Арагчи: Ударите на САЩ и Израел по АЕЦ в Бушер могат да унищожат живота в столиците на страните от Персийския залив

4 Април, 2026 18:27, обновена 4 Април, 2026 18:35 9 882 56

  • иран-
  • аец-
  • бушер-
  • удари-
  • персийски залив-
  • израел-
  • сащ-
  • абас арагчи

Радиоактивните отпадъци са по-опасни за тях, отколкото за Техеран, заяви иранският външен министър

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ и Израел бомбардираха атомната електроцентрала в Бушер четири пъти, но тези атаки представляват по-голяма заплаха за страните от Персийския залив, заяви в Х иранският външен министър Абас Арагчи.

„Радиоактивните отпадъци ще сложат край на живота в столиците на страните от Персийския залив, а не в Техеран. Атаките срещу нашите нефтохимически съоръжения също имат реални цели“, написа той.

Министърът предложи да се припомни „възмущението“, изразено от западните страни относно обстрела на Запорожката атомна електроцентрала.

Според ръководителя на „Росатом“ Алексей Лихачов, реакторът на атомната електроцентрала в Бушер съдържа 72 тона ядрено гориво, а други 210 тона отработено гориво се намират в басейните за отработено гориво. „Това е огромна маса от делящ се материал“, отбеляза той, добавяйки, че авария би била регионално бедствие, нещо, което всички страни в конфликта, „независимо от политическата им принадлежност“, трябва да разберат. Той сравни възможните последици от директно попадение с катастрофата в Чернобил.

Атомната електроцентрала в Бушер претърпя вече четвъртата си атака от началото на американско-израелската военна операция срещу Иран. Експлозията уби служител и повреди спомагателна сграда.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Западен ротшилдов политик

    16 68 Отговор
    Боли ни ханша за Бушер

    Коментиран от #54

    18:36 04.04.2026

  • 2 Ротшилд

    62 10 Отговор
    Важнпто е да има."демокрация" и "демократи" ахаха

    18:37 04.04.2026

  • 3 Путлер

    17 56 Отговор
    Боли ме бронята за 1.5 млн загинали вати в "Украйна". Важното е Дерипаска да е добре и Кажаева в Швейцария.

    Коментиран от #37

    18:38 04.04.2026

  • 4 Терор

    76 13 Отговор
    Само трибуквен застраховател може да рекетира с изполването на АЕЦ като цел. Гласувайте за още евроатлантизъм и скоро войната ще е на наша територия.

    18:38 04.04.2026

  • 5 Западен демократ към нпо

    43 7 Отговор
    Важното е Сорос да е добре.

    18:39 04.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кажете честно

    55 6 Отговор
    Важна ли е за вас ротшилдовата "демокрация"? Харесват ли ви ротшилдовите нпо кадри?

    18:40 04.04.2026

  • 8 Баш Хайдутин и действащ комунист

    46 8 Отговор
    Трябва да озаптят краварите и плъховете ! Мръсни вятър да задуха към Европа .

    18:41 04.04.2026

  • 9 ФАКТ

    40 9 Отговор
    Ще гласувате ли на предстоящите избори за кандидатите на Пеевски и Ротшилд?

    Коментиран от #55

    18:41 04.04.2026

  • 10 Добра.

    5 8 Отговор
    идея!

    18:42 04.04.2026

  • 11 Кажете честно

    43 6 Отговор
    Ако носите западната демокрация на Ротшилд в сърцата си, ще умрете ли за Ротшилдистан("Израел")?

    18:42 04.04.2026

  • 12 Пеевски до тълпите

    27 6 Отговор
    Готови ли сте да умрете за ротшилдовите "демократи"?

    Коментиран от #17

    18:43 04.04.2026

  • 13 Дедо Дончо Миротвореца

    22 12 Отговор
    Супер. Ще направим ядрено гробище за нашите съюзници в близкия изток.

    18:45 04.04.2026

  • 14 Пийт Хегсет -Крозейдър

    14 6 Отговор
    Отивате в Каменната ера!Казах!

    19:34 04.04.2026

  • 15 Българин

    7 13 Отговор
    До последният хюмейнист!

    19:34 04.04.2026

  • 16 Първо вас!

    10 12 Отговор
    Вашата семка джихадистка!!!

    19:35 04.04.2026

  • 17 доктор

    10 35 Отговор

    До коментар #12 от "Пеевски до тълпите":

    След като бъде избито известно количество копейки нещата ще е наредят.

    Коментиран от #56

    19:36 04.04.2026

  • 18 Удри бат Дончо!

    9 21 Отговор
    Остъкли ги!

    19:38 04.04.2026

  • 19 камиларите

    4 22 Отговор
    ште хапнат гъби.атомни

    19:43 04.04.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    41 8 Отговор
    Да удариш ядрена централа не е ли военно престъпление? Извършителите не трябва ли да бъдат съдени в Хага? То Натаняху вече го издирват там, а сега и Тръмп ще му стане съкилийник.

    Коментиран от #21, #24, #29

    19:43 04.04.2026

  • 21 Тихо πръдляк!

    9 25 Отговор

    До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":

    И Путин е издирван от Хага.Пак си некомпетентен.

