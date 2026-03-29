Десет кувейтци са ранени при атака срещу военна база. Въздушен удар порази катарската телевизия „Ал Араби“ в Техеран

Десет кувейтски военни са били ранени при атака срещу тяхна база, предаде Франс прес, като се позова на изявление на властите на страната от Персийския залив.

В последните 24 часа към Кувейт са били насочени 14 вражески балистични ракети и 12 дрона. Те са били прехванати, но едната от тези атаки е била насочена по военна база и там са пострадали 10 военни. В базата има и причинени материални щети.

Кувейт заедно с други страни от Залива е засегнат от удари от Иран, нанасяни в отговор на американо-израелските удари по иранска територия, припомня агенцията.

Катарската телевизия „Ал Араби“ съобщи в неделя сутрин, че израелска ракета е ударила сградата, в която се намира кореспондентското ѝ бюро в иранската столица Техеран. Ударът е причинил щети, предаде "Франс прес".

Катарската медия казва, че взривът е принудил журналистите да спрат предаване на живо. Телевизията публикува кадри, на които се виждат повредени мебели и отломки от зидария. Пред сградата един от репортерите показа повредени коли и отломки по улицата.



В първите часове след публикуването на кадрите Израел не коментира обвиненията.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви днес, че е инструктирал армията да разшири още повече съществуващата буферна зона за сигурност в Южен Ливан, като изяви намерение коренно да промени ситуацията по безопасността там, предаде Ройтерс.

"Току-що дадох инструкции да се разшири допълнително съществуващата буферна зона за сигурност. Решени сме да променим коренно ситуацията по безопасността на Северен Израел", каза премиерът във видеоизявление от щаба на Северното командване на израелската армия.

Той посочи, че решението цели да се укрепят израелските позиции по северната граница на Израел в контекста на продължаващото напрежение на израелско-ливанската граница.

Сблъсъците там породиха опасения, че може да се стигне до по-широк регионален конфликт, отбелязва Ройтерс.

Пакистан, Саудитска Арабия, Турция и Египет обсъдиха "възможни начини за постигане на бърз и постоянен край на войната" в Близкия изток.

Това съобщи министърът на външните работи на Пакистан Ишак Дар, след края на първия ден от четиристранните дискусии на ниво външни министри, провеждащи се в Исламабад, предаде Ройтерс.



Дар заяви, че всички страни са изразили увереност в помощта на Пакистан и че Китай също напълно подкрепя инициативата да се проведат потенциални преговори между САЩ и Иран в Исламабад.

Утре дискусиите на ниво външни министри продължават.