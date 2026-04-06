15 кораба преминали през Ормузкия проток за ден, цената на барел петрол доближи $112

Режимът за преминаване на кораби през Ормузкия проток никога няма да бъде същият, особено за САЩ и Израел, заявиха от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Те отбелязаха, че военноморските сили на корпуса „завършват оперативната подготовка за изпълнението на плана на иранските власти за установяване на нов ред в Персийския залив“.

Информационна агенция „Фарс“ съобщи, че 15 кораба са преминали през Ормузкия проток миналия ден, след като са получили разрешение от иранските власти.

Цената на фючърсите на суровия петрол Brent с доставка през юни 2026 г. на лондонската борса ICE надхвърли 110 долара за барел за първи път от 30 март 2026 г., според данни от търговията.

Към 0:10 ч. на 6 април българско време цените на Brent се повишиха до 111,89 долара за барел