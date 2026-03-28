Украйна и Катар подписаха споразумение за сътрудничество в отбраната

Украйна и Катар подписаха споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, съобщи днес в изявление катарското министерство на отбраната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Споразумението включва обмен на опит между двете страни в борбата с ракети и дронове, се казва още в изявлението.

Украинският президент Володимир Зеленски написа по-рано в платформата "Фейсбук", че е пристигнал на посещение в Катар, съобщи Укринформ.

Преди това Зеленски посети Саудитска Арабия и ОАЕ.