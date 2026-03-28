Израелски удари убиха 9 парамедици в пет болници в Ливан..

Броят на здравните работници, убити при изпълнение на служебни задължения в Ливан през март, достигна 51, заяви генералния директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Адханом Гебрейесус.
„Днес поредна трагедия разтърси Южен Ливан: девет парамедици бяха убити при пет нападения срещу здравни заведения, с което броят на убитите здравни работници този месец достигна 51“, написа той в публикацията си във Facebook.
Според него март е вторият най-смъртоносен месец за здравните работници в Ливан от октомври 2023 г., когато организацията започна да проследява нападенията срещу здравни заведения в страната. Гебрейесус отбеляза, че при днешните инциденти екипи от здравни работници, работещи в пет ливански села, са били нападнати, докато са били на служба.
Ръководителят на СЗО подчерта, че многократните нападения срещу здравни заведения сериозно нарушават здравните услуги в Южен Ливан. „В момента четири болници и 51 центъра за първична медицинска помощ са затворени“, обясни той. Той добави, че няколко други медицински заведения са частично повредени и работят ограничено.
По-рано ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че общият брой на убитите цивилни от началото на военната ескалация между Ливан и Израел е надхвърлил 1100, като 3300 са ранени.
Израелски военни убиха 15-годишно палестинско момче близо до Витлеем, съобщи палестинското здравно министерство, цитирано от Ройтерс и БТА.
Министерство посочи в изявление, че 15-годишното момче е починало, след като е пристигнало в болницата в критично състояние с огнестрелна рана в корема.
То е било простреляно в бежанския лагер Дейшех по време на израелска военна операция късно снощи, съобщи палестинската новинарска агенция УАФА.
Израелските военни потвърдиха, че палестинец е бил убит, след като войници са открили огън при прояви на насилие, в които са били хвърляни камъни по тях близо до Витлеем.
В изявлението на израелската армия не се посочва самоличността на убития палестинец, нито се уточнява защо въоръжените сили на Израел са били в района.
Това е третият палестинец, убит на Западния бряг от израелските сили вчера. По-рано УАФА съобщи, че двама палестински мъже са били застреляни от израелските сили.
Западният бряг е свидетел на нарастване на насилието от октомври 2023 г. насам, когато „Хамас“ извърши смъртоносна атака срещу Израел от ивицата Газа, при която бяха убити близо 2000 души и бяха отвлечени 251 израелски и чуждестранни граждани.
1 Съдба
Коментиран от #9
20:35 28.03.2026
2 Николова,София
Коментиран от #7, #55
20:35 28.03.2026
3 Сталин
20:35 28.03.2026
4 хаха
Пислямистките араби били се сбили с писраелските араби. Чудо голямо.
Да не са приемали "палестинци" едно време. Йордания поне си направи изводите след "черния септември".
20:36 28.03.2026
5 Пич
20:36 28.03.2026
6 Овчарник.
20:36 28.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ОКО ЗА ОКО
Коментиран от #16, #29
20:37 28.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гост
Коментиран от #12, #13, #14
20:38 28.03.2026
11 Тези боклуци да като кадировците
20:38 28.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хаха
До коментар #10 от "Гост":Има има! Завистлив одрищян ориенталски байганьовец ... Почти сте еднакви с писраелските араби, но не съвсем. В смисъл много по тъпи сте.
Коментиран от #15, #45, #54
20:41 28.03.2026
14 Както казах
До коментар #10 от "Гост":Който заплашва,обижда и нападне Израел не живее дълго.Така е било,така и ще бъде.
А тези не са никакви парамедици.
Коментиран от #18, #28
20:43 28.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хохохо
20:47 28.03.2026
18 Гост
До коментар #14 от "Както казах":Да де, те и онези 167 малки момичета в Иран не са били малки момичета, брутално избити от кръважадната еврейска сган...😡
Коментиран от #21
20:51 28.03.2026
19 Тома
Коментиран от #46
20:52 28.03.2026
20 Гост
Никой, никога, няма да прости убийствата на ДЕЦА, евреи, набийте си го в канчетата, никой не ви харесва, нямате подкрепа от никого, винаги ще сте мишена😊
20:59 28.03.2026
21 До училище
До коментар #18 от "Гост":НЕ се строи военна база!
21:00 28.03.2026
22 ДрайвингПлежър
21:05 28.03.2026
23 Анонимен
21:08 28.03.2026
24 Биби
Коментиран от #42
21:09 28.03.2026
25 Някой
Има реално само 1 възможно решение и едно честно, но нереално.
Връщане на Израел в начални граници и втора държава и зони към никоя от двете - началното решение на ООН. Международни воски по границите поне където са окупирали и ПВО да не прелитат, освен по коридори за пътнически и транспортни самолети - това за поне 15-20 години.
