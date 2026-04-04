Новини
Свят »
Великобритания »
Още един задържан за палежа на линейки на еврейската общност в Северен Лондон

4 Април, 2026 20:42, обновена 4 Април, 2026 19:50 1 440 17

  • съд-
  • лондон-
  • линейки-
  • евреи-
  • палежи-
  • арести

На 23 март бяха подпалили четири линейки, принадлежащи на еврейската доброволческа служба за спешна помощ „Хацола“

Още един задържан за палежа на линейки на еврейската общност в Северен Лондон - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Британската полиция арестува още един човек във връзка с палежа на линейки на еврейската общност в Северен Лондон, съобщиха днес властите, цитирани от Ройтерс.

Задържането му е станало в лондонски съд, където са се били явили трима мъже, вече обвинени по делото - двадесетгодишният Хамза Икба, деветнадесетгодишният Рехан Хан и седемнадесетгодишен младеж, чието име не може да бъде разкрито. Те са обвинени, че на 23 март са подпалили четири линейки, принадлежащи на еврейската доброволческа служба за спешна помощ „Хацола“, докато те са били паркирани близо до синагога в квартал „Голдърс Грийн“ в северната част на Лондон.

Премиерът на страната Киър Стармър описа инцидента по това време като „дълбоко шокиращ антисемитски палеж“.

Многонационална военна групировка, свързана с Иран, наречена „Ислямско движение на хората от дясната ръка“, е поела отговорност за инцидента, съобщи уебсайтът „Сайт Интелиджънс“. Според сайта групата стои зад подобни пожари в Европа.

Служители на отдела за борба с тероризма ръководят разследването във Великобритания, но засега инцидентът не се разглежда като терористичен акт.

/НС/

Източник: www.bta.bg


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пуснете добрия човек

    33 1 Отговор
    даже и кашерни линейки имало...

    19:54 04.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ТЕЗИ АТАКИ ЩЕ СТАНАТ

    43 3 Отговор
    ПАНДЕМИЧНИ В ЦЯЛ СВЯТ,ЗАЩОТО ЧОВЕЧЕСТВОТО Е НАСТРОЕНО МНОГО НЕГАТИВНО СПРЯМО ИЗРАЕЛ И ГЕНОЦИДА И ПРОБЛЕМИТЕ КОИТО СЪЗДАВАТ.

    19:55 04.04.2026

  • 4 Този пич трябва

    29 2 Отговор
    да го наградят с орден за храброст.

    19:57 04.04.2026

  • 5 ИМА ИЗРАЕЛ

    32 2 Отговор
    ИМА ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ.

    19:59 04.04.2026

  • 6 А бе

    21 4 Отговор
    Иранците да започват масово производство на душ- кабини и зарин Б😉

    20:01 04.04.2026

  • 7 Хмм... интересно

    25 1 Отговор
    линейки на еврейската общност в Северен Лондон ... нашите големи еврейски приятели да не са си анексирали част от Лондон ? Къде точно живеят малобританците , защото май има и индийска , пакинстанска , конгоанска и арабска общност в Лондон. Даже има и Ганьовска общост ! Нашите линейни се надявам да са непокътнати защото ние се разправяме много лошо с враговете си , без значение да ли са мошета или не, прошка няма за никой . Та някой от Лондон да пише къде живее британската общност и на еврейте ли си плаща данъците ?

    20:05 04.04.2026

  • 8 Ъъъъ

    17 1 Отговор
    "На 23 март бяха подпалили четири линейки, принадлежащи на еврейската доброволческа служба за спешна помощ „Хацола“

    Ако някой не знае, във Великобритания няма нито една друга общност, която да разполага със собствени линейки!

    Коментиран от #9

    20:06 04.04.2026

  • 9 Знаем си номера ...

    18 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ъъъъ":

    Не ме учудва , сигурен съм че ереите са купили тези линейки с парите на британците и си ги ползват за лични нужди.

    20:10 04.04.2026

  • 10 Нидейти тъка

    13 1 Отговор
    Ама те евреите са много добри и миролюбиви хора, защо правите така?

    20:19 04.04.2026

  • 11 12345

    12 0 Отговор
    Протести в Тел Авив срещу Натеняху и САЩ.

    Задържан е протестиращият който но
    носеше маска на Натеняху и ядеше символично американски долари.

    20:26 04.04.2026

  • 12 12345

    13 0 Отговор
    Ето го и долароядецът

    20:31 04.04.2026

  • 13 Какя

    6 0 Отговор
    Доколкото разбрах, на другите двама арестувани, някой е платил патичните гаранции и са на свобода. Което не мисля че е възможно, ако са обвиняеми в тероризъм.

    21:10 04.04.2026

  • 14 Митуу

    1 1 Отговор
    Аз бях, да знаят, не се и крия... като посееш вятър...

    21:25 04.04.2026

  • 15 ПО ТОЧНО

    13 1 Отговор
    ТОВА ПОКАЗВА КОЛКО СА "ОБИЧАНИ " Ю ДЕИТЕ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

    21:48 04.04.2026

  • 16 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Браво на пича, за медал е!

    00:50 05.04.2026

  • 17 незнайко

    0 0 Отговор
    Интересно, че доста хора на долюбват евреите сега а през ВСВ сме ги спасявали от Хитлер !
    Нещо извратено има в този етнос !

    08:48 05.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания