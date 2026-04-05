Новини
Свят »
Швеция »
Швеция освободи санкционирания танкер „Флора 1“ след разследване на петролен разлив в Балтийско море

Швеция освободи санкционирания танкер „Флора 1“ след разследване на петролен разлив в Балтийско море

5 Април, 2026 15:32, обновена 5 Април, 2026 15:34 1 995 10

  • швеция-
  • танкер-
  • петролен разлив-
  • балтийско море

Властите не откриват достатъчно доказателства за вина на кораба, въпреки подозрения за участие в „сенчест флот“

Швеция освободи санкционирания танкер „Флора 1“ след разследване на петролен разлив в Балтийско море - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Шведските власти освободиха танкера „Флора 1“, който е обект на санкции от Европейския съюз и е свързван с т.нар. „сенчест флот“, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Шведската брегова охрана съобщи, че не е открила достатъчно доказателства, че корабът е отговорен за петролен разлив с дължина около 12 километра, установен в Балтийско море.

Разливът е бил засечен източно от остров Готланд, а първоначално разследващите са посочили „Флора 1“ като вероятен източник. Корабът и 24-членният му екипаж са били задържани и отведени край Юстад, преди по-късно да бъдат освободени.

По данни на бреговата охрана, Камерун е потвърдил, че танкерът плава под негов флаг - информация, която не е била ясна към момента на задържането.

Европейският съюз вече е наложил санкции на кораба заради предполагаем превоз на руски петрол и използване на рискови практики, включително изключване на системи за локализация и манипулиране на проследяването.

Украинските власти твърдят, че „Флора 1“ е свързан с компании от Хонконг и Индия и е част от мрежа, известна като „сенчест флот“, използван за транспортиране на руски суров петрол.

Според наличната информация корабът е сменял името си шест пъти и флага си девет пъти, като в различни периоди е плавал под различни регистрации, включително Сиера Леоне и Бенин.

Разследващите посочват още случаи на изключване на автоматичната система за проследяване и прехвърляне на товари между кораби - практики, които затрудняват установяването на произхода на петрола.


Швеция
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вигинг

    36 4 Отговор
    Те швеците ги няма вече! Сега е населено с новите физици,химици и инЖенери!

    15:38 05.04.2026

  • 4 Град Козлодуй..

    34 6 Отговор
    Шубето е голям страх! Преди около 200 години Швеция е била подвластна на Русия!

    15:40 05.04.2026

  • 5 Мдаа, им разбрах ....предполагаем превоз

    29 3 Отговор
    на руски петрол. Много умни тез от ЕС. Пращят от мозък:))

    15:50 05.04.2026

  • 6 Пак ли ма?

    19 2 Отговор
    Нали и вчера го освободи?

    16:13 05.04.2026

  • 7 Мисля

    23 3 Отговор
    Не може да бъде наказан някой, заради предполагаемо нарушение . Няма го в правото. Но понеже ЕС ще се присъединява към Украйна, а не обратното, всичко е възможно . Идиотщина.

    16:18 05.04.2026

  • 8 Дзак

    8 1 Отговор
    Със сто минути закъснение.

    17:01 05.04.2026

  • 9 ПИРАТИТЕ ПАК НЕ ОГРЯ!!

    13 3 Отговор
    НЯМА СЕНЧЕСТ ФЛОТ В СВЕТОВНИЯ МИР , НО ИМА СЕНЧЕСТИ ГЛАВАНАЦИ ПУДЕЛИ , ВАСАЛИ НА УРСУЛАНСКАТА ФАШИСТКА ГНИЛОЧ . СТАНАХА ЗА ПОСМЕШИЩЕ ДИВАЦИТЕ С БЕЗСИЛИЕТО СИ ДА СЕ НАПЪВАТ С БЕЗЗАКОНИЕ И ВАНДАЛСТВАНЕ В РОЛЯТА НА НЕСКУПОСАНИ ПИРАТИ!! ЧУДЯТ СЕ КАК ДА КРАДАТ , ДА ЗАВЛИЧАТ, НАЛИ ТОВА ИМ Е НАЧИНА НА СЪЩЕСТВУВАНЕ , СТАНАХА ТОВА КОЕТО СА С КРАЖБИ , ДАЛАВЕРИ, ОБИРДЖЙСТВО ОТ ВРЕМЕ ОНО , НАВИЦИ ОТ КОЛОНИАЛНТО ИМ ВЛАДИЧЕСТВО , КОЕТО НИ ПРИЛАГАТ СЕГА В ОСЪВРЕМЕНЕН ВИД!
    ПИРАТИТЕ ТРЪГНАЛИ НА ЛОВ !!

    17:45 05.04.2026

  • 10 Анонимен

    4 1 Отговор
    Пак някаква интрига!

    19:44 05.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания