15 кораба преминали през Ормузкия проток за ден, цената на барел петрол доближи $112

15 кораба преминали през Ормузкия проток за ден, цената на барел петрол доближи $112

6 Април, 2026 05:00, обновена 6 Април, 2026 05:05 1 702 4

Режимът за преминаване на кораби през Ормузкия проток никога няма да бъде същият, особено за САЩ и Израел, заявиха от Корпуса на гвардейците на ислямската революция

15 кораба преминали през Ормузкия проток за ден, цената на барел петрол доближи $112 - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Режимът за преминаване на кораби през Ормузкия проток никога няма да бъде същият, особено за САЩ и Израел, заявиха от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Те отбелязаха, че военноморските сили на корпуса „завършват оперативната подготовка за изпълнението на плана на иранските власти за установяване на нов ред в Персийския залив“.

Информационна агенция „Фарс“ съобщи, че 15 кораба са преминали през Ормузкия проток миналия ден, след като са получили разрешение от иранските власти.

Цената на фючърсите на суровия петрол Brent с доставка през юни 2026 г. на лондонската борса ICE надхвърли 110 долара за барел за първи път от 30 март 2026 г., според данни от търговията.

Към 0:10 ч. на 6 април българско време цените на Brent се повишиха до 111,89 долара за барел


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 Урсула

    9 0 Отговор
    Абе някой да ми даде телефонния номер на Путин! Спешно!

    05:24 06.04.2026

  • 2 среднощен

    16 1 Отговор
    "...Към 0:10 ч. на 6 април българско време цените на Brent се повишиха до 111,89 долара за барел...";

    Цените на стоки и услуги в България скочиха още преди "иранската криза". Не знам каква е връзката, но не е тази която искат да ни внушат.
    "Напомпаха инфлация" по време на ковид-пандемията, а сега се чудят какво да правят...

    05:50 06.04.2026

  • 3 Знакът

    6 0 Отговор
    все пак кораби преминават. Страните от залива ще се разберат с иранците след като Израел и САЩ се оттеглят.
    Република Турция също налага такси за преминаване през Дарданелите и Босфора. Няма да е прецедент.

    06:23 06.04.2026

  • 4 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    0 3 Отговор
    ще бъде, ще бъде.. много ме съмнява че аятоласите ще опитат атома.. и тогава ще гледаме сеир..

    07:08 06.04.2026

