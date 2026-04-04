"Иран екзекутира двама членове на терористична групировка"

Иранските власти изпълниха смъртните присъди на двама членове на терористичната група Моджахедин-е Халк (Народната организация на муджахидините на Иран, забранена в Иран), признати за виновни в тероризъм. Това съобщи иранската информационна агенция Тасним.

Според агенцията двамата терористи са обесени в Техеран, след като Върховният съд на Ислямската република потвърди смъртните им присъди. Агенцията отбелязва, че бойци, под външно ръководство, са извършили серия от въоръжени нападения и бомбени атентати в иранската столица. Те са били отговорни и за финансовата подкрепа и отдаването под наем на безопасни жилища, които са били използвани като работилници за сглобяване на малки ракетни установки и самоделни бомби, както и като скривалища за други членове на групата. Съобщава се, че са получили парите в криптовалутни траншове от координатори в чужбина.

Извършителите са били хванати на местопрестъплението при опит да извършат друго нападение с помощта на четири подготвени ракетни установки. Ирански съд ги призна за виновни във въоръжен бунт, заговор срещу националната сигурност и терористични актове, насочени към сваляне на държавната система на Ислямската република. Основание за смъртното наказание бяха откритите доказателства, включително маскировки, записи от видеонаблюдение и самопризнания от самите обвиняеми.