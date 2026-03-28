Израелски удари убиха 9 парамедици в пет болници в Ливан

28 Март, 2026 20:28, обновена 28 Март, 2026 20:35 1 923 67

От началото на военната ескалация между Ливан и Израел убитите цивилни са 1100, а ранените - 3 300

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на здравните работници, убити при изпълнение на служебни задължения в Ливан през март, достигна 51, заяви генералния директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Адханом Гебрейесус.

„Днес поредна трагедия разтърси Южен Ливан: девет парамедици бяха убити при пет нападения срещу здравни заведения, с което броят на убитите здравни работници този месец достигна 51“, написа той в публикацията си във Facebook.

Според него март е вторият най-смъртоносен месец за здравните работници в Ливан от октомври 2023 г., когато организацията започна да проследява нападенията срещу здравни заведения в страната. Гебрейесус отбеляза, че при днешните инциденти екипи от здравни работници, работещи в пет ливански села, са били нападнати, докато са били на служба.

Ръководителят на СЗО подчерта, че многократните нападения срещу здравни заведения сериозно нарушават здравните услуги в Южен Ливан. „В момента четири болници и 51 центъра за първична медицинска помощ са затворени“, обясни той. Той добави, че няколко други медицински заведения са частично повредени и работят ограничено.

По-рано ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че общият брой на убитите цивилни от началото на военната ескалация между Ливан и Израел е надхвърлил 1100, като 3300 са ранени.

Израелски военни убиха 15-годишно палестинско момче близо до Витлеем, съобщи палестинското здравно министерство, цитирано от Ройтерс и БТА.

Министерство посочи в изявление, че 15-годишното момче е починало, след като е пристигнало в болницата в критично състояние с огнестрелна рана в корема.

То е било простреляно в бежанския лагер Дейшех по време на израелска военна операция късно снощи, съобщи палестинската новинарска агенция УАФА.

Израелските военни потвърдиха, че палестинец е бил убит, след като войници са открили огън при прояви на насилие, в които са били хвърляни камъни по тях близо до Витлеем.

В изявлението на израелската армия не се посочва самоличността на убития палестинец, нито се уточнява защо въоръжените сили на Израел са били в района.

Това е третият палестинец, убит на Западния бряг от израелските сили вчера. По-рано УАФА съобщи, че двама палестински мъже са били застреляни от израелските сили.

Западният бряг е свидетел на нарастване на насилието от октомври 2023 г. насам, когато „Хамас“ извърши смъртоносна атака срещу Израел от ивицата Газа, при която бяха убити близо 2000 души и бяха отвлечени 251 израелски и чуждестранни граждани.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съдба

    45 8 Отговор
    Ракетен удар на Корпуса на ислямската революция (IRGC) унищожи украински склад за противодействие на дронове в Дубай. По време на удара там се намираха 21 украински специалисти; съдбата им е неизвестна.

    Коментиран от #9

    20:35 28.03.2026

  • 2 Николова,София

    12 24 Отговор
    Лошо няма.

    Коментиран от #7, #55

    20:35 28.03.2026

  • 3 Сталин

    54 10 Отговор
    Тези ционистки изчадия и техните пудели от Вашингтон трябва да бъдат заличени от лицето на земята и целия свят да си почине, Русия, Северна Корея,Китай трябва да запукат с ядрено оръжие и веднъж завинаги да ги премахнат от човечеството ,такива изроди нямат място на планетата и нямат право да съществуват ,след като убиха стотици милиони хора по света.

    20:35 28.03.2026

  • 4 хаха

    9 38 Отговор
    Е и? Аз кво да направя? ХАХАХА!
    Пислямистките араби били се сбили с писраелските араби. Чудо голямо.

    Да не са приемали "палестинци" едно време. Йордания поне си направи изводите след "черния септември".

    20:36 28.03.2026

  • 5 Пич

    42 7 Отговор
    И кво ?! Само си дрънкате !!! Израел се самокомпрометира така, както и враговете му не успяха !!!

    20:36 28.03.2026

  • 6 Овчарник.

    27 8 Отговор
    Войната няма да ни подмине и нас .!Алчността и гордостта на вампирите ще съсипят света.

    20:36 28.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ОКО ЗА ОКО

    53 9 Отговор
    СЛЕД КАТО ЗАГУБИ 21 ТАНКА МЕРКАВА ОТ ХИЗБУЛА ,,ДЕМОКРАТИЧЕН" ИЗРАЕЛ РЕШИ ДА СИ ГО ВЪРНЕ НА МЕДИЦИТЕ.ЗАЩОТО СА НАЙ-ЛЕСНИ ЗА УБИВАНЕ

    Коментиран от #16, #29

    20:37 28.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гост

    45 7 Отговор
    Няма по- злобно човешко същество от Евреин!

    Коментиран от #12, #13, #14

    20:38 28.03.2026

  • 11 Тези боклуци да като кадировците

    9 41 Отговор
    Крият се в болници, детски градини,жени и деца.После надават вой до аллах.

