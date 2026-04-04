Иран екзекутира двама членове на терористична групировка

4 Април, 2026 09:39 2 138 28

Бойци извършиха серия от въоръжени нападения и бомбени атентати в Техеран

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Иранските власти изпълниха смъртните присъди на двама членове на терористичната група Моджахедин-е Халк (Народната организация на муджахидините на Иран, забранена в Иран), признати за виновни в тероризъм. Това съобщи иранската информационна агенция Тасним.

Според агенцията двамата терористи са обесени в Техеран, след като Върховният съд на Ислямската република потвърди смъртните им присъди. Агенцията отбелязва, че бойци, под външно ръководство, са извършили серия от въоръжени нападения и бомбени атентати в иранската столица. Те са били отговорни и за финансовата подкрепа и отдаването под наем на безопасни жилища, които са били използвани като работилници за сглобяване на малки ракетни установки и самоделни бомби, както и като скривалища за други членове на групата. Съобщава се, че са получили парите в криптовалутни траншове от координатори в чужбина.

Извършителите са били хванати на местопрестъплението при опит да извършат друго нападение с помощта на четири подготвени ракетни установки. Ирански съд ги призна за виновни във въоръжен бунт, заговор срещу националната сигурност и терористични актове, насочени към сваляне на държавната система на Ислямската република. Основание за смъртното наказание бяха откритите доказателства, включително маскировки, записи от видеонаблюдение и самопризнания от самите обвиняеми.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    6 6 Отговор
    Иран и мене да екзекутира защото съм Джендър 🔪☠️☠️

    Коментиран от #12

    09:40 04.04.2026

  • 2 Ха ха ха ха

    2 18 Отговор
    Същите работи ги прави и Иран в Йемен, Ливан, Палестина, Ирак, Сирия и нататък.

    09:41 04.04.2026

  • 3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 5 Отговор
    Искам соросите привърженици на Иран да ме сготвят и изядат и да ме екзекутират защото съм Джендър 🔪☠️☠️

    09:41 04.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Резерв+ Внимание

    4 14 Отговор
    Русия подписа Указ за включване на Жените във (резерв+)
    Всяка жена от18 до 63 подлежи на мобилизация при Нужда!!

    Коментиран от #6, #8, #13, #14, #19

    09:42 04.04.2026

  • 6 Българин

    3 15 Отговор

    До коментар #5 от "Резерв+ Внимание":

    А честито на Рускините
    Значи скоро че гледаме клипчета и със Рускини унищожавани от Дронове

    09:43 04.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Паветник!

    13 5 Отговор

    До коментар #5 от "Резерв+ Внимание":

    Във всяка една държава жените се мобилизират при нужда!!! И в нашата, включително !!!

    Коментиран от #15, #18

    09:44 04.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мурка

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "И това какво го интересува":

    тия ги създаде ------САЩ и им даваше БЕЗПЛАТНО СТИНГЪРИ

    09:45 04.04.2026

  • 11 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Аз пък си помислих че ги е наградила

    09:46 04.04.2026

  • 12 Умен ли си?

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    В иран има законен трети пол бе Оливиерник

    09:51 04.04.2026

  • 13 И какво чудно има в това

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Резерв+ Внимание":

    нека научат как да превързват рани, как се готви за войска, грижа в полеви болници, как да се пазят при война и т.н

    Такива обучения има в много западни държави.

    Коментиран от #20

    09:52 04.04.2026

  • 14 Както казва Путин

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Резерв+ Внимание":

    Ета Проста Измет!!

    09:52 04.04.2026

  • 15 А Уж бяха Сила….

    1 9 Отговор

    До коментар #8 от "Паветник!":

    Боже боже
    Стигнахме и до жените
    Явно СВО върви по план!

    Коментиран от #17

    09:54 04.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кой

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "А Уж бяха Сила….":

    Бе? Украинците ли? Там купища жени измряха на фронта !!!

    09:56 04.04.2026

  • 18 Да когато е застрашено съществуването на

    0 6 Отговор

    До коментар #8 от "Паветник!":

    Държавата

    До къде се докара Бункерният стратег

    09:57 04.04.2026

  • 19 До последният Руснак

    0 7 Отговор

    До коментар #5 от "Резерв+ Внимание":

    Тази година се очаква да се вдигнат загубите на Руснаците Драстично

    50-70к месечно

    Не само жените но и юношите трябва да паднат на фронта

    09:58 04.04.2026

  • 20 Да ничо чудно няма

    1 6 Отговор

    До коментар #13 от "И какво чудно има в това":

    Когато една държава е във Тотална война болници и лечебни заведения не стигат гробищните паркове растът със бърз темп и точно тогава идват жените те стават гробари медици и в някои случай войни

    Това е Русия ще се бием до последният жив Руснак

    10:02 04.04.2026

  • 21 Тольо Цайса с Брадъта

    4 0 Отговор
    Нещо ЕС и Свободната Демократична Общност ,много се е загрижила за правата на муджахъдийните ,ка к да го разбирам,че нещо съвсем се обърках вече ?

    11:31 04.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈

    5 0 Отговор
    Ами вече съвсем се обърках,пояснявайте в сутришните инструкции даже ,ако трябва и за муджахидини да викаме !За пари всичко правиме !

    11:36 04.04.2026

  • 24 Сокереш

    0 5 Отговор
    "Иран екзекутира двама членове на терористична групировка"

    Те депортират собствените си хора?! Какво означава това, започна гражданска война!?

    Коментиран от #25, #28

    12:13 04.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Александър Тацов

    1 1 Отговор
    Тук е пълно с ЧервеноРуски скрабббб...ха-ха-ха
    Да си бегат в Родината, Сев. Коч.на, Матушката на техните дедовци АБпФК...къшшшшшшшшшшш

    15:55 04.04.2026

  • 27 Черноморец

    0 0 Отговор
    Чудно няма само Израел да има правото да отстрелва терористи, сега израелските агенти ги грози същата участ.

    16:59 04.04.2026

  • 28 Нетаняху

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Сокереш":

    Ако смяташ тия от Мосад за хора от клана на аятолаха нещо трябва да си слънчасъл

    17:01 04.04.2026

