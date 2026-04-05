Над 40 кг хашиш открити на плаж на Родос, властите разследват произхода

5 Април, 2026 16:55 953 4

Наркотикът на стойност около 320 000 евро е намерен в затворена кошница край курорта Линдос

Ели Стоянова

Над 40 килограма хашиш с приблизителна улична стойност от около 320 000 евро са били открити на плаж на гръцкия остров Родос, съобщават властите, цитирани от Kathimerini. Наркотикът е намерен в петък в района на Плимири, близо до курорта Линдос, предава News.bg.

По данни на бреговата охрана хашишът е бил пакетиран и поставен в затворена сламена кошница, като общото му тегло е 42,8 килограма. Засега не е ясно откъде произхожда и как е попаднал на брега.

Гръцките власти са започнали засилено наблюдение на крайбрежната зона в района, тъй като има съмнения, че в морето може да има още пакети, които да бъдат изхвърлени на сушата.

Хашишът е концентриран продукт от канабисовото растение, извличан от смолата на цветовете му. Основното му активно вещество е тетрахидроканабинол (THC), който влияе върху централната нервна система. Употребата му може да доведе до отпускане и еуфория, но също така да наруши концентрацията и координацията, а при по-високи дози - до тревожност, объркване и халюцинации.


