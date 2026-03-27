Марко Рубио на среща на Г-7 във Франция на фона на напрежението в Близкия изток

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна днес във Франция, за да вземе участие във втория ден от срещата на външните министри на страните от Г-7, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

Основният акцент на разговорите е насочен към конфликта в Близкия изток и потенциалните му икономически последици в глобален мащаб.

Посещението се отбелязва като първата международна визита на Рубио след началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, посочва АФП.

В рамките на срещата се очаква той да обсъди с външните министри на Германия, Великобритания, Канада, Франция, Италия и Япония възможната подкрепа за действия, свързани с осигуряване на достъп и стабилност в района на Ормузкия проток.