    20:38 28.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хаха

    12 22 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Има има! Завистлив одрищян ориенталски байганьовец ... Почти сте еднакви с писраелските араби, но не съвсем. В смисъл много по тъпи сте.

    Коментиран от #15, #45, #54

    20:41 28.03.2026

  • 14 Както казах

    6 39 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Който заплашва,обижда и нападне Израел не живее дълго.Така е било,така и ще бъде.
    А тези не са никакви парамедици.

    Коментиран от #18, #28

    20:43 28.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хохохо

    36 6 Отговор
    Израел убива медици и бомбандира болници но за тях всичко може и няма проблем.Ако други го направят урсулите ще полудеят

    20:47 28.03.2026

  • 18 Гост

    31 6 Отговор

    До коментар #14 от "Както казах":

    Да де, те и онези 167 малки момичета в Иран не са били малки момичета, брутално избити от кръважадната еврейска сган...😡

    Коментиран от #21

    20:51 28.03.2026

  • 19 Тома

    27 5 Отговор
    Гадно племе са евреите

    Коментиран от #46

    20:52 28.03.2026

  • 20 Гост

    28 5 Отговор
    Сащ е затънала в кризи, има бомби, самолетоносачи, спътници и т.н., с които ще си усложни положението, Израел е черна точка на геополитическата карта, много им се иска на евреите да властват, но няма да се случи, ще трябва да платят цената преди да отидат в еврейския АД...
    Никой, никога, няма да прости убийствата на ДЕЦА, евреи, набийте си го в канчетата, никой не ви харесва, нямате подкрепа от никого, винаги ще сте мишена😊

    20:59 28.03.2026

  • 21 До училище

    6 23 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    НЕ се строи военна база!

    21:00 28.03.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    30 5 Отговор
    Евреите не са просто терористи! Евреите се показват като пълни изроди!

    21:05 28.03.2026

  • 23 Анонимен

    11 7 Отговор
    И Германия продължава да увеличава доставките на оръжия за Израел.

    21:08 28.03.2026

  • 24 Биби

    6 25 Отговор
    Иран Никога Няма да има ЯО

    Коментиран от #42

    21:09 28.03.2026

  • 25 Някой

    21 6 Отговор
    От над половин век целта им е да избият всички наоколо и да им заграбят територията.
    Има реално само 1 възможно решение и едно честно, но нереално.
    Връщане на Израел в начални граници и втора държава и зони към никоя от двете - началното решение на ООН. Международни воски по границите поне където са окупирали и ПВО да не прелитат, освен по коридори за пътнически и транспортни самолети - това за поне 15-20 години.
    За пълна справедливост освобождаване на Палестина върху която са цвъкнати и преместването им върху САЩ или Англия - Палестина е била тяхна колония и отделно на 42 държави национален празник е независимост от Великобритания (включително на САЩ), само на разни мешано и с от на Франция и държат още някъде 6 държави. Ако ги цвъкнат върху САЩ, там могат да си образуват столица Ню Йерусалим и да си окупират околни територии.

    21:10 28.03.2026

  • 26 Професор

    28 4 Отговор
    Израелските военни са силни пред жени, деца и лекари.

    21:24 28.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гост

    23 4 Отговор

    До коментар #14 от "Както казах":

    Израел съвсем скоро ще сгъне тъпият еврейски цирк, а Нетаняхо би го убил всяко същество на планетата Земя, безплатно, промоционално...изглежда, че няма да има еврейска държава, никога!

    21:27 28.03.2026

  • 29 Отстрани

    26 4 Отговор

    До коментар #8 от "ОКО ЗА ОКО":

    Евреите загубиха вече 103 прехвалени танка Меркава от Хизбула за 2 седмици предимно от засада.
    По10-20 на ден!
    Всеки струва по 6 милиона долара!
    Общо имат 400 т.е. ¼ вече ги няма и поне 1000 души покрай тях.
    Но никой не ги е канил в Ливан. Там всеки от тях ще посрещне смъртта си.

    Коментиран от #37

    21:32 28.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гост

    29 5 Отговор
    Евреите не успяха да разберат, че никой не дава и пари за тях, защото никой не ги харесва...🤮 Могат да бомбят, колкото бомби имат, но никой, никога, няма да им симпатизира искрено, защото са Отвратителни...😊

    Коментиран от #43

    21:45 28.03.2026

  • 33 въже за моше

    22 3 Отговор
    Ч@футската и ционистка чума трябва да бъде изчистена от света.

    21:54 28.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 тдй

    5 7 Отговор

    До коментар #29 от "Отстрани":

    А тия цифри от къде ги вадиш.

    21:58 28.03.2026

  • 38 Отстрани

    16 3 Отговор
    От агенция Ал Маядийн ( Al Mayadeen) , Stay free....
    Всеки ден има по няколко клипа на горящи Меркави и на 100-200 изстреляни ракети от Хизбула по северна окупирана Палестина.

    22:03 28.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Студопор

    12 3 Отговор
    Голяма работа! Израелските удари убиха 52 момичета в девическо училище - светът не каза нищо! Тамто за Кукуригу.

