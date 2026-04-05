Оман и Иран обсъдиха сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток

Оман и Иран са провели преговори на ниво заместник-министри на външните работи, за да обсъдят възможностите за осигуряване на безпрепятствен транзит на кораби през Ормузкия проток. Това предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация в „Екс“ на Външното министерство на Оман, предава БТА.

Разговорите идват след изявление на ирански представител от четвъртък, според което Техеран работи съвместно с Оман по изготвянето на протокол за наблюдение на корабния трафик в стратегическия пролив.

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути в света, като през него преминават около една пета от глобалните доставки на петрол.