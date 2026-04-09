Рюте: Тръмп е разочарован от НАТО, разбирам го. Някои членки наистина не издържаха теста му ВИДЕО

9 Април, 2026 04:13, обновена 9 Април, 2026 04:24 1 877 27

Генералният секретар проведе среща с американския президент

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че по време на разговора с него, президентът на САЩ Доналд Тръмп е изразил разочарование от действията на някои от съюзниците на Вашингтон в НАТО в контекста на войната с Иран и е изразил разбиране за недоволството на американския лидер.

Той изрази тази позиция в интервю за CNN след среща с президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Тръмп очевидно е разочарован от много съюзници в НАТО и аз мога да го разбера. В същото време успях да посоча, че повечето европейски страни бяха полезни по отношение на бази, логистика и полети, като гарантираха, че те спазват ангажиментите си“, каза Рюте в интервю за CNN.

Рюте призна, че някои страни от НАТО наистина не са издържали теста, наложен от САЩ.

„Някои от тях, да. Но повечето европейски страни направиха това, което са обещали в подобни случаи, и ние обсъдихме това днес“, каза Рюте, отговаряйки на въпрос дали е съгласен с оценката на президента на САЩ.

Както прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви по-рано, американският лидер смята, че войната между САЩ и Израел срещу Иран е била тест за НАТО, който се е провалил.

Рюте не отговори директно на въпрос за възможността САЩ да „накажат“ отделни страни от НАТО за недостатъчната им подкрепа за военната операция на САЩ срещу Иран.

На 8 април The Wall Street Journal съобщи, че администрацията на САЩ обмисля изтегляне на войските от няколко европейски страни като наказание за липсата им на подкрепа за войната на Вашингтон срещу Иран. „Той ми обясни какво мисли за случващото се през последните няколко седмици“, каза Рюте, помолен да коментира статията на изданието.

Ръководителят на Северноатлантическия алианс заяви, че разговорът му с шефа на Белия дом „е бил честен и открит“, добавяйки, че това е бил „дискусия между двама добри приятели“.

След срещата Тръмп припомни разногласията на алианса относно собствеността върху Гренландия.

„НАТО не ни се притече на помощ, когато имахме нужда от нея, и няма да ни се притече на помощ, ако отново имаме нужда от нея. Не забравяйте Гренландия – онова голямо, лошо управлявано парче лед“, написа стопанинът на Белия дом в Truth Social.

На 6 април той заяви, че острите разногласия в рамките на НАТО са започнали с Гренландия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Критик

    15 2 Отговор
    Никой не вярва на Дончо Миротвореца. Дори и нашите заблудени русофили 😂. Тръмп ще бъде свален понеже е болен от фронтотемпорална деменция в напреднала фаза.

    Коментиран от #16, #26

    04:32 09.04.2026

  • 2 Великият Гетсби

    24 2 Отговор
    Рюте да не би да твърди, че войната в Иран била само за да се тества верността НАТО?

    04:33 09.04.2026

  • 7 Нищо не е приключило

    7 4 Отговор
    Нито в Иран А също така и по отношение на Гренландия. Има ли все още самозаблуждаващи се

    04:39 09.04.2026

  • 8 Сащ няма нужда от нато

    14 5 Отговор
    Рюте, ба колене, пич.
    Инсче оставаш бе заплатка...

    04:43 09.04.2026

  • 9 Егати

    18 3 Отговор
    Лицемера.

    04:45 09.04.2026

  • 10 1111

    11 0 Отговор
    Рижия или трябва да бъде озаптен, или да му се присъдят мустачки.

    Коментиран от #20

    04:46 09.04.2026

  • 11 хахаха

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "даЕБАбаба ВИ даЕБАгрозна":

    отивай вмайнатаси

    04:47 09.04.2026

  • 12 ОтивайПомияpHacpaH и без

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "даЕБАбаба ВИ даЕБАгрозна":

    това сиБokлyк.

    04:54 09.04.2026

  • 13 ежко

    17 0 Отговор
    Рюте още малко ако се наведе да целуне ззадника на Тръмп, трябва да го вадим с въже!Какво ли не преви човек за пост с тлъста заплата!Вместо да обясни на Рижия, това което плямпаха през ден т.е. ,че НАТО е отбранителен съюз,а не притурка на САЩ във воденето на нападателни войни!Изобщо жалка работа!

    05:37 09.04.2026

  • 14 Ха, ха,

    0 4 Отговор
    нали сте против ЕС кибици, що така?

    05:46 09.04.2026

  • 15 Баце ЕООД

    3 0 Отговор
    Нато са питки.

    05:58 09.04.2026

  • 16 Пещшо

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Критик":

    Кой не скаща е червен.....щом демократите казват , отбранителният блок трябва да напада.

    06:25 09.04.2026

  • 17 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Янките се изтеглят от Испания, Франция и Италия и отиват в Румъния, България и Гърция.

    06:40 09.04.2026

  • 18 А като гражданин на

    5 0 Отговор
    страна, членка на НАТО искам да знам дали Рюте е гълтал, когато е бил на колене пред Тръмп.

    06:45 09.04.2026

  • 19 Рюте , се държи като слуга...

    5 0 Отговор
    на л-дия кау-бой!!!
    А съюза "НАТО" не е "ЛИЧНА" собственост на ТРЪМП!
    "НАТО" не е банда полудели политици а военен съюз за защита на членовете и ,
    при нападение от трети страни???
    Такова нападение няма , има америакнски и израелски военни изцепки с хиляди жертви
    срещу невинни граждани!!!

    07:28 09.04.2026

  • 20 А какво ще остане ...

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "1111":

    ако го обрежат ...???

    07:31 09.04.2026

  • 21 Не напразно холандците се наричат...

    2 0 Отговор
    Юд-и-те на Европа!!!!!!

    07:35 09.04.2026

  • 22 Чърчил

    2 0 Отговор
    Защо този Рюте се хили винаги , или само това може...

    07:43 09.04.2026

  • 23 Пет пари

    0 0 Отговор
    И ние сме разочаровани от нато, ама рютето нас нещо не ни разбира. Тъй стоят нещата - разцира когато и както му е удобно.

    08:10 09.04.2026

  • 24 Некой си

    0 0 Отговор
    Хленчи като бременна седмокласничка тоя рюте.

    08:14 09.04.2026

  • 26 тц тц

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Критик":

    Не е точно така, след като се разбра, че Дочно е педофил рижавия стана любимец на жълтопаветните пепейци. Относно деменцията - това е задължително изискване да си президент на САЩ, Байдън май го вписа и в конституцията им:)

    08:43 09.04.2026

  • 27 Либерал на Химикал

    0 0 Отговор
    А, сега да видиме, къде сме ние у цЕлата схема!

    08:46 09.04.2026