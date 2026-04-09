Израелски удар в Бейрут уби близък роднина на лидер на „Хизбула“

Израел е ликвидирал племенника на Наим Касем - лидер на подкрепяната от Иран ливанска групировка „Хизбула“, при въздушен удар срещу Бейрут през нощта, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Израелските отбранителни сили заявиха, че са нанесли удари в района на ливанската столица и са елиминирали Али Юсуф Харши, посочен като личен секретар и родственик на генералния секретар на „Хизбула“ Наим Касем.

Събитието идва на фона на напрежение след обявено двуседмично примирие между САЩ и Иран, към което според изявления на пакистанския премиер Шехбаз Шариф се е присъединил и Ливан. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче заяви, че Ливан не е част от споразумението и че военните действия там продължават. Американският президент Доналд Тръмп подкрепи тази позиция, потвърждавайки, че Ливан не участва в примирието.

След обявяването на примирието „Хизбула“ е прекратила атаките си срещу Израел, но въпреки това израелските удари срещу Ливан са продължили. При тях са загинали 112 души, а 837 са били ранени, което е довело до заплахи от страна на Иран за възможно оттегляне от споразумението.

В същото време се очаква в събота САЩ и Иран да проведат преговори в Пакистан, макар Техеран да изразява скептицизъм относно резултатите от тях.