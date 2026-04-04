Експлозия в произрелски център в Нидерландия

4 Април, 2026 17:07 2 301 30

Инцидентът е станал в Нейкерк, близо до Амстердам

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Нидерландската полиция разследва нощна експлозия, за която произраелска организация твърди, че е била насочена към нейния център в страната.

Полицията съобщи, че експлозията, която се е случила в Нейкерк, близо до Амстердам, е причинила само ограничени щети. Няма пострадали и няма арестувани, съобщи полицията в X. Групата „Християни за Израел“ заяви, че експлозията е била насочена към нейния израелски център в Нейкерк.

„Атаката е част от тревожна тенденция на по-ранни атаки срещу еврейски и произраелски цели в Нидерландия и Белгия“, съобщи групата на уебсайта си.

Не е ясно дали нощната атака е свързана с войната в Иран, но израелското външно министерство заяви миналия месец, че „епидемия от антисемитизъм бушува“ в Нидерландия след експлозия в еврейско училище в Амстердам на фона на ескалиращото регионално насилие в Близкия изток.

Сигурността в столицата беше засилена след подобни инциденти в холандския град Ротердам и Лиеж в съседна Белгия, съобщи тогава град Амстердам.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Каквото

    79 1 Отговор
    Повикало, такова се обадило! Израелците избиват цивилни деца и жени като терористи!

    Коментиран от #7

    17:13 04.04.2026

  • 5 Историк

    67 1 Отговор
    Поредното доказателство ,че целият свят обича евреите

    17:16 04.04.2026

  • 6 смех

    47 1 Отговор
    То има ли холандци в нидерландия още

    Коментиран от #10

    17:17 04.04.2026

  • 7 Европеец

    65 1 Отговор

    До коментар #4 от "Каквото":

    Ами те израелците са си терористи..... Колко беззащитни цивилни и Деца убиха в ивицата Газа.... Колко пъти бомбардираха ядрените съоръжения на Иран, та са и ядрени терористи..... Мисля, че българите които са ги спасявали на времето, не биха направи ли това днес...

    17:19 04.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Барбалей

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "смех":

    Има...от Полша

    17:32 04.04.2026

  • 11 Гост

    41 1 Отговор
    За съжаление в 21 век зверствата стават на верска основа. Хагсет щял да прави "Кръстоносен поход"! Разни протестантски юдо-християнски секти в САЩ очакват Амагердона и второто пришествие! Побъркана работа!

    17:32 04.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 На 19 април

    20 1 Отговор
    Изпращаме петроханска5а хунта в канала и пускаме водата не ни трябват фашисти които. Искат да забраняват медии и вършат предателства зад гърба на народа

    17:33 04.04.2026

  • 14 Българче

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Чичо, татко ти те е правил когато изобщо не е имал мерак.

    17:34 04.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Народен съд

    27 1 Отговор
    Не може света да те заобича ако провеждаш геноцид в три съседни държави и избиваш невинни жени и деца.

    17:36 04.04.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    19 1 Отговор
    В Стария Завет, което е еврейската Библия е записано " Който сее ветрове, ще жъне бури".

    17:37 04.04.2026

  • 18 Много тролчета през ваканцията

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кухоглава копейка":

    Еврейче, резаче ли си, че така се вживяваш?

    17:38 04.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Що щат

    24 1 Отговор
    Еврейски и произраелски центрове под път и над път из Европа??? Как така, християни работят за еврейски ценности и каузи??? Те техни, християнски, нямат ли си??? Или цял свят трябва да обслужваме само тази нагла, алчна и жестока паплач???

    17:42 04.04.2026

  • 21 Иван

    16 0 Отговор
    Няма ли ционистки университет в Нидерландия?

    17:43 04.04.2026

  • 22 Милен

    18 0 Отговор
    След около 2месеца започва световното по футбол в Северна Америка, какви ли ,, фойерверки" се готвят за там.

    17:47 04.04.2026

  • 23 Браво

    9 0 Отговор
    Това заслужават жидовете, поклон!

    17:50 04.04.2026

  • 24 Бой по кратуните на еврейските

    12 0 Отговор
    Фашисти !

    18:06 04.04.2026

  • 25 Колко странно

    8 0 Отговор
    Каква ли е причината?

    18:07 04.04.2026

  • 26 ВВП

    3 0 Отговор
    Всички обичат еврейските мишоци..

    18:53 04.04.2026

  • 27 В немските бани са на сигур

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Торбалан":

    Там ги охраняват въоражени мъже

    19:02 04.04.2026

  • 28 СЛОНА

    1 0 Отговор
    КОЛКО Е СВЕТЛО И КРАСИВО Е ВЪТРЕ В СГРАДАТА!!!...

    19:08 04.04.2026

  • 29 Ко речи?

    2 0 Отговор
    Произрелски? Вярно ли, мисирко Милена!?

    19:14 04.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

