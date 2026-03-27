Новини
Свят »
Франция »
Марко Рубио на среща на Г-7 във Франция на фона на напрежението в Близкия изток

Марко Рубио на среща на Г-7 във Франция на фона на напрежението в Близкия изток

27 Март, 2026 11:42 1 390 37

  • марко рубио-
  • франция-
  • напрежение-
  • близкия изток-
  • г-7

Основна тема са войната в региона и рисковете за световната икономика и енергийните маршрути

Марко Рубио на среща на Г-7 във Франция на фона на напрежението в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна днес във Франция, за да вземе участие във втория ден от срещата на външните министри на страните от Г-7, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

Основният акцент на разговорите е насочен към конфликта в Близкия изток и потенциалните му икономически последици в глобален мащаб.

Посещението се отбелязва като първата международна визита на Рубио след началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, посочва АФП.

В рамките на срещата се очаква той да обсъди с външните министри на Германия, Великобритания, Канада, Франция, Италия и Япония възможната подкрепа за действия, свързани с осигуряване на достъп и стабилност в района на Ормузкия проток.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Срампозор

    14 7 Отговор
    Мен даже ме е срам, че България е на 1345 години, а сме се хванали с шайка разбойници (силови застрахователи) и се пъчим как икономически, политически и военно сме с тях и ще ходим да раздаваме правосъдие по света. Срам ме е таква велика държава като нашата (визирам политиката и) да се приземи на акъл на текскаски шериф и да си мисли "че ще сме велики по този начин" . Гласувайте на избораите за евроатлнатиците и ще видите как войната ще е вече на наша територия.

    Коментиран от #8, #18, #21

    11:43 27.03.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    4 9 Отговор
    Ще гласувам за Пийт Хагсет на следващите избори за Американски Президент !!! Тоя ке оправи Русията ☝️

    Коментиран от #31

    11:47 27.03.2026

  • 3 Боруна Лом

    8 2 Отговор
    ТЕЗИ С КАМЪНИ ТРЯБВА ДА ГИ ИЗГОНЯТ! ЕВАЛА НА САНЧЕС!

    11:49 27.03.2026

  • 4 Ехааа

    7 4 Отговор
    Попаднаха в подвижните пясъци в Иран

    11:56 27.03.2026

  • 5 Мишел

    10 3 Отговор
    Вчера Израел е загубил 21 танка Меркава в Ливан от засадите на Хизбула. Това са най-големите еднодневни загуби на Меркава от 40 години ( Милитари уоч магазин)

    Коментиран от #13

    11:56 27.03.2026

  • 6 Баба Гошка

    10 3 Отговор
    Квой туй Г7? Най-големите 7 длъжника в света, които се събират да видят как да изпързалят кредиторите си без да обявят фалит? Миззеррници. Никой вече не ви брои нито за сила, нито за морална БЕЗценност, нито за култура на бездомничеството и друсалството вече

    Коментиран от #15, #23

    11:57 27.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 да бе да

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Срампозор":

    да гласуваме за руските пудели, за да станем като Унгария - със спрени еврофондове, спряно финансиране, най-високата инфлация в ЕС и по-скъпи горива от тези в България. Да не са луди хората, че да гласуват за такава тъжна картинка 😂

    Коментиран от #20

    12:05 27.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Овчарник.

    5 2 Отговор
    Американци ще линчуват и Рубио като поскъпне салама и там...!

    12:05 27.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мишел

    4 2 Отговор
    Независимо разследване в Близкия Изток е установило, че в държавите там има десетки убити и ранени от взривили се на земята неизправни ракети Пейтриът ( Милитари уоч магазин).

    12:07 27.03.2026

  • 13 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    Имаше кадри в реално време Дрон за пет лева съсипа танк за милиони Армия която воюва с жени и деца толкова може И те така те

    12:10 27.03.2026

  • 14 Хмм

    4 2 Отговор
    не напрежение, а война, още първия ден бяха убити 170 малки момиченца

    Коментиран от #24

    12:12 27.03.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Баба Гошка":

    "...Кво е туй Г7..."

    Кво е....
    Те такова без монголи, татари, алкохолици, Шойгута и прочии азиатски ypyнгели ☝️😄

    Коментиран от #16, #30

    12:24 27.03.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    Абе те теА от Geй - 7 май дължат половината от Световния дълг❗
    И да знаеш, че това НЕ СА ПЪРВИТЕ седем икономики в Света❗

    Коментиран от #17, #25

    12:28 27.03.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ма не са и последните кат нЕкои таварищи.
    Абе зae6и, немам думи.....

    12:34 27.03.2026

  • 18 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Срампозор":

    За руската шайка ли пишеш?

    12:46 27.03.2026

  • 19 Хмм

    3 0 Отговор
    кубинският имигрант Рубио се прави на по католик от папата

    Коментиран от #22

    12:46 27.03.2026

  • 20 не може да бъде

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "да бе да":

    Валентин Вацев е един спорен коментатор но понякога казва неща над които трябва да се замислим сериозно ...той казва -в момента българите спят в развалините на собствената си държава ..Вашето изказване е едно косвено потвърждение че българите или гледат с широко затворени очи на проблемите или спят с отворени очи ...даже се страхувам че е доста късно за събуждане ...ще трябва да се чака да дойде новият времеви цикъл на промените ...много тъжно!?

    12:47 27.03.2026

  • 21 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Срампозор":

    И никой не смее да ни барне.....

    Коментиран от #26

    12:59 27.03.2026

  • 22 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хмм":

    Струва ми се че се пропуска удобно фактът че родителите на Марко Рубио не са избягали от Фидел Кастро -те са избягали то режима на Фулхенсио Батиста един диктатор наистина много силен диктатор но извратен брутален крайно жесток и безмилостен както в угода на собствената си власт така и в угода на САЩ до такава степен-превърнал е Куба в бардак - че част от най-богатите хора в Куба но все пак настроени по-реалистично и патриотично са се изправили срещу него...припомням че семейството на Фидел Кастро е било едно от най-богатите семейства в Куба .Семейството на Рубио е имало дребен бизнес. но е пострадало от режима на Батиста .. А Фулхенсио Батиста е тази категория хора като диктаторът Сомоса за когото президентът Ф.Д .Рузвелт е казал -този човек е негодник но е наш негодник !?Самият Рубио е много предпазлив когато говори за Куба....!?

    Коментиран от #29

    13:00 27.03.2026

  • 23 Тия същите

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Баба Гошка":

    Бомбят Путин и аятоласите....

    13:00 27.03.2026

  • 24 Учат са от

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Хмм":

    Путин

    13:02 27.03.2026

  • 25 Я пъ тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Що ли още наливат пари в Г-7, а не наливат милиарди в Русия или Иран....

    Коментиран от #28

    13:03 27.03.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    ЕсеС НЕ НИ ХРАНИ,
    А НИ ПРОБУТВА НЕКАЧЕСТВЕНИ ХРАНИ ❗
    НАТьО НЕ НИ БРАНИ,
    А НИ ИЗПОЛЗВА ЗА БАЗА, безплатна база❗

    Коментиран от #36

    13:04 27.03.2026

  • 27 Иван

    1 0 Отговор
    Нарко Рубио.

    13:07 27.03.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Я пъ тоа":

    Все едно питаш:
    "Защо бабичките още хвърлят през терасите си пари на Ало измамниците?" ❗

    Коментиран от #32

    13:09 27.03.2026

  • 29 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "не може да бъде":

    Напълно съм съгласен с теб, но не и с последното изречение. Гнусната еврейска са.танинска хазарска коварна сп.ер.ма Нарко Рубио мърсува срещу Куба денонощно.

    13:12 27.03.2026

  • 30 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    Мицкоски е ариец.

    13:14 27.03.2026

  • 31 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Няма да си единствената овца. Ще има още поне 13,000 като тебе, гласували за откаченото татуу.

    13:22 27.03.2026

  • 32 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И руски и китайски фирми наливат милиарди в САЩ...японски също....тва ли са твойте "бабички"

    Коментиран от #34

    13:35 27.03.2026

  • 33 Г-7......

    0 0 Отговор
    Си разпределят трафика в пролива....нема лабаво.

    13:45 27.03.2026

  • 34 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Я пъ тоа":

    Ти не си в час .Така наливат,че затова Тръмп след встъпването си в длъжност обиколи арабите и се хвалеше ,че договорил колко млрд. там беше да инвестират в САЩ! Обаче сега след Иран ,арабите се оттеглиха и обявиха против САЩ .Няма никой ,който да налива милиарди в САЩ...То няма и в какво да наливат там..Всичко избяга на Изток..На Изток е светът,там са и производствата..САЩ за Китай са просто едни елементарни потребители ,защото нищо не произвеждат в САЩ...Както ние сме потребители на веригите на Меркел...Даже говорителката на китайското външно министерство се подигра с Тръмп като каза:-" Сложил шапка с надпис Америка отново велика а шапката произведена в Китай":))) Тръмп драпа Путин да пусне американски компании в Русия..

    14:01 27.03.2026

  • 35 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Израел и Иран да си предадат ядрените запаси на Япония и да се приключва с панаира.

    14:34 27.03.2026

  • 36 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Просто е тъжно че сега много /млади/хора не знаят какво е било през соца и какви храни е имало.Ето напр.сега в телевизионния канал World показват как гръцките туристически агенции организират /в момента/екскурзии до прасковените масиви -да вият туристите каква красота е и какви праскови ще има ..разбира се не казва че прасковите ще бъдат тип "гумени"!?И група холандци израда в умиление!)?А никой не казва напр.за нещо на което съм свидетел -прасковените масиви в Сливенско и Новозагорско -първо поне два пъти е по-красиво когато зъфтят прасковите и второ това бяха праскови със вкус който не забравя -немските и български тирове наети от германците се редяха на опашки за товаренето!2И само праскови ли -ягоди ябълки домати ..българските ягоди в Германия вървяха по 10-12 марки за килограм това съм то виждал лично около 1985 през пролетта г!?

    Коментиран от #37

    14:53 27.03.2026

  • 37 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "не може да бъде":

    Извинявам се за правописните грешки ...ядосан съм и бързах...

    14:55 27.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания