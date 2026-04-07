Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Унгария »
Помощ от приятел! Вицепрезидентът Джей Ди Ванс отпътува за Унгария, за да подкрепи предизборната кампания на Виктор Орбан

Помощ от приятел! Вицепрезидентът Джей Ди Ванс отпътува за Унгария, за да подкрепи предизборната кампания на Виктор Орбан

7 Април, 2026 09:15 1 759 62

  • виктор орбан-
  • унгария-
  • тиса-
  • фидес-
  • джей ди ванс-
  • петер мадяр-
  • петролопровод дружба

Необичайният личен жест на подкрепа към Орбан от високопоставен американски представител е поредният пример за усилията на президента Доналд Тръмп да подкрепи десни лидери със сходно мислене, включително в Аржентина и Япония

Помощ от приятел! Вицепрезидентът Джей Ди Ванс отпътува за Унгария, за да подкрепи предизборната кампания на Виктор Орбан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отпътува за Унгария, за да подкрепи предизборната кампания на премиера националист Виктор Орбан, който е изправен пред най-оспорваните избори в кариерата си, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По време на двудневното посещение, само дни преди парламентарния вот на 12 април, Ванс ще се срещне с Орбан и ще присъства на предизборно събитие с него, съобщиха източници от унгарското правителство.

“Очаквам с нетърпение да се видя с моя добър приятел Виктор и да поговорим по различни теми, свързани с отношенията между САЩ и Унгария”, каза Ванс пред журналисти, преди да отпътува от Вашингтон, като добави, че ще бъдат обсъдени отношенията с Европа и Украйна.

Необичайният личен жест на подкрепа към Орбан от високопоставен американски представител е поредният пример за усилията на президента Доналд Тръмп да подкрепи десни лидери със сходно мислене, включително в Аржентина и Япония.

Проучванията преди изборите в Унгария показват, че Орбан, когото Тръмп вече публично подкрепи и похвали като “наистина силен и могъщ лидер”, и партията му ФИДЕС са изправени пред най-предизвикателния вот от връщането му на власт през 2010 г.

В повечето независими проучвания те се нареждат след дясноцентристката партия ТИСА, водена от Петер Мадяр.

Определяното от Орбан управление на страната като „нелиберална демокрация“ отразява ключови теми за САЩ от ерата на Тръмп - сурова антиимиграционна политика, презрение към либералните норми, враждебност към глобалните институции и атаки срещу медиите, университетите и организациите с нестопанска цел. Той беше първият европейски лидер, който подкрепи Тръмп по време на президентската му кампания през 2016 г.

“Посещението на Джей Ди Ванс не е рутинна дипломация, а ясна подкрепа за Виктор Орбан преди най-тежките избори в живота му”, каза Аслъ Айдънташбаш, гостуващ сътрудник в мозъчния тръст “Институт Брукингс”. “За администрацията на Тръмп Орбан не е само приятел консерватор, а централна фигура в усилията да установи нелиберален блок в Европа. Ако Орбан падне, движението ще пострада”, добави тя.

Политически анализатори обаче твърдят, че американската подкрепа за унгарския премиер, включително посещението на Ванс, може да не са достатъчни да повлияят на избирателите, тъй като вътрешни проблеми като разходите за живот доминират в предизборните теми.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха хахаха

    17 21 Отговор
    Наглите кравари се бутат навсякъде!

    Коментиран от #7, #9

    09:17 07.04.2026

  • 2 ка Путин боклук

    37 14 Отговор
    Меча услуга ще му направи. Както са му набрали на Тръмпчо там... Заминаха още 10%

    Коментиран от #23

    09:20 07.04.2026

  • 3 Пич

    13 12 Отговор
    Много интересно !!! Урсулианците са слуги и мекерета на САЩ !!! Но излиза - слуги и мекерета, които САЩ не харесват !!! Това показва следната "несъществуваща" конструкция - САЩ не се ръководи от политическите на САЩ, САЩ са ръководи от Дълбоката държава !!! И големите побоища се случват в сенките!!!

    Коментиран от #11, #24, #37

    09:20 07.04.2026

  • 4 Орбан Тъпана

    20 16 Отговор
    Толкова са му набрали

    Унгарците ,

    Че освен Кремъл и Путин

    Се налага

    И ТРЪМП да помага.

    Къде ще сложат следващата Бомба до

    Турски Поток ,Руските служби ?

    Да побързат че малко остана до изборите

    09:21 07.04.2026

  • 5 виктор управлява дълго

    1 10 Отговор
    и у нас имаме дълго управляващи . дали е добре . сигурно . и в турска е подобно положението . нямаме майдани и навалници платени от юса . а няма и много гласувачи .

    09:21 07.04.2026

  • 6 Архимандрисандрит Бибиян

    6 8 Отговор
    Место Джендю мистер Бийн да беха пратили по убава работа щеше да свърши!

