Десет кувейтци са ранени при атака срещу военна база. Въздушен удар порази катарската телевизия „Ал Араби“ в Техеран

29 Март, 2026 20:40, обновена 29 Март, 2026 21:18

БТА БТА

Десет кувейтски военни са били ранени при атака срещу тяхна база, предаде Франс прес, като се позова на изявление на властите на страната от Персийския залив.

В последните 24 часа към Кувейт са били насочени 14 вражески балистични ракети и 12 дрона. Те са били прехванати, но едната от тези атаки е била насочена по военна база и там са пострадали 10 военни. В базата има и причинени материални щети.

Кувейт заедно с други страни от Залива е засегнат от удари от Иран, нанасяни в отговор на американо-израелските удари по иранска територия, припомня агенцията.

Катарската телевизия „Ал Араби“ съобщи в неделя сутрин, че израелска ракета е ударила сградата, в която се намира кореспондентското ѝ бюро в иранската столица Техеран. Ударът е причинил щети, предаде "Франс прес".

Катарската медия казва, че взривът е принудил журналистите да спрат предаване на живо. Телевизията публикува кадри, на които се виждат повредени мебели и отломки от зидария. Пред сградата един от репортерите показа повредени коли и отломки по улицата.

В първите часове след публикуването на кадрите Израел не коментира обвиненията.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви днес, че е инструктирал армията да разшири още повече съществуващата буферна зона за сигурност в Южен Ливан, като изяви намерение коренно да промени ситуацията по безопасността там, предаде Ройтерс.

"Току-що дадох инструкции да се разшири допълнително съществуващата буферна зона за сигурност. Решени сме да променим коренно ситуацията по безопасността на Северен Израел", каза премиерът във видеоизявление от щаба на Северното командване на израелската армия.

Той посочи, че решението цели да се укрепят израелските позиции по северната граница на Израел в контекста на продължаващото напрежение на израелско-ливанската граница.

Сблъсъците там породиха опасения, че може да се стигне до по-широк регионален конфликт, отбелязва Ройтерс.

Пакистан, Саудитска Арабия, Турция и Египет обсъдиха "възможни начини за постигане на бърз и постоянен край на войната" в Близкия изток.

Това съобщи министърът на външните работи на Пакистан Ишак Дар, след края на първия ден от четиристранните дискусии на ниво външни министри, провеждащи се в Исламабад, предаде Ройтерс.

Дар заяви, че всички страни са изразили увереност в помощта на Пакистан и че Китай също напълно подкрепя инициативата да се проведат потенциални преговори между САЩ и Иран в Исламабад.

Утре дискусиите на ниво външни министри продължават.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    28 2 Отговор
    Хахаха....... иначе новината би звучала - Иран удари......
    А сега подсказва това - Вражески ракети......
    Или, мисля си, дали арабите отново не се обстрелват сами, или пък - пукат по краварите и евреите.....!?

    20:52 29.03.2026

  • 2 След поскъпването

    25 0 Отговор
    На храната от големите хранителни вериги ще останат само парко местата другото ще бъде конфискувано в полза на народа,...,или пазариш само срещу лична карта ....правителствата трябва да решат и то бързо....НЯМА ВРЕМЕ..!

    20:56 29.03.2026

  • 3 Хм...

    39 3 Отговор
    Говори се, че двадесетина xoxoли и значителен брой дронове са дали фира в база в Саудитска Арабия. Очаква се това да охлади PR мераците на киевската хунта.

    Коментиран от #9

    20:56 29.03.2026

  • 4 Яшар

    9 1 Отговор
    Явно са млади негри от сашт нарочно изложени за раняване ,като в биха - укря ,руска таратория

    Коментиран от #6, #20

    21:04 29.03.2026

  • 5 Радиоточка

    15 1 Отговор
    На някои е невъзможно да им отвориш очите преди да затворят маме банделския пролив.

    21:04 29.03.2026

  • 6 Яшар

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Яшар":

    Като в Буча

    21:04 29.03.2026

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    28 1 Отговор
    В Кувейт всичка военни бази са хАмерикански...

    21:05 29.03.2026

  • 8 Говедар

    27 0 Отговор
    Ако изгонят чифтокопитните от базата всичко ще им бъде наред.

    21:09 29.03.2026

  • 9 НЕзрящ

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хм...":

    НЕ изглежда,.. ами са ги унищожили, но за жертви не се съобщава

    21:20 29.03.2026

  • 10 Фактите

    25 1 Отговор
    Иран помля Исраел и Обора.

    21:34 29.03.2026

  • 11 Новините днес

    23 1 Отговор
    Днес Америка гори от протести. Над 3000 мирни протеста в цялата страна, над 7 милиона искат войната да спре, Тръмп да си ходи.

    Коментиран от #17

    21:37 29.03.2026

  • 12 Небинарен ляв

    25 1 Отговор
    “Вражеските ракети” естествено са на защитаващата се от амерската агресия страна ха ха. Пропагандата не спи, но…фактите са други. Евреите ядат пердах а Тръмпоча налага студени компреси. Европа няма запаси на газ, инфлацията експлоадира. Кой сега е номер едно?

    Коментиран от #28

    21:43 29.03.2026

  • 13 Това зеленото насекомо

    18 1 Отговор
    Май не си върши работата ? А?

    21:46 29.03.2026

  • 14 Биби нали си знаеш?

