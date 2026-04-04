Индия отрече ирански танкер да е променил маршрута си поради проблеми с плащанията

Индийското Министерство на петрола и природния газ отрече съобщенията, че танкерът Ping Shun, който е пътувал за Индия и е превозвал ирански петрол, е променил маршрута си и сега се е насочил към Китай поради проблеми с плащанията. Министерството публикува съответно изявление в социалните си медии.

„Новинарските съобщения и публикациите в социалните медии за отклоняването на иранска петролна пратка, предназначена за Вадинар, Индия, към Китай поради „проблеми с плащанията“, са фактически неверни. Индия внася петрол от повече от 40 държави и компаниите имат пълна свобода да избират своите източници и региони за покупките си на петрол въз основа на търговски съображения“, заяви министерството.

Министерството подчерта, че „на фона на прекъсвания на доставките от Близкия изток, индийските рафинерии са задоволили своите нужди от петрол, включително от Иран, и противно на слуховете, няма пречки за плащането на иранския петрол“.

„Твърденията за пренасочване на корабите не отчитат спецификата на търговията с петрол“, добави индийското министерство на петрола, обяснявайки, че документите често посочват предварителни пристанища на разтоварване, „докато морските товари могат да променят дестинациите си по средата на пътуването поради оптимизация на търговията и оперативна гъвкавост“.

По-рано The Times of India съобщи, че танкер под чуждестранен флаг, превозващ 600 000 барела ирански петрол, е планирано да пристигне в индийското пристанище Вадинар на 4 април. Според данни на аналитичната компания Kpler обаче, танкерът Aframax Ping Shun, който беше поставен в списъка със санкции на САЩ през 2025 г., сега посочва китайското пристанище Донгин като своя дестинация. Според Сумит Ритолия, водещ анализатор по рафиниране в Kpler, промяната на дестинацията на танкера е обусловена от проблеми с плащанията: продавачите затягат условията си, изоставяйки предишната практика да предоставят 30-60-дневни отсрочки на плащането в полза на пълно предплащане или бързо уреждане.

Петролът на борда на „Пинг Шун“ трябваше да бъде първата пратка ирански суров петрол, закупена от Индия от 2019 г. насам. След неотдавнашното решение на Вашингтон да отмени временно санкциите, индийските рафинерии обмисляха закупуването на няколко пратки ирански суров петрол, които вече са в транзит.