Помощ от приятел! Вицепрезидентът Джей Ди Ванс отпътува за Унгария, за да подкрепи предизборната кампания на Виктор Орбан

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отпътува за Унгария, за да подкрепи предизборната кампания на премиера националист Виктор Орбан, който е изправен пред най-оспорваните избори в кариерата си, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
По време на двудневното посещение, само дни преди парламентарния вот на 12 април, Ванс ще се срещне с Орбан и ще присъства на предизборно събитие с него, съобщиха източници от унгарското правителство.
“Очаквам с нетърпение да се видя с моя добър приятел Виктор и да поговорим по различни теми, свързани с отношенията между САЩ и Унгария”, каза Ванс пред журналисти, преди да отпътува от Вашингтон, като добави, че ще бъдат обсъдени отношенията с Европа и Украйна.
Необичайният личен жест на подкрепа към Орбан от високопоставен американски представител е поредният пример за усилията на президента Доналд Тръмп да подкрепи десни лидери със сходно мислене, включително в Аржентина и Япония.
Проучванията преди изборите в Унгария показват, че Орбан, когото Тръмп вече публично подкрепи и похвали като “наистина силен и могъщ лидер”, и партията му ФИДЕС са изправени пред най-предизвикателния вот от връщането му на власт през 2010 г.
В повечето независими проучвания те се нареждат след дясноцентристката партия ТИСА, водена от Петер Мадяр.
Определяното от Орбан управление на страната като „нелиберална демокрация“ отразява ключови теми за САЩ от ерата на Тръмп - сурова антиимиграционна политика, презрение към либералните норми, враждебност към глобалните институции и атаки срещу медиите, университетите и организациите с нестопанска цел. Той беше първият европейски лидер, който подкрепи Тръмп по време на президентската му кампания през 2016 г.
“Посещението на Джей Ди Ванс не е рутинна дипломация, а ясна подкрепа за Виктор Орбан преди най-тежките избори в живота му”, каза Аслъ Айдънташбаш, гостуващ сътрудник в мозъчния тръст “Институт Брукингс”. “За администрацията на Тръмп Орбан не е само приятел консерватор, а централна фигура в усилията да установи нелиберален блок в Европа. Ако Орбан падне, движението ще пострада”, добави тя.
Политически анализатори обаче твърдят, че американската подкрепа за унгарския премиер, включително посещението на Ванс, може да не са достатъчни да повлияят на избирателите, тъй като вътрешни проблеми като разходите за живот доминират в предизборните теми.
