ЕС свиква извънредно заседание на енергийните министри заради напрежението в Близкия изток

30 Март, 2026 10:36 1 068 29

Брюксел обсъжда рискове за инфлацията, растежа и енергийната сигурност на фона на глобалната нестабилност

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министрите на енергетиката на страните от Европейския съюз ще проведат извънредно онлайн заседание утре, съобщава Съветът на ЕС. Основната цел на срещата е да бъдат обсъдени възможности за координиран европейски подход на фона на развитието на ситуацията в Близкия изток, предава БТА.

Заседанието ще се проведе дистанционно, като не се очаква приемането на конкретни решения.

Само седмица по-рано онлайн среща проведоха и финансовите министри от еврозоната. След нея еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис предупреди, че напрежението в Близкия изток може да окаже негативно влияние върху икономиката на ЕС, включително чрез повишаване на инфлацията и забавяне на растежа.

По негови думи предварителни оценки показват, че икономическият растеж в еврозоната може да бъде с 0,4% по-нисък от прогнозите на Европейската комисия, а инфлацията - с около 1% по-висока от очакваното. При продължителна нестабилност негативният ефект може да се задълбочи, като ръстът да се понижи с до 0,6% в рамките на тази и следващата година.

Домбровскис подчерта, че става дума за оценки, а не за окончателни прогнози.

В работен документ на Европейската комисия се посочва, че ЕС е изправен пред риск от прекъсвания на енергийните доставки, като транспортният сектор остава силно зависим от вноса на петрол и петролни продукти.

ЕК призовава за ускоряване на прехода към електрифицирана икономика, като отбелязва, че нисковъглеродната електрификация е ключов инструмент за повишаване на енергийната сигурност и намаляване на зависимостта от външни сътресения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    6 15 Отговор
    50л/седмица за Ганчо да не се шляе много много с таратайката.

    10:39 30.03.2026

  • 2 Пожелавам

    29 4 Отговор
    Налагайте санкции на Русия , и се запазвайте със свещи.

    Коментиран от #18, #28

    10:39 30.03.2026

  • 3 ЕС свиква рояк калинки бръмбари

    21 4 Отговор
    да попърхат малко с криле

    10:39 30.03.2026

  • 4 Европеец

    25 4 Отговор
    Какво свикват тия недоразумения бе..... Изходът е един самолета и на килимчето в Москва, Путина е жаловит и ще пусне кранчето.... Ама откъде толкова акъл в европейските пудели....

    Коментиран от #19

    10:39 30.03.2026

  • 5 Директора👨‍✈️

    25 3 Отговор
    Тия нашите европейски "лидери" са само по заседания и работни групи. Действия никакви. Да седнат да ядат и да пият, в това са №1
    То всичко отиде в канала, те си играя на заседания. А няма един нормален там, който да се изправи и да каже, че проблема е във войната, която Тромпета започна за кеф, влас, его, петрол и пари.
    Защо един "лидер" от ЕС не го кажа. Няма такива страхливци, няма.
    Европа е ТОТАЛ ЩЕТА от гледна точка управление!

    10:39 30.03.2026

  • 6 Зевс

    22 4 Отговор
    Айде няма нужда, всички знаем, че за Иран също е виновен Путин, а Перчема е за Нобел за мир, а Биби е хуманитарен служител на годината :)

    10:39 30.03.2026

  • 7 Последния Софиянец

    10 6 Отговор
    В Русия има много нефт и газ.

    Коментиран от #21

    10:39 30.03.2026

  • 8 който воюва плаща

    9 4 Отговор
    а тръмпи мисли само и единствено за себе си . другите сами да се оправят . да пращат готовия батальон от източния фланг в орзмундския проток . изкат петрол без пари .

    10:40 30.03.2026

  • 9 авантгард

    17 3 Отговор
    Късно е либе за китка.
    Ще чакате на опашката за ресурси, ако изобщо ви дойде реда след всичко което сътворихте.

    10:40 30.03.2026

  • 10 Последния Софиянец

    13 4 Отговор
    Могат да управляват ЕС онлайн а да се гласува онлайн не може.

    10:40 30.03.2026

  • 11 Ццц

    15 2 Отговор
    Я се съберете, че скоро не сте си приказвали на "високо равнище". Изпуснахте си маймуната да направи пакости на тръбопровода "Дружба" иначе унгарците щяха да ви помогнат с кризата. И да лъсне интелектуалната криза на ЕС ръководството.

