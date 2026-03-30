Силен дъжд блокира полети на летище „Сабиха Гьокчен“ в Истанбул

30 Март, 2026 08:56 941 3

Десетки полети отменени и пренасочени, авиокомпании съобщават за сериозни смущения

Силен дъжд блокира полети на летище „Сабиха Гьокчен“ в Истанбул - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Интензивни валежи в района на Истанбул доведоха до сериозни нарушения във въздушния трафик на международното летище „Сабиха Гьокчен“, съобщава ТРТ Хабер, предава БТА.

Множество самолети, опитали се да кацнат през нощта, са били принудени да останат продължително време във въздуха, преди да бъдат пренасочени към летище „Истанбул“ и други близки аерогари.

Заради неблагоприятните метеорологични условия ръководството на летището е взело решение всички полети за деня да бъдат отменени.

От авиокомпанията AJet съобщават, че са засегнати 51 техни полета, докато Pegasus обяви анулирането на 76 полета по същата причина.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    0 0 Отговор
    Тъкмо да измие прахоляка.

    09:17 30.03.2026

  • 2 фър,фър

    0 2 Отговор
    Добре де,високи технологии,строителство на супер ниво,радари.Един дъжд спира трафика.Пак е спестявано.И не им броя колко милиарди потънаха в това летище то си е тяхна работа.Виждаме и как след 53 години колко пъти отлагат полета до Луната.Страх ги тресе ако нещо стане.Как преди половин век можеха,а днес -не.Това не говори добре за смяна на поколенията и нивото на знания.Като гледам наш Киро простото с една хартийка уж от Харвард какви знания има ми става ясно.

    Коментиран от #3

    09:20 30.03.2026

  • 3 Ганьо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "фър,фър":

    Първо прочети за кое летище иде реч, ако не знаеш питай чичко Гугъл и после коментирай..

    09:56 30.03.2026

