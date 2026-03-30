Нощни атаки от Ливан и Йемен срещу израелските градове Хайфа и Ейлат, ракета порази химически завод

Израелските отбранителни сили отблъснаха ракетна атака от Ливан, съобщи информационна агенция Ynet.

Според новинарския портал, след като са обявили въздушна тревога, силите на IDF са прихванали няколко ракети, изстреляни от Ливан към Хайфа и околностите ѝ.

Израелската служба за бърза помощ „Маген Давид Адом“ (Червен щит на Давид) съобщи, че няма жертви в резултат на ракетната атака.

Израелският град Ейлат е бил атакуван от боен дрон, изстрелян от Йемен, предаде информационната агенция Mehr.

Според информационната агенция Ynet атаката срещу Ейлат е извършена с дрон от Йемен. Все още няма информация за ефективността на атаката.

В неделя в химически завод в индустриалната зона Неот Ховав в южен Израел избухна пожар, след като върху него падна фрагмент от ракета.

Няма опасност от изтичане на опасни вещества, съобщи The Times of Israel, позовавайки се на министъра на опазването на околната среда Идит Силман.

„Не е установено изтичане на опасни вещества или заплаха за обществеността“, заяви Силман.

Министърът отбеляза, че специалисти от министерството са огледали мястото на инцидента и са взели всички необходими проби. Въз основа на инспекциите и тестовете не е изключен риск за хората и пътищата в близост до индустриалната зона са отворени отново.

Според държавния телевизионен оператор Kan, израелските военновъздушни сили разследват инцидента, за да установят дали би било възможно ракетата да бъде свалена, без бойната глава да падне върху зоната Неот Ховав.

Според The ​​Times of Israel, повреденият химически завод принадлежи на ADAMA, дъщерно дружество на китайската компания Syngenta. Компанията произвежда селскостопански химикали като инсектициди, хербициди и фунгициди.

Мироопазващата мисия на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) съобщи рано тази сутрин, че войник от мироопазващите сили е загинал при избухването на снаряд край една от позициите им близо до село Адшит ал Кусайр в Южен Ливан, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



Още един миротворец е ранен и е в критично състояние, се казва в изявление на мисията.



"Не знаем откъде е дошъл снарядът. Започнахме разследване за установяване на всички обстоятелства около случилото се", допълва ЮНИФИЛ.

Кувейт и други държави от Персийския залив днес съобщиха за нови атаки от Иран, предаде ДПА, цитирана от БТА.



Министерството на енергетиката на Кувейт съобщи за щети, нанесени на помощна сграда към електроцентрала и завод за обезсоляване на морска вода, като отбеляза, че при удара е бил убит индийски работник.

"Сервизна сграда на завод за обезсоляване на вода, произвеждащ електроенергия, беше атакувана като част от иранската агресия срещу държавата Кувейт, което причини смъртта на индийски работник и значителни материални щети", съобщи кувейтското министерство на електроенергията и водните ресурси в "Екс".



Междувременно министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи в "Екс", че противовъздушната отбрана на страната е прехванала пет балистични ракети.



Бахрейн, Йордания, Катар и Обединените арабски емирства също отново попаднаха под обстрел от дронове и ракети, съобщи телевизия "Ал Джазира". Ракетите са били прехванати.