За пълна справедливост освобождаване на Палестина върху която са цвъкнати и преместването им върху САЩ или Англия - Палестина е била тяхна колония и отделно на 42 държави национален празник е независимост от Великобритания (включително на САЩ), само на разни мешано и с от на Франция и държат още някъде 6 държави. Ако ги цвъкнат върху САЩ, там могат да си образуват столица Ню Йерусалим и да си окупират околни територии.
21:10 28.03.2026
26 Професор
21:24 28.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Гост
До коментар #14 от "Както казах":Израел съвсем скоро ще сгъне тъпият еврейски цирк, а Нетаняхо би го убил всяко същество на планетата Земя, безплатно, промоционално...изглежда, че няма да има еврейска държава, никога!
21:27 28.03.2026
29 Отстрани
До коментар #8 от "ОКО ЗА ОКО":Евреите загубиха вече 103 прехвалени танка Меркава от Хизбула за 2 седмици предимно от засада.
По10-20 на ден!
Всеки струва по 6 милиона долара!
Общо имат 400 т.е. ¼ вече ги няма и поне 1000 души покрай тях.
Но никой не ги е канил в Ливан. Там всеки от тях ще посрещне смъртта си.
Коментиран от #37
21:32 28.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Гост
Коментиран от #43
21:45 28.03.2026
33 въже за моше
21:54 28.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 тдй
До коментар #29 от "Отстрани":А тия цифри от къде ги вадиш.
21:58 28.03.2026
38 Отстрани
Всеки ден има по няколко клипа на горящи Меркави и на 100-200 изстреляни ракети от Хизбула по северна окупирана Палестина.
22:03 28.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Студопор
Коментиран от #44
22:05 28.03.2026
41 Град Козлодуй
22:12 28.03.2026
42 Съдба
До коментар #24 от "Биби":Израел е заобиколен от врагове. Оръжията все повече се усъвършенстват и както вървят нещата скоро няма да има Израел.
22:14 28.03.2026
43 Верно
До коментар #32 от "Гост":Съвсем верно е , съгласна съм!!!!
22:15 28.03.2026
44 Тоединсвят
До коментар #40 от "Студопор":165 са. Кой свят да каже нещо?
22:16 28.03.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Смешник
До коментар #19 от "Тома":Фюрера изглежда не си е свършил добре работата
Коментиран от #53
22:24 28.03.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Д-р Ментал
22:33 28.03.2026
22:44 28.03.2026
51 Ъъъъ
Инциденти?😂
22:58 28.03.2026
52 Лумпен
Хигиената е над всичко..!
23:10 28.03.2026
53 така е
До коментар #46 от "Смешник":обаче това, което днес извършват жертвите му, прави Хитлер да изглежда като безобидно хлапе.На техния фон той изглежда като един много благ и милостив човек. Днес в Иран са атакували над 80 жилищни квартала и много училища. Те воюват с жилищни сгради, с болници, с училища, с хуманитарни центрове. Нямат спирачки в омразата, злобата и жестокостта. Черните гарвани дойдоха, за да предизвестят края им, краят на злото. Това цялата вселена не може да понесе и богопрезрените ще бъдат изтрити от лицето на земята.
Коментиран от #56
23:11 28.03.2026
54 Ма ти
До коментар #13 от "хаха":Къв си бе,мЪР 60.На макятив....
23:13 28.03.2026
55 Пара - медици бол
До коментар #2 от "Николова,София":Всеки пара иска. Доктори не останаха !
23:15 28.03.2026
56 Ъъъъ
До коментар #53 от "така е":"Те воюват с жилищни сгради, с болници, с училища, с хуманитарни центрове. Нямат спирачки в омразата, злобата и жестокостта."
Приеми го като отмъщение за убийството на Нетаняху!
Тръмп казва, че не знае кой управлява Иран, но за Израел важи същото: Кой управлява Израел в момента? Защото не е Нетаняху.
Изглежда, че военните са взели властта, защото всички изявления се правят от военни.... Кой всъщност управлява Израел? 🤔
П. С
Добрата новина е, че Израел остава без ракети-прехващачи. Вече ги пазят за критичната инфраструктура и към днешна дата 8 от всеки 10 ирански ракети порадват целите си. Това съобщава WSJ.
23:33 28.03.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Синтетик
00:20 29.03.2026
61 Ъъъъ
"Искаме войната в Близкия изток да приключи сега. Светът е уморен от това. Но всякакви приказки за унищожаване или побеждаване на Израел ще ни въвлекат във войната на страната на Израел!“, написа генерал Кайнеругаба.
Уганда...С армия от 40 000 души ще превзема Иран....🙉😂
00:30 29.03.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Aлфа Bълкът
01:11 29.03.2026
64 Има зло
01:20 29.03.2026
65 сори
Е, война е.
01:22 29.03.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 В седем
07:02 29.03.2026