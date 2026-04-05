Четирима загинали при израелски обстрел в северната част на Газа

Четирима палестинци са загинали днес при израелски обстрел в северната част на ивицата Газа. Това съобщиха местните здравни власти, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Агенцията отбелязва, че инцидентът е поредният случай на насилие, който поставя под напрежение крехкото споразумение за прекратяване на огъня, докато посредници полагат усилия то да бъде укрепено.

Медицински източници съобщават, че израелският удар е бил насочен срещу група местни жители на улица „Яфа“ в района на Дарадж в град Газа. В резултат на атаката са загинали четирима души, а други са били ранени.

Израелската армия засега не е коментирала случая.

Палестинското ислямистко движение „Хамас“ и Израел си разменят обвинения за нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня, постигнато през октомври миналата година, което сложи край на продължилата около две години война.

По данни на здравното министерство в Газа от началото на примирието досега са загинали най-малко 700 души при израелски обстрел, докато Израел съобщава за четирима убити свои военнослужещи от палестински бойци в същия период.