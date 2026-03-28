Украйна и Катар подписаха споразумение за сътрудничество в отбраната

28 Март, 2026 17:53 859 46

Споразумението включва обмен на опит между двете страни в борбата с ракети и дронове, се казва още в изявлението

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна и Катар подписаха споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, съобщи днес в изявление катарското министерство на отбраната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Споразумението включва обмен на опит между двете страни в борбата с ракети и дронове, се казва още в изявлението.

Още новини от Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски написа по-рано в платформата "Фейсбук", че е пристигнал на посещение в Катар, съобщи Укринформ.

Преди това Зеленски посети Саудитска Арабия и ОАЕ.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    15 18 Отговор
    Завтра Русия подписва с Мозамбик договор за бране на банани, таварищи.....банани 🍌☝️

    Коментиран от #2, #3, #5

    17:55 28.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мурка

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    това заглавие ми говори -оскубах акушерките да оскубем и ТАРАМБУКИТЕ

    18:01 28.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    17 7 Отговор
    Катар ще заприлича на Бахмут.

    18:01 28.03.2026

  • 5 Ама от мозамбик ше ходат да берат

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Банани в мацква ли🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #9

    18:02 28.03.2026

  • 6 хахаха

    12 7 Отговор
    вселенски издои европа сега започва арабските шейхове, това е президента изпросил най-много пари за остатъка от украина

    18:02 28.03.2026

  • 7 ?????

    15 7 Отговор
    Според иранците минус 21 украински специалисти в Емиратите след удар на иранска ракета днес.
    Украинците естествено отричат.

    Коментиран от #11, #12, #16

    18:02 28.03.2026

  • 8 Зеленски

    16 3 Отговор
    Подушвам парите на шейховете.

    18:02 28.03.2026

  • 9 Не бе

    6 10 Отговор

    До коментар #5 от "Ама от мозамбик ше ходат да берат":

    Путин е спазарил 2 милиона индийци само за Москва.За осеменители.

    Коментиран от #20

    18:04 28.03.2026

  • 10 Наркоманът

    9 4 Отговор
    Се мотое из този регион за да го забележат.
    Украйна е ритната

    Коментиран от #17, #41

    18:05 28.03.2026

  • 11 Путин

    4 8 Отговор

    До коментар #7 от "?????":

    Иранците лъжат повече и от руснаците.

    Коментиран от #15, #21, #26

    18:06 28.03.2026

  • 12 ?????

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "?????":

    Според севернокорейците са настоящи.световни шампиони по футбол.

    Коментиран от #19

    18:07 28.03.2026

  • 13 Щомсаизносител

    5 1 Отговор
    Щом стават износител зелените човечета - спрете им помощите, ще се изхранват от износ, няма нижда ние да им изнасяме готови нещат за там.

    18:08 28.03.2026

  • 14 Не че...

    5 3 Отговор
    Знячи Катар ще изчезне скоро

    18:08 28.03.2026

  • 15 Невярвам

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Путин":

    Не вярвам виждал съм хиляди украинци - ако определнието бели цигани ти говори нещо и не си знаел, че така ги наричали в целия СССР - сега вече го знаеш

    Коментиран от #22

    18:09 28.03.2026

  • 16 Ха ха ха ха

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "?????":

    Как ли са ги преброили иранците? Нямат сателитни технологии. Дроновете са им примитивни с камери от Али Експрес. Освен ако... е обикновена пропаганда? Няма как да видят, какво има в склада.

    Коментиран от #23

    18:10 28.03.2026

  • 17 Доктор

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Наркоманът":

    Не взимам кой е наркомана,но на дядо Вова какви лекарства му дават но вече не знае какво говори,смее се без причина.Тотално е превъртял.

