Техеран отрече твърденията на Тръмп за желание за сделка за край на войната в Близкия изток

Техеран отрече твърденията на Тръмп за желание за сделка за край на войната в Близкия изток

25 Март, 2026 08:37, обновена 25 Март, 2026 08:39 1 102 32

Техеран критикува Вашингтон и съобщава за нови ракетни и дронови удари в региона

Техеран отрече твърденията на Тръмп за желание за сделка за край на войната в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорител на иранските въоръжени сили отхвърли твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че Техеран търси споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток, съобщава Асошиейтед прес. По думите му Съединените щати на практика „водят преговори сами със себе си“, предава БТА.

Подполковник Ебрахим Золфагари, представител на общото командване на иранските въоръжени сили, направи изявлението чрез предварително записано видео, излъчено по държавната телевизия.

В изказването си той отправи остри критики към САЩ, заявявайки, че претендираната от тях стратегическа мощ се е превърнала в провал. Според него страна, която се определя като световна суперсила, би могла да се измъкне от ситуацията, ако разполагаше с реални възможности, и не бива да представя евентуално поражение като дипломатическо споразумение.

Золфагари постави под въпрос и вътрешнополитическата ситуация в САЩ, като попита дали тя е достигнала до степен, при която Вашингтон „преговаря сам със себе си“.

Изявлението му идва малко след като администрацията на Тръмп е изпратила на Иран предложение с 15 точки за прекратяване на огъня.

Иранският представител подчерта, че позицията на страната остава непроменена още от началото на конфликта и категорично изключва възможността за споразумение със САЩ - „нито сега, нито в бъдеще“.

Междувременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че е изстрелял ракети и дронове към северни и централни части на Израел, включително района на Тел Авив. По данни на Франс прес, удари са нанесени и по военни бази, използвани от САЩ в Кувейт, Бахрейн и Йордания.

По-рано властите в Кувейт информираха за пожар на международното летище, след като резервоар за гориво е бил поразен от дрон. Не се съобщава за пострадали.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    8 16 Отговор
    Май дедо Дончо (агент Краснов) бая послъгва като ментора си Путин.

    08:39 25.03.2026

  • 2 лъжливи чалми

    4 22 Отговор
    хахахахаха

    08:39 25.03.2026

  • 3 Опа

    15 2 Отговор
    Холивуд в действие

    08:40 25.03.2026

  • 4 Калитко

    16 1 Отговор
    Рижавия ще свърши като Кенеди май,той не е безсмъртен като Лили Иванова и шотландския боец..!

    Коментиран от #14

    08:40 25.03.2026

  • 5 Карго 200

    4 18 Отговор
    То и Хаяско преди четири години тръгна с голема кошница,а днес трябва да иска разрешение от Украйна за риболов в Черно море

    Коментиран от #13

    08:44 25.03.2026

  • 6 ПЕРСИТЕ СА УМНИ ХОРА

    21 0 Отговор
    ВЕДНЪЖ ГИ ИЗЛЪГАХА,ВТОРИ ПЪТ ЕВРЕИТЕ НЯМАТ ШАНС.

    08:49 25.03.2026

  • 7 Реалист

    13 0 Отговор
    Хахавия Доналд със смешната му армия

    08:51 25.03.2026

  • 8 Гост

    18 2 Отговор
    Руските оръжия попиляват краварите и циониския режим в Близкия Изток

    08:52 25.03.2026

  • 9 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    20 0 Отговор
    Браво на Иран
    С ТЕРОРИСТИ НЕ СЕ ПРЕГОВАРЯ ...ТЕ СЕ ЛИКВИДИРАТ
    НЕТАНЯХУ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЛИКВИДИРАН

    08:52 25.03.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    11 8 Отговор
    Ислямската Република се оказа много по-здрава и яка от недоразумението РФ, таварищи !!! Учете се ☝️

    Коментиран от #15, #29

    08:52 25.03.2026

  • 11 Соросоида

    8 2 Отговор
    Господарите ми са най смешните на планетата Земя

    08:53 25.03.2026

  • 12 Хахаха хахаха

    9 3 Отговор
    Няма ловене на руските крилати ракети П17 и П14 Скъд. Иран има над 7000 от тях още от времето на войната между Ирак и Иран.

    08:55 25.03.2026

  • 13 Но пък в Азовско море си ловят риба

    19 2 Отговор

    До коментар #5 от "Карго 200":

    защото вече цялото си е тяхно!
    А проблемите с Черно Море ще си ги решат, когато им спрат излаза към него- и нагличаните с морските им дронове бъдат изметени от Одеса.

    08:55 25.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Нещо ти се губи

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    мисълта? Ако имаш такава де!
    Но затова, че Иран им изкърти зъбите, си прав. Факт!

    Коментиран от #19, #20

    09:00 25.03.2026

  • 16 Българин

    9 2 Отговор
    Браво на Иран!

    09:01 25.03.2026

  • 17 Карго 200

    5 2 Отговор
    Дончо много му допадат паради на победата и Хаяско му пратил покана за девети май.
    Дончо изготвил стриктен график,"Епична Ярост" - краен срок 8-май. 9-ти май - на гости в Масква по случай ден пабедъй.
    Като бизнесмен,с несравним опит в банкрутното дело дедо Доньо нямъл никакви притеснения,че е възможно да банкрутира въоръжените сили на САЩ.

    09:02 25.03.2026

  • 18 ТРЪМП НАШ

    4 3 Отговор
    Един дол дренки с ка Путчо
    Лъжи до дупка, и като те хванат пак продължаваш. А после отричам отричам отричам.
    Не случайно са дружки.
    Тръмп наш таварищи!

    09:05 25.03.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Нещо ти се губи":

    Тя мисълта на руснаците им се губи вече ПЯТЬ года таварищь ☝️Ако пък ми не вярваш питай хората в Белгород, Брянск, Курск, Суджа, Краснодар, Волгоград, Новоросийск, а от днес и в Уст Луга таварищь ......

    09:10 25.03.2026

  • 20 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    1 5 Отговор

    До коментар #15 от "Нещо ти се губи":

    Сринаха ги.. завряха аятоласите в пещерите.

    Коментиран от #26, #32

    09:10 25.03.2026

  • 21 Зеленски бомби Иран

    1 6 Отговор
    Връща си за Шахедите.....

    09:11 25.03.2026

  • 22 Ушар

    2 0 Отговор
    Който лъже на въже

    09:12 25.03.2026

  • 23 Швейк

    3 0 Отговор
    Позорът на Великия самохвалец

    09:14 25.03.2026

  • 24 Кой лъже повече, Иран или Тръмп?

    2 0 Отговор
    Трудно е да се прецени. Времето ще покаже.

    09:15 25.03.2026

  • 25 кауйнтф

    3 0 Отговор
    БайПън се здрависваше с невидими обекти, дъртия пръдльо Дони преговаря само че те не знаят че се преговаря с тях, става всеки ден по интересно. И тези глупаци за пример ни ги даваха??? Дони водил преговори, само че иранците не знаят, и не искат дори да го и чуват след толкова лъжи. Сега Иран ще принуди американците да си платят сметката и цял свят ще ги види "хегемона" как си свива ушите.

    Коментиран от #31

    09:18 25.03.2026

  • 26 Мачкат световматаикономика само

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    Всичко ще се срине това лято по света и у нас

    09:21 25.03.2026

  • 27 Май е въпрос н време

    1 0 Отговор
    и арабските държави в Залива даа се включат в бомбардировките. Те имат значителни възможности.

    Понеже за това става дума-за бомбардировки.

    В този смисъл няма същинска война.

    Коментиран от #30

    09:21 25.03.2026

  • 28 Тази ,,новина"...

    1 0 Отговор
    ....вече не е...новина!

    09:22 25.03.2026

  • 29 Стига си философствал,ами...

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    ...бегай на фронта да помагаш на твоят Зелко,че нещо хептен я закъса...!

    09:25 25.03.2026

  • 30 Стар Кашик!

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Май е въпрос н време":

    Не мине ли пехотата-няма победа...!
    А в Иран,ще им е доста трудничко...!

    09:28 25.03.2026

  • 31 В Иран се очертава!

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "кауйнтф":

    Позорът за САЩ,да е по-голям и от този дори,във Виетнам и Афганистан...!

    09:31 25.03.2026

  • 32 Я пък тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    Някой ти е смачкал способноста да разсъждаваш.
    От толкова мачкане Тръмп се моли на колене за преговори.

    09:32 25.03.2026

