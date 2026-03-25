Техеран отрече твърденията на Тръмп за желание за сделка за край на войната в Близкия изток

Говорител на иранските въоръжени сили отхвърли твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че Техеран търси споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток, съобщава Асошиейтед прес. По думите му Съединените щати на практика „водят преговори сами със себе си“, предава БТА.
Подполковник Ебрахим Золфагари, представител на общото командване на иранските въоръжени сили, направи изявлението чрез предварително записано видео, излъчено по държавната телевизия.
В изказването си той отправи остри критики към САЩ, заявявайки, че претендираната от тях стратегическа мощ се е превърнала в провал. Според него страна, която се определя като световна суперсила, би могла да се измъкне от ситуацията, ако разполагаше с реални възможности, и не бива да представя евентуално поражение като дипломатическо споразумение.
Золфагари постави под въпрос и вътрешнополитическата ситуация в САЩ, като попита дали тя е достигнала до степен, при която Вашингтон „преговаря сам със себе си“.
Изявлението му идва малко след като администрацията на Тръмп е изпратила на Иран предложение с 15 точки за прекратяване на огъня.
Иранският представител подчерта, че позицията на страната остава непроменена още от началото на конфликта и категорично изключва възможността за споразумение със САЩ - „нито сега, нито в бъдеще“.
Междувременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че е изстрелял ракети и дронове към северни и централни части на Израел, включително района на Тел Авив. По данни на Франс прес, удари са нанесени и по военни бази, използвани от САЩ в Кувейт, Бахрейн и Йордания.
По-рано властите в Кувейт информираха за пожар на международното летище, след като резервоар за гориво е бил поразен от дрон. Не се съобщава за пострадали.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
08:39 25.03.2026
2 лъжливи чалми
08:39 25.03.2026
3 Опа
08:40 25.03.2026
4 Калитко
Коментиран от #14
08:40 25.03.2026
5 Карго 200
Коментиран от #13
08:44 25.03.2026
6 ПЕРСИТЕ СА УМНИ ХОРА
08:49 25.03.2026
7 Реалист
08:51 25.03.2026
8 Гост
08:52 25.03.2026
9 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
С ТЕРОРИСТИ НЕ СЕ ПРЕГОВАРЯ ...ТЕ СЕ ЛИКВИДИРАТ
НЕТАНЯХУ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЛИКВИДИРАН
08:52 25.03.2026
10 Владимир Путин, президент
Коментиран от #15, #29
08:52 25.03.2026
11 Соросоида
08:53 25.03.2026
12 Хахаха хахаха
08:55 25.03.2026
13 Но пък в Азовско море си ловят риба
До коментар #5 от "Карго 200":защото вече цялото си е тяхно!
А проблемите с Черно Море ще си ги решат, когато им спрат излаза към него- и нагличаните с морските им дронове бъдат изметени от Одеса.
08:55 25.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Нещо ти се губи
До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":мисълта? Ако имаш такава де!
Но затова, че Иран им изкърти зъбите, си прав. Факт!
Коментиран от #19, #20
09:00 25.03.2026
16 Българин
09:01 25.03.2026
17 Карго 200
Дончо изготвил стриктен график,"Епична Ярост" - краен срок 8-май. 9-ти май - на гости в Масква по случай ден пабедъй.
Като бизнесмен,с несравним опит в банкрутното дело дедо Доньо нямъл никакви притеснения,че е възможно да банкрутира въоръжените сили на САЩ.
09:02 25.03.2026
18 ТРЪМП НАШ
Лъжи до дупка, и като те хванат пак продължаваш. А после отричам отричам отричам.
Не случайно са дружки.
Тръмп наш таварищи!
09:05 25.03.2026
19 Владимир Путин, президент
До коментар #15 от "Нещо ти се губи":Тя мисълта на руснаците им се губи вече ПЯТЬ года таварищь ☝️Ако пък ми не вярваш питай хората в Белгород, Брянск, Курск, Суджа, Краснодар, Волгоград, Новоросийск, а от днес и в Уст Луга таварищь ......
09:10 25.03.2026
20 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
До коментар #15 от "Нещо ти се губи":Сринаха ги.. завряха аятоласите в пещерите.
Коментиран от #26, #32
09:10 25.03.2026
21 Зеленски бомби Иран
09:11 25.03.2026
22 Ушар
09:12 25.03.2026
23 Швейк
09:14 25.03.2026
24 Кой лъже повече, Иран или Тръмп?
09:15 25.03.2026
25 кауйнтф
Коментиран от #31
09:18 25.03.2026
26 Мачкат световматаикономика само
До коментар #20 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":Всичко ще се срине това лято по света и у нас
09:21 25.03.2026
27 Май е въпрос н време
Понеже за това става дума-за бомбардировки.
В този смисъл няма същинска война.
Коментиран от #30
09:21 25.03.2026
28 Тази ,,новина"...
09:22 25.03.2026
29 Стига си философствал,ами...
До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":...бегай на фронта да помагаш на твоят Зелко,че нещо хептен я закъса...!
09:25 25.03.2026
30 Стар Кашик!
До коментар #27 от "Май е въпрос н време":Не мине ли пехотата-няма победа...!
А в Иран,ще им е доста трудничко...!
09:28 25.03.2026
31 В Иран се очертава!
До коментар #25 от "кауйнтф":Позорът за САЩ,да е по-голям и от този дори,във Виетнам и Афганистан...!
09:31 25.03.2026
32 Я пък тоя
До коментар #20 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":Някой ти е смачкал способноста да разсъждаваш.
От толкова мачкане Тръмп се моли на колене за преговори.
09:32 25.03.2026