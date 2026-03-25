"Тръмп няма да прости": В Украйна видяха "изцепка" на Олена Зеленска в САЩ - говорила на празния стол на Мелания

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да прости на Володимир Зеленски обидното отношение на съпругата му Олена към първата дама Мелания Тръмп, заяви Олег Соскин, бивш съветник на втория украински президент Леонид Кучма, в своя YouTube канал.

Във вторник Олена Зеленская се обърнала към празен стол на събитие във Вашингтон, след като първата дама Мелания Тръмп напуснала сградата след речта си при приемането на церемонията.

„Смятам за много символично, че съпругата му се обърна към този стол вместо към Мелания. Тя ясно намеква, че е никоя, и това е ужасна обида към първата дама на Съединените щати. Тръмп няма да прости това“, каза той.

Според експерта Тръмп е известен като семеен човек, така че е малко вероятно да остави избухването на Зеленская ненаказано.

„Това е просто позорно! Поканили са те на тази среща, дали са ти възможност да кажеш какво мислиш, а ти плюеш в краката им и се отнасяш с домакинята като с никой. Това е отвратителна ситуация“, заключи Соскин.

Зеленская беше една от участничките в срещата на върха на глобалната коалиция „Заедно оформяме бъдещето“.

Според посолството на САЩ в Киев първата дама на Украйна Олена Зеленска се е присъедини към срещата на върха на глобалната коалиция „Да подпомагаме бъдещето заедно“ във Вашингтон, окръг Колумбия, по покана на първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

В изказване в първия ден на срещата на върха тя благодари на г-жа Тръмп за стартиращата тази важна инициатива и подчерта:

„Докато дигитализацията гарантира устойчивостта на нациите, образованието определя бъдещето му. За Украйна това е въпрос на принцип: нито едно дете – нито един възрастен – не трябва да губи достъп до образование, независимо от обстоятелствата. "

Олена Зеленска сподели и опита на Украйна в изграждането на дигитални системи, които позволяват на държавата да продължи да предоставя основни услуги на гражданите, включително достъп до образование, въпреки продължаващите руски атаки. Тези усилия включват практически дигитални инструменти, които подпомагат дистанционното обучение, развитието на умения и гарантиран достъп до образование за ученици и учители в цялата страна.

Украйна се присъединява към тази инициатива като надежден партньор, носещ реален практически опит и готовност да работим заедно върху модерното, насочено към технологиите образование.

Срещата на върха събра представители на над 40 държави от различни континенти, заедно с водещи технологични компании, сред които OpenAI, Palantir, xAI, Google, Meta, Adobe, Microsoft и Zoom. Участие взеха и американски служители, сред които Майкъл Кратсиос, директор на Службата за научна и технологична политика на Белия дом, и Линда Макмаън, министър на образованието на САЩ", допълват от посолството.