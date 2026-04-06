Двама убити, двама изчезнали и осем ранени след удар на иранска ракета в Хайфа

6 Април, 2026 06:35, обновена 6 Април, 2026 06:51 2 418 17

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Две тела бяха открити под развалините в израелския град Хайфа след ракетна атака от Иран, предаде телевизионният канал N12.

Спасителните екипи продължават да издирват още двама изчезнали. Медицински екипи са оказали помощ и на осем ранени на място, единият от които е в тежко състояние.

По-рано Израелските отбранителни сили съобщиха за друго изстрелване на ракета от Иран на израелска територия.

Четирима цивилни са убити при въздушен удар на американско-израелски сили върху жилищен квартал в източната част на иранската столица, съобщи информационната агенция Mehr.

Според информационната агенция Mehr, най-малко седем други жители са ранени при бомбардирането на жилищен район в източен Техеран. Агенцията съобщава, че три къщи в атакувания квартал са напълно разрушени, а близо 50 сгради са сериозно повредени. Спасителните служби продължават да разчистват развалините и да търсят хора.

Израелските отбранителни сили (IDF) обявиха, че са завършили поредната серия удари по правителствени цели в Техеран.

Най-малко 13 цивилни бяха убити при въздушен удар на американско-израелски сили срещу град в окръг Бехарестан, провинция Исфахан, в централен Иран, заяви губернатора на Бехарестан.

„Към този момент е потвърдено, че 13 души са убити в резултат на бомбардировката“, каза губернаторът, според информационната агенция Fars. Той обясни, че въздушният удар е разрушил две жилищни сгради в малкия град Калех Мир. „Спасителните операции продължават и спасителите се опитват да намерят оцелелите“, добави губернаторът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тръмп

    3 35 Отговор
    Иран и Русия свършиха ракетите

    Коментиран от #4

    06:58 06.04.2026

  • 3 Мурка

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "грешка":

    НА И ОКОЛО БЕНЗИНОСТАНЦИЯ НЕ СЕ ПАЛИ ОГЪН -ЗАБРАНЕНО Е

    07:11 06.04.2026

  • 4 Феликс Дж

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп":

    .................. и това не е от вчера.

    07:15 06.04.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    52 1 Отговор
    "Железният купол" се оказа "Железен ГЕВГИР" -
    голям срам за гнусните евреи, майстори на самохвалството и претенциите.
    Иначе са като укрофашистите - от 50 изстреляни по тях ракети, прихващат и унищожават 60...

    07:19 06.04.2026

  • 6 Хаген Дас

    38 1 Отговор
    Израелската армия е наборна, в Ливан дават много жертви! Въпрос на време е да се дигнат на бунт, плюс това по население не са много!

    Коментиран от #7

    07:26 06.04.2026

  • 7 демократ

    4 16 Отговор

    До коментар #6 от "Хаген Дас":

    Ти гледай сриващите се продажби на дизела ци гъне немско.

    Коментиран от #8

    07:30 06.04.2026

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    23 0 Отговор

    До коментар #7 от "демократ":

    При тези цени на петрола реалната цена на колонката е около едно евро Вие ми кажете от къде иде разликата Със платено всичко едно евро

    07:35 06.04.2026

  • 9 Матиа фон Зигмунд

    39 0 Отговор
    Бумм Бумм Тел Авив 💥💥💥 !

    07:37 06.04.2026

  • 10 Kaлпазанин

    35 2 Отговор
    И сега да бъдем съпричастни ли със тях ,а колко писахте за убитите 177 деца в Иран ,от американски томахоук

    07:47 06.04.2026

  • 11 стоян георгиев

    23 0 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини 👌

    08:18 06.04.2026

  • 12 Стойко

    24 0 Отговор
    2 двама, в си кажете колко са загубите на ционистката армия в операцията им срещу цивилни в Ливан! Носи се миризма на печени мушета на танк в региона!

    Коментиран от #13

    08:21 06.04.2026

  • 13 Дякон Унуфрий Араллампиев

    14 0 Отговор

    До коментар #12 от "Стойко":

    Онзи ден са искали спешна евакуация от Сирийска територия Сухопътната офанзива заглъхна Армията се срещна с бойци Те са свикнали да воюват с жени и деца

    08:34 06.04.2026

  • 14 Готов за бой

    5 10 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    08:59 06.04.2026

  • 15 алое вера помага-дядо дръмпир

    1 2 Отговор
    сега нещо реалн.израел е навлязъл дълбооко в южен ливан!сега ще остане там за да спре епизодичното хвърляне на бомби от там към израел!съотношението на убитите израелци към войници на хизбула е някъде към 1/70!

    10:05 06.04.2026

  • 16 Чичи

    4 2 Отговор
    Железния гевгир работи безупречно!

    Не бойте се,исраелтяни!

    10:49 06.04.2026

  • 17 Хмм

    1 0 Отговор
    при войната миналата година писаха, че през пристанището в Хайфа минава 75% от вноса на храни в Израел, бахайските градини в Хайфа са прекрасни, дано не са пострадали

    15:26 06.04.2026

