ЕС свиква извънредно заседание на енергийните министри заради напрежението в Близкия изток

Министрите на енергетиката на страните от Европейския съюз ще проведат извънредно онлайн заседание утре, съобщава Съветът на ЕС. Основната цел на срещата е да бъдат обсъдени възможности за координиран европейски подход на фона на развитието на ситуацията в Близкия изток, предава БТА.

Заседанието ще се проведе дистанционно, като не се очаква приемането на конкретни решения.

Само седмица по-рано онлайн среща проведоха и финансовите министри от еврозоната. След нея еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис предупреди, че напрежението в Близкия изток може да окаже негативно влияние върху икономиката на ЕС, включително чрез повишаване на инфлацията и забавяне на растежа.

По негови думи предварителни оценки показват, че икономическият растеж в еврозоната може да бъде с 0,4% по-нисък от прогнозите на Европейската комисия, а инфлацията - с около 1% по-висока от очакваното. При продължителна нестабилност негативният ефект може да се задълбочи, като ръстът да се понижи с до 0,6% в рамките на тази и следващата година.

Домбровскис подчерта, че става дума за оценки, а не за окончателни прогнози.

В работен документ на Европейската комисия се посочва, че ЕС е изправен пред риск от прекъсвания на енергийните доставки, като транспортният сектор остава силно зависим от вноса на петрол и петролни продукти.

ЕК призовава за ускоряване на прехода към електрифицирана икономика, като отбелязва, че нисковъглеродната електрификация е ключов инструмент за повишаване на енергийната сигурност и намаляване на зависимостта от външни сътресения.