    10:42 30.03.2026

  • 12 30032026

    16 2 Отговор
    Иран е под всякакво ембарго вече повече от 40 години а сега тези дето го причинявайки не могат да издържат дори 30 дни на наложеното от Иран енергийно възпрепятстване.

    10:46 30.03.2026

  • 13 Нестабилността на

    17 2 Отговор
    ЕС е резултат от политиката на ЕК.

    10:46 30.03.2026

  • 14 Б Машалов

    14 2 Отговор
    КАК е -------ГРИИН ДИИЛ , А КВОТИТЕ, ВЪГЛИЩНИТЕ ЦЕНТРАЛИ, БЕЛЕНЕ, ОЗОНОВИЯТ СЛОИ ГРЕТА

    10:48 30.03.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    12 2 Отговор
    Стига бе... ма нали вече бяхме решили проблемите и проблеми няма?!

    10:55 30.03.2026

  • 16 Логика баце

    16 4 Отговор
    Няма такъв провал..
    1. Махаме евтините енергоносители
    2. Намираме скъпи енергоносители
    3. Местим индустрията на други континенти
    4. Плащаме мита
    5. Криза, що така?

    Тия кой ги е избирал?? КОЙ?!

    Коментиран от #17

    10:56 30.03.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    13 3 Отговор

    До коментар #16 от "Логика баце":

    Ами всъщност то единия от проблемите е, че никой не ги е избирал Урсулите...

    11:04 30.03.2026

  • 18 Русия какво

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пожелавам":

    Общо има ? Санкциите на Русия от 2023, а кризата е от 01.03.2026, може да е свързана с операцията в Иран ? Или не ?:)))

    Коментиран от #23

    11:04 30.03.2026

  • 19 Москва

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    какво общо има ?

    11:05 30.03.2026

  • 20 Артилерист

    14 4 Отговор
    Не кризата в Близкия изток, а безумната политика на Урсула и Кая докараха енергийната криза в ЕС. Те гръмогласно обясняваха, че имало достатъчно други източници да се вземе петрол и газ вместо от Русия. Сега имитират дейност със заседания и празнословия с различни министри. Само че петрола и газа се пренасят с танкери или по тръби, а такива изгледи засега отнийде не се видят...

    Коментиран от #22

    11:07 30.03.2026

  • 21 Нефт и газ има

    2 12 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    по целия свят. Русия просто е една от 50-60, които продават нефт, не си представяйте че нефта е нещо което го няма. Просто цената на борсите е по - висока заради конфликта в Иран.

    Коментиран от #25

    11:08 30.03.2026

  • 22 Нищо общо няма Урсула

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Артилерист":

    Санкциите на Русия от 2023, а повишаването на цените на борсите е от 01.03.2026, с операцията в Иран и затварянето на Ормузкия проток.

    11:11 30.03.2026

  • 23 Стенли

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "Русия какво":

    Има има защото можеше да получаваме евтини енергийни източници , но ситуацията в този така наречен ЕС хич не весела вчера четох в сайта инвеститор бг че с тридесет процента са се увеличили затварянето на фабрики във Франция заради азиатския внос и митата , налагайте налагайте още санкции на Руската федерация и далеч ще стигнем🤨

    11:28 30.03.2026

  • 24 хаха🤣

    10 3 Отговор
    Кво стана бре Зелени Екоталибани ,въртят ли перките и бумкат ли яко соларите ,кво става с Плана за Възстановяване или по скоро Разоряване ?

    11:28 30.03.2026

  • 25 Тишо културиста

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Нефт и газ има":

    Емили знам че ти пука на епилираното ∆π€ннце за цената на нефта ,твоята е лесна буташ щепсела на тротинетката 🛴 и не след дълго политашшш !

    Коментиран от #29

    11:31 30.03.2026

  • 26 тия с техните събрания станаха смешни

    5 3 Отговор
    Само събрания и нищо реално после да са свършили !
    Нека намалят акциза и ДДС то на половина ....Австралия така направи .

    11:31 30.03.2026

  • 27 А ГДЕ

    7 3 Отговор
    МърсУлата ?А где Кая Калас ,постната балтийска шпрота ?

    11:32 30.03.2026

  • 28 Какво общо имат санкциите

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пожелавам":

    Руският газ е скъп и неизгоден за Европа. Ако не вярвате проверете цените, руски газ цена в България през 2021 - 100лв // MWh, американски газ цена в България през март 2026 -60лв // MWh.

    12:06 30.03.2026

  • 29 А тоя

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Тишо културиста":

    Ток за тротинетката? Дет вика Джереми Кларксън, някви гоблини и елфи ще го правят, в магическата гора

    12:20 30.03.2026