    09:21 07.04.2026

  • 7 Вашето мнение

    14 13 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха хахаха":

    Този път с право, господарката ти урсулитта зеленская е подготвила фалшификация на изборите в Унгария.

    Коментиран от #25

    09:21 07.04.2026

  • 8 Хаха

    21 16 Отговор
    Виктор Орбан си отива за жалост на смахнатите копейковци.

    09:21 07.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ЧИП

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Ти от кои си и знаеш ли къде се намираш? Да не си се изгубил?

    Коментиран от #13

    09:23 07.04.2026

  • 12 Мдаа...

    16 6 Отговор
    Ако Орбан загуби изборите, чудя се кого ли ще назначат за виновен за проблемите в 4о4. Чехите или фицо?

    09:24 07.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 След 7 дни ще разберем РуZZофилията

    14 11 Отговор
    какво ще пишат нашите тъпи русофили, ако Фидес на 12.04.2026 година загуби изборите?!
    -;-
    какво ще пишат нашите тъпи русофили, ако Фидес на 12.04.2026 година загуби изборите?!

    Ами ако Боташлиите постигнат 20% подкрепа при 30% избирателна активност! С малък, среден и голям Мраз, хасковския Орбан е пропаднал!

    09:26 07.04.2026

  • 15 Кривоверен алкаш

    11 3 Отговор
    Неадекватниците се поддържат....

    09:29 07.04.2026

  • 16 още по-зле ще стане

    17 3 Отговор
    положението на Орбан и бездруго така се изложи с предизборната кампания, сега само Ванс му липсва да го закопае окончателно.

    09:31 07.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 БРАВО

    16 4 Отговор
    Това е сигурен знак че Орбан си отива !

    09:34 07.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Помощ от приятел!

    3 3 Отговор
    после да дойде и тук да подкрепи тиквата и шопара на церемония на връчване на медали гранитски
    и после при мадаро в сащ да му правят компания

    09:36 07.04.2026

  • 21 Иван

    5 5 Отговор
    Намеса в изборите на независима страна. Нагли янки.

    09:36 07.04.2026

  • 22 Сорос

    6 4 Отговор
    живее в САЩ и е спонсор на Ванс. Едно време и Орбан е работил със Сорос.

    Как са навързани нещата. Нещо за Эпщайн и Унгария?

    09:37 07.04.2026

  • 23 ка си боклук

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "ка Путин боклук":

    друго не знаеш злобен смешен хейтър
    освен да цъкаш омраза

    09:37 07.04.2026

  • 24 Гресирана ватенка

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Но това не бива да те спира да продължиш да си го слагаш в г а z a.

    09:38 07.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Веднага да се връща

    5 4 Отговор
    Само ще навреди на Орбан.
    Тръмп е чумата на деня!

    09:39 07.04.2026

  • 27 Дон Корлеоне

    12 1 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    09:39 07.04.2026

  • 28 Касата

    17 5 Отговор
    Орбан се оказа по-голям смотаняк и палячо, даже и от Путин, докара унгарците на опашката!

    Коментиран от #33, #46

    09:39 07.04.2026

  • 29 дали ви харесва или не

    7 12 Отговор
    Орбан ще разцепи опозицията с двуцифрена разлика.

    Коментиран от #49

    09:43 07.04.2026

  • 30 Дзак

    4 7 Отговор
    В Будапеща, край тихия бял Дунав има голямо ново строителство. Красиви бели сгради. Нищо общо със масовите стъклени кули по Европа и Арабия. Макар градът да напомня на атмосферата от 80-те години, няма разбити улици.

    09:43 07.04.2026

  • 31 Хахаха

    8 5 Отговор
    И господ да слезе не може да му помогне на този руски боклук джаба е пътник към затвора или гроба

    09:43 07.04.2026

  • 32 Глупаци

    6 3 Отговор
    Толяма помощ😄😄😄😄

    09:43 07.04.2026

  • 33 на опашката

    4 6 Отговор

    До коментар #28 от "Касата":

    Ходих до Будапеща. Сравнението със София никак не ми хареса. Като патриот ми стане едно тегаво да видя с очите си какви сме мизерници.

    Коментиран от #55

    09:44 07.04.2026

  • 34 стоян георгиев

    7 3 Отговор
    Няма нищо по лошо за орбан да получи подкрепа от ванс.само заради нея ще му падне рейтинга още.

    09:45 07.04.2026

  • 35 Абе

    7 2 Отговор
    Има ли един нормален около Тръмп?

    09:47 07.04.2026

  • 36 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Бг копея как мълчи като пу..ка? Айде бе другари кво стана руския поддръжник орбан е обвързан с рижавия дето тошлова хейтите.от една страна ближете г..за на орбан от сруга сте против тръмп...как става тази работа?