    1 17 Отговор
    Атома!

    21:47 29.03.2026

  • 15 Цък

    22 1 Отговор
    Тази новина е за западните дебили. Всичко свалили, но разрушения в базата , че 10 ранени.

    21:50 29.03.2026

  • 16 А базата

    17 1 Отговор
    Краварска ли е.

    22:03 29.03.2026

  • 17 не само

    19 0 Отговор

    До коментар #11 от "Новините днес":

    в САЩ, протестите "Без крал" са в десетки държави по света, включително и в Европа. Милиони хора излязоха, за да се обявят против войната, против агресията на САЩ и Израел и против цената, която светът плаща, за да могат двама нарциси да си мерят... егото. Протест за спиране на войната имаше дори в Израел.

    22:06 29.03.2026

  • 18 ...

    16 1 Отговор
    Иран е велик. Методично разрушава всичко наоколо...

    22:09 29.03.2026

  • 19 Бах

    13 0 Отговор
    Еквалайзер на Иран . Бият мръс.ниците . Ще останат в историята.. юСмърт на западните лешояди.

    22:25 29.03.2026

  • 20 Яшаре ,

    0 10 Отговор

    До коментар #4 от "Яшар":

    Руската терАтория в " Укря " е наторена и с корейци , афганистанци, от Бряг на Слоновата Кост и ред други торове ...

    22:30 29.03.2026

  • 21 А тъй, видяхте ли ?

    15 0 Отговор
    израелска ракета е ударила сградата на Катарската телевизия „Ал Араби“ Сега Катар трябва да удари Израел. Както и Финландия да удари Украйна дето 11 украински дрона се взривиха на финландска територия тоест Украйна е атакувала на практика НАТО и по чл.5 ..
    ......и без такива ... как били неидентифицирани дронове уж.Взривиха се близо до Коувола, в южна Финландия а премиерът Петери Орпо заяви , че са украински, които уж били пропуснали целта си в Русия: „Разследването ще определи това“, каза той пред обществения радио-телевизионен оператор Yle.... Кво разследване ? Всичко е ясно и целият им път е документиран ....

    22:55 29.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ТАЗИ БАЗА Я ПАЗЕШЕ ЛИЧНО ЗЕЛЕНСКИ

    12 0 Отговор
    И пак нищо не направи.

    23:01 29.03.2026

  • 25 Да , бе

    1 9 Отговор

    До коментар #22 от "ЗОРО":

    Въодушевени са от "успехите" на Роzzия ... 🤭😁

    23:02 29.03.2026

  • 26 ДОКАТО ДРУГИТЕ СЕ БИЯТ

    9 0 Отговор
    Израел краде ливанска територия. Нищо ново.

    23:03 29.03.2026

  • 27 Брачед,

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тази глупост е уникална":

    Я разясни понятието - "Окупация на суверенна държава " ... Ливан Наш ..

    23:14 29.03.2026

  • 28 Висящият от колесник

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Небинарен ляв":

    бензиностанцията с ракети
    както я нарече един когото го очаква народна любов скоро

    23:18 29.03.2026

  • 29 ГолямСрам

    6 0 Отговор
    Срамна работа е да наричаме подобни силови застрахователи с три букви ... "партньори" - та те ни рекетират икономичеси, политически и военно постоянно. Галсаувайте за още евроатлантисъм и войната скоро ще е на наша територия.

    Коментиран от #30

    23:23 29.03.2026

  • 30 Верно е ..

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "ГолямСрам":

    Голем срам ... СВО

    23:38 29.03.2026

  • 31 сладко зеле

    7 1 Отговор
    абе там само ранени! евреи ранени, америкоси ранени, сега кувейтци ранени ?!? само иранците имат убити. Да ви с : ера на тъпата евтина пропаганда!

    23:45 29.03.2026

  • 32 ха ха хааа

    2 1 Отговор
    Таваришчи , чета по други медии , че Роzzия призовала САЩ , да окаже натиск на Украйна за Мир ... 🤭😁 Но не се казва , дали е за мир или за руzкий мир ? 🤔

    00:22 30.03.2026

  • 33 Механик

    3 0 Отговор
    Гордите иранци цепнаха шушоня на израел и неговите пудели. (САЩ също са израелски пудели)
    Операцията "епичен гняв" се превърна в "мощно цапане на гащи и запушени отходни канали по самолетоносачите).
    А Тел Авив е в руини. По-зле изглежда дори от Газа.

    Коментиран от #35

    00:35 30.03.2026

  • 34 Мдаа

    4 0 Отговор
    Двата най-големи алуминиеви завода и едни от най-големите в света в ОАЕ и Бахрейн изгоряха след като Иран ги удари в отговор на бомбардирания завод за стомана.
    Израелският химически завод в Негев също изгоря изпускайки отровен амоняк. Евакуират целия район.
    Чалмите с фераритата скоро ще карат украински запорожци, а евреите скоро няма да карат нищо, просто защото евреи няма да има.

    Око за око, че даже за три!

    00:38 30.03.2026

  • 35 Монтьора ,

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Механик":

    Сигурно са те пуснали като представител на Москвич , да заснемеш разрушенията ? А ..🤭😁

    00:52 30.03.2026

  • 36 Герге ,

    0 0 Отговор
    Наистина ти пожелавам - Лека 💖 Ида мигонакарашог@зоси ..

    01:17 30.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

