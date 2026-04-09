Рюте: Тръмп е разочарован от НАТО, разбирам го. Някои членки наистина не издържаха теста му ВИДЕО

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че по време на разговора с него, президентът на САЩ Доналд Тръмп е изразил разочарование от действията на някои от съюзниците на Вашингтон в НАТО в контекста на войната с Иран и е изразил разбиране за недоволството на американския лидер.
Той изрази тази позиция в интервю за CNN след среща с президента на САЩ Доналд Тръмп.
„Тръмп очевидно е разочарован от много съюзници в НАТО и аз мога да го разбера. В същото време успях да посоча, че повечето европейски страни бяха полезни по отношение на бази, логистика и полети, като гарантираха, че те спазват ангажиментите си“, каза Рюте в интервю за CNN.
Рюте призна, че някои страни от НАТО наистина не са издържали теста, наложен от САЩ.
„Някои от тях, да. Но повечето европейски страни направиха това, което са обещали в подобни случаи, и ние обсъдихме това днес“, каза Рюте, отговаряйки на въпрос дали е съгласен с оценката на президента на САЩ.
Както прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви по-рано, американският лидер смята, че войната между САЩ и Израел срещу Иран е била тест за НАТО, който се е провалил.
Рюте не отговори директно на въпрос за възможността САЩ да „накажат“ отделни страни от НАТО за недостатъчната им подкрепа за военната операция на САЩ срещу Иран.
На 8 април The Wall Street Journal съобщи, че администрацията на САЩ обмисля изтегляне на войските от няколко европейски страни като наказание за липсата им на подкрепа за войната на Вашингтон срещу Иран. „Той ми обясни какво мисли за случващото се през последните няколко седмици“, каза Рюте, помолен да коментира статията на изданието.
Ръководителят на Северноатлантическия алианс заяви, че разговорът му с шефа на Белия дом „е бил честен и открит“, добавяйки, че това е бил „дискусия между двама добри приятели“.
След срещата Тръмп припомни разногласията на алианса относно собствеността върху Гренландия.
„НАТО не ни се притече на помощ, когато имахме нужда от нея, и няма да ни се притече на помощ, ако отново имаме нужда от нея. Не забравяйте Гренландия – онова голямо, лошо управлявано парче лед“, написа стопанинът на Белия дом в Truth Social.
На 6 април той заяви, че острите разногласия в рамките на НАТО са започнали с Гренландия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Критик
Коментиран от #16, #26
04:32 09.04.2026
2 Великият Гетсби
04:33 09.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Нищо не е приключило
04:39 09.04.2026
8 Сащ няма нужда от нато
Инсче оставаш бе заплатка...
04:43 09.04.2026
9 Егати
04:45 09.04.2026
10 1111
Коментиран от #20
04:46 09.04.2026
11 хахаха
До коментар #3 от "даЕБАбаба ВИ даЕБАгрозна":отивай вмайнатаси
04:47 09.04.2026
12 ОтивайПомияpHacpaH и без
До коментар #3 от "даЕБАбаба ВИ даЕБАгрозна":това сиБokлyк.
04:54 09.04.2026
13 ежко
05:37 09.04.2026
14 Ха, ха,
05:46 09.04.2026
15 Баце ЕООД
05:58 09.04.2026
16 Пещшо
До коментар #1 от "Критик":Кой не скаща е червен.....щом демократите казват , отбранителният блок трябва да напада.
06:25 09.04.2026
17 Последния Софиянец
06:40 09.04.2026
18 А като гражданин на
06:45 09.04.2026
19 Рюте , се държи като слуга...
А съюза "НАТО" не е "ЛИЧНА" собственост на ТРЪМП!
"НАТО" не е банда полудели политици а военен съюз за защита на членовете и ,
при нападение от трети страни???
Такова нападение няма , има америакнски и израелски военни изцепки с хиляди жертви
срещу невинни граждани!!!
07:28 09.04.2026
20 А какво ще остане ...
До коментар #10 от "1111":ако го обрежат ...???
07:31 09.04.2026
21 Не напразно холандците се наричат...
07:35 09.04.2026
22 Чърчил
07:43 09.04.2026
23 Пет пари
08:10 09.04.2026
24 Некой си
08:14 09.04.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 тц тц
До коментар #1 от "Критик":Не е точно така, след като се разбра, че Дочно е педофил рижавия стана любимец на жълтопаветните пепейци. Относно деменцията - това е задължително изискване да си президент на САЩ, Байдън май го вписа и в конституцията им:)
08:43 09.04.2026
27 Либерал на Химикал
08:46 09.04.2026