Двама арестувани за палеж на линейки на еврейската общност в Лондон

Двама мъже са задържани във връзка с палежа на линейки, принадлежащи на еврейската общност в Лондон, съобщава „Политико“. Заподозрените са на 47 и 45 години и са арестувани по подозрение за умишлен палеж с опасност за човешки живот, цитирано от News.bg.

Те остават в полицейски арест, като органите на реда извършват обиски на два адреса в британската столица.

Разследването, водено от звеното за борба с тероризма, започна в понеделник, след като четири линейки бяха подпалени пред синагога в квартала Голдърс Грийн в Северен Лондон. Полицията определя случая като антисемитско престъпление от омраза.

Британският премиер Киър Стармър осъди случилото се, като заяви, че е „потресен“ от атаката.

При инцидента няма пострадали, а пожарите са били овладени своевременно. Въпреки това, като предпазна мярка, близките сгради са били евакуирани.

По данни на полицията записи от видеонаблюдение показват, че в нападението вероятно са участвали поне трима души. Разследването продължава с цел установяване и задържане на всички замесени, заяви Хелън Фланаган, ръководител на отдела за борба с тероризма в Лондон.