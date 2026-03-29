Десет кувейтци са ранени при атака срещу военна база. Въздушен удар порази катарската телевизия „Ал Араби“ в Техеран

Десет кувейтски военни са били ранени при атака срещу тяхна база, предаде Франс прес, като се позова на изявление на властите на страната от Персийския залив.
В последните 24 часа към Кувейт са били насочени 14 вражески балистични ракети и 12 дрона. Те са били прехванати, но едната от тези атаки е била насочена по военна база и там са пострадали 10 военни. В базата има и причинени материални щети.
Кувейт заедно с други страни от Залива е засегнат от удари от Иран, нанасяни в отговор на американо-израелските удари по иранска територия, припомня агенцията.
Катарската телевизия „Ал Араби“ съобщи в неделя сутрин, че израелска ракета е ударила сградата, в която се намира кореспондентското ѝ бюро в иранската столица Техеран. Ударът е причинил щети, предаде "Франс прес".
Катарската медия казва, че взривът е принудил журналистите да спрат предаване на живо. Телевизията публикува кадри, на които се виждат повредени мебели и отломки от зидария. Пред сградата един от репортерите показа повредени коли и отломки по улицата.
В първите часове след публикуването на кадрите Израел не коментира обвиненията.
Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви днес, че е инструктирал армията да разшири още повече съществуващата буферна зона за сигурност в Южен Ливан, като изяви намерение коренно да промени ситуацията по безопасността там, предаде Ройтерс.
"Току-що дадох инструкции да се разшири допълнително съществуващата буферна зона за сигурност. Решени сме да променим коренно ситуацията по безопасността на Северен Израел", каза премиерът във видеоизявление от щаба на Северното командване на израелската армия.
Той посочи, че решението цели да се укрепят израелските позиции по северната граница на Израел в контекста на продължаващото напрежение на израелско-ливанската граница.
Сблъсъците там породиха опасения, че може да се стигне до по-широк регионален конфликт, отбелязва Ройтерс.
Пакистан, Саудитска Арабия, Турция и Египет обсъдиха "възможни начини за постигане на бърз и постоянен край на войната" в Близкия изток.
Това съобщи министърът на външните работи на Пакистан Ишак Дар, след края на първия ден от четиристранните дискусии на ниво външни министри, провеждащи се в Исламабад, предаде Ройтерс.
Дар заяви, че всички страни са изразили увереност в помощта на Пакистан и че Китай също напълно подкрепя инициативата да се проведат потенциални преговори между САЩ и Иран в Исламабад.
Утре дискусиите на ниво външни министри продължават.
А сега подсказва това - Вражески ракети......
Или, мисля си, дали арабите отново не се обстрелват сами, или пък - пукат по краварите и евреите.....!?
До коментар #6 от "Яшар":Като в Буча
9 НЕзрящ
До коментар #3 от "Хм...":НЕ изглежда,.. ами са ги унищожили, но за жертви не се съобщава
21:20 29.03.2026
Коментиран от #17
Коментиран от #28
17 не само
До коментар #11 от "Новините днес":в САЩ, протестите "Без крал" са в десетки държави по света, включително и в Европа. Милиони хора излязоха, за да се обявят против войната, против агресията на САЩ и Израел и против цената, която светът плаща, за да могат двама нарциси да си мерят... егото. Протест за спиране на войната имаше дори в Израел.
22:06 29.03.2026
До коментар #4 от "Яшар":Руската терАтория в " Укря " е наторена и с корейци , афганистанци, от Бряг на Слоновата Кост и ред други торове ...
21 А тъй, видяхте ли ?
......и без такива ... как били неидентифицирани дронове уж.Взривиха се близо до Коувола, в южна Финландия а премиерът Петери Орпо заяви , че са украински, които уж били пропуснали целта си в Русия: „Разследването ще определи това", каза той пред обществения радио-телевизионен оператор Yle.... Кво разследване ? Всичко е ясно и целият им път е документиран ....
22:55 29.03.2026
До коментар #22 от "ЗОРО":Въодушевени са от "успехите" на Роzzия ... 🤭😁
23:02 29.03.2026
27 Брачед,
До коментар #23 от "Тази глупост е уникална":Я разясни понятието - "Окупация на суверенна държава " ... Ливан Наш ..
23:14 29.03.2026
28 Висящият от колесник
До коментар #12 от "Небинарен ляв":бензиностанцията с ракети
както я нарече един когото го очаква народна любов скоро
23:18 29.03.2026
30 Верно е ..
До коментар #29 от "ГолямСрам":Голем срам ... СВО
23:38 29.03.2026
Операцията "епичен гняв" се превърна в "мощно цапане на гащи и запушени отходни канали по самолетоносачите).
А Тел Авив е в руини. По-зле изглежда дори от Газа.
Израелският химически завод в Негев също изгоря изпускайки отровен амоняк. Евакуират целия район.
Чалмите с фераритата скоро ще карат украински запорожци, а евреите скоро няма да карат нищо, просто защото евреи няма да има.
Око за око, че даже за три!
До коментар #33 от "Механик":Сигурно са те пуснали като представител на Москвич , да заснемеш разрушенията ? А ..🤭😁