    19:46 04.04.2026

  • 22 У ДРИ БАЦЕ

    9 22 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ЧАЛМАРСКА ИЗ МЕТ.
    А после и... мумията у кремля
    Ееееедехееее

    19:46 04.04.2026

  • 23 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 18 Отговор
    Намериха ли главата на аятолаха или го заровиха без глава ?

    19:47 04.04.2026

  • 24 Забелваш ли ... ШПЕКО

    4 9 Отговор

    До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":

    Ил..така га лига виш?
    Хехехехехехе

    19:47 04.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 С лава Из раел

    6 16 Отговор
    С лава;
    У д р и и и и

    19:49 04.04.2026

  • 27 Българин

    6 29 Отговор
    Аятоласите имат задължението да спасят животите на милиони! Просто трябва да приемат незабавно и безусловно пред условията на Тръмп!

    19:49 04.04.2026

  • 28 Курд Околянов

    9 6 Отговор
    И на Израел също.

    19:50 04.04.2026

  • 29 Оня с парчето

    6 18 Отговор

    До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":

    Ако ти го намаам в дъртият комунистически πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    Коментиран от #50

    19:50 04.04.2026

  • 30 Кривоверен алкаш

    6 9 Отговор
    Ти да видиш,, колко са се загрижили за комшиите от Залива...те без да искат ги бомбардират...

    19:51 04.04.2026

  • 31 Саймън каза

    6 24 Отговор
    Иран приключи.

    19:51 04.04.2026

  • 32 Мол ния

    9 18 Отговор
    У москалбад няма НЕТ но . започна раздаването на. Радио точки,..като по времето на ЦАЛИВАЩИТЕ със език... съветски другари .

    19:52 04.04.2026

  • 33 Хи хи

    6 17 Отговор
    Аятоласите се нассраха.Не бързат да стават мъченици.

    19:53 04.04.2026

  • 34 ПОЗОРНА РАБОТА

    9 5 Отговор
    ВАР ВАРИ!!!

    Господ гледа!

    Коментиран от #38, #39

    19:54 04.04.2026

  • 35 Дон Корлеоне

    6 9 Отговор
    Хаяско прати ли хора на луната?

    Коментиран от #41

    19:55 04.04.2026

  • 36 Само минавам тъдява ама да попитам де..

    7 6 Отговор
    Връви ли . Движухата на Педофило или оше мляска Украински КУ реве у ДОНБАС?
    За селскио иди ОТИН Копейката питам....тъй де

    Коментиран от #45

    19:55 04.04.2026

  • 37 ганчо пита

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Путлер":

    Опитваш се да отклониш вниманието от господаря си, който е просот един бар варин?
    Помисли какво те прави това теб

    Коментиран от #43

    19:56 04.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Учуден

    7 10 Отговор

    До коментар #34 от "ПОЗОРНА РАБОТА":

    Откога комунистите.започнахте да говорите за Господ?!
    Вашата семка безродна!!!

    Коментиран от #48

    19:57 04.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 бебето

    4 8 Отговор

    До коментар #35 от "Дон Корлеоне":

    праща ги.ама стигат само до Кобзон

    19:59 04.04.2026

  • 42 веско

    23 5 Отговор
    За тези колонизаторски престъпни сви..не това няма никакво значение Англосаксонците са далеч и си мислят , това не ги застрашава така ,че могат да си правят това което си искат. Арабските страни и целият регион ще бъде засегнат и много страни от региона . За тези демократични , цивилизовани , културни , възпитани колонизатори престъпници всичко това не ги интересува какви последствия ще има за за човечеството .

    Коментиран от #44

    19:59 04.04.2026

  • 43 Руската пропаганда

    5 10 Отговор

    До коментар #37 от "ганчо пита":

    Има за цел само глупаците.

    20:01 04.04.2026

  • 44 М.Празников

    7 19 Отговор

    До коментар #42 от "веско":

    От Иран вятърът винаги е на към русия.Много бл.я.дове също ще пукнат в адски мъки.Ъовс е добре.

    20:04 04.04.2026

  • 45 Ами

    5 13 Отговор

    До коментар #36 от "Само минавам тъдява ама да попитам де..":

    Само за седмица 5 руски самолета паднаха.Резко!!!

    Коментиран от #53

    20:07 04.04.2026

  • 46 Отряд 1

    1 4 Отговор
    Уб1йт3 Тръмп (под ягодите) !

    20:12 04.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ами попитай

    11 3 Отговор

    До коментар #39 от "Учуден":

    Боко Тиквата - он е куманиз още от 1978, ма се кръсти като изоглавено говедо!

    20:26 04.04.2026

  • 49 Дзак

    0 1 Отговор
    Едва ли някой ги е питал!

    20:34 04.04.2026

  • 50 Pyснак

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Оня с парчето":

    Хайде ! Кажи къде да дойда?

    21:13 04.04.2026

  • 51 Някой

    7 2 Отговор
    иска да учи Израел на ядрена енергетика! Доста наивно!

    22:21 04.04.2026

  • 52 хахаха

    0 0 Отговор
    и не само там.....

    14:45 05.04.2026

  • 53 Ежаст

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ами":

    Не знаех, че "Херкулес" са руски самолети...

    16:10 05.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Джуров

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "ФАКТ":

    Даааааа!

    20:46 05.04.2026

  • 56 Джуро

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "доктор":

    До крак тяxHaTa MaMa

    20:49 05.04.2026

