Двама убити, двама изчезнали и осем ранени след удар на иранска ракета в Хайфа

Две тела бяха открити под развалините в израелския град Хайфа след ракетна атака от Иран, предаде телевизионният канал N12.

Спасителните екипи продължават да издирват още двама изчезнали. Медицински екипи са оказали помощ и на осем ранени на място, единият от които е в тежко състояние.

По-рано Израелските отбранителни сили съобщиха за друго изстрелване на ракета от Иран на израелска територия.

Четирима цивилни са убити при въздушен удар на американско-израелски сили върху жилищен квартал в източната част на иранската столица, съобщи информационната агенция Mehr.

Според информационната агенция Mehr, най-малко седем други жители са ранени при бомбардирането на жилищен район в източен Техеран. Агенцията съобщава, че три къщи в атакувания квартал са напълно разрушени, а близо 50 сгради са сериозно повредени. Спасителните служби продължават да разчистват развалините и да търсят хора.

Израелските отбранителни сили (IDF) обявиха, че са завършили поредната серия удари по правителствени цели в Техеран.

Най-малко 13 цивилни бяха убити при въздушен удар на американско-израелски сили срещу град в окръг Бехарестан, провинция Исфахан, в централен Иран, заяви губернатора на Бехарестан.

„Към този момент е потвърдено, че 13 души са убити в резултат на бомбардировката“, каза губернаторът, според информационната агенция Fars. Той обясни, че въздушният удар е разрушил две жилищни сгради в малкия град Калех Мир. „Спасителните операции продължават и спасителите се опитват да намерят оцелелите“, добави губернаторът.