    Коментиран от #38, #47

    09:47 07.04.2026

  • 37 Карлуково

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Привет!

    09:48 07.04.2026

  • 38 Ей това да си копейка е Божие наказание

    6 3 Отговор

    До коментар #36 от "стоян георгиев":

    Не знаеш кога за кой да викаш.

    09:49 07.04.2026

  • 39 Не се устискахте с прилагателните ей!

    1 1 Отговор
    "Джей Ди Ванс отпътува за Унгария, за да подкрепи предизборната кампания на премиера НАЦИОНАЛИСТ Виктор Орбан":):)

    Без прилагателното, ще ви дърпат ушите!
    Пак, че написахте "нацист" или "крайно десен".

    Коментиран от #41

    09:50 07.04.2026

  • 40 Тръмп, Орбан!

    6 1 Отговор
    КПСС, БКП!

    09:51 07.04.2026

  • 41 А и впрочем на Орбан

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "Не се устискахте с прилагателните ей!":

    точно сега, подкрепа от Тръмп му е във вреда!
    И съм сигурен, че Орбан е абсолютно против иранското му безумие.

    Коментиран от #44

    09:54 07.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Дано Орбан събере смелост

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "А и впрочем на Орбан":

    да заяви на Ванс и то официално, иначе ще загуби изборите!

    09:58 07.04.2026

  • 45 гхбжг

    3 1 Отговор
    пародия орбан очакваше тръмп, но на тръмп му дреме на дядовия за орбан и затова изпраща ванс

    10:01 07.04.2026

  • 46 Банката

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Касата":

    Добре поне, че истинските европейци си имаме Урсула и Върховната Кая да ни водят към Светлото Бъдеще

    Коментиран от #48

    10:02 07.04.2026

  • 47 Георги

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "стоян георгиев":

    никой не харесва тромб, единствената причина да го подкрепят беше , че той говореше за мир, докато останалите говориха за война. Колкото до раздвоението на личността го има и при центаджиите - хем Русия е лоша заради войната в Украйна, хем американците са добри заради войната в Иран. Истинската копейка никога не е харесвала тромб, дори ка-путин каза, че предпочита бай дън защото е предвидим.

    10:07 07.04.2026

  • 48 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Банката":

    с отаказа от газ и нефт светлина е последното, което ще има в нашето бъдеще.

    10:09 07.04.2026

  • 49 Ти да видиш

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "дали ви харесва или не":

    Явно не им харесва. Доста фенове на Сорос има тук.

    10:11 07.04.2026

  • 50 Възраждане

    3 5 Отговор
    Орбан щеше да спечели и без Ди Джея. Предвид неадекватно управление на САЩ в момента, даже може и да навреди

    10:18 07.04.2026

  • 51 Моля те,

    1 0 Отговор
    Не подкрепяйки никого! 😡

    10:21 07.04.2026

  • 52 Димитър

    1 0 Отговор
    ХА-ХА - ХА -Бойко какво се ослушва?Нали са му приятели.Сега и на Тръмп и на Орбан им пари под краката.Да им удари по едно рамо.Приятел в нужда се познава.

    10:21 07.04.2026

  • 53 Ъхъ!!!

    2 1 Отговор
    Явно от Кремъл са им издигнали нов девиз: "Копейки от всички страни, обединявайте се"!

    10:24 07.04.2026

  • 54 Оракула от Делфи

    3 1 Отговор
    Време е " измисления унгарец" Орбан, да си събира гълъбите ,
    доста поразий направи в Унгария и ЕО,
    Путин го чака с медал и водка в ръцете!!!

    10:48 07.04.2026

  • 55 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "на опашката":

    Будапеща е най-красивият град в Европа, според мен

    10:51 07.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ка Путин боклук

    1 1 Отговор
    Аре заедно с Пуссинчо и Пинокио в бункера под Кремъл

    11:08 07.04.2026

  • 58 Ако доведе и Уша

    0 2 Отговор
    Ще предизвика и бум в раждаемостта на бели Европейци!

    11:13 07.04.2026

  • 59 така така

    2 1 Отговор
    само ще го смъкне още надолу!

    11:59 07.04.2026

  • 60 Пришелец

    1 1 Отговор
    Tоя DJ JD трябва да бъде обявен за недопустима персона в рамките на ЕС.

    13:41 07.04.2026

  • 61 Васил

    0 1 Отговор
    Боклука Орбан и господ не може да го спаси.

    15:07 07.04.2026

  • 62 Злодеи под слънцето

    0 1 Отговор
    Тръмп/Ванс - като червеи, прояждащи ствола на дърво. Каква полза имат тези негодници да рушат ЕС и света? Ще си получат наградата, по-скоро отколкото очакват!

    15:52 07.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания