Експлозия в произрелски център в Нидерландия

Нидерландската полиция разследва нощна експлозия, за която произраелска организация твърди, че е била насочена към нейния център в страната.

Полицията съобщи, че експлозията, която се е случила в Нейкерк, близо до Амстердам, е причинила само ограничени щети. Няма пострадали и няма арестувани, съобщи полицията в X. Групата „Християни за Израел“ заяви, че експлозията е била насочена към нейния израелски център в Нейкерк.

„Атаката е част от тревожна тенденция на по-ранни атаки срещу еврейски и произраелски цели в Нидерландия и Белгия“, съобщи групата на уебсайта си.

Не е ясно дали нощната атака е свързана с войната в Иран, но израелското външно министерство заяви миналия месец, че „епидемия от антисемитизъм бушува“ в Нидерландия след експлозия в еврейско училище в Амстердам на фона на ескалиращото регионално насилие в Близкия изток.

Сигурността в столицата беше засилена след подобни инциденти в холандския град Ротердам и Лиеж в съседна Белгия, съобщи тогава град Амстердам.