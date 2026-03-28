Израелски удари убиха 9 парамедици в пет болници в Ливан..

Броят на здравните работници, убити при изпълнение на служебни задължения в Ливан през март, достигна 51, заяви генералния директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Адханом Гебрейесус.

„Днес поредна трагедия разтърси Южен Ливан: девет парамедици бяха убити при пет нападения срещу здравни заведения, с което броят на убитите здравни работници този месец достигна 51“, написа той в публикацията си във Facebook.

Според него март е вторият най-смъртоносен месец за здравните работници в Ливан от октомври 2023 г., когато организацията започна да проследява нападенията срещу здравни заведения в страната. Гебрейесус отбеляза, че при днешните инциденти екипи от здравни работници, работещи в пет ливански села, са били нападнати, докато са били на служба.

Ръководителят на СЗО подчерта, че многократните нападения срещу здравни заведения сериозно нарушават здравните услуги в Южен Ливан. „В момента четири болници и 51 центъра за първична медицинска помощ са затворени“, обясни той. Той добави, че няколко други медицински заведения са частично повредени и работят ограничено.

По-рано ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че общият брой на убитите цивилни от началото на военната ескалация между Ливан и Израел е надхвърлил 1100, като 3300 са ранени.

Израелски военни убиха 15-годишно палестинско момче близо до Витлеем, съобщи палестинското здравно министерство, цитирано от Ройтерс и БТА.



Министерство посочи в изявление, че 15-годишното момче е починало, след като е пристигнало в болницата в критично състояние с огнестрелна рана в корема.



То е било простреляно в бежанския лагер Дейшех по време на израелска военна операция късно снощи, съобщи палестинската новинарска агенция УАФА.



Израелските военни потвърдиха, че палестинец е бил убит, след като войници са открили огън при прояви на насилие, в които са били хвърляни камъни по тях близо до Витлеем.



В изявлението на израелската армия не се посочва самоличността на убития палестинец, нито се уточнява защо въоръжените сили на Израел са били в района.



Това е третият палестинец, убит на Западния бряг от израелските сили вчера. По-рано УАФА съобщи, че двама палестински мъже са били застреляни от израелските сили.



Западният бряг е свидетел на нарастване на насилието от октомври 2023 г. насам, когато „Хамас“ извърши смъртоносна атака срещу Израел от ивицата Газа, при която бяха убити близо 2000 души и бяха отвлечени 251 израелски и чуждестранни граждани.