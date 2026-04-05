Швеция освободи санкционирания танкер „Флора 1“ след разследване на петролен разлив в Балтийско море

Шведските власти освободиха танкера „Флора 1“, който е обект на санкции от Европейския съюз и е свързван с т.нар. „сенчест флот“, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Шведската брегова охрана съобщи, че не е открила достатъчно доказателства, че корабът е отговорен за петролен разлив с дължина около 12 километра, установен в Балтийско море.

Разливът е бил засечен източно от остров Готланд, а първоначално разследващите са посочили „Флора 1“ като вероятен източник. Корабът и 24-членният му екипаж са били задържани и отведени край Юстад, преди по-късно да бъдат освободени.

По данни на бреговата охрана, Камерун е потвърдил, че танкерът плава под негов флаг - информация, която не е била ясна към момента на задържането.

Европейският съюз вече е наложил санкции на кораба заради предполагаем превоз на руски петрол и използване на рискови практики, включително изключване на системи за локализация и манипулиране на проследяването.

Украинските власти твърдят, че „Флора 1“ е свързан с компании от Хонконг и Индия и е част от мрежа, известна като „сенчест флот“, използван за транспортиране на руски суров петрол.

Според наличната информация корабът е сменял името си шест пъти и флага си девет пъти, като в различни периоди е плавал под различни регистрации, включително Сиера Леоне и Бенин.

Разследващите посочват още случаи на изключване на автоматичната система за проследяване и прехвърляне на товари между кораби - практики, които затрудняват установяването на произхода на петрола.