Освободиха отвлечена в Багдад американска журналистка

Държавният секретар Марко Рубио потвърди освобождаването на американската журналистка Шели Китълсън, която беше отвлечена в Ирак.

„Радвам се да обявя освобождаването на американската журналистка Шели Китълсън, която наскоро беше отвлечена от членове на Катаиб Хизбула“, написа Рубио в Х. Той добави, че администрацията на САЩ „работи, за да осигури безопасното ѝ напускане на Ирак“.

Шиитската групировка преди това обяви освобождаването на Китълсън.

Американска гражданка беше отвлечена на 31 март в центъра на Багдад, близо до хотела, където беше отседнала. Китълсън работеше в Багдад дълго време, отразявайки предимно иракски въоръжени групировки, отношенията между САЩ и Ирак и развитието на регионалната сигурност. По-късно Държавният департамент потвърди отвличането на журналистката.