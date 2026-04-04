Още един задържан за палежа на линейки на еврейската общност в Северен Лондон

Британската полиция арестува още един човек във връзка с палежа на линейки на еврейската общност в Северен Лондон, съобщиха днес властите, цитирани от Ройтерс.

Задържането му е станало в лондонски съд, където са се били явили трима мъже, вече обвинени по делото - двадесетгодишният Хамза Икба, деветнадесетгодишният Рехан Хан и седемнадесетгодишен младеж, чието име не може да бъде разкрито. Те са обвинени, че на 23 март са подпалили четири линейки, принадлежащи на еврейската доброволческа служба за спешна помощ „Хацола“, докато те са били паркирани близо до синагога в квартал „Голдърс Грийн“ в северната част на Лондон.

Премиерът на страната Киър Стармър описа инцидента по това време като „дълбоко шокиращ антисемитски палеж“.

Многонационална военна групировка, свързана с Иран, наречена „Ислямско движение на хората от дясната ръка“, е поела отговорност за инцидента, съобщи уебсайтът „Сайт Интелиджънс“. Според сайта групата стои зад подобни пожари в Европа.

Служители на отдела за борба с тероризма ръководят разследването във Великобритания, но засега инцидентът не се разглежда като терористичен акт.

