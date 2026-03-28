Мерц за Иранската криза: Това не е война на НАТО, а неприемлива ескалация с отворен край

28 Март, 2026 05:42, обновена 28 Март, 2026 05:47 2 507 20

Мисля, че Тръмп е осъзнал това, смята германският президент

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц смята, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е осъзнал, че конфликтът за Иран не е война на НАТО.

„Мисля, че той е осъзнал, че това не е война на НАТО“, каза германският премиер на дискусия, организирана от вестник FAZ. Мерц смята, че американската администрация „се съгласила с това“.

„Това, което Тръмп прави сега, не е деескалация и опит за постигане на мирно решение, а сериозна ескалация с отворен изход“, отбеляза Мерц. Той съобщи, че телефонният му разговор с президента на САЩ миналата седмица „не е бил без противоречия“. Твърди се, че е казал на Тръмп: „Ако искате да ви помогнем, попитайте ни предварително, много по-рано, а не по-късно чрез вестниците.“

„Просто не можем да приемем този подход“, каза Мерц. Той добави, че Тръмп многократно е повтарял, че не се нуждае от НАТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 14 Отговор
    Вермахта пълни памперсите

    05:50 28.03.2026

  • 2 Мерц

    10 3 Отговор
    Хитлер е имал мечта след Русия да стигне до Иран.

    Коментиран от #8

    05:51 28.03.2026

  • 3 Kaлпазанин

    37 2 Отговор
    За първи път да прочетем нещо умно и от това магаре ,да не е отказало белото

    Коментиран от #5

    05:51 28.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Явно някой

    10 10 Отговор

    До коментар #3 от "Kaлпазанин":

    Умен му диктува какво да казва. Магарето си остава магаре.

    Коментиран от #19

    05:56 28.03.2026

  • 6 бай Ганя

    17 0 Отговор
    Няма знячение кой кво му диктува умен кон е,а на бай Дянчо диктовката е погрешна

    06:00 28.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кога казва истината?

    11 6 Отговор
    Фридрих Мерц, забележки в кулоарите на срещата на върха на Г-7 в Канада, юни 2025 г.: Израел върши мръсната работа за всички нас в Иран. Режимът донесе смърт и разрушение на света с убийства и атаки. В Иран няма да има ядрени оръжия, нито ще има по-нататъшна подкрепа за глобалния тероризъм в същия мащаб от тази страна. Мога само да кажа, че изпитвам най-голямо уважение към израелската армия, израелското ръководство, които имат смелостта да направят това. В противен случай може би щяхме да продължим да виждаме ужаса на този режим с месеци и години. И то с ядрено оръжие в ръце.

    06:14 28.03.2026

  • 10 Майстора

    10 2 Отговор
    Като беше до камината друга песен пееше щиглеца.

    06:42 28.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дедо ви...

    5 2 Отговор
    "Е, Украйна не е нашата война": реакцията на Тръмп,

    07:21 28.03.2026

  • 14 И с какво ще помогнат дойчовците,

    8 1 Отговор
    с памперси ли? Че нали същите им забраниха да произвеждат оръжия, но и същите не се изнасят от страната им след падането на Берлинската стена? Дойчовците от дълго време са роби на англосаксонските си рожби.

    07:24 28.03.2026

  • 15 Юрий

    16 0 Отговор
    Войните на НАТО
    Либия -катастрофа
    Афганистан -катастрофа
    Сирия катастрофа
    Ирак катастрофа
    Това за 30 години 4 войни с участието му.
    В Афганистан американците избягаха позорно оставяйки хиляди хора на произвола .
    Имаше шанс за ядрената програма на Иран . Но не , искаха война и си я получиха . Сега НАТО е виновно че един самозабравил се глупак си разиграва коня в чужда нива . На всичко отгоре сложи незаконни мита на съюзниците си.
    Съсипва икономики и плаче че видиш ли другите са длъжни да го следват .
    Октомври му е края . И мага няма да го спаси . Мястото му е в лудница а не в белия дом

    07:25 28.03.2026

  • 16 Споко...

    3 1 Отговор
    ...Шмръц -> като спрат да вкарват швабите от райхът гориво в резервоарът, включая и като спрат доставките и депонирането на горивни клетки и няма и ток, ще видиш какво ще стане, ахахахаха...

    07:44 28.03.2026

  • 17 Хеми значи бензин

    1 5 Отговор
    А бе глу пак немски кво да чакаме Иран да се сдобие с яо ли бе де бил цайсат.

    07:54 28.03.2026

  • 18 Срамголям

    2 0 Отговор
    Мен пък ме е срам, че даваме пари на Украйна, а тя ходи и дава морски лодки за нападения с/у Иран. Срам ме е, че участваме и във военен, политически и икономически проекти за нападения с/у трети страни. Срам ме е, че държавате ни е 1345 години, а се оказва че никой в нея реално няма контрол - а всички става по телефона отвън. Гласувайте за евроатлантизма и войната скоро ще е и на наша територия.

    09:25 28.03.2026

  • 19 не съдете

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Явно някой":

    за другите по себе си

    09:31 28.03.2026

  • 20 морския

    1 0 Отговор
    гениален проблясък !

    10:38 28.03.2026