    18:11 28.03.2026

  • 18 Горски

    6 2 Отговор
    Е, щом и държавният секретар вече го казва публично пред целият Свят, ням две мнения по въпроса, че всички разбраха , че Зеленски е най-големият лъжец, великият манипулатор и просяк, той е един ромски барон наркоман, който вече тотално е загубил връзката с реалността, А защо е казал това ли, ами пределно ясно е, че Русия печели войната, той е принуден да изтегли войските си от Донбас, но ако той сам нареди, ще го линчуват, а иначе видите ли наредиха ми от Вашингтон, няма накъде. Това е добър знак, че може би до лятото войната, ще приключи. Светът навлезе във фаза, в която маските са окончателно свалени, а дипломатическият етикет е заменен от груба сила и откровено пиратство.

    Коментиран от #25

    18:11 28.03.2026

  • 19 ?????

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "?????":

    Не кради никове.
    Измисли нещо свое.

    18:12 28.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Циганин

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Путин":

    А руснаците лъжат повече от нас.

    18:13 28.03.2026

  • 22 Червен

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Невярвам":

    Аз пък "бели цигани" го знам за руснаците.

    Русофилка... едно време при Бай Тошо ни учеха, че съветските народи са ни братски народи. Сега излезе, че "украинците", "молдовците", "латвийците", "естонците", "литовците" били гадни. Нали бяхме братя, такива като тебе ни го казваха, защо ни лъжехте, тъпанар?

    Коментиран от #42

    18:13 28.03.2026

  • 23 ?????

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ха ха ха ха":

    Ха ха.
    За тва си има агентура на място.

    Коментиран от #27

    18:13 28.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тц,тц,тц 😂😂😂

    0 4 Отговор

    До коментар #18 от "Горски":

    Дедо горски ,я си преброи ушите на главата.Ще успееш ли?

    Коментиран от #32

    18:15 28.03.2026

  • 26 ?????

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Путин":

    Ъхъ.
    То и иранската атака на самолетоносача беше иранска лъжа, но снощи Тръмп се изпусна че е атакуван с 17 ирански ракети.

    Коментиран от #29

    18:17 28.03.2026

  • 27 Фантазьор

    0 4 Отговор

    До коментар #23 от "?????":

    Или си има фантазия! :) Вика му се "прапаганда". Наслушал съм се вече на много такава за нескоьлко десетилетия живот. Особено около тези СВО вече съм супер скептичен.

    Коментиран от #28

    18:17 28.03.2026

  • 28 ?????

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Фантазьор":

    Чети коментар 26

    Коментиран от #31, #35

    18:19 28.03.2026

  • 29 Ха ха ха ха

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "?????":

    "Атакуван"... и аз мога да го атакувам с камъни от прозореца на терасата и да напиша блог в Телеграм, че обстрелвам американския самолетоносач.

    Глупаци като вас даже не знаят, че един самолетоносач се придружава от десетки кораби. И хич не е лесно да нацелиш нещо толкова малко толкова далече и защитено толкова добре.

    Само Руския Бай Кузя Чернопушец опуши от Мурманск до Сирия и обратно сам самичък и влезна в док изгоря и отиде за скрап.

    Коментиран от #34

    18:20 28.03.2026

  • 30 оня с питон.я

    5 0 Отговор
    Чаршафите вместо да работят за мир се заиграват с украинските фашисти. Явно акъл в мюсюлманска тиква не вирее.

    Коментиран от #33

    18:21 28.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Горски

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    А ти мажеш ли да сметнеш загубите, които ти й твоя любимец Зеленски ще трябва да връщате?

    18:23 28.03.2026

  • 33 Ония с пръта

    0 4 Отговор

    До коментар #30 от "оня с питон.я":

    Всички трябва да се молят за мир на колене пред Русия и Иран, а те могат да си развяват ядрените ракети, както си искат.

    Брей? Ми те Чаршафите са научили Иран да четат, пишат и да се молят на Мека. Да не мислиш, че Чаршаф ще пристане и клекне пред иранците да им се моли. Чаршафите се мислят за по-велики от Иран. Какви невежи хора пишат тука!

    Коментиран от #39, #44

    18:24 28.03.2026

  • 34 ?????

