Двама арестувани за палеж на линейки на еврейската общност в Лондон

25 Март, 2026 14:55 639 20

Разследването продължава, полицията издирва и трети заподозрян

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двама мъже са задържани във връзка с палежа на линейки, принадлежащи на еврейската общност в Лондон, съобщава „Политико“. Заподозрените са на 47 и 45 години и са арестувани по подозрение за умишлен палеж с опасност за човешки живот, цитирано от News.bg.

Те остават в полицейски арест, като органите на реда извършват обиски на два адреса в британската столица.

Разследването, водено от звеното за борба с тероризма, започна в понеделник, след като четири линейки бяха подпалени пред синагога в квартала Голдърс Грийн в Северен Лондон. Полицията определя случая като антисемитско престъпление от омраза.

Британският премиер Киър Стармър осъди случилото се, като заяви, че е „потресен“ от атаката.

При инцидента няма пострадали, а пожарите са били овладени своевременно. Въпреки това, като предпазна мярка, близките сгради са били евакуирани.

По данни на полицията записи от видеонаблюдение показват, че в нападението вероятно са участвали поне трима души. Разследването продължава с цел установяване и задържане на всички замесени, заяви Хелън Фланаган, ръководител на отдела за борба с тероризма в Лондон.


Великобритания
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 2 Отговор
    Я виж ти !!! Европейците са станали много симпатични и на лондончани...

    Коментиран от #3

    14:58 25.03.2026

  • 2 Ама

    17 1 Отговор
    те с отделни линейки ли са ?

    14:58 25.03.2026

  • 3 ...

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Евреите

    14:59 25.03.2026

  • 4 Това е дискриминация

    20 3 Отговор
    От къде на къде ще има "линейки на еврейската общност" ? Що за тъпотии са това?

    14:59 25.03.2026

  • 5 Боруна Лом

    10 1 Отговор
    МАЛКО ИМ Е НА ЖЪЛТО ЗВЕЗДИТЕ

    15:00 25.03.2026

  • 6 Представяте ли си пичове ?

    10 1 Отговор
    четири линейки нощуват пред синагога в Северен Лондон....

    15:01 25.03.2026

  • 7 Може пък

    8 0 Отговор
    синагога в Северен Лондон и статут на болница да има или поне на психиатрия

    15:04 25.03.2026

  • 8 Няма как просто

    15 0 Отговор
    Киър Стармър да не е „потресен“.... потресаващо е потресен. А иначе палежите и пожарите за същото денонощие в Северен Лондон са над 120 но за тях не е потресен

    15:07 25.03.2026

  • 9 Хора

    16 0 Отговор
    по повече от 200 националности живеят в Лондон , какво ще стане ако да кажем 1/4 от тях чрез общностите поискат да имат свои линейки ? Нищо ! Просто няма да получат такова разрешение .

    Коментиран от #17

    15:08 25.03.2026

  • 10 "линейки на ромската общност"

    10 0 Отговор
    в България защо няма ?А? Пред всяко ромско гето поне по 4 трябва да има

    Коментиран от #15, #19

    15:09 25.03.2026

  • 11 Някой

    11 0 Отговор
    Евреите по света тепърва ще плащат дебело за действията на Нетаняху и Тръмп. Може и да не са виновни, но отговорността ще е и тяхна.

    15:12 25.03.2026

  • 12 Голяма мизерия

    7 0 Отговор
    е показаното на снимката. Къв Лондон е не знам но е гето от всякъде

    15:16 25.03.2026

  • 13 мисирко заминавай за лондон

    4 0 Отговор
    а нас българите какво ни вълнуват уния там във лондон които дори не са във европейския съюз?

    излишно пресписана информация за нас българите

    можехте да напише нещо и за тамбакту мъко мисирска нещастта

    15:16 25.03.2026

  • 14 Циник

    4 0 Отговор
    умишлен палеж с опасност за човешки живот. А, тя статията била за Биби, ясно...

    15:20 25.03.2026

  • 15 Шофер

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от ""линейки на ромската общност"":

    Защото до два дена ще са на трупчета

    15:21 25.03.2026

  • 16 Ти да видиш

    5 0 Отговор
    Богоизбраните еврейски нацисти се мислят за безсмъртни и недосегаеми, но все пак им посегнаха на божествените линейки

    15:22 25.03.2026

  • 17 А бе

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хора":

    важното е, че си прибрахме 2/3 от тризначките, другото не е важно.

    15:24 25.03.2026

  • 18 Хохе

    1 3 Отговор
    Не знам защо тези смели мъже не отидат в Израел.Пълно е с еврейски и ще могат да ошамарят колкото искат.

    15:25 25.03.2026

  • 19 Е да де

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от ""линейки на ромската общност"":

    на команчите, колкото и линейки да им пратиш всичките ще бъдат окрадени, а лекарския екип +шофьорите ще бъдат пребити от бой. Нищо по-малко.

    15:29 25.03.2026

  • 20 Ти да видиш....

    1 0 Отговор
    Действието по подпалването било антисемитско, терористично от омраза ,а какво ли е това ,което тези общности правят в района на Близкия изток (Газа) ???

    15:40 25.03.2026

