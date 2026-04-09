Израелски удар в Бейрут уби близък роднина на лидер на „Хизбула“

9 Април, 2026 12:37 1 168 30

Ескалация на напрежението след обявеното примирие между САЩ и Иран

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израел е ликвидирал племенника на Наим Касем - лидер на подкрепяната от Иран ливанска групировка „Хизбула“, при въздушен удар срещу Бейрут през нощта, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Израелските отбранителни сили заявиха, че са нанесли удари в района на ливанската столица и са елиминирали Али Юсуф Харши, посочен като личен секретар и родственик на генералния секретар на „Хизбула“ Наим Касем.

Събитието идва на фона на напрежение след обявено двуседмично примирие между САЩ и Иран, към което според изявления на пакистанския премиер Шехбаз Шариф се е присъединил и Ливан. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче заяви, че Ливан не е част от споразумението и че военните действия там продължават. Американският президент Доналд Тръмп подкрепи тази позиция, потвърждавайки, че Ливан не участва в примирието.

След обявяването на примирието „Хизбула“ е прекратила атаките си срещу Израел, но въпреки това израелските удари срещу Ливан са продължили. При тях са загинали 112 души, а 837 са били ранени, което е довело до заплахи от страна на Иран за възможно оттегляне от споразумението.

В същото време се очаква в събота САЩ и Иран да проведат преговори в Пакистан, макар Техеран да изразява скептицизъм относно резултатите от тях.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    19 7 Отговор
    мошетата правят всичко възможно само и само примирието и преговорите да се провалят.

    Коментиран от #7

    12:42 09.04.2026

  • 2 така се прави

    6 6 Отговор
    А не да бомбиш безразборно по цивилни което е военно престъпление.

    Коментиран от #6, #20

    12:46 09.04.2026

  • 3 Удри бе

    6 4 Отговор
    Тия са много

    12:52 09.04.2026

  • 4 Абе, как така ги целат

    10 3 Отговор
    Един по един? А Иранчаните не могат да улучат Натаняхуй или поне Тромбона?

    12:52 09.04.2026

  • 5 Ами да, те

    5 5 Отговор
    така трябва да правят, да убиват терористите...

    12:52 09.04.2026

  • 6 ТЕ ЗА ТОВА СА ГИ ИЗГОНИЛИ

    11 5 Отговор

    До коментар #2 от "така се прави":

    И ВАВИЛОНЦИТЕ И ЕГИПЕТСКИТЕ ФАРАОНИ И ОТ КРАЛСТВО ИСПАНИЯ И ОТ ...ВСЯКЪДЕ.ПРИМИРИЕТО ЗА ДРУГИТЕ А ЗА ТЯХ ВСЕПОЗВОЛЕНОСТ

    12:54 09.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Факти

    14 3 Отговор
    Най мракобесни диктатори на света са Тръмп, Зеленски и Нетаняху !!! Долу диктаторите !

    12:56 09.04.2026

  • 9 А така

    5 4 Отговор
    Само от трепане разбират терористите .

    13:03 09.04.2026

  • 10 Голям праз

    4 5 Отговор
    те имат по 14 братя и по 90 братовчеда, роднини да искаш. Има още много за отстрел, а Израел нямат толкова бомби колкото роднини имат тия

    13:04 09.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Макробиолог

    5 4 Отговор
    Aл джазира съобщава за 254 убити и 1165 ранени и това при удари в един ден.Путин изглежда като баптистки мисионер в сравнение с нашия френски Нетаняху.

    Коментиран от #15

    13:07 09.04.2026

  • 13 терористите

    4 3 Отговор
    терористите са евреите както и американските евреи както английското еврейско кралство

    13:10 09.04.2026

  • 14 Васил

    4 1 Отговор
    Хизбула са ходещи мъртъвци.

    13:10 09.04.2026

  • 15 стоян

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Макробиолог":

    До 12 ком - казваш малко са 1 200 000 руснаци които путин изби в братоубийствена война на путиновите олигарси които ламтят за богатствата на домбас

    Коментиран от #18

    13:12 09.04.2026

  • 16 Заключение:

    6 2 Отговор
    Адолф Хитлер беше прев.

    Коментиран от #17

    13:13 09.04.2026

  • 17 Що бе?

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Заключение:":

    Фюрера колко руснаци утрепа.

    Коментиран от #21

    13:18 09.04.2026

  • 18 Макробиолог

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "стоян":

    Дори ако броиш убитите руснаци от двете страни на фронтовата линия, цифрата е силно преувеличена.

    Коментиран от #19

    13:21 09.04.2026

  • 19 Паисий

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Макробиолог":

    И поради що се убиват ватенки от страни на фронта?

    Коментиран от #25

    13:27 09.04.2026

  • 20 Така де

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "така се прави":

    Като в Палестина, там жидовете точно избомбиха над 50 000 деца, бебета и жени, много са прецизни.

    Коментиран от #23

    13:31 09.04.2026

  • 21 Как колко

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Що бе?":

    Много по-малко от 4футите.

    13:34 09.04.2026

  • 22 Пиночет

    3 1 Отговор
    Повечето от мишоците терористи -палячовци аятоласи от Хамас,са се скрили в Ливан!

    13:34 09.04.2026

  • 23 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Така де":

    Що терористите от Хамаз се крият зад деца,бебета и жени.

    Коментиран от #28

    13:38 09.04.2026

  • 24 Иван

    0 2 Отговор
    Близък роднина ..балдъзата

    13:58 09.04.2026

  • 25 Макробиолог

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Паисий":

    По много причини. Но генерално --кофти елитите в Украйна, Русия, Европа и разбира се главно и най вече -тия самоназначили се за световен.Офисите им са в Франкфурт, Лондон, сингапур,Уолстрийт и т.н.

    13:58 09.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 пиночет

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "демократ":

    На reйzepи не вервам.

    14:39 09.04.2026

  • 28 Защото

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ами":

    се учат от терористите бандеровци.

    Коментиран от #30

    14:40 09.04.2026

  • 29 Трети брадчет

    1 0 Отговор
    на зълвата на етървата!

    15:00 09.04.2026

  • 30 мдааа

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Защото":

    Бандеровците ли бяха в Ленинград?

    16:26 09.04.2026