Силен дъжд блокира полети на летище „Сабиха Гьокчен“ в Истанбул

Интензивни валежи в района на Истанбул доведоха до сериозни нарушения във въздушния трафик на международното летище „Сабиха Гьокчен“, съобщава ТРТ Хабер, предава БТА.

Множество самолети, опитали се да кацнат през нощта, са били принудени да останат продължително време във въздуха, преди да бъдат пренасочени към летище „Истанбул“ и други близки аерогари.

Заради неблагоприятните метеорологични условия ръководството на летището е взело решение всички полети за деня да бъдат отменени.

От авиокомпанията AJet съобщават, че са засегнати 51 техни полета, докато Pegasus обяви анулирането на 76 полета по същата причина.