    Коментиран от #44

    22:05 28.03.2026

  • 41 Град Козлодуй

    4 4 Отговор
    Дано се оправят хората.

    22:12 28.03.2026

  • 42 Съдба

    14 4 Отговор

    До коментар #24 от "Биби":

    Израел е заобиколен от врагове. Оръжията все повече се усъвършенстват и както вървят нещата скоро няма да има Израел.

    22:14 28.03.2026

  • 43 Верно

    7 3 Отговор

    До коментар #32 от "Гост":

    Съвсем верно е , съгласна съм!!!!

    22:15 28.03.2026

  • 44 Тоединсвят

    7 3 Отговор

    До коментар #40 от "Студопор":

    165 са. Кой свят да каже нещо?

    22:16 28.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Смешник

    11 3 Отговор

    До коментар #19 от "Тома":

    Фюрера изглежда не си е свършил добре работата

    Коментиран от #53

    22:24 28.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Д-р Ментал

    20 2 Отговор
    Израел се оказват много долни

    22:33 28.03.2026

  • 50 Благодаря за вниманието!

    6 3 Отговор
    Телеграм канали с реална информация за войната срещу Иран и Ливан:
    Много информация, анализи и видео материали от ударите!

    Сильний Иран ;
    Света Ал-Аксы ;
    Stay free ;
    Intel Slava ;
    Al Mayadeen ;
    Pars Today Russian ;
    Geopolitcs Prime ;
    Щебет ;
    Alsaa Plus EN ;
    Пульс Йемена (хуситов) ;
    Kaybar News Network ;

    22:44 28.03.2026

  • 51 Ъъъъ

    8 2 Отговор
    "Гебрейесус отбеляза, че при днешните инциденти...."

    Инциденти?😂

    22:58 28.03.2026

  • 52 Лумпен

    6 2 Отговор
    Сапун трябва..!
    Хигиената е над всичко..!

    23:10 28.03.2026

  • 53 така е

    10 2 Отговор

    До коментар #46 от "Смешник":

    обаче това, което днес извършват жертвите му, прави Хитлер да изглежда като безобидно хлапе.На техния фон той изглежда като един много благ и милостив човек. Днес в Иран са атакували над 80 жилищни квартала и много училища. Те воюват с жилищни сгради, с болници, с училища, с хуманитарни центрове. Нямат спирачки в омразата, злобата и жестокостта. Черните гарвани дойдоха, за да предизвестят края им, краят на злото. Това цялата вселена не може да понесе и богопрезрените ще бъдат изтрити от лицето на земята.

    Коментиран от #56

    23:11 28.03.2026

  • 54 Ма ти

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "хаха":

    Къв си бе,мЪР 60.На макятив....

    23:13 28.03.2026

  • 55 Пара - медици бол

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Николова,София":

    Всеки пара иска. Доктори не останаха !

    23:15 28.03.2026

  • 56 Ъъъъ

    6 1 Отговор

    До коментар #53 от "така е":

    "Те воюват с жилищни сгради, с болници, с училища, с хуманитарни центрове. Нямат спирачки в омразата, злобата и жестокостта."

    Приеми го като отмъщение за убийството на Нетаняху!
    Тръмп казва, че не знае кой управлява Иран, но за Израел важи същото: Кой управлява Израел в момента? Защото не е Нетаняху.
    Изглежда, че военните са взели властта, защото всички изявления се правят от военни.... Кой всъщност управлява Израел? 🤔

    П. С

    Добрата новина е, че Израел остава без ракети-прехващачи. Вече ги пазят за критичната инфраструктура и към днешна дата 8 от всеки 10 ирански ракети порадват целите си. Това съобщава WSJ.

    23:33 28.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Синтетик

    4 0 Отговор
    Евреите не са човеци, ако бяха, биха имали поне малко човещина,

    00:20 29.03.2026

  • 61 Ъъъъ

    0 2 Отговор
    Началникът на угандийската армия, генерал Мухузи Кайнеругаба, заяви, че неговите военни са готови да се намесят военно на страната на Израел във войната с Иран.

    "Искаме войната в Близкия изток да приключи сега. Светът е уморен от това. Но всякакви приказки за унищожаване или побеждаване на Израел ще ни въвлекат във войната на страната на Израел!“, написа генерал Кайнеругаба.

    Уганда...С армия от 40 000 души ще превзема Иран....🙉😂

    00:30 29.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Aлфа Bълкът

    4 1 Отговор
    Почва се – жени, деца, лекари наред. Как може да са толкова гнусен и извратен народ?

    01:11 29.03.2026

  • 64 Има зло

    4 1 Отговор
    Израел е милитаризиран вампир, който се храни с кръв и разрушения!

    01:20 29.03.2026

  • 65 сори

    1 1 Отговор
    Израелски удари убиха 9 парамедици в пет болници в Ливан..
    Е, война е.

    01:22 29.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 В седем

    1 0 Отговор
    града;!

    07:02 29.03.2026