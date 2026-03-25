"Тръмп няма да прости": В Украйна видяха "изцепка" на Олена Зеленска в САЩ - говорила на празния стол на Мелания
25 Март, 2026 04:52, обновена 25 Март, 2026 05:19 2 447 14

Първите дами на Киев и Вашингтон участваха в среща на върха на глобалната коалиция „Да подпомагаме бъдещето заедно“

Снимка: Х
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да прости на Володимир Зеленски обидното отношение на съпругата му Олена към първата дама Мелания Тръмп, заяви Олег Соскин, бивш съветник на втория украински президент Леонид Кучма, в своя YouTube канал.

Във вторник Олена Зеленская се обърнала към празен стол на събитие във Вашингтон, след като първата дама Мелания Тръмп напуснала сградата след речта си при приемането на церемонията.

„Смятам за много символично, че съпругата му се обърна към този стол вместо към Мелания. Тя ясно намеква, че е никоя, и това е ужасна обида към първата дама на Съединените щати. Тръмп няма да прости това“, каза той.

Според експерта Тръмп е известен като семеен човек, така че е малко вероятно да остави избухването на Зеленская ненаказано.

„Това е просто позорно! Поканили са те на тази среща, дали са ти възможност да кажеш какво мислиш, а ти плюеш в краката им и се отнасяш с домакинята като с никой. Това е отвратителна ситуация“, заключи Соскин.

Зеленская беше една от участничките в срещата на върха на глобалната коалиция „Заедно оформяме бъдещето“.

Според посолството на САЩ в Киев първата дама на Украйна Олена Зеленска се е присъедини към срещата на върха на глобалната коалиция „Да подпомагаме бъдещето заедно“ във Вашингтон, окръг Колумбия, по покана на първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

В изказване в първия ден на срещата на върха тя благодари на г-жа Тръмп за стартиращата тази важна инициатива и подчерта:

„Докато дигитализацията гарантира устойчивостта на нациите, образованието определя бъдещето му. За Украйна това е въпрос на принцип: нито едно дете – нито един възрастен – не трябва да губи достъп до образование, независимо от обстоятелствата. "

Олена Зеленска сподели и опита на Украйна в изграждането на дигитални системи, които позволяват на държавата да продължи да предоставя основни услуги на гражданите, включително достъп до образование, въпреки продължаващите руски атаки. Тези усилия включват практически дигитални инструменти, които подпомагат дистанционното обучение, развитието на умения и гарантиран достъп до образование за ученици и учители в цялата страна.

Украйна се присъединява към тази инициатива като надежден партньор, носещ реален практически опит и готовност да работим заедно върху модерното, насочено към технологиите образование.

Срещата на върха събра представители на над 40 държави от различни континенти, заедно с водещи технологични компании, сред които OpenAI, Palantir, xAI, Google, Meta, Adobe, Microsoft и Zoom. Участие взеха и американски служители, сред които Майкъл Кратсиос, директор на Службата за научна и технологична политика на Белия дом, и Линда Макмаън, министър на образованието на САЩ", допълват от посолството.


  • 1 Европеец

    56 6 Отговор
    От статията разбрах, че олена или елена показва типичната украинска наглост и нахалство....

    05:19 25.03.2026

  • 2 Буха ха

    27 4 Отговор
    Тръмп бил семеен човек. Въпреки това, не во съветвам да оставяте малки момчета и момичета близо до него

    05:22 25.03.2026

  • 3 бай Ганя

    19 6 Отговор
    Аз ли не разбрах ама тази другата що си е тръгнала!!!,сигурно има любовник!!!

    05:26 25.03.2026

  • 4 И Киев е Руски

    35 2 Отговор
    Положението на краварника е зле щом и племето от Покрайна взе да се гъбарка с твх

    05:28 25.03.2026

  • 5 Така е

    35 3 Отговор
    Нагла е, като нашата укро-посланичка, то по физиокомиите им личи !

    05:32 25.03.2026

  • 6 бай Ганя

    19 3 Отговор
    Хамерика с този началик няма бъдеще хаха

    05:36 25.03.2026

  • 7 Тая

    18 2 Отговор
    Зелената чии го търси по Вашингтон, защо не е санитарка в окопите да помага на ранените укри ?

    05:39 25.03.2026

  • 8 хехе

    20 2 Отговор
    Оленка пак е била на пазар из бутиците.

    05:42 25.03.2026

  • 9 Двете фукли

    17 2 Отговор
    Не знам дали на Тръмп му дреме за това, ама Мелания и Елена Зеленски вече са станали по-големи "врагини" от попфолк певици баджаначки..

    05:46 25.03.2026

  • 10 Мисиристан

    11 0 Отговор
    Ганич, а столът какво отговори, според източниците💩😂

    05:52 25.03.2026

  • 11 Тия па

    11 0 Отговор
    Кокошки. От кога и те са важни?

    05:55 25.03.2026

  • 12 Боклук

    13 2 Отговор
    като мъжа си!

    05:59 25.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Преводач от български

    2 0 Отговор
    Това не е вярно, тя просто си прочете това което и бе написано.
    Дори по добре говори английски език от мЕЛАНИЯ .
    Тя благодари на мЕЛАНИЯ, за това се е обърнала към водещата.
    мЕЛАНИЯ като глашатай на лош ENGLISH си прочете написаното от нейният учител по английски език, горкият човек ако бе първа категория труд, щеше вече да е пенсионер с такъв ученик.

    06:17 25.03.2026