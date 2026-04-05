Оман и Иран обсъдиха сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток

5 Април, 2026 13:54 2 228 20

Преговорите на ниво заместник-министри са насочени към гарантиране на безпрепятствен транзит през ключовия енергиен маршрут

Оман и Иран обсъдиха сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Оман и Иран са провели преговори на ниво заместник-министри на външните работи, за да обсъдят възможностите за осигуряване на безпрепятствен транзит на кораби през Ормузкия проток. Това предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация в „Екс“ на Външното министерство на Оман, предава БТА.

Разговорите идват след изявление на ирански представител от четвъртък, според което Техеран работи съвместно с Оман по изготвянето на протокол за наблюдение на корабния трафик в стратегическия пролив.

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути в света, като през него преминават около една пета от глобалните доставки на петрол.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пийт Хегсет -Крозейдър

    10 25 Отговор
    Отваряне или Каменната ера!

    Коментиран от #3

    13:57 05.04.2026

  • 2 А где

    27 5 Отговор
    хегемонът? 😄😄

    Коментиран от #4, #8

    14:00 05.04.2026

  • 3 Буда

    26 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пийт Хегсет -Крозейдър":

    Е как от каменната ера свалиха стелта ?

    Коментиран от #5

    14:00 05.04.2026

  • 4 Факт

    6 22 Отговор

    До коментар #2 от "А где":

    В Луганск , Крим , Донецк и Донбас остават пет процента до пълният анекс …. Хихи

    Коментиран от #7

    14:03 05.04.2026

  • 5 Лепа Брена

    13 24 Отговор

    До коментар #3 от "Буда":

    И Милошевич свали един Стелт.И как свършиха и Милошевич и Югославия?

    14:04 05.04.2026

  • 6 Боруна Лом

    4 3 Отговор
    НЕЩАСТНИЦИ,НА ЛИ СТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО!

    14:06 05.04.2026

  • 7 Така е от 5 години😅😅😅😅😅

    6 14 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    А Купянск когИ?

    14:08 05.04.2026

  • 8 Купи си пуканки за нощес.

    5 10 Отговор

    До коментар #2 от "А где":

    И биричка.

    Коментиран от #11

    14:10 05.04.2026

  • 9 Последния Софиянец

    26 6 Отговор
    Щом взимат такси в Босфора, Панамският и Суецкият канал защо да няма и в Ормузкият проток?

    Коментиран от #10

    14:10 05.04.2026

  • 10 оня с коня

    8 19 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Първо:НЕ е въпросът в Таксите,а в РАЗМЕРА ИМ и Второ:След като вземат Такси в Босфора,Суецкия и Панамския Канал,НЕДОПУСТИМО Е да се плащат пари и за Ормуз щото става много.

    Коментиран от #12

    14:17 05.04.2026

  • 11 Амадор Ривас

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Купи си пуканки за нощес.":

    И валидол 😁😁😁

    14:17 05.04.2026

  • 12 Последния Софиянец

    22 7 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Иранците живеят в бедност заради санкциите на САЩ и ЕС.Ще събират такси само от САЩ и ЕС.

    14:21 05.04.2026

  • 13 Сатана Z

    18 2 Отговор
    Иран е предложил на Оман да делят fifty:fifty /50:50/ ТОЛ таксата за преминаване през Ормузкия проток,който е 1$ на барел.
    А бай Дончо да лапа мухи.

    14:23 05.04.2026

  • 14 Лада искра

    13 6 Отговор
    Днес кой ден се пада от четиридневната операция на сша?

    14:34 05.04.2026

  • 15 Значи

    6 2 Отговор
    утре дизела става 1€ 🤣🤣🤣

    14:34 05.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Меркелскилайнен

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Меркелскилайнен":

    Добавен: йаа, битте добри, ви виел костед дизел покупийрен ин ваше ланд?

    15:35 05.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Меркелскилайнен

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Владимир Путин, президент":

    Кайне проблеме нефтен потопийрен. Бензен и дизелен вери ефтен ин майне ланд. Хау мач мъни правен дизелен и бензин ен ин твое колонкен? Конгратюлейшън!

    15:43 05.04.2026

