ЕС свиква извънредно заседание на енергийните министри заради напрежението в Близкия изток

Министрите на енергетиката на страните от Европейския съюз ще проведат извънредно онлайн заседание утре, съобщава Съветът на ЕС. Основната цел на срещата е да бъдат обсъдени възможности за координиран европейски подход на фона на развитието на ситуацията в Близкия изток, предава БТА.
Заседанието ще се проведе дистанционно, като не се очаква приемането на конкретни решения.
Само седмица по-рано онлайн среща проведоха и финансовите министри от еврозоната. След нея еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис предупреди, че напрежението в Близкия изток може да окаже негативно влияние върху икономиката на ЕС, включително чрез повишаване на инфлацията и забавяне на растежа.
По негови думи предварителни оценки показват, че икономическият растеж в еврозоната може да бъде с 0,4% по-нисък от прогнозите на Европейската комисия, а инфлацията - с около 1% по-висока от очакваното. При продължителна нестабилност негативният ефект може да се задълбочи, като ръстът да се понижи с до 0,6% в рамките на тази и следващата година.
Домбровскис подчерта, че става дума за оценки, а не за окончателни прогнози.
В работен документ на Европейската комисия се посочва, че ЕС е изправен пред риск от прекъсвания на енергийните доставки, като транспортният сектор остава силно зависим от вноса на петрол и петролни продукти.
ЕК призовава за ускоряване на прехода към електрифицирана икономика, като отбелязва, че нисковъглеродната електрификация е ключов инструмент за повишаване на енергийната сигурност и намаляване на зависимостта от външни сътресения.
1 честен ционист
10:39 30.03.2026
2 Пожелавам
Коментиран от #18, #28
10:39 30.03.2026
3 ЕС свиква рояк калинки бръмбари
10:39 30.03.2026
4 Европеец
Коментиран от #19
10:39 30.03.2026
5 Директора👨✈️
То всичко отиде в канала, те си играя на заседания. А няма един нормален там, който да се изправи и да каже, че проблема е във войната, която Тромпета започна за кеф, влас, его, петрол и пари.
Защо един "лидер" от ЕС не го кажа. Няма такива страхливци, няма.
Европа е ТОТАЛ ЩЕТА от гледна точка управление!
10:39 30.03.2026
6 Зевс
10:39 30.03.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #21
10:39 30.03.2026
8 който воюва плаща
10:40 30.03.2026
9 авантгард
Ще чакате на опашката за ресурси, ако изобщо ви дойде реда след всичко което сътворихте.
10:40 30.03.2026
10 Последния Софиянец
10:40 30.03.2026
11 Ццц
10:42 30.03.2026
12 30032026
10:46 30.03.2026
13 Нестабилността на
10:46 30.03.2026
14 Б Машалов
10:48 30.03.2026
15 ДрайвингПлежър
10:55 30.03.2026
16 Логика баце
1. Махаме евтините енергоносители
2. Намираме скъпи енергоносители
3. Местим индустрията на други континенти
4. Плащаме мита
5. Криза, що така?
Тия кой ги е избирал?? КОЙ?!
Коментиран от #17
10:56 30.03.2026
17 ДрайвингПлежър
До коментар #16 от "Логика баце":Ами всъщност то единия от проблемите е, че никой не ги е избирал Урсулите...
11:04 30.03.2026
18 Русия какво
До коментар #2 от "Пожелавам":Общо има ? Санкциите на Русия от 2023, а кризата е от 01.03.2026, може да е свързана с операцията в Иран ? Или не ?:)))
Коментиран от #23
11:04 30.03.2026
19 Москва
До коментар #4 от "Европеец":какво общо има ?
11:05 30.03.2026
20 Артилерист
Коментиран от #22
11:07 30.03.2026
21 Нефт и газ има
До коментар #7 от "Последния Софиянец":по целия свят. Русия просто е една от 50-60, които продават нефт, не си представяйте че нефта е нещо което го няма. Просто цената на борсите е по - висока заради конфликта в Иран.
Коментиран от #25
11:08 30.03.2026
22 Нищо общо няма Урсула
До коментар #20 от "Артилерист":Санкциите на Русия от 2023, а повишаването на цените на борсите е от 01.03.2026, с операцията в Иран и затварянето на Ормузкия проток.
11:11 30.03.2026
23 Стенли
До коментар #18 от "Русия какво":Има има защото можеше да получаваме евтини енергийни източници , но ситуацията в този така наречен ЕС хич не весела вчера четох в сайта инвеститор бг че с тридесет процента са се увеличили затварянето на фабрики във Франция заради азиатския внос и митата , налагайте налагайте още санкции на Руската федерация и далеч ще стигнем🤨
11:28 30.03.2026
24 хаха🤣
11:28 30.03.2026
25 Тишо културиста
До коментар #21 от "Нефт и газ има":Емили знам че ти пука на епилираното ∆π€ннце за цената на нефта ,твоята е лесна буташ щепсела на тротинетката 🛴 и не след дълго политашшш !
Коментиран от #29
11:31 30.03.2026
26 тия с техните събрания станаха смешни
Нека намалят акциза и ДДС то на половина ....Австралия така направи .
11:31 30.03.2026
27 А ГДЕ
11:32 30.03.2026
28 Какво общо имат санкциите
До коментар #2 от "Пожелавам":Руският газ е скъп и неизгоден за Европа. Ако не вярвате проверете цените, руски газ цена в България през 2021 - 100лв // MWh, американски газ цена в България през март 2026 -60лв // MWh.
12:06 30.03.2026
29 А тоя
До коментар #25 от "Тишо културиста":Ток за тротинетката? Дет вика Джереми Кларксън, някви гоблини и елфи ще го правят, в магическата гора
12:20 30.03.2026