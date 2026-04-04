Арагчи: Ударите на САЩ и Израел по АЕЦ в Бушер могат да унищожат живота в столиците на страните от Персийския залив

САЩ и Израел бомбардираха атомната електроцентрала в Бушер четири пъти, но тези атаки представляват по-голяма заплаха за страните от Персийския залив, заяви в Х иранският външен министър Абас Арагчи.
„Радиоактивните отпадъци ще сложат край на живота в столиците на страните от Персийския залив, а не в Техеран. Атаките срещу нашите нефтохимически съоръжения също имат реални цели“, написа той.
Министърът предложи да се припомни „възмущението“, изразено от западните страни относно обстрела на Запорожката атомна електроцентрала.
Според ръководителя на „Росатом“ Алексей Лихачов, реакторът на атомната електроцентрала в Бушер съдържа 72 тона ядрено гориво, а други 210 тона отработено гориво се намират в басейните за отработено гориво. „Това е огромна маса от делящ се материал“, отбеляза той, добавяйки, че авария би била регионално бедствие, нещо, което всички страни в конфликта, „независимо от политическата им принадлежност“, трябва да разберат. Той сравни възможните последици от директно попадение с катастрофата в Чернобил.
Атомната електроцентрала в Бушер претърпя вече четвъртата си атака от началото на американско-израелската военна операция срещу Иран. Експлозията уби служител и повреди спомагателна сграда.