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ха ха ха ха":

    Ха ха.
    Затова Линкълн е на 1200 км. от Иран, а Джералд Форд най-напред отиде в Крит, а днес вече е в Хърватия.

    Коментиран от #36

    18:25 28.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ха ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "?????":

    Тук е пълно с военнонекомпетентни безказарменици. Малки лапета ли сте или сте били обратни и освободени от казарма? Какво мислиш Линкълн трябва да се навре в обсега на Иран, за да може Иран да го цели? Ползвай малко тая футболна топка пълна с водка, която имаш на раменете и мисли. Войната не е като на филмите. За Томахавките и Ф-35 1200 км не са нищо. Това е съвременна война, а не "опълченците на Шипка" дето мятали трупове.

    Коментиран от #45

    18:29 28.03.2026

  • 37 хахахаха

    2 1 Отговор
    укрoфашaгите излезнаха мръсни чаламри

    18:31 28.03.2026

  • 38 Украйна скоро ще е лидер

    1 1 Отговор
    във военното прозиводство в Европа. Това, което Русия прави в сферата на оръжията за 20 години, Украйна го прави за 2. Факт.

    18:32 28.03.2026

  • 39 Русия се моли на ООН

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ония с пръта":

    Заради украинските удари и тежките поражения по руски заводи, кораби и пристанища през последната седмица, Русия иска заседание на Съвета за сигурност на ООН заради извършени "терористични атаки".
    😂

    18:33 28.03.2026

  • 40 Инна

    1 1 Отговор
    Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) съобщи за унищожаването на склад на украински системи за борба с дронове в Дубай.

    Ебрахим Золфагари, говорител на Централното командване на Хатам ал-Анбия, заяви, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) е унищожил склад, съдържащ украински системи за борба с дронове в Дубай. Золфагари уточни, че ударът е извършен от аерокосмическите и военноморските сили на КГИР. Иран също така съобщи за атаки срещу американски военни убежища в Дубай и значителни загуби на САЩ.

    18:35 28.03.2026

  • 41 хаха🤣

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Наркоманът":

    остави наркомана, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    18:35 28.03.2026

  • 42 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Червен":

    Всички тези станаха фашисти бе гювендиьо

    18:36 28.03.2026

  • 43 Тимур

    1 1 Отговор
    Стпахотна новина, браво на Зеленски

    18:37 28.03.2026

  • 44 оня с питон.я

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ония с пръта":

    Американци мрат в близкия изток, не руснаци. И по-лошо ще става.

    18:40 28.03.2026

  • 45 ?????

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ха ха ха ха":

    А сега де?
    За джедаите 1200 км са нищо.
    Иначе разстоянието на което лети F-35 е 2220 км. Т.е. без дозарядка във въздуха не може да се върне на Линкълн в момента.
    Погледни пое в Уикито преди да мъчиш клавиатурата.
    Що тогава според теб в началото на войната Ликълн беше на 100-200 км. от Иран, а след тва избяга на 1200 км? А?
    А кво ще кажеш за Джералд Форд и Хърватия. Кво е забравил там?

    18:41 28.03.2026

  • 46 германия не говори,тя работи

    0 0 Отговор
    Германия досега не е играла военна роля в Индо-Тихоокеанския регион. Но сега министърът на отбраната Писториус е сключил конкретни оръжейни сделки по време на пътуването си през Япония, Сингапур и Австралия. Става дума за повече от сделки на стойност милиарди долари.Това беше необичайно конкретен резултат за държавно посещение. Във вторник ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) и държавната отбранителна компания на Сингапур ST Engineering подписаха договор в присъствието на германския министър на отбраната Борис Писториус: В Сингапур ще бъде построен постоянен център за поддръжка на германски подводници.Моментът е симптоматичен за това, което отличава това пътуване на министъра на отбраната от предишните. По време на посещенията си в Япония, Сингапур и Австралия, Писториус сключва конкретни оръжейни сделки. Това е началото на нов етап – Германия трайно закрепва оръжейната си индустрия в Индо-Тихоокеанския регион.

    19:00 28.03.2026