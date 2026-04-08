Новини
Свят »
Ирак »
Освободиха отвлечена в Багдад американска журналистка

8 Април, 2026 05:08, обновена 8 Април, 2026 05:12

  • журналистка-
  • сащ-
  • отвлечена-
  • освободена-
  • багдад-
  • рубио

Марко Рубио потвърди новината, обявена по-рано от шиитската групировка "Катаиб Хизбула"

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар Марко Рубио потвърди освобождаването на американската журналистка Шели Китълсън, която беше отвлечена в Ирак.

„Радвам се да обявя освобождаването на американската журналистка Шели Китълсън, която наскоро беше отвлечена от членове на Катаиб Хизбула“, написа Рубио в Х. Той добави, че администрацията на САЩ „работи, за да осигури безопасното ѝ напускане на Ирак“.

Шиитската групировка преди това обяви освобождаването на Китълсън.

Американска гражданка беше отвлечена на 31 март в центъра на Багдад, близо до хотела, където беше отседнала. Китълсън работеше в Багдад дълго време, отразявайки предимно иракски въоръжени групировки, отношенията между САЩ и Ирак и развитието на регионалната сигурност. По-късно Държавният департамент потвърди отвличането на журналистката.


Ирак
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Афганистан, Новини Албания