Оман и Иран обсъдиха сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток

Оман и Иран са провели преговори на ниво заместник-министри на външните работи, за да обсъдят възможностите за осигуряване на безпрепятствен транзит на кораби през Ормузкия проток. Това предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация в „Екс“ на Външното министерство на Оман, предава БТА.
Разговорите идват след изявление на ирански представител от четвъртък, според което Техеран работи съвместно с Оман по изготвянето на протокол за наблюдение на корабния трафик в стратегическия пролив.
Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути в света, като през него преминават около една пета от глобалните доставки на петрол.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пийт Хегсет -Крозейдър
Коментиран от #3
13:57 05.04.2026
2 А где
Коментиран от #4, #8
14:00 05.04.2026
3 Буда
До коментар #1 от "Пийт Хегсет -Крозейдър":Е как от каменната ера свалиха стелта ?
Коментиран от #5
14:00 05.04.2026
4 Факт
До коментар #2 от "А где":В Луганск , Крим , Донецк и Донбас остават пет процента до пълният анекс …. Хихи
Коментиран от #7
14:03 05.04.2026
5 Лепа Брена
До коментар #3 от "Буда":И Милошевич свали един Стелт.И как свършиха и Милошевич и Югославия?
14:04 05.04.2026
6 Боруна Лом
14:06 05.04.2026
7 Така е от 5 години😅😅😅😅😅
До коментар #4 от "Факт":А Купянск когИ?
14:08 05.04.2026
8 Купи си пуканки за нощес.
До коментар #2 от "А где":И биричка.
Коментиран от #11
14:10 05.04.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #10
14:10 05.04.2026
10 оня с коня
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Първо:НЕ е въпросът в Таксите,а в РАЗМЕРА ИМ и Второ:След като вземат Такси в Босфора,Суецкия и Панамския Канал,НЕДОПУСТИМО Е да се плащат пари и за Ормуз щото става много.
Коментиран от #12
14:17 05.04.2026
11 Амадор Ривас
До коментар #8 от "Купи си пуканки за нощес.":И валидол 😁😁😁
14:17 05.04.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #10 от "оня с коня":Иранците живеят в бедност заради санкциите на САЩ и ЕС.Ще събират такси само от САЩ и ЕС.
14:21 05.04.2026
13 Сатана Z
А бай Дончо да лапа мухи.
14:23 05.04.2026
14 Лада искра
14:34 05.04.2026
15 Значи
14:34 05.04.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Меркелскилайнен
До коментар #17 от "Меркелскилайнен":Добавен: йаа, битте добри, ви виел костед дизел покупийрен ин ваше ланд?
15:35 05.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Меркелскилайнен
До коментар #19 от "Владимир Путин, президент":Кайне проблеме нефтен потопийрен. Бензен и дизелен вери ефтен ин майне ланд. Хау мач мъни правен дизелен и бензин ен ин твое колонкен? Конгратюлейшън!
15:43 05.04.2026