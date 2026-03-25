Техеран отрече твърденията на Тръмп за желание за сделка за край на войната в Близкия изток

Говорител на иранските въоръжени сили отхвърли твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че Техеран търси споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток, съобщава Асошиейтед прес. По думите му Съединените щати на практика „водят преговори сами със себе си“, предава БТА.

Подполковник Ебрахим Золфагари, представител на общото командване на иранските въоръжени сили, направи изявлението чрез предварително записано видео, излъчено по държавната телевизия.

В изказването си той отправи остри критики към САЩ, заявявайки, че претендираната от тях стратегическа мощ се е превърнала в провал. Според него страна, която се определя като световна суперсила, би могла да се измъкне от ситуацията, ако разполагаше с реални възможности, и не бива да представя евентуално поражение като дипломатическо споразумение.

Золфагари постави под въпрос и вътрешнополитическата ситуация в САЩ, като попита дали тя е достигнала до степен, при която Вашингтон „преговаря сам със себе си“.

Изявлението му идва малко след като администрацията на Тръмп е изпратила на Иран предложение с 15 точки за прекратяване на огъня.

Иранският представител подчерта, че позицията на страната остава непроменена още от началото на конфликта и категорично изключва възможността за споразумение със САЩ - „нито сега, нито в бъдеще“.

Междувременно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че е изстрелял ракети и дронове към северни и централни части на Израел, включително района на Тел Авив. По данни на Франс прес, удари са нанесени и по военни бази, използвани от САЩ в Кувейт, Бахрейн и Йордания.

По-рано властите в Кувейт информираха за пожар на международното летище, след като резервоар за гориво е бил поразен от дрон. Не се съобщава за пострадали.