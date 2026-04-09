Рюте: Тръмп е разочарован от НАТО, разбирам го. Някои членки наистина не издържаха теста му ВИДЕО

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че по време на разговора с него, президентът на САЩ Доналд Тръмп е изразил разочарование от действията на някои от съюзниците на Вашингтон в НАТО в контекста на войната с Иран и е изразил разбиране за недоволството на американския лидер.

Той изрази тази позиция в интервю за CNN след среща с президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Тръмп очевидно е разочарован от много съюзници в НАТО и аз мога да го разбера. В същото време успях да посоча, че повечето европейски страни бяха полезни по отношение на бази, логистика и полети, като гарантираха, че те спазват ангажиментите си“, каза Рюте в интервю за CNN.

Рюте призна, че някои страни от НАТО наистина не са издържали теста, наложен от САЩ.

„Някои от тях, да. Но повечето европейски страни направиха това, което са обещали в подобни случаи, и ние обсъдихме това днес“, каза Рюте, отговаряйки на въпрос дали е съгласен с оценката на президента на САЩ.

Както прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви по-рано, американският лидер смята, че войната между САЩ и Израел срещу Иран е била тест за НАТО, който се е провалил.

Рюте не отговори директно на въпрос за възможността САЩ да „накажат“ отделни страни от НАТО за недостатъчната им подкрепа за военната операция на САЩ срещу Иран.

На 8 април The Wall Street Journal съобщи, че администрацията на САЩ обмисля изтегляне на войските от няколко европейски страни като наказание за липсата им на подкрепа за войната на Вашингтон срещу Иран. „Той ми обясни какво мисли за случващото се през последните няколко седмици“, каза Рюте, помолен да коментира статията на изданието.

Ръководителят на Северноатлантическия алианс заяви, че разговорът му с шефа на Белия дом „е бил честен и открит“, добавяйки, че това е бил „дискусия между двама добри приятели“.

След срещата Тръмп припомни разногласията на алианса относно собствеността върху Гренландия.

„НАТО не ни се притече на помощ, когато имахме нужда от нея, и няма да ни се притече на помощ, ако отново имаме нужда от нея. Не забравяйте Гренландия – онова голямо, лошо управлявано парче лед“, написа стопанинът на Белия дом в Truth Social.

На 6 април той заяви, че острите разногласия в рамките на НАТО са започнали с Гренландия.