се интегрират и живеят в затворени общности, като демонстрират отвращението си от местното население. Опасността не идва от бежанците от Иран, Ливан и Сирия, от друга посока е и всеки, който не си дава сметка за това, живее в паралелна вселена.
23:36 21.03.2026
86 Наблюдателен
До коментар #26 от "Небинарен ляв":Путлер направи същото със световната икономика ама щимспрат капейките ако го напишеШшшш
23:37 21.03.2026
87 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #58 от "Хе хей":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
23:38 21.03.2026
89 Дина
Ахмад Реза Радван, командир на иранската полиция е елиминиран от 🇮🇱израелските отбранителни сили.
23:42 21.03.2026
91 Владимир Путин, президент
Ceгoдня загинаха четири жени в Белгородска област !!!
Бaл cъм ги, вce по плану тавapищи 😄
23:50 21.03.2026