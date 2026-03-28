Мерц за Иранската криза: Това не е война на НАТО, а неприемлива ескалация с отворен край

Германският канцлер Фридрих Мерц смята, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е осъзнал, че конфликтът за Иран не е война на НАТО.

„Мисля, че той е осъзнал, че това не е война на НАТО“, каза германският премиер на дискусия, организирана от вестник FAZ. Мерц смята, че американската администрация „се съгласила с това“.

„Това, което Тръмп прави сега, не е деескалация и опит за постигане на мирно решение, а сериозна ескалация с отворен изход“, отбеляза Мерц. Той съобщи, че телефонният му разговор с президента на САЩ миналата седмица „не е бил без противоречия“. Твърди се, че е казал на Тръмп: „Ако искате да ви помогнем, попитайте ни предварително, много по-рано, а не по-късно чрез вестниците.“

„Просто не можем да приемем този подход“, каза Мерц. Той добави, че Тръмп многократно е повтарял, че не се нуждае от НАТО.