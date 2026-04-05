Четирима загинали при израелски обстрел в северната част на Газа

5 Април, 2026 13:27, обновена 5 Април, 2026 13:22 946 14

Местните здравни власти съобщават за жертви и ранени, на фона на напрежение около крехкото споразумение за прекратяване на огъня

Четирима загинали при израелски обстрел в северната част на Газа
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Четирима палестинци са загинали днес при израелски обстрел в северната част на ивицата Газа. Това съобщиха местните здравни власти, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Агенцията отбелязва, че инцидентът е поредният случай на насилие, който поставя под напрежение крехкото споразумение за прекратяване на огъня, докато посредници полагат усилия то да бъде укрепено.

Медицински източници съобщават, че израелският удар е бил насочен срещу група местни жители на улица „Яфа“ в района на Дарадж в град Газа. В резултат на атаката са загинали четирима души, а други са били ранени.

Израелската армия засега не е коментирала случая.

Палестинското ислямистко движение „Хамас“ и Израел си разменят обвинения за нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня, постигнато през октомври миналата година, което сложи край на продължилата около две години война.

По данни на здравното министерство в Газа от началото на примирието досега са загинали най-малко 700 души при израелски обстрел, докато Израел съобщава за четирима убити свои военнослужещи от палестински бойци в същия период.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    4 11 Отговор
    4 терориста по-малко.Утре повече.

    13:27 05.04.2026

  • 2 Израелски примати...

    10 1 Отговор
    ...от началото на "примирието" досега са загинали най-малко 700 души при израелски обстрел .....

    Коментиран от #12

    13:32 05.04.2026

  • 3 Николай Младенов

    9 2 Отговор
    Нещо там няма ли обвинение срещу Израел да входира в МНС? Този позорен индивид какво всъщност прави ?

    13:35 05.04.2026

  • 4 Ха Ха

    5 1 Отговор
    Ционите обичат да гърмят превантивно около себе си, при всяко струпване на арабели

    13:37 05.04.2026

  • 5 ФАКТ

    5 4 Отговор
    Владимир Пуслер - най-големият г лпак на планетата

    13:38 05.04.2026

  • 6 Ембарго и международна изолация

    6 4 Отговор
    на терористичната нацистка хунта в Израел кога ще видим ? До кога света ще търпи тази пасмина

    13:42 05.04.2026

  • 7 Овчарник.

    1 3 Отговор
    Величието на вампирите е към своя край...!

    13:45 05.04.2026

  • 8 Българското правителство

    3 3 Отговор
    Категорично требва да се разграничи от ционисткото нищожество Николай Младенов и да осъди ролята му в прикриването и толерирането на израелските престъпления !

    13:45 05.04.2026

  • 9 Израел са нацистки коптор а

    4 4 Отговор
    българите мразят нацисти и ционисти

    13:47 05.04.2026

  • 10 Хазарската мафия

    2 4 Отговор
    Е ненаситна на кръв ,особено на деца които принасят жертвоприношение,на своя Бог Молох.Педофилската секта подпали Близкия изток,за да заглуши скандала със агента на Мосад Епщайн.

    Коментиран от #13

    14:15 05.04.2026

  • 11 Това написаното

    2 0 Отговор
    ( израелският удар е бил насочен срещу група местни жители на улица „Яфа“) се нарича тероризъм и военнопрестъпление !

    14:37 05.04.2026

  • 12 медун

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Израелски примати...":

    малко са, какво ги жалите терористи ислямисти..

    15:44 05.04.2026

  • 13 копейчо

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хазарската мафия":

    смени хазари с ислямисти и молох с алах пък епстин с путин и мосад с кгб и ще видиш Истината..

    Коментиран от #14

    15:46 05.04.2026

  • 14 Обратното на острото.

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "копейчо":

    Си и номер 13.Цял свят се възхищава на персийските лъвове,че пердашат Хазарите.И САЩ.Само третополовите като гледат тяхната любима гей столица Тел Авив,се изравнява,им се късат и сърцата и задниците.

    17:22 05